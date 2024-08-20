16 пар, между которыми кипят такие страсти, что хоть чай заваривай
Отношения между мужчиной и женщиной — это вам не просто ванилька с сердечками. В некоторых парочках кипят такие страсти, что только держись. Кто-то собирается сыграть шуточную (или нет) свадьбу с коллегой при живой жене, а кто-то узнает, что их бывший — это новый мамин парень. И попробуй разберись, что делать с этой информацией.
- Муж не поверил, что сын от него. Мы оба кареглазые и темноволосые, а сын светлый и голубоглазый. Я объясняла, что у нас у каждого по светлому голубоглазому родителю, и сыну это досталось, хоть вероятность была невелика. Но муж настоял на тесте ДНК. Я не могла простить такого недоверия, мы развелись. И ладно бы, он сказал, что боится, что ребенка подменили в роддоме, так он говорил прямо, что «вдруг это не от меня». Как вообще жить с человеком, который допускает мысль о том, что я могу ему изменять. © Подслушано / VK
- Бывшая жена ушла с сыном к богатому любовнику (у него 2 детей, он в браке). Она думала, что будет все в ажуре, хорошая жизнь, он разведется. В итоге осталась одна, потеряв и мужа, и любовника, поссорилась со своими родителями. Я ее люблю, но, блин, гордость не позволяет вернуться. Как буду выглядеть в глазах всех знакомых? © Подслушано / VK
- Муж все 5 лет, как мы съехались пытается спихнуть на меня оплату коммуналки за его квартиру. Тогда моя зарплата была меньше его, было много ссор по этому поводу. Потом как-то все затихло. Сейчас у меня новая работа, зарплата больше его в два раза, попросил пару месяцев помочь с оплатой. Я помогла, и сейчас он у меня спрашивает буду ли я платить дальше. Зарплата-то позволяет. Я отказалась, естественно, а он сказал, что мне лишь бы жить на всем готовом. Да я могу платить, но не хочу освобождать его от ответственности! Он хочет детей и прекрасно понимает, что на его зарплату мы не проживем. При этом ничего не меняет, его везде зовут на более оплачиваемые должности, а он сидит на попе ровно и ноет, как ненавидит свою работу. Как вы считаете, я не права? © Карамель / VK
Сказать, что ребенок будет, только если муж сам будет сидеть с ним в декрете.
- Моя бабушка капает на мозги деду, обзывается всякими, вроде негрубыми, но обидными словами. Ревнует его из-за того, что он на выходные уезжает за город. Сегодня опять застала такую сцену: она разговаривала с моей матерью по телефону, дедушка позвонил в дверь. Бабуля шла и говорила, что его видеть даже не хочет. Он зашел, а она говорит: «А я думала, ты не придешь. Что ты приперся? Иди к своей тетеньке». Дедушка молчит, терпит. А бабушка говорит, говорит, говорит. Он всегда ей покупает ее любимые вкусности и фрукты. А она его гулящим пузатиком назвала сегодня. Но в итоге ночью, ложась спать, она брызгается духами, которые он ей подарил. Ох, уж эта любовь. Сорок лет вместе. © Подслушано / VK
- Как-то заболела и поругалась из-за мелочи с мужем. В порыве гнева сказала, что уйду из дома. Он, грозно поворча, отправился в спальню отдыхать. Через час у меня резко заболело горло и начала непроизвольно кашлять. Чтобы не будить благоверного, хотела выйти в подъезд и от души прокашляться. Не успела повернуть ключ, как муж чуть ли не в соплях и слезах подбежал ко мне, обнял и сказал, что никуда не отпустит. Будет всегда мыть посуду, гладить белье и пылесосить. А вдобавок купит шубу. Спасибо, мокрота! © Подслушано / VK
- Отдыхали большой компанией у подруги на даче. Так она на моего мужа глаз положила. Мурлычет, комплиментами засыпает, рядом трется. И вот понимаю, что обоих их не могу найти. Пошла, к речке — а они там. Муж эту подругу за запястья держит и резко говорит: «Зря ты так себя ведешь, самой же потом стыдно за свои поступки будет, у тебя есть Игорь, а у меня Ирина и я люблю ее.» Я тихо ушла. Люблю его! © Подслушано / VK
- У мужа на работе есть подружка. Шуточки шутят, личное обсуждают, она даже иногда кормит его своими обедами. А он угощает ее сладостями, которые я готовила! Называет ее «офисной женой», блин. И как-то я это все сносила. А потом вдруг эта жучка крашенная заявила, что им нужно узаконить их отношения, блин! Устроить «офисную свадьбу». Причем все коллеги это поддержали, начальник вообще в восторге, хочет закатить вечеринку с пиццей и вот этим всем. И если муж хочет надеть на эту «свадьбу» обычную одежду, то эта дамочка планирует заявиться в своем свадебном платье (она 5 лет в разводе)! Чувствую, что мне нужно все это остановить. © NewestAccount2023 / Reddit
Завидев приближающуюся жену, хватай зазнобу за запястья и строго отчитывай.
