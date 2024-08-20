16 пар, между которыми кипят такие страсти, что хоть чай заваривай

Отношения между мужчиной и женщиной — это вам не просто ванилька с сердечками. В некоторых парочках кипят такие страсти, что только держись. Кто-то собирается сыграть шуточную (или нет) свадьбу с коллегой при живой жене, а кто-то узнает, что их бывший — это новый мамин парень. И попробуй разберись, что делать с этой информацией.