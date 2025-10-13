это же надо было выдернуть такое старье про капюшон... 10 лет назад это "фишкой" было - в капюшоны закидывать бумажки с номером тьелефона, чтоб позданомиться. вся палата в вк этим пестрела, как потом косточками мандаринов, красными трусами и т.п
15 человек, которые блеснули своей находчивостью
Находчивость — качество, необходимое в любом возрасте. Есть люди, которые, кажется, родились с умением с блеском выходить из разных ситуаций, будь то собеседование или скучная уборка. Впрочем, иногда бывает так, что смекалка, приправленная хитростью, заводит слишком далеко — об этом читайте в бонусе.
- Муж убирает редко, но метко. Всегда делает это, когда остается дома (работает сменами). Я прихожу с работы — а тут чистота. Вечно подкалывает меня. Решила вернуться пораньше и узнать, в чем его секрет. В итоге застала его вытирающим пыль... носками на руках! Потом кидает их в стирку и вуаля, чистота. Короче, теперь вы знаете наш семейный секрет уборки. © mommdarinka
- Мой последний вопрос рекрутеру, который помог получить нынешнюю работу, был следующий: «Когда мне приступить?» Возможно, это прозвучало самоуверенно, но им понравилось. © Life_Perspective2640 / Reddit
- Вы все жалуетесь на отсутствие капюшонов, и я жаловалась! Но после того, как один парень запихнул мне сегодня бумажку за шиворот и на мой недоуменный взгляд ответил: «Ну очень вы мне понравились!», поняла, что нет преград! Надо проявлять смекалку. © Палата № 6 / VK
- Так получилось, что окно в моей комнате находится прямо над кроватью, и когда мама, выходя из комнаты, не закрывает за собой дверь, я просто открываю окно, и дверь сразу закрывается сама. Лень порождает находчивость. © Шкогвартс / VK
- Было мне лет 10, отдали родители меня на плавание. Спустя где-то полгода мне надоело туда ходить, но маме я в этом не признавался. А еще через месяц в моей голове созрела шикарная, как мне показалось, идея. Во время уроков плавания я шел гулять с друзьями, а плавки и полотенце мочил в фонтане, чтобы никто не заподозрил, что я прогуливаю. План был шикарен и работал не одну неделю, я ужасно гордился своей смекалкой. Но потом маме позвонил тренер узнать, что же со мной случилось, и когда я вернусь на тренировки. © Не все поймут / VK
- Я искал работу с апреля 2024-го и устроился только в мае 2025-го. Вот какой вопрос я задал на одном из собеседований: «На ваш взгляд, чем отличается кандидат, который просто подходит на эту должность, от кандидата, который подходит идеально?» Когда мне ответили (я даже записал это), я сказал: «Отлично, это поможет понять, на чем мне стоит сосредоточиться, когда я войду в роль». Через час после собеседования мне пришло письмо с просьбой предоставить рекомендации. Конечно, я очень серьезно готовился к этому интервью, и дело было не только в этом вопросе. Но, думаю, именно он стал «вишенкой на торте». © battyforreddit / Reddit
- Перед тем, как я берусь за работу, говорю клиентке, мол, выбирайте цвет и дизайн покрытия, у вас примерно час. За это время я произвожу снятие покрытия, маникюр, опил, укрепление и выравнивание. И регулярно спрашиваю, мол, вы определились? Если чувствую, что клиент даже не приблизился к выбору, предлагаю довериться моему вкусу либо напоминаю, что времени на выбор остается очень мало. Обычно после этого проблем не возникает. © Irina Fedoseeva / VK
Тоже нравится выбирать цвета для маникюра. Когда ходила в любимый салон, там была очень разнообразная палитра. Но "не определиться" за час, разве не долго? 🤔 Конечно, кому как.