* нафига уходить в кусты с общего мероприятия
- Мне было 18, когда мой тогдашний парень исчез. Просто уехал, никому ничего не сказав. Потом позвонил, заявил, что это он так меня проверяет. Вернулся месяца через 4, а у меня уже новый парень. Упс. Обиделся почему-то... © Тру-ру-ру / ADME
- У меня есть тетя по отцу и ее муж — бытовой инвалид. На семейных собраниях, когда все садились за стол, дядя ждал, пока жена ему наложит еду на тарелку, более того — он не ел рыбу, пока тетя из нее все косточки не вытащит. Если вдруг она какую-то косточку пропускала, дядя по-детски возмущался. Еще в детстве я поражалась этому, ведь подобного больше нигде не видела, да и двоюродные братья — их дети — были абсолютно самостоятельными. Недавно с мамой разговаривали, вспомнили про дядю и я говорю, мол, как дядю Сашу мать разбаловала, что жене приходилось чуть ли не с ложечки его кормить. А мама мне и сказала, что на самом деле до женитьбы дядя Саша был вполне адекватным, а тетя Лида специально разбаловала его. Она очень хотела за него замуж, а дядя был бабником и в загс не торопился. Так тетя специально от него забеременела и после замужества окружила его заботой по полной, чтобы максимально его к себе привязать. © SON5SON / ADME
- Пришла вчера вечером домой к маме и увидела в коридоре мужскую обувь. Живет она одна, с папой моим давно в разводе, отчима у меня нет. Захожу в комнату, на полу стоит ваза с огромным букетом роз. Поинтересовалась у мамы, мол, от кого? А она ответила: «Дима подарил, из душа выйдет, я вас познакомлю». Ну думаю ладно, хорошо, посмотрим что за Дима. И тут в комнату заходит мой бывший! Парень моей мамы — мой бывший! Ему 27, ей 46. И что-то я какая-то вся в растерянности. © Палата 6 / VK
- Утром, как бывает в кино, нашла у парня в пиджаке подарочную коробочку с золотым обручальным кольцом. Мы встречаемся ровно семь лет и сегодня вечером собирались идти в ресторан, чтобы отметить эту дату. Я надела свое самое красивое платье, накрасилась, даже отпросилась с работы и сходила на маникюр (чтобы красиво сфотографировать кольцо). И вот мы сидим в ресторане. Парень очень нервничает, но все-таки произносит эти слова: «Милая Алина. Мы встречаемся семь лет, и я думаю, что нам пора... Нам пора расстаться». Этот черт влюбился в коллегу по работе, с которой познакомился два месяца назад. Кольцо для нее. Ненавижу его и ненавижу себя за то, что потратила на него семь лет своей жизни! © Палата 6 / VK
Если мужчина через год-два не делает предложение, то он не рассматривает эту женщину в качестве жены. А тут 7 лет...
- Кто-то не верит, что такое может быть, а мне однажды звонила поскандалить 60-летняя жена такого же 60+ мужика, у которого был записан мой номер телефона на случай, если он сможет отдать мне голубя. Женщина сказала, чтобы я, вертихвостка, нашла себе других голубей. © BelayaMol / Twitter
- Жила одно время с молодым человеком. К слову, зарабатывать он хотел много, но работать не хотел вообще. Поэтому часто увольнялся и искал себя. А у меня была стабильная работа. Я еще умудрялась как-то откладывать на поездку на море. Парень очень хотел машину купить, взял часть денег у отца, уговорил меня отдать «морские деньги» и купил себе старенький Ford Scorpio. Через некоторое время я поняла, что он герой не моего романа, и ушла от него. Когда завела разговор о том, что неплохо было бы часть денег за машину вернуть, он заявил совершенно серьезно: «Я тебя возил несколько раз к твоим родителям в деревню, вот считай, что оплатила свои поездки». © Lakris1 / Pikabu
- Знакомые позвали на вечеринку, посвященную их разводу (да, они странные). На самом деле вечеринка была лишь предлогом, а главной причиной было то, что они никак не могли решить, с кем останется собака. Они решили позвать друзей, чтобы мы помогли им решить. В итоге все уже веселые, парочка разобнималась и влюбились друг в друга заново, а собака сбежала. На следующий день нашли, счастья было столько, что о разводе они больше не думают. Пока что. © Палата 6 / VK
- Поругались с девушкой, аж мебель по квартире летала. И вдруг она выдохнула, успокоилась и ушла. А через 10 минут заявляется ко мне в комнату и говорит: «Я собрала твои вещи, проваливай из моей жизни». Беру пакет, открываю, а там кусок целлофана: просто пакет с пакетами. Пока я обалдевше смотрел на нее, она мне дала пендаля и убежала закрываться в туалете, при этом весело смеясь. Пошел открывать отверткой, чтобы обнять. © Палата 6 / VK
- Неделю меня не было дома. Вернулась — а дом сверкает чистотой, как в день моего отъезда. С мужем все в порядке, с собаками — тоже. А потом я пошла в душ, дернула занавеску и увидела это. © katephillips29 / Twitter
Да, уж лучше ссориться понарошку! А вообще чувство юмора-великая сила!!!
А вот еще несколько отношений, в которых страстей аж через край:
Комментарии
Слишком большая концентрация неадекватов на одну статью. Неприятно было читать.
Кто здесь давно надеюсь помнят мою историю знакомства с травматологом?)
Могу написать продолжение, если интересно.