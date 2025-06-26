Парень, который заметил навязчивое внимание от назойливой соседки: "Уф, пронесло!"
15+ авиаперелетов, которые оказались намного веселее, чем ожидалось
Истории
3 часа назад
Путешествие на самолете — это не только способ быстро попасть из пункта А в пункт Б, но и крутой повод получить новые впечатления и эмоции. Иногда на высоте нескольких тысяч метров происходят такие ситуации, что не знаешь, куда ты попал: то ли в салон авиалайнера, то ли в серию ситкома.
- Работала стюардессой. Был рейс: на борту 300 китайцев. Старший нам сразу сказал: «Если попросят до взлета кипяток — не давать!» Смотрю: коллега уже наливает одному китайцу в термокружку кипяточек. Я ему говорю: «Зря ты это сделал! Обернись». А за ним 20 китайцев с большими такими термосами двухлитровыми стоят: «Хот вотер, плиз!» Любят они чайку попить. Только рулежка быстрая, а нам еще показывать всем аварийную информацию, всех посадить и пристегнуть надо — не до кипяточка сейчас вот совсем. © Ольга В. / Dzen
- В самолете сидела рядом с обалденным парнем: невероятная улыбка, дизайнерская рубашка, запах одеколона, крутые часы... И вот я уже в мечтах соображаю, как мы назовем нашего третьего ребенка. А потом он испортил все, когда внезапно спросил меня: «А куда ложить ихние стаканчики из-под воды?» Лучше бы ты молчал, парень.
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- Я — стюардесса. Посадка на южный рейс, ждем опоздавших. По рации коллега сообщает: «Встречайте королеву экономии!» Слышу странные звуки, и тут из рукава появляется пассажирка, которую я никогда не забуду: взрослая женщина в настоящих ластах! Да-да, не шутка. Я столько всего видела за свою карьеру, но это... Это было в первый раз. Она спокойно протянула мне посадочный и пошлепала дальше, как будто в ее виде ничего необычного. Оказалось, что она так хитро сэкономила: ласты не влезли в ручную кладь, и она просто переобулась прямо на стойке регистрации. В самолете женщина невозмутимо сняла ласты, будто так и надо, а на выходе уже была в своих туфлях. Ну, что ж: смекалка — великая вещь.
- У меня как-то была ситуация: я летела с мелкой собакой на руках, а рядом со мной сел молодой человек, бледный от страха. Когда самолет маневрировать начал, его вообще затрясло. Не знаю, чем я руководствовалась, но в какой-то момент просто взяла парня за руку, он сжал мою ладонь, а тут еще собака на предплечье мне голову положила. Так весь полет за руки и продержались, без слов и зрительного контакта причем. Все полтора часа. Перед выходом он сказал: «Огромное спасибо!», я кивнула. Больше я никогда его не видела и ничего про него не знаю. © Рита Лебедева / VK
- Сестра уже 6 лет работает бортпроводницей. Рассказала кучу историй, но одна запомнилась больше всех. Однажды пассажир с котиком открыл переноску, хотя так делать нельзя, и кот сбежал. Прямо как в фильмах — пришлось включать свет и объявлять по громкоговорителю, чтобы пассажиры поискали у себя в ногах пушистый комок.
- Один пассажир захотел выйти из самолета. Ок, высадили по всем процедурам, задержались на 40 минут. За это время у пилота закончилось нормативное время работы. Пока ждали нового отдохнувшего пилота — закончилось нормативное время работы бортпроводников. Прислали новую бригаду бортпроводников, а там не хватает одного человека. © _de1337ed / X
- Летели над пустыней, а стюардесса в очень своеобразной манере объясняла, что делать, если самолет сядет на воду. Было забавно. © Lori Jones / Quora
Если бы не высадка пассажира, нормативное время должно было закончиться в полете? Или полёт должен был длиться 40 минут?
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- Когда только устроилась работать бортпроводницей, во время моего первого рейса случился казус. Один пассажир пожаловался, что мужчина позади него громко храпит. Я предложила пересадить его на другое место, но он категорически отказался, начал кричать и в итоге разбудил спящего. Я хотела проучить жалобщика и пересадить храпящего в бизнес-класс, но, к сожалению, свободные места были только в экономе. © UsernameTaken5074 / Reddit
- Летал я как-то по работе в Эмираты. На борту влюбился с первого взгляда в стюардессу. Она была настолько прекрасна, что я не мог отвести взгляд. Хотел сделать комплимент, но стеснялся, потому что не умею общаться с девушками, поэтому просто тупо улыбался каждый раз, когда она проходила мимо. После ужина слушал музыку, когда кто-то похлопал меня по плечу. Это оказалась та самая стюардесса. Я напрягся, думая, что она заметила мой взгляд, но она наклонилась и прошептала: «У вас очень милая улыбка». Девушка, которой я хотел сделать комплимент, сама сделала его мне. Даже после приземления я продолжал «летать» от радости. © Палата № 6 / VK
- Я не стюардесса, но часто летаю. Один раз была в самолете, где собрались пассажиры, которым на правила было плевать. Как только самолет приземлился, они тут же вскочили и начали доставать вещи. Бортпроводники просили всех сесть, но их просто никто не слушал. И вдруг во время руления самолет резко остановился, и часть людей полетела вперед. Бортпроводница выдала: «Вот именно поэтому придумали правила». © queenguac / Reddit
- Как-то мне пришлось уговаривать девушку убрать свадебное платье. Она повесила его так, что оно буквально заняло весь проход. Девушка рыдала, но безопасность прежде всего. © Anaxamenes / Reddit
- Наш рейс несколько раз задерживали. Все устали как собаки, сидим в самолете, даже выйти не можем. Уже думали, что все позади, но помощник капитана объявляет, что вылет снова откладывается. Бортпроводники разрядили атмосферу: вышли в салон с бумажными пакетами на голове. Объяснили, что им жутко стыдно. Короче, они, конечно, не виноваты изначально, но ситуацию спасли. © Marcia McDonald / Quora
- Однажды стал свидетелем, как очень хорошо одетый бизнесмен закатил эпическую детскую истерику на стойке регистрации, когда ему сообщили, что рейс задерживается из-за тумана. Он буквально кричал, прыгал и требовал, чтобы авиакомпания что-то с этим сделала, «иначе он за себя не ручается». Парень за стойкой просто предложил бизнесмену выйти на улицу и попытаться разогнать туман руками. Смеялись все. © Nonia_Bizness / Reddit
- Работаю на борту. Частенько попадаются люди, которые думают, что они самые умные, и пытаются занять место в бизнес-классе. Дожидаются, пока все пройдут к своим местам, и усаживаются на свободное кресло. Мы в такие моменты говорим: «Можно посмотреть ваш посадочный талон? Извините, ваше место 58A, а не 1A». © zlinerlabs / Reddit
- Летел я как-то корейскими авиалиниями. Самолет начал набирать высоту, и тут откуда-то на пассажиров полилась липкая жижа. Народ обалдел, испуганно озирался, кто-то начал возмущаться. На борту стоял странный едкий запах. Тут стюардесса вскочила, сунула руку в багажный отсек и вытащила оттуда разбитую банку маринованных яиц. Хозяин этой сумки покраснел как помидор, кланялся, щебетал по-корейски — видимо, извинялся. © meowhahaha / Reddit
- Собирались уже взлетать. Вдруг на борт зашел работник аэропорта, назвал одного из пассажиров и попросил объяснить, что у него в сумке, а то грузчики подняли вой и отказываются ее трогать. А тот выдал: «Да я тут на рыбалке был, свежая рыба». Чувак умудрился протащить через контроль улов! Пока он прошел все проверки и добрался до самолета, рыба уже протекла и начала вонять. Предложили ему бесплатный ваучер, если он полетит следующим рейсом, но уже без рыбы. © drsameagle / Reddit
- Работаю авиатехником. Иногда бывают задержки рейсов из-за неисправности, уже с пассажирами на борту. В такие моменты чувствую себя маленьким супергероем, пока устраняю дефект. Ведь чем быстрее я это сделаю, тем быстрее люди полетят — кто-то к родителям, кто-то устраиваться на работу, кто-то делать предложение любимой. И летчики счастливы, и пассажиры рады. Один раз чуть в Дубай не улетел — меня забыли на борту. Люди сели, а бортпроводники закрыли двери. © @pressa.tv / Pressa.tv
- Разносила напитки и закуски в самолете. Мужчина в проходе делает заказ, и тут женщина рядом встревает: «А мне лапшу». Мужчина притворно возмущается, мол, даже не знаком с ней. Шутки шутками, а они мне поведали, что женаты уже 45 лет, много путешествовали и теперь открыли свою шоколадную фабрику. Никогда их не забуду. © Agave_Noire / Reddit
- Моя мама была стюардессой более 20 лет. Однажды среди пассажиров она узнала известную гимнастку. Подошла к ней и сказала, что никому не расскажет о ее присутствии на борту, если та втихую даст автограф. © adieuindex / Reddit
А если вы любите нетривиальные истории, то вот вам забавные случаи из командировок, с отдыха и курьезные зарисовки про имена, которые вызвали у людей бурю эмоций.
Комментарии
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То есть мать из последней истории всем бы растрезвонила о гимнастике, если бы последняя отказалась дать ей автограф? Желчная женщина, плюс нарушает рабочую этику.
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