"Встряска была для нас обоих".
Два идиота. Ну что ж, хотя бы нашли друг друга.
18 парочек, в которых кипят такие страсти, что турецкие сериалы нервно мнутся в сторонке
Отношения между мужем и женой зачастую не такие ванильные, как на снимках в соцсетях. В некоторых парах кипят итальянские страсти, причиной которых может стать все что угодно: от любовной связи на стороне до «неправильных» цифр на весах. И никогда не знаешь, какая из историй будет иметь глобальные последствия для семьи.
- Уже второй день смеюсь. На днях муж пришел с работы и с порога такой: «Хочу развестись!» Я минуты 2 помолчала от неожиданности, потом спросила: «Хорошо подумал? Обратного пути не будет». Он ответил: «Да». Сказать, что я в шоке — ничего не сказать. Муж вышел на улицу. Я быстро собрала его вещи, поставила около двери. Он вернулся, увидел сумки, спросил: «Что это такое?» А я сказала, мол, это твои вещи, разводом будешь заниматься сам, ключи оставь, дверь захлопни. И ушла в комнату. А у самой было такое состояние, как будто меня пыльным мешком по башке ударили, даже плакать не могла. Услышала, как хлопнула дверь, но не стала выходить. Через некоторое время дверь открылась, зашел муж с огромным букетом цветов и сказал: «Я же пошутил! Хотел посмотреть на твою реакцию», а я ему в ответ: «Я тоже пошутила. Так просто я бы тебя не отпустила». Так и помирились. Встряска для нас обоих была. © Подслушали у замужних / VK
- Знакомая узнала, что муж ей изменяет, и решила отомстить ему на будущее. Не сказала супругу, что знает про измену, а в квартире начала прятать «подарочки»: то трусы закинет под диван, то помаду швырнет за холодильник, то расческу со светлыми волосами (а она брюнетка) подложит. И все эти подарочки были явно не ее размера, цвета и стиля. Короче, она решила, что муж после ее ухода приведет любовницу в дом жить. Та начнет находить все эти вещи, которые явно не принадлежат бывшей жене (любовница жену знала лично), и начнет обвинять мужика в изменах. © Изяслав в ярости / ADME
- Мой муж бодибилдер. Все говорят, что мне безумно повезло, мол, отхватила себе такого красавца, сильного, мужественного. Отфотошопленные фотки в соцсетях создают идеальную картину. А вот реальность: у него ужасная одышка, на 5 этаж еле поднимается, бегать и прыгать не может. Весь в прыщах от приема специальных «витаминок», на которые уходит почти вся его тренерская зарплата. Огромные варикозные вены, грыжи. Ест очень много и часто. Мы не можем сходить в кино или на выставку, потому что у него режим и отбой в 22:00. Проблемы с сердцем и суставами, врачи говорят худеть.
Сейчас он готовится к очередному областному чемпионату, на котором получит бесполезный кубок и пакет дешевого протеина. Крутую карьеру уже не построить, а на подготовку даже к небольшому чемпионату уйдет уйма средств и здоровья... На меня, на ребенка, на своих родных ему плевать. С каждым годом муж становится все злее и злее, потому что вершины в бодибилдинге ему не светят, рекламодателям он не нужен. А виновата я, так как недостаточно его мотивирую. © Подслушано / VK
"Встряска была для нас обоих".
- Муж сказал, что хочет развестись. Причина: я стала скучной клушей, погрязла в быте. Завел себе девушку молоденькую. Я сказала, что согласна, но дочки останутся с ним. У меня маленькая зарплата, нет своего жилья (квартира принадлежит мужу). Супруг отказался. Думал, наивный, что я буду жить с двумя детьми, а он будет кайфовать. Нет уж, дудки. Суд оставил детей мужу, потому что я еще и с нелюбимой работы уволилась. Вот тут-то муж и хлебнул! Старшую к школе надо готовить, младшая активная очень, еще и аллергик. Я нашла работу из серии "не бей лежачего" и платила мизерные алименты, а его новая пассия вообще сбежала - ну не рассчитывала она получить в комплекте к мужику еще и двух маленьких девочек. Я жила у сестры, потом стала снимать комнату в общаге. Похудела, занялась психическим здоровьем. Стала отдыхать больше, читать, гулять. Бывший умолял вернуться, сказал, что готов жениться снова, давать на быт больше денег, беречь, не обижать. Я скучаю по девочкам, мужа до сих пор люблю. Но отказалась - очень уж понравилось жить одной. Дочек вижу раз в неделю и на каникулах. Они при мне ведут себя хорошо, скучают. Пусть теперь бывший сам все это расхлебывает. © Подслушано / Ideer
- Узнала, что муж периодически встречается со своей бывшей женой, чтобы помешать ей устроить личную жизнь. Мне просто хочется свернуться калачиком и рыдать. Мы женаты 2 года. Все было хорошо, пока я не наткнулась на электронное письмо от его бывшей. Она писала, что не планирует продолжать их встречи, так как хочет найти новую любовь. А мой муж ответил, что любит ее больше всего на свете, даже больше, чем детей (их трое). И что готов на все, лишь бы она никого не искала. Теперь я поняла, почему он отказывается разделить с ней опеку над детьми и предпочитает платить огромные алименты ($ 4,5 тыс.) - чтобы у нее не было времени ходить на свидания! Чувствую себя так, будто об меня просто вытерли ноги. © Unknown author / Reddit
- Поехал на рынок перед каким-то праздником, жена дала список продуктов. Одним из пунктов была копченая селедка. Я удивился - никогда ее не видел, но подумал, что, может, супруга какой-то рецепт новый вычитала. Еле нашел, приехал домой. Первый вопрос от жены:
- Это что ты купил?!
