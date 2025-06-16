15+ человек, отдых которых не обошелся без приключений

А потом бывший совершенно случайно оступается при спуске с этой шикарной уединённой смотровой и ломает в лучшем случае ногу 8)
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Многие люди возлагают на отпуск большие надежды, надеясь в это время отдохнуть за весь остальной год. Но иногда все идет не по плану, и долгожданный отдых превращается то ли в фарс, то ли в анекдот, то ли в драму — кому как повезет.
А потом бывший совершенно случайно оступается при спуске с этой шикарной уединённой смотровой и ломает в лучшем случае ногу 8)
"...вся семья заблокировала меня в соцсетях". Радуйся, что от халявщиков избавился!