- О студенческой смекалке. Жили мы тогда в общаге. Подруге мама как-то передала трехлитровую банку домашней сгущенки. Но по холодильникам в общей кухне шнырять любили всякие хитрецы, поэтому там особо важного ничего не оставляли. Банку нужно было поставить так, чтобы ее оттуда не унесли. Подруга большими буквами на банке написала «Свиной жир». К банке никто не притронулся. © Не все поймут / VK
- Проработав в техподдержке очень долго, я теперь знаю, что большинство разгневанных клиентов просто хотят, чтобы их выслушали. Дайте им высказаться, внимательно слушайте и записывайте то, что они говорят. В конце концов, они выдохнутся. Затем перечитайте все, о чем они говорили, и разберитесь с этим пошагово. Срабатывает почти всегда. © zerbey / Reddit
- Мой дедушка часто брал меня в горы, где мы вместе собирали чернику, а потом бабушка варила из нее варенье. Помню, как однажды мы поднимались вверх, я сильно подвернул ногу, начал плакать, но дедушка не растерялся. Он взял меня на спину и понес. Не вниз, а вверх. Дедуля сказал: «Если мы начали путь вверх, то дойдем до конца, нельзя возвращаться назад!» Эту фразу я запомнил на всю жизнь. Он донес меня до самой вершины, мне стало лучше, мы собрали чернику и спустились обратно. До сих пор поступаю так же — я всегда иду вверх до конца, несмотря на сложности. © Не все поймут / VK
- Подготовили презентацию для клиента, я ее перепроверила раз 30. А самой тревожно почему-то. И вот настало время презентации, а проектор взял и не включился! Все нервничают, заказчик бесится. Зато я не растерялась, сказала коллеге продолжать говорить, а сама маркером на доске сделала иллюстрации и диаграммы. Так часто проверяла презентацию, что все запомнила, да и 14 лет в художке пригодились. Вот так своей смекалкой и умениями я заработала себе неожиданное и приятное повышение. © Палата № 6 / VK
А я знаю что на свином жире получается очень вкусная жареная картошка с баклажанами.
- А у меня сын учит французский. Недавно сознался, что когда учился в школе, и я проверяла у него домашнее задание (сама французкий не знаю), то он мне года 3 подряд рассказывал один и тот же текст... © Убойные Истории / VK
- Очень переживала перед знакомством парня с родителями. Поначалу разговор не шел, а потом он рассказал о своей коллекции йо-йо, папа всполошился и стал умолять его продать ему одну модель! Любимый не растерялся и ответил: «Я бы с радостью вам подарил ее, но я давно мечтаю в будущем передать ее своим детям, это очень важно». Пара секунд молчания и я слышу папино «Уважаю. Даю благословение. А йо-йо у внуков отожму». Аж на душе полегчало. © Карамель / VK
- Как-то раз собирались на день рождения моей мамы, опаздывали жутко, но я не мог перестать наблюдать за тем, как моя девушка выбирает наряд. В итоге она оделась и взяла с собой еще одно платье — хотела произвести впечатление. Когда мы ужинали, она запачкалась и пошла переодеться в другое платье. Родители были в восторге от ее находчивости, но только мы с ней знаем, что запачкалась она специально. © Карамель / VK
Бонус
- Прихожу я вчера домой и вижу, что в комнате куча разных девушек. Смотрю на свою, а она мне: «Ну и которая из них?» Я в недоумении, а она напирает: «Давай, покажи ее!» В итоге оказалось, что моя ненаглядная обнаружила резинку для волос и, используя свои дедуктивные навыки, нашла всех девушек, с которыми я хоть как-то общался или виделся. Загвоздка в том, что резинка эта ее, просто очень старая. © Карамель / VK
Иногда отношения — это не только романтика, но и целая комедия недоразумений. Об этом можно почитать в следующих статьях:
Комментарии
А девушки из бонуса такие все взяли и пошли на разборки, зная, что никаких резинок не теряли)
Девушка обляпалась на др у родителей парня и они пришли в восторг?! Девушка собрала всех подружек парня в его доме из-за резинки для волос?
Сочинения школьниц на не заданную тему.
Последняя история, очень бредовая. Мало того, что ревнивица решила собрать всех, с кем он был знаком, так и девушки дружно прибежали. Из-за резинки, ага. Если бы золото нашлось, тогда объяснимо, а так, кто пойдёт не пойми к кому, после "Возможно, у нас ваша резинка для волос".