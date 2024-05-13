ну, то, что девушка ищет богатого мужа, ничего плохого нет. С ботаником ошибка вышла, но они и не совпали бы. Так что никто не ошибся)
15 человек, которые к своему стыду забыли, что первое впечатление бывает обманчивым
Уж сколько раз твердили миру, что делать выводы о человеке по его внешнему виду — большая ошибка, но народ упорно продолжает наступать на те же грабли. Наша подборочка как раз о таких случаях.
- У меня своя фирма, есть дом и гараж. Возился как-то с ремонтом. Как был, в робе поехал в ближайший строительный магазин. И вот в очереди на кассе встречаю одноклассницу. Ту самую, по прозвищу Принцесса. Она еще в школе мечтала о богатом муже, который будет ее содержать. Я в ее рейтинге в те времена проходил по разряду неперспективных ботаников. Естественно, разговор особо не сложился. О чем ей с неудачником разговаривать?
Надо было видеть ее глаза, когда на стоянке она заметила, как я в одежде простого работяги складываю покупки в багажник новенького джипа.
— Э-э-э, а это твой?
— Нет, на свою фирму взял.
- Я покупала раньше овощи и мясо на рынке, это было до прихода в нашу жизнь супермаркетов. И как-то заметила, что рыночные торговцы перестали меня не то что обвешивать, а суют лучшие куски и вообще с уважением относятся. Я недоумевала, но пользовалась этим. Оказалось, я однажды в официальной одежде и с внушительной папкой под мышкой прошлась по рынку, сказав где-то слово «администрация», и они решили, что я тут местный большой начальник. Это было хорошее время. © Koricta / Pikabu
- В столичном банке меня 4 раза переспросили с усмешкой, реально ли я занимаю ту должность, о которой говорю. Справку о доходах я принесла сразу, но они сделали 2 запроса и позвонили на работу. А мне всего лишь нужна была кредитка (чтобы после ремонта сразу всю мебель купить) с лимитом в 1,5 моих месячных зарплаты при сроке погашения в 100 дней. Ну не поверили, что я — с пучком, без брендовых шмоток и маникюра — могу хорошо зарабатывать. © FYRYR / Pikabu
- Покупаю чай на развес. Работают там простые милые девочки, они всегда знают, что посоветовать, где что стоит, как заваривать. Один раз захожу, а за прилавком парень стоит. Очень колоритный. Весь в тату, с пирсингом, тоннелями. Стильно одет. Производил вид богемного существа, личности творческой, человека, который с чаем не просто на ты, а прям с пеленок в чае. Пока не заговорил. Мало того, что у него была совершенно невыразительная речь, так он меня в поисках сенчи отправил в отдел травяных сборов, еще и не зная, где они находятся. Короче, оказался просто парнем в татухах. Может, он спец в других сферах, но за прилавком с чаями ему точно не место. © Deklarant / ADME
На Шри Ланке в чайном салоне я от скуки стал пробовать разные чаи в сухом виде, они офигев спросили, какие вкусы мне понравились, я честно показал на четыре и они мне заварили четыре чайника. Я выпил всё. Они были счастливы, я тоже. Во мне увидели ценителя.
- Однажды на работе появился новенький парень, красоты неописуемой. Как он до сих пор не в Голливуде? Девчонки наши сами в штабеля сложились. Но выбрал он меня. И вот я, вся счастливая, иду на свидание. Вы не поверите, чем все закончилось. Он ржал! Ржал как конь и через слово! С одной стороны, вроде и неплохо: такой оптимист по жизни. Но не до такой же степени! Я терпела, думала, что заткнется и все же на меня внимание обратит. Но нет. На продолжение меня не хватило. Но как красив был, зараза! © Мариша Колтунова / ADME
- Во время отпуска я решил немного потаксовать на своей машине, и так вышло, что подвез знакомого. Он был просто в ужасе от того, что я таксист. Начал спрашивать, все ли в порядке: «Ты что, в долги влез?» Все поверить не мог, что я из интереса таксую. В его понимании это было что-то вроде унижения, мол, я, имея нормальную должность, не должен до такого опускаться. © rmzrider / Pikabu
Мне было очень сильно в кайф после активной и весьма успешной, но сознательно завершённой педагогической деятельности ответить на Юле на заявку о поиске исполнителя на клининг после ремонта(убирала сама в одиночку, благо опыт после ремонтов домашних богатый). Но ещё больший кайф я получила от своей хорошо сделанной работы, сразу видимого результата и......... Ух, самое томительно-приятное: я делала все исключительно молча.
