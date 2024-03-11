18 человек рассказали, о каких подарках они до сих пор вспоминают с нервным смехом
Ритуал дарения подарков существует испокон веков. Говорят, это коснулось даже пещерных людей: они преподносили друг другу камни уникальной формы или зубы животных, чтобы выразить признательность. Да, презент — это способ показать свою любовь, уважение, подчеркнуть важность праздничного события. Но порой даже от близких можно получить такой странный подарок, что его и забыть нельзя, и вспомнить, кроме как без смеха, невозможно.
1. «Свекровь всегда привозит мне и другим невесткам оригинальные подарки. Но в этот раз она превзошла саму себя»
2. «Определенно, это самый странный свадебный подарок, который мы получили»
«Средство для чистки ванной и жидкость для мытья посуды».
3.
- Молодой человек решил меня порадовать походом в кафе и театр по случаю повышения. Перед выходом из дома он надел на меня еще один свой подарок — комплект из золотых сережек и колье. Романтично, угу. К концу первого акта у меня заболели уши, а к концу второго моя шея покрылась красными пятнами и жутко чесалась. Я спросила: «Зачем было врать, что это золото, если ты знаешь о моей аллергии на бижутерию?». Так он ответил: «Я думал, что ты просто пошутила». © Подслушано / Ideer
4. «Подарок от моей сестры»
Шкатулочка что ли? Если она своими руками делала... Ну а если... вам очень не нравится.... Знаете... мои знакомые старушки... любят мне дарить дорогие их сердцу вещи. Старые норковые шапки. Говорят:"Ну чтож у тебя шуба есть, а шапка бедненькая(современная вязанная шапочка). Возьми. Я не ношу...". Некоторые экземпляры я сразу выбрасываю. Другие оставляю на поделки. Ну... не может она самостоятельно выкинуть такую дорогую вещь. Так что... вы можете помочь человеку. Благое дело...
5. «Мне 36 лет. Двоюродный дедушка подарил мне вот это на Рождество»
6.
- Есть у меня противная коллега Аня. И вот перед 8 марта она подходит, с ехидной улыбкой протягивает мне сверток и говорит: «Увидела и сразу решила тебе подарить». Открываю, а там страшненькая дешевая фигурка обезьяны. Ну, а мне палец в рот не клади, я и выдала: «Ой, спасибо! Я ее назову Аней, она мне будет о тебе напоминать».
7. «Мало того, что у дедушки уже есть эта рубашка, так она еще и была на нем, когда он разворачивал свой подарок»
8.
- Самый оригинальный подарок сделала мне свекровь на свадьбе. Нужно заранее отметить, что все расходы мы с будущим мужем взяли на себя, хотя в наши с ним планы и не входил банкет на 75 душ. Но будущие свекры настояли, пришлось уступить. Мы решили, что затраты хотя бы частично покроют денежки, которые, как мы наивно полагали, нам подарит родня на свадьбе. И вот пришло время дарения пресловутых конвертиков. А надо сказать, особой любовью свекровь ко мне не пылала. Она произнесла длинную речь, о том как же мне повезло влиться в их семью, и вручила заветный конверт. И что же мы видим, распечатав его? Открытку, в которой мои горячо любимые свекры клянутся подарить нам $300, если мы не разведемся через 5 лет! Вот жду, когда же придет срок обналичить сей чудесный сертификат. © KrolykBaks / Pikabu
9. «Мой брат хотел подарочный сертификат на Рождество...»
10. «Подарил жене занавеску для душа с кадром из „Парка юрского периода“ на День матери. Ее реакцией были слова: „Что за бред?!“»
11. «Моя сестра получила эти „крестики-нолики“ на 5 лет. Кажется, их смело можно назвать „Синие проиграют“»
12.
- Как-то раз я ехал в электричке из соседнего города. Был уже вечер и я жутко хотел есть. Вдруг вспоминаю, что у меня в кармане шоколадка, подаренная родственниками. Открываю ее, кусаю. Дальше эмоции трудно описать, потому что вокруг народ, а я пытаюсь съесть мыло прямо в вагоне едущего поезда. Тихонько выплюнул это дело обратно в упаковку. Ехать еще минут 30, воды нет, чтобы запить. Сложно было сохранять спокойное лицо и не плеваться, но я это сделал! Родственникам позвонил и сказал, что шутка удалась, «шоколадка» понравилась. © fenolko / Pikabu
13. «Подарок на годовщину свадьбы дяди и тети от моей сестры»
14. «Я проработал здесь 5 лет. За это мне подарили значок»
15.
- Отмечал день рождения на даче, пришли друзья коллеги. Один из них, взрослый мужик, пришел с женой. Так вот, они подарили мне подставку под торт (сами занимаются изготовлением и продажей тортов на дому). Я сначала даже не понял, что это такое, думал прикол какой-то. Спросил, что мне с этим делать. А он что-то пробубнил под нос, типа, что хочешь. О чем и чем они думали, когда выбирали подарок, непонятно. Так и оставил эту штуковину там же на даче у друга. © Альберт / ADME
16. «Подарили мне подарочную карту на £25. Это, конечно, круто, вот только вообще не понятно, для какого она магазина»
17. «Сегодня у начальницы день рождения. Купила ей самую обычную кружку в коробке, продавец утверждал, что она без надписей. Ага, сейчас. Начальница ее открыла, и у нее просто истерика от смеха началась»
Ой, да ладно. Мне дважды начальницы(на разных работах) дарили кружки с нарисованными коронами. А когда я начинала смеяться удивлялись. Выбирая кружку с короной они обе не заметили рядом надпись по английски kresi. В наше время... обе дамы не способны читать английские буквы.
«Родственные души».
18.
- В юности работала в банке. На 8 Марта всем сообщили, что для получения подарка нужно... найти себе пару. Как оказалось, банк купил стеклянные подсвечники, которые, естественно, были упакованы попарно. Но 2 подсвечника в одно лицо оказалось слишком шикарным подарком, поэтому одна упаковка вручалась на двоих. © Marina Veremeyevskaya / ADME
Кстати, о 8 Марта. Мы тут нашли доказательство того, что в этот день можно запросто получить не только тюльпаны и конфеты, но и историю на миллион.
Комментарии
Меня дико смущают все эти массовые поздравления нас праздники. Особенно если там мутят типа самодеятельность или коллективное дарение подарков. Вот реально хочется исчезнуть. Вроде понимаю, что хотят всех поздравить, чтобы никто случайно без подарка не остался, но...
Теперь вы soul sisters с обладательницей второго подсвечника❤️
Ну... очень креативно.