16 историй о том, что отношения с бывшими и их семьями — тот еще аттракцион
С бывшими можно дружить или игнорировать их; можно дружить даже с новой женой бывшего, потому что она оказалась абсолютно нормальной девчонкой, или с мамой бывшего, потому что она вообще мировая мадам. А вот что нельзя, так это забыть этих самых бывших. Потому что они словно нарочно ведут себя так, чтобы их всю жизнь потом вспоминали.
- Начались конфликты с дочерью-подростком. Я ей и денег мало даю, и контролирую постоянно, и она бы лучше с папой жила. Ведь папа — это всегда праздник: прогулки, покупки, пиццерии... Один из скандалов разразился при бывшем муже, и дочь кинулась к нему: «Папочка, забери меня от нее!». Бывший решил сыграть в доброго папочку и действительно забрал ее. Вот только мечты дочери о беззаботной жизни закончились очень быстро. Новая жена бывшего оказалась настоящей педантичной занудой. Муж целыми днями на работе, велел дочери слушаться мачеху. А мачеха заставляет вставать на час раньше обычного, заниматься спортом, варит кашу на воде, никаких колбас и сосисок, только ПП. Отвозит в школу за полчаса до звонка и забирает ровно после звонка, никаких праздных шатаний с подружками по улицам или ТЦ. Заставляет убираться, сидеть с младшим братишкой, никаких гаджетов после отбоя. Дочь взвыла через две недели. Жаловалась отцу, но он как отрезал: «В нашем доме живем по правилам Наташи (это мачеха)». Походы с пиццами и мороженым прекратились, только семейные выезды. Дочь приезжала ко мне и ныла, как ей плохо. Я ей сказала: «Этот учебный год доживаешь у папы, а там посмотрим». В итоге сама попросилась обратно, обещала вести себя идеально. Я забрала. И правда, скандалов стало меньше, запросов тоже, учиться стала лучше, порядок поддерживает, мне помогает. Я раньше к Наташе относилась негативно, а сейчас думаю, что она молодец. Она еще периодически звонит нам и спрашивает, все ли нормально, не хочет ли никто отправиться пожить к папе еще раз. После ее звонков дочь еще более послушная и милая. © Подслушано / Ideer
- У моего сына тоже есть такая мачеха, только она Ксюша. Ксюша вообще золотая женщина: готовит обалденно вкусные блюда из полезных продуктов, практикует йогу, заставляет сына делать зарядку и читать по вечерам. Через некоторое время Ксюша взялась и за меня — стали бегать вместе: я, она и мой бывший муж. Рассказала подруге, она сказала, я со странностями, а мне пофиг. Благодаря Ксюше я похудела, встретила мужчину мечты, начала заниматься своим здоровьем, а тем временем сын доволен как слон, с бывшим хорошие отношения, и в принципе жизнь новыми красками заиграла. © Подслушано / Ideer
- Моя жена на 3 году супружеской жизни высказала свое мнение о моей бывшей, которая лайкнула мою фотографию в соцсети. Я ожидал, что будет вынос мозга и приступы ревности, которые урегулируются крайне сложно. Однако, внимание, цитата: «Слушай, вот она у тебя странная была, такого парня упустила. И чем ты ее не устроил? Нашла на кого променять. Нет, ну ты видел, на кого она тебя променяла? Вот ненормальная!». Вот не знаю, радоваться мне, или же тут где то подводный камень затаился... © Zhosalinec / Pikabu
- Начались отношения с девушкой, познакомил ее со своим котом. Выяснилось, что кота зовут так же, как ее бывшего. В шутку сказал, что переименовывать не буду, а девушка хихикнула в ответ, и тему закрыли. Потом девушка «случайно» стала называть кота другим именем, а однажды ночью я застукал ее на кухне, дрессирующей моего кота — колбаса за принятие новой клички. Упорству не было предела, и кот смирился через неделю. А потом девушка ушла к бывшему, но вот кота звать его именем я больше не мог. © Подслушано / Ideer
- Мой бывший то ли дурак, то ли просто больной человек. Когда мы были вместе уже года полтора и планировали начать жить вместе, случайно узнала, что он распространяет про меня небылицы. То друзьям рассказывает, как я требовала купить мне золотое кольцо с бриллиантом, хотя я вообще кольца не ношу; то с коллегой поделился слезливой историей, как застал меня с другим, но простил, потому что очень любит. То не хотел ехать в выходной к маме на дачу и наплел ей, что я ему запрещаю, потому что у него есть любимая женщина, и с другими людьми надо перестать общаться. О последнем я узнала, когда его милейшая мама позвонила мне сказать, что я неправильно себя веду. В общем, я почти три года как ушла, уже год как переехала в соседний город, а он до сих пор придумывает новые версии нашего расставания, и я в них становлюсь все ужаснее. © Подслушано / Ideer
- У нас с бывшим осталось нерешенное дело. Машина, купленная в браке на мои деньги и оформленная на меня. При разводе мы договорились, что он ее у меня выкупит.