Учителя поймут... Боже, это было абсолютно прекрасно.
Ещё я цену зарядила с мыслью "я офигела, но за меньшее работать не буду". Так что это были довольно простые и ощутимые деньги, что тоже приятно.
Я тогда всерьез задумалась заняться уборкой соло в качестве заработка, но побоялась на тот момент а)ходить в одиночку к неизвестным товарищам; б)мысли: вот приеду, а там мой препод по сопромату или науч.рук. Или ученики недавние. И вот что я им скажу? Для души? Работать руками- в кайф?(Хотя и правда это приятное разнообразие после работы головой и с людьми). Город небольшой, вероятность высокая.... Вот такие комплексы, а жаль.
- Мой муж монтажник высоковольтных ЛЭП, зарплата больше 100 тыс. Но он и его коллеги одеты, соответственно, в рабочку, и все довольно грязные (работа такая: по лесам, по полям). Заходят они как-то в деревенский магазин, а продавец им с порога: «На закуску не режем!» Теперь это семейная шутка. Иногда, как приедет грязный, я ему так же говорю. © Knick_Knakery / ADME
- Довелось как-то жене занимать крупную должность, она на работе буквально жила. Какие там ногти или волосы? Она еле заставляла себя душ принять. И да, в банке с сарказмом улыбались, когда она называла место работы. В глазах некоторых сотрудников прямо читалось: «Ну-ну, а я тогда Наполеон». Когда жена уволилась, у нее появились и жизнь в глазах, и время на маникюр. Чтобы не терять стаж, встала на биржу труда, получала небольшую сумму. Зато в банках стали приветливы, а продавцы в «Летуаль» вели ее к стойке с самой дорогой косметикой.
В 2009 году работала я в Летуале в своеп городе. Только устроилась. Зашел невзрачный дядечка, а было 14 февраля. Девчонки опытные не пошли к нему. Мол. Ну че он че он там возьмет.. Мол "сигару" за 300... Отправили меня... Я пела соловьем на все его вопросы. То то я и сама удивилась, когда он отошел и взял корзинку, и выбрал из показанного 7 ароматов. Один подарил мне😅🤗🤗🤗за качественное обслуживание. Как сейчас помню. Это был Герлен Идиль . он как раз тогда вышел и мне очень нравился:)))))с тех пор девчонки Пели соловьем перед каждым. ( так как до 10% от чека шло к нашему окладу)))))
- Работал в банке. Наш филиал находился в модном здании в центре города. Когда клиенты заходили к нам, им открывался вид на город с высоты 31-го этажа и обзором на 360 градусов. Все это было рассчитано на очень богатых клиентов. Итак, однажды к нам заходит парень в мятой серой рубашке со следами пота и спортивных шортах. У него не было часов, начищенных черных туфель. Он был небрит, без модной стрижки.
Мужчина сказал, что ему нужна консультация. Администратор из вежливости взяла его контакты и пообещала: «Мы вам перезвоним». Но никто из финансовых консультантов не посчитал важным связаться с ним. Оказалось, этот мужик только что продал свой бизнес за $ 10 млн. Ему не нужно было выглядеть богатым, поскольку он уже был богат. Он пошел в другой банк, где его обслужили. © Henry Temple-Baxter / Quora
Бабушка с бумажным свертком купюр, дедушка в замызганной телогрейке, парень небритый и в кроссовках и шортах и с десятью лямами на счету....
Кто следующий ?
Колхозница в застираном ситцевом платьишке и с жестяным ведром, полным золотых монет ?
Когда вы угомонитесь.....
- Покупал жене машину. Занимаюсь торговлей, приходится в день по 200 км наматывать, так что одет я был в спортивный костюм и любимые кроссовки. Заехал в автосалон. Вместе со мной зашла компашка. Их в течение часа консультировали 3 менеджера, а меня игнорировали, хотя я одного просил подойти. Тогда я нашел девочку-стажерку, которой доверили стоять возле автомата с кофе. Мы с ней все посмотрели, я стал оформлять покупку. Ребята, которых консультировали «лучшие» менеджеры, посидев во всех машинах, похлопав всеми дверьми и капотами, помахали ручками и ушли. И доблестные продавцы, увидев, что я машину все-таки покупаю, пытались оттеснить стажерку от продажи, за что были посланы мной... прогуляться за кофе. © VitosS0712 / Pikabu
- Коллега живет в престижном районе. Рассказывает, мол, чищу мою машину, подходит мужик. У него растянутые пузырями треники, какие-то берцы затертые, грязная куртка, сальные длинные полуседые волосы, неухоженная борода... Короче, коллега уже потянулся за мелочью в карман, а это туловище вдруг село в «Гелик».
