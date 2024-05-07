18 парочек, в которых кипят такие страсти, что турецкие сериалы нервно мнутся в сторонке

Отношения между мужем и женой зачастую не такие ванильные, как на снимках в соцсетях. В некоторых парах кипят итальянские страсти, причиной которых может стать все что угодно: от любовной связи на стороне до «неправильных» цифр на весах. И никогда не знаешь, какая из историй будет иметь глобальные последствия для семьи.