- Копченую селедку.
- Горбушу надо было!
- Вот твой список, там черным по белому написано: "Селедка"!
- А ты сам не мог догадаться, что нужна горбуша? Мы когда-то брали сельдь копченую?
Короче, я остался виноват. © kLop.p / Pikabu
- Наш с мужем брак не был особо счастливым, мы все время ссорились, но 3 года назад все изменилось. Супруг просто превратился в мужчину моей мечты. Мне даже показалось, что он впервые увидел во мне человека. Муж начал помогать по дому, дарить цветы, приглашать на свидания, делать очень продуманные подарки. Когда мы ссорились, он подходил на следующий день и признавал свои ошибки (если был не прав), чего никогда раньше не делал. Научился извиняться, хотя прежде это было ниже его достоинства. И даже сказал, что всегда был счастлив со мной. Но 5 дней назад я нашла его переписку с другой.
Они общаются уже 3 года. Муж рассказывал ей о своих горестях, спрашивал совета по поводу подарков, путешествий и всех тех хороших вещей, которые делал для нашей семьи. И все эти изменения ему посоветовала она. Муж благодарит ее за то, что помогла изменить его несчастную семейную жизнь, сделав ее терпимой. Он пишет, что она — любовь всей его жизни. Дама отвечает ему взаимностью, но оба не хотят разводиться, так как это "эгоистично". Какая прелесть! Меня тошнит. Мое счастье последние 3 года было фальшивым. Да, там не только переписка: они встречаются, но нечасто, так как дама из другого города. © Wide-Area-6779 / Reddit
- Женился год назад. С женой сразу обговорили, что детей в ближайшие 5 лет заводить не будем. Мне 28, у меня пик карьеры - директор сделал своим заместителем. Я на работе с утра до позднего вечера, одна радость - выходные. Но уже полгода по пятницам бывший муж моей благоверной оставляет у нас их 3-летнего сына до воскресенья. Вместо того чтобы отоспаться, мне приходится вставать в 8 утра и целых 2 дня проводить с ребенком. Я перестал радоваться выходным, уезжаю из своей квартиры к друзьям.
Недавно мы с женой впервые очень серьезно поругались. Собирались в отпуск в Пекин, а супруга давай навязывать этого ребенка с собой. Я категорически против. Жена обиделась: "Ты его не любишь!" А с чего я должен его любить? Он меня раздражает, я не люблю чужих детей. Сказал, что больше его не пущу в квартиру, хочет жена с сыном видеться - пожалуйста, но на нейтральной территории. Уже неделю она со мной не разговаривает! Ладно бы до свадьбы предупредила, что так будет - мы бы на берегу все решили. А сейчас я почему должен неудобства терпеть из-за ее ребенка? © Подслушали у замужних / VK
- Знакомая, Лина, жила с мужем и дочками в маленьком городке. Жили неплохо: он - предприниматель, строительством занимался. Соответственно, свой дом, участок, автомобили, достаток. Она не работала, занималась воспитанием дочерей. О том, что ее муж ходок, Лине не говорил только ленивый, но все сплетни проходили мимо ее ушей. Муж приставал открыто даже к ее близким подругам. Подсаживал девушек в машину, возвращаясь домой с работы, в надежде на продолжение знакомства. Злые языки поговаривали о десятках любовниц и сотнях незаконнорожденных детей. Все разрешилось в одночасье, когда Лина повела записывать на танцы свою младшенькую и встретила там девочку с такой же (очень редкой) фамилией, такими же светлыми косичками и разрезом глаз! Вечером был разговор и скандал. Муж ничего скрывать не стал. Он, собственно, никогда ничего и не скрывал - какой смысл скрывать что-то от человека, который все равно ничего не хочет видеть? В итоге он выставил Линку с дочерями на улицу, а та нашла в себе силы и смелость начать в 40 лет жизнь с нуля.
- У меня трое детей, ипотека. Муж строит дом, бюджет в семье раздельный. Моя зарплата - примерно 40 тыс. на руки, еще около 10 тыс. получаю в виде пособий. Не разгуляешься. Зарплата мужа - около 150 косарей - уходит на дом. Поэтому я подрабатываю на удаленке, это плюс 40 тыс. к зарплате. Дети одеты и обуты, продукты куплены, еда приготовлена, на отпуск деньги отложены мной. Муж в этом всем не участвует никак, он строит дом, это его идея фикс. У нас 4-комнатная квартира в хорошем районе, дом у черта на рогах мне не нужен, а для "выпаса" детей есть дача. Но вчера супруг заявил, что мне надо бросать подработки и уделять больше времени семье и себе, потому что мой вечный усталый вид его раздражает. Попытки объяснить, что моя работа никому не мешает - дети по школам-секциям развезены, уроки сделаны, грядки прополоты - его не убедили. Предложил мне разумнее тратить деньги и обходиться зарплатой. По его подсчетам, оставшихся после выплат ипотеки и коммуналки 20 тыс. должно хватать на месяц. Поругались, теперь неделю разговаривать со мной не будет. © Unknown author / Pikabu
- Я дорабатываю последние полчаса пятницы в угаре, двухлетка весело скачет по мне весь день. Тут звонок: старший ребенок на улице подвернул ногу, нужно срочно в травмпункт. Оставляю младшего со средним, нахожу старшего, осматриваю ногу (не перелом, но нужен рентген). Сажаю в машину, мчим. На часах 21:00.
Понимаю, что младший скоро начнет плакать, дома будет апокалипсис. Звоню мужу, объясняю ситуацию, прошу прийти домой, подстраховать.
- Я вообще-то в кафе. А вы заранее не могли предупредить, что я дома нужен?
Вы еще не обалдели? Идем дальше. Рентген сделан - все ок. Мчу домой укладывать младшего, успокаивать старшего, отпаивать чаем среднего, потому что хлебнул с мелким нервного состояния. Звоню мужу, ведь он уже, наверное, к дому подходит. А он даже не шелохнулся! В том же кафе сидит и выдает:
- Ой, я всем тут рассказал, что случилось, мы переживаем. У вас же все в порядке? Я тут тогда всех успокою и приду ночью уже, ложитесь без меня.
Это разница между матерью и отцом. Сейчас пост допишу и подам на развод. © #щастьематеринства / VK
- Я в декретном отпуске, малышу 4 месяца. Беременность и роды были тяжелыми, с некоторыми осложнениями как для меня, так и для ребенка. Муж - хороший человек, папа тоже из него неплохой (сужу по детям от предыдущего брака: он с ними проводит каждые выходные и души в малышах не чает). И вот собрался он в отпуск. Мне сказал, что наш малыш маленький, поэтому я с ним остаюсь дома, а он со старшими детками едет на море... Попыталась поговорить, попросила повременить с отдыхом, ведь я тоже устала, но не срываюсь и не бегу во все тяжкие. На что муж сказал, что в следующем году, может быть, вместе поедем, а сейчас он решил ехать без нас и слушать ничего не собирается. Нет, он, конечно, хороший муж, но иногда я его не понимаю. © Подслушали у замужних / VK
По последней истории-она с мелким устала-так пусть отдыха ни у кого не будет?!а дети старшие чем виноваты?вся остальная семья обязана сидеть рядом и сочувствовать?
- Варила ребенку кашу, задела ручку ковша, он перевернулся. Часть кипящей каши выплеснулась мне на тыльную сторону ладони, часть - на пол. Я заорала от боли. Первые слова мужа (теперь бывшего): "Что же ты такая криворукая?!" Потом я с пакетом замороженного горошка на руке оттирала прилипшую к полу кашу. Попросила его помочь и получила ответ: "Да зачем ты вообще это делаешь? Бросай! Завтра отмоешь". Развелись через полгода. Ни о чем не жалею. © Adalinda / Pikabu
- Мне написала любовница мужа, мол, у них неземная любовь уже год. Она старше на 12 лет, ей 40. Муж отпирается. Говорит, что он этой даме отказал, и теперь она мстит. Но любовница скинула мне фотку из нашей квартиры, сделанную, пока я была в отъезде... Я верю ей, а не мужу. Но как жить дальше, не знаю.
9 лет мы вместе шли через огонь и воду. У нас маленький ребенок. И такой удар... Ведь я даже не подозревала ни о чем. © Подслушали у замужних / VK
- У меня проблемы с женой. Она не хочет сидеть дома и заниматься бытом. У нас трое детей: 14 лет, 9 лет и 2 года. Жена отправила младшего сына в сад и вышла на работу. Мотивировала тем, что хочет иметь деньги, ей надоело во всем себе отказывать. Ладно, допустим. Только жена пошла дальше. Начались какие-то странности с внешностью, она перекрасила волосы и начала носить цветные линзы. Будто стала другим человеком: начала краситься, помешалась на одежде, перестала со мной советоваться, регулярно начала красить ногти. Может задержаться после работы и не хочет, чтоб я ее встречал. Был момент: я приехал, а она, оказывается, кофе пьет и пирожное ест! Разозлилась. Начались психи, что я лишаю ее жизни. В выходные забирает детей и куда-то уходит под предлогом семейного плавания в бассейне. Стала ходить в тренажерный зал! Последний скандал был 8 марта. Она взяла и ушла с подругами отмечать, вернулась со шмотьем и подарками. Говорит, что ей надоели те дни, когда она в праздники дома сидела и подарков не получала. Что происходит? © Подслушано | Дом. Семья. Отношения. Помощь / VK
- У меня весы стоят на полу в ванной, они запоминают последний вес. Как-то жена уехала, я позвал друзей. Среди них был один мелкий парень. Он человек простой: видит весы — обязательно взвесится (59 кг, как оказалось). Потусили, потом жена вернулась. Смотрю: ходит насупленная и явно чем-то встревоженная. В итоге спрашивает: «Что это было вообще?!» Хорошо, что она у меня умная и понятливая. Даже не пришлось этого другана вызывать и повторно взвешивать — поверила на слово. © SkyPravda / Pikabu
- Около месяца назад муж вручил мне документы на развод. Когда я спросила, почему он так решил, заявил, что влюбился в коллегу и собирается на ней жениться. Я сказала: «Хорошо», — и начала процесс переезда (благо было куда). Забрала все свои вещи, а одного из своих коллег, юриста, попросила представлять мои интересы в суде. Пару недель назад позвонил муж — возмущался, что я просто уехала и даже не пыталась бороться за него. Наговорил гадостей, проехался по моей внешности. Я сделала скриншоты и отправила их коллеге-юристу. Несколько дней назад было первое слушание. Муж возмущался, что я, мол, выбрала в качестве своего представителя такого импозантного мужчину. Докапывался, не изменяю ли я ему с адвокатом. Я ответила, что изменять с коллегами — это его история, не моя. Так рада, что мы развелись. © ThrowRACalmincrisis / Reddit
- Живем с мужем в ипотечной квартире, платежи вносим регулярно. Есть дача. Двое детей. Доход стабильный, хороший. И я хочу на море! Хочу, чтобы для меня готовили, чтобы уборку делала не я, хочу детям мир показать. Я хочу отдохнуть! Но муж считает, что мне не от чего уставать. Работаю 5/2, остальные 2 дня провожу на даче попой кверху в грядках — это, по его мнению, блаженство. А я устала, не хочу возиться в земле, не хочу как лошадь пахать. Я 30-летняя девочка, и я хочу на море! © Подслушали у замужних / VK
В семейной жизни бывает множество моментов, которые трудно преодолеть без урона для брака. То ли дело период ухаживаний и подготовки к свадьбе, когда главной проблемой является выбор подвенечного платья. И наряды некоторых невест вызывает просто бурю эмоций.
Комментарии
Н-даааа, у чувака, у которого "проблемы с женой", конечно, жесть ситуация. Подумать только, стала "регулярно красить ногти", это где такое видано. А потом вообще "оказывается кофе пьёт и пирожное ест" - совсем уже офигела. Не повезло, конечно, мужчине, такая бессовестная попалась, просто боюсь подумать, что дальше-то будет 🤦♀️
"хотел посмотреть на реакцию" - 🤦🤦🤦 как только таким в голову приходит издеваться над чувствами близкого
Вот уж воистину : все семьи счастливы одинаково, а не счастливы каждая по-своему...
Если не хочешь кверху жо стоять на огороде - ээ.. просто не сажай ничего, ну...