- Родственник из Штатов прислал мне свои вещи. Сказал, что качество хорошее, а на даче любая вещь пригодится, к тому же теплая. Надел я какой-то свитер, что не жалко было, поработал на даче и в магазин заскочил. И вот картина маслом. Захожу я, значит, в старом бушлате дедовском, на ногах старые строительные ботинки. И вдруг меня окликает молодой женский голос: «Мужчина-а-а, а можно с вами познакомиться?» Я, честно сказать, растерялся и сморозил какую-то глупость про время, сбежал в машину. Это уже потом я понял, что девушка меня приняла за какого-то богатого чудика, потому что на мне был свитер от Ralph Lauren за $ 450. Хотя, как сказал родственник, в сэкондах такой свитер можно и за $ 20 купить. © Unknown author / Pikabu
Мы рубашку от Ральфа Лорана купили за 30 фунтов. И не в секонде. Что-то вы попутали.
- Разговорились с одним парнем на книжной ярмарке. Скромняга, работал школьным учителем. Мы стали общаться, как-то он пригласил меня в гости. Я очень удивился, что у школьного учителя большой дом, но мои брови полезли вверх, когда я увидел гоночную машину Bugatti 1920-х годов. Я сказал, мол, круто, что у тебя такая тачка, а он отмахнулся: «Да у меня в гараже еще 5 таких стоит». Короче, этот скромный учитель заработал миллионы на рекламе. А преподавал он для души. © Mark Jaress / Quora
- Я работал в финансовой организации. Приходит ко мне клиент: футболка с дырками, торчащий живот, на ногах шлепанцы, в руках пластиковый пакет. Я, стоя в своих итальянских туфлях ручной работы, вежливо кивнул ему. Мужик вывалил из пакета на стол свои документы. У него было $ 10 млн в банке, общая стоимость недвижки — $ 100 млн. В тот день я заключил договор на $ 50 млн. © Greg King / Quora
- У меня свой магазин. Продавцы у меня все девушки, иногда я сам привозил товар со склада и таскал его через служебный вход ТЦ. Коробки пыльные, поэтому я был в робе. Как-то встретил однокурсницу, мы обменялись приветствиями, но разговор не задался. Потом друзья поржали, мол, она им рассказывала, что я, бедолага, грузчиком в ТЦ работаю. Даже если бы был грузчиком, чего тут стыдится? Работа есть работа. © rmzrider / Pikabu
А вот что у нас есть еще: 14 доказательств того, что поговорка «Не суди книгу по обложке» — чистая правда.
Комментарии
На 50 млн договора со дня не заключаются:)))) они долго оговариваются, долго с юристами согласовываются:))) а потом встречаются представители компаний:)))
а где же мой любимый бомжеватый дед - миллионер с пакетом из пятерочки? или тут выше описаны все его родственники и кореша?🤣
Насчёт красавчиков.
Работаю менеджером в фирме, устанавливающей кондиционеры, вентиляцию и т.п., и вот сижу в офисе, и заходит вьюнош - красавец, как будто из турецких сериалов: густые каштановые волосы на косой пробор, спадающие на лоб, серые глаза под длинными пушистыми ресницами, "римский" нос, идеально очерченные губы, аккуратно подстриженная бородка - я аж дышать забыла...
А потом он начал говорить. И Божечки-Император, он оказался настолько тупым... или нет, глупым... ну, не злобно-тупым, не маргинальным, не с конкретными нарушениями интеллектуальными, а просто такое незамутнённое интеллектом и какими-то там знаниями об окружающем мире дитя с хлебушком в голове. Всё очарование пропало мгновенно. И потом мастера наши то же самое сказали, мол, юноша смазливый, конечно, но умом его жизнь обидела...
Вот про бомжеватого вида миллионеров... цокаю я тут языком от этих историй, а в свей памяти "бревно" всплыло)) покупали мы с мужем квартиру, я не помню, зачем нужно было снимать наличку со вклада, но точно помню, что мы очень боялись, что нас обокрадут, поэтому оделись в одежду похуже и пошли в банк. Вспоминаю, как было ссыкотно. И улыбаюсь))