За 4 года я не увидела ни копейки. Мало того, выяснилось, что он не платил алименты сыну от первого брака, прикрываясь тем, что якобы выплачивает мне деньги за машину. Я узнала об этом, разговорившись с первой бывшей, и у нас созрел план. Первая бывшая попросила у него машину, чтобы отвезти сына к врачу. Бывший согласовал это со мной, внес ее в страховку и пригнал машину к ее дому, откуда я ее и забрала вместе с ключами и документами. Сегодня я его уведомила о том, что он теперь пешеход. Получила истерику, мол, «подлые бабы меня подставили», пожелала счастья в новом браке, сообщила, что теперь я его прощаю, заблокировала его везде абсолютно и чувствую себя просто превосходно. © Fabius.Bile / Pikabu
- Последний скандал с мужем закончился не просто решением о разводе, но и его признанием, что ему есть куда идти, а именно к любовнице. Поэтому, когда он попросил собрать его вещи и передать их его маме, я, недолго думая, в мешки по 200 литров покидала все его барахло и привезла свекрови. Сваливала все вперемешку: трусы, ботинки, брюки. Так она мне потом звонила и истерила, какого фига вещи мятые и грязные, как она их в таком виде сыночке повезет, неудобно же перед его новой бабой. Я должна прийти, все постирать, погладить, в чемодан уложить, надо ведь принца в новую жизнь отправить. Ржала я долго. Свекровь там все, конечно, сама сделала, и тетке этой привезла его чемоданы. А та офигела от такого поворота, ведь она думала, что квартира, в которой жил ее принц с женой мегерой, его. И она туда со своими вещами как раз и переедет. А в итоге у принца ни денег, ни жилья, да еще и алименты нарисовались. © Подслушано / Ideer
- У меня бывшая полгода ходила моего стаффа гладить, уже после того, как мы расстались. Она втайне сделала комплект ключей. Я быстро заподозрил неладное: кто-то поправлял полотенца на полотенцесушителе, печеньки пропадали. Поставил в квартире камеру и вычислил, что она приходила почти каждый день, гуляла с собакой, тетешкала ее, пол мыла в квартире, а самое главное, она не шарилась ни по вещам, ни в ноутбуке. Нет, мы не стали снова парой, я просто ее попросил предупреждать, если она будет приходить поиграть с собакой. И камеру отключать не стал. Еще три года она пса днем выгуливала, а потом я переехал. © DikijKot78 / Pikabu
- Бывшая жена моего мужчины попросила взять их сына пожить к нам на несколько дней, пока она съездит к больной матери. Мальчику шесть лет, воспитанный и прилежный, казалось бы, никаких проблем не должно быть. Мы с ним по вечерам играли в развивающие настольные игры, я готовила его любимую еду, а в последний день подарила ему конструктор. И на следующий же день мужчине звонит бывшая и орет, что она мальчика даже на километр не подпустит ко мне. Оказалось, сын сказал ей, что я его била скалкой, хотя у меня даже в мыслях такого никогда не было. Так как мы все время проводили втроем, мой мужчина меня защитил. Его бывшая решила, что он меня выгораживает, так как сыну нет смысла о таком врать. А у мальчика, естественно, и синяков никаких нет. Вот откуда он это придумал? А главное, зачем? Я понимаю, что он ребенок, но все теплые чувства к нему мигом исчезли. © Подслушано / Ideer
- Познакомился с девушкой: красивая, начитанная. Решили встретиться, погуляли, шикарно провели время. Потом у нее звонит телефон, и она пропадает за разговором минут 10, после чего меняется в настроении. На вопрос "Что случилось" получаю ответ:
— Да мой бывший звонит, ругается, что уже поздно, а меня дома нет.
— В смысле бывший?
— Ну, мы расстались месяца 2 назад, но вместе квартиру снимаем.
Понимая, что к такому жизнь меня не готовила, сажаю мадам в такси и иду переваривать новый жизненный опыт. Через 2 дня приходит от нее сообщение: "Мы не сможем больше видеться, я рассказала бывшему про тебя, и ты ему не понравился". Поняв, что бредометр ситуации зашкаливает, согласился. Кто я такой, чтобы спорить. Но на следующий день пишет мне уже этот парень целую простыню о том, как он ее ценит, и что он желает ей счастья, но не со мной. © Vaan32 / Pikabu
У "воспитанного" мальчика скорее всего ревность...ведь отец живёт с этой "тётей" , а не с его мамой, значит тётя в любом случае должна быть "плохой"...
- С бывшей женой моего мужа всегда были отличные отношения. Дочку их люблю безумно. И вот родилась у нас с мужем совместная дочь, а бывшая жена подала на алименты. Только она не учла, что доход у мужа маленький, а дорогие телефоны, одежда, машины — моих рук дело. В общем, получают они теперь три копейки. Подарки дорогие больше не дарим. Общаться с ними перестали и мы, и родня мужа. Ибо нефиг тