15+ авиаперелетов, которые оказались намного веселее, чем ожидалось

Путешествие на самолете — это не только способ быстро попасть из пункта А в пункт Б, но и крутой повод получить новые впечатления и эмоции. Иногда на высоте нескольких тысяч метров происходят такие ситуации, что не знаешь, куда ты попал: то ли в салон авиалайнера, то ли в серию ситкома.