15+ человек, отдых которых не обошелся без приключений

Истории
2 часа назад

Многие люди возлагают на отпуск большие надежды, надеясь в это время отдохнуть за весь остальной год. Но иногда все идет не по плану, и долгожданный отдых превращается то ли в фарс, то ли в анекдот, то ли в драму — кому как повезет.

  • Мы с моей подружкой-красоткой поехали в Египет, заселились в номер. Вдруг звонит телефон местный — это начальник охраны отеля интересуется, все ли у нас хорошо, что делаем. И черт меня дернул сказать, что приезд отмечаем. Ровно через 5 минут он своим ключом открыл дверь в наш номер и начал подкатывать к моей подруге. Мы еле выпихнули его в коридор. Чудесное начало отпуска! © 846323 Колобова / Dzen
  • Оказывается, что не все шикарные виды предназначены для признаний в любви. Мой бывший молодой человек как-то привез меня на горнолыжный курорт. Мы на тот момент встречались с ним 1,5 года. Шикарно провели первые три дня отдыха, а в последний день он повел меня далеко в горы, хотел, чтобы я побывала на прекрасной смотровой площадке. Мы поднялись туда к закату, вокруг были заснеженные вершины — ну идеальное место для того, чтобы сделать мне предложение... Но этот фрукт меня бросил со словами: «Я хочу, чтобы ты этот момент запомнила навсегда...» © Не все поймут / VK

Когда ожидания разбиваются о суровую реальность

Hangover Unicorn
2 часа назад

А потом бывший совершенно случайно оступается при спуске с этой шикарной уединённой смотровой и ломает в лучшем случае ногу 8)

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  • Поехали проветриться на недельку в бухту Инал без детей в сентябре. Номер нормальный, до пляжа недалеко. Но! Всю питьевую воду качают из одной и той же скважины, и эта питьевая водичка для меня оказалась слабительной. Супчик или борщ в любой точке общепита — мимо: водичка, даже прокипяченная, не потеряла своих «удивительных» свойств. Чай и кофе тоже пить нельзя. Мы покупали бутилированную воду и на кухне в гостинице варили кофе.
    На второй день пошел дождь, и так всю неделю. С компанией повезло — играли, устроили читку пьесы по ролям, ржали, танцевали, пели, дурачились, как могли. В самый последний день, буквально перед отъездом, дождь выключили, и мы сходили отметиться в море (наняли катер, у берега было грязно — не войти). В целом, неплохо отдохнули, есть что вспомнить. © Светлана С. / Dzen
  • Пару лет назад летали с мужем в Турцию отдохнуть. Решили прогуляться по Стамбулу, посмотреть старый город, ну и, конечно, как водится, заблудились. Ходим по каким-то улочкам, карта тупит, интернет еле дышит. Думаем, ладно, надо кого-то спросить. Видим парочку туристов, такие бодрые, с рюкзаками, подходим, начинаем на своем косом английском объяснять, что нам нужно попасть на площадь, а они нам тоже на своем корявом что-то рассказывают, руками машут, рисуют что-то на бумажке. Минут десять друг друга мучили. Вроде мы все поняли, уже прощаемся, и тут мой муж, уставший такой, выдыхает: «Фу-у-ух, ну, наконец-то, разобрались!» И тут эти двое на нас как глянули, и парень такой: «Так мы земляки, что ли? И нафига вы выпендривались?» © Не все поймут / VK

«Шел второй день моего отпуска...»

  • Приехали с мужем на море. Он наловил целую кучу моллюсков с красивыми раковинами. Я спрашиваю: «Как ты их донес?!» Он краснеет: «В трусы положил!» Посмотрела в интернете, кого он принес — сердце рухнуло в пятки. Оказалось, это моллюски-конусы, очень ядовитые. Ну, поохали мы и обратно в море их отнесли. А спустя время мы узнали, что это все-таки были не они, и мы волновались напрасно.
  • Подруга съездила в отпуск на Гоа, приехала — и ничего не рассказывает, хотя обычно очень любит похвастаться. Спрашиваю: «Ну, как отдохнула?» А она помялась, помялась и говорит: «Я там ничего не видела, потому что в первый день чем-то отравилась и всю неделю из номера не выходила, чтоб не удаляться от белого фаянсового друга». © Татьяна Р / Dzen

«Это было прекрасное отпускное утро, пока соседи не прислали мне фотки моего дома»

  • Отправились мы в одну южную страну. Нам обещали красивую природу, но туманно предупредили, что сервис там не очень. «Не очень» — это мягко сказано. Отвезли нас, значит, в СПА в грязелечебницу под открытым небом. Там термальные источники выходят на поверхность и купаться в такой воде полезно и для кожи, и для суставов. Так там плитка разбита, со скамеек слезла краска, но гвоздь программы — это тина, которая плавала прямо в бассейне! Что-то мне перехотелось оздоровляться.
  • Друзья забронировали нам отель, похвасталась брату. Бац! — он с женой купил билеты в тот же отель на те же даты. А у брата дочь, ей 4 года. Брат написал, мол, как круто все совпало. Они с женой смогут расслабиться, пока я буду присматривать за племянницей, ведь мне же все равно нечего делать. У меня проблема с личными границами, я не знаю, как отказать брату. Он же обидится. Кажется, мой отпуск пошел коту под хвост. © gulghy / Reddit
  • Я взяла свою 10-летнюю дочь на неделю во Францию, а мы живем в Великобритании. Дочь 2 года умоляла меня поехать в Диснейленд. Бывшему мужу я об этом не сказала: знала, что он попытается помешать. У дочки есть отдельный телефон, с которого она общается с папой. Я дала ей выбор, мол, тебе решать, рассказывать ли отцу. Она рассказала и началось. Он так орал на меня в трубку, что пришлось прервать звонок. Бывший стал угрожать, что через суд отнимет у меня ребенка, но фигушки. У меня есть постановление суда, в котором сказано, что я могу вывезти дочь из страны на срок до 28 дней без разрешения ее отца. © SheHerMe88 / Reddit
  • Поехала в йога-тур. Нас предупредили, что там будет вегетарианское меню. Я не мясоед, подумала, хорошо, будет у меня две разгрузочные недели полезного питания. Но оказалось, что мой организм плохо переносит некоторые крупы. Так что две недели своего отпуска я жила на полуголодном пайке. Некоторые наши дамы «тайно» (вся группа знала) ходили есть котлетки в кафе. Я последовала их примеру.
  • Знакомые уехали в отпуск, а дома осталась включенная морозильная камера, забитая мясом. Зашедшая теща решила, чтобы зря не тратилось электричество, вырубить автоматы. Знакомые вернулись и нашли сюрприз в виде разложившегося мяса. Морозилку выкидывали, обмотав скотчем, чтобы не открылась. © plokhish134 / Pikabu
  • Уезжали летом в отпуск, и моя любимая свекровь унесла в мусорку медведя — подарок от ее сына. По ее мнению, он занимал очень много места в нашей комнате. А в медведе хранились отложенные мной деньги. Потом, когда уже ей об этом сказала, обиделась и не разговаривала со мной несколько дней, из-за того, что это дурацкое место для накоплений. © Мамдаринка / VK
  • Я единственный в нашей семье учился в колледже, у меня хорошая работа и зарплата. Но это стало проблемой. Родители предложили поехать на отдых всей семьей. Мои братья и сестры рассчитывали, что половину их расходов оплачу я. Не понимаю, почему я должен это делать. Так-то мои родственники любят красивую жизнь, хотя им это не по карману. У меня восемь племянниц и племянников. И родня просила, чтобы я всем им купил новейшие модели телефонов! Купил попроще, но хорошие. Так они остались недовольны. Из-за того, что я отказался отплачивать их отпуск, вся семья заблокировала меня в соцсетях. © One_Crab9728 / Reddit
  • Поехали компанией на море. Сняли комнаты в гостевом домике и уже на месте обнаружили подставу. Диваны и кровати такие старые, что на них спали еще наши бабушки. Сон на них называется «прощай, спина». Шторка в душе — в черной плесени. Пожаловалась хозяйке. Я думала, она выкинет старую шторку и купит новую, но она просто простирнула ее в стиральной машинке! Но нет, от плесени это не спасает.
  • Я выиграл поездку на курорт на 4-х человек. Радостный, сообщил эту новость жене. Она тут же заявила, мол, берем 11-летнюю дочь (мою падчерицу) и тещу. И едем всей этой веселой компанией. Говорю: «Погоди, дорогая, мы можем провести это время как пара. Возьмем друзей и поедем взрослой компанией». Честно, я не хочу проводить отпуск с падчерицей и свекровью. Мы договорились взять паузу и подумать. Но жена «случайно» рассказала все падчерице, и та уже обрадовалась, что едет в путешествие. Я заявил, что лучше останусь дома, чем поеду туда, где у меня вообще нет никакого права голоса. Разругались с женой. © freerideaita / Reddit
  • Мы с друзьями собрались в отпуск вшестером. Хотим снять целый дом. Четверо из нас состоят в отношениях, поэтому они будут жить по двое. Осталась я и еще один парень. Я хочу снять отдельную комнату, потому что мне важен комфорт. Например, чтобы было удобно переодеться или лечь спать, когда я захочу. Но проблема в том, что снять 1 комнату на двоих дешевле, чем две односпальные комнаты. А у того парня нет денег на отдельную комнату. Честно говоря, меня это все здорово выбесило. К счастью, внезапно нашелся еще один человек, который поедет с нами и станет соседом парня. © ThrowawayJAQ123 / Reddit
  • Месяц назад я был в отпуске, который официально могу назвать одновременно лучшим и худшим. Уехал отдыхать в Таиланд. Попал на хороший тур, отель 5 звезд. Первая неделя была чудесна, я наслаждался экскурсиями и шведским столом, а вот вторую неделю решил поизучать город сам. Взял свою любимую профессиональную камеру и отправился к морю.
    Погода резко поменялась. Решил, быстренько пофоткать море и не заметил волну, которая не только унесла мою камеру, но и меня с ног свалила. Позже я понял, что и телефон волной унесло. Весь вечер пытался не заплакать, ибо потерял $ 10 тысяч за одну прогулку. Зато остальное проведенное время без гаджета было чудесным. Я стал больше смотреть на природу вокруг своими глазами, а не через линзу фотоаппарата. © Палата № 6 / VK

А у нас есть свежие комиксы о людях, отпуск которых пошел не по плану, а также статья о трехдневном путешествии на поезде.

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