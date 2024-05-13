15 человек, которые к своему стыду забыли, что первое впечатление бывает обманчивым

Мне было очень сильно в кайф после активной и весьма успешной, но сознательно завершённой педагогической деятельности ответить на Юле на заявку о поиске исполнителя на клининг после ремонта(убирала сама в одиночку, благо опыт после ремонтов домашних богатый). Но ещё больший кайф я получила от своей хорошо сделанной работы, сразу видимого результата и......... Ух, самое томительно-приятное: я делала все исключительно молча.

Учителя поймут... Боже, это было абсолютно прекрасно.

Ещё я цену зарядила с мыслью "я офигела, но за меньшее работать не буду". Так что это были довольно простые и ощутимые деньги, что тоже приятно.

Я тогда всерьез задумалась заняться уборкой соло в качестве заработка, но побоялась на тот момент а)ходить в одиночку к неизвестным товарищам; б)мысли: вот приеду, а там мой препод по сопромату или науч.рук. Или ученики недавние. И вот что я им скажу? Для души? Работать руками- в кайф?(Хотя и правда это приятное разнообразие после работы головой и с людьми). Город небольшой, вероятность высокая.... Вот такие комплексы, а жаль.