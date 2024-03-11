18 человек рассказали, о каких подарках они до сих пор вспоминают с нервным смехом

Ритуал дарения подарков существует испокон веков. Говорят, это коснулось даже пещерных людей: они преподносили друг другу камни уникальной формы или зубы животных, чтобы выразить признательность. Да, презент — это способ показать свою любовь, уважение, подчеркнуть важность праздничного события. Но порой даже от близких можно получить такой странный подарок, что его и забыть нельзя, и вспомнить, кроме как без смеха, невозможно.

1. «Свекровь всегда привозит мне и другим невесткам оригинальные подарки. Но в этот раз она превзошла саму себя»

2. «Определенно, это самый странный свадебный подарок, который мы получили»

«Средство для чистки ванной и жидкость для мытья посуды».

3.

Молодой человек решил меня порадовать походом в кафе и театр по случаю повышения. Перед выходом из дома он надел на меня еще один свой подарок — комплект из золотых сережек и колье. Романтично, угу. К концу первого акта у меня заболели уши, а к концу второго моя шея покрылась красными пятнами и жутко чесалась. Я спросила: «Зачем было врать, что это золото, если ты знаешь о моей аллергии на бижутерию?». Так он ответил: «Я думал, что ты просто пошутила». © Подслушано / Ideer

4. «Подарок от моей сестры»

5. «Мне 36 лет. Двоюродный дедушка подарил мне вот это на Рождество»

6.

Есть у меня противная коллега Аня. И вот перед 8 марта она подходит, с ехидной улыбкой протягивает мне сверток и говорит: «Увидела и сразу решила тебе подарить». Открываю, а там страшненькая дешевая фигурка обезьяны. Ну, а мне палец в рот не клади, я и выдала: «Ой, спасибо! Я ее назову Аней, она мне будет о тебе напоминать».

7. «Мало того, что у дедушки уже есть эта рубашка, так она еще и была на нем, когда он разворачивал свой подарок»

8.

Самый оригинальный подарок сделала мне свекровь на свадьбе. Нужно заранее отметить, что все расходы мы с будущим мужем взяли на себя, хотя в наши с ним планы и не входил банкет на 75 душ. Но будущие свекры настояли, пришлось уступить. Мы решили, что затраты хотя бы частично покроют денежки, которые, как мы наивно полагали, нам подарит родня на свадьбе. И вот пришло время дарения пресловутых конвертиков. А надо сказать, особой любовью свекровь ко мне не пылала. Она произнесла длинную речь, о том как же мне повезло влиться в их семью, и вручила заветный конверт. И что же мы видим, распечатав его? Открытку, в которой мои горячо любимые свекры клянутся подарить нам $300, если мы не разведемся через 5 лет! Вот жду, когда же придет срок обналичить сей чудесный сертификат. © KrolykBaks / Pikabu

9. «Мой брат хотел подарочный сертификат на Рождество...»

10. «Подарил жене занавеску для душа с кадром из „Парка юрского периода“ на День матери. Ее реакцией были слова: „Что за бред?!“»

11. «Моя сестра получила эти „крестики-нолики“ на 5 лет. Кажется, их смело можно назвать „Синие проиграют“»

12.

Как-то раз я ехал в электричке из соседнего города. Был уже вечер и я жутко хотел есть. Вдруг вспоминаю, что у меня в кармане шоколадка, подаренная родственниками. Открываю ее, кусаю. Дальше эмоции трудно описать, потому что вокруг народ, а я пытаюсь съесть мыло прямо в вагоне едущего поезда. Тихонько выплюнул это дело обратно в упаковку. Ехать еще минут 30, воды нет, чтобы запить. Сложно было сохранять спокойное лицо и не плеваться, но я это сделал! Родственникам позвонил и сказал, что шутка удалась, «шоколадка» понравилась. © fenolko / Pikabu

13. «Подарок на годовщину свадьбы дяди и тети от моей сестры»

14. «Я проработал здесь 5 лет. За это мне подарили значок»

15.

Отмечал день рождения на даче, пришли друзья коллеги. Один из них, взрослый мужик, пришел с женой. Так вот, они подарили мне подставку под торт (сами занимаются изготовлением и продажей тортов на дому). Я сначала даже не понял, что это такое, думал прикол какой-то. Спросил, что мне с этим делать. А он что-то пробубнил под нос, типа, что хочешь. О чем и чем они думали, когда выбирали подарок, непонятно. Так и оставил эту штуковину там же на даче у друга. © Альберт / ADME

16. «Подарили мне подарочную карту на £25. Это, конечно, круто, вот только вообще не понятно, для какого она магазина»

17. «Сегодня у начальницы день рождения. Купила ей самую обычную кружку в коробке, продавец утверждал, что она без надписей. Ага, сейчас. Начальница ее открыла, и у нее просто истерика от смеха началась»

«Родственные души».

18.

В юности работала в банке. На 8 Марта всем сообщили, что для получения подарка нужно... найти себе пару. Как оказалось, банк купил стеклянные подсвечники, которые, естественно, были упакованы попарно. Но 2 подсвечника в одно лицо оказалось слишком шикарным подарком, поэтому одна упаковка вручалась на двоих. © Marina Veremeyevskaya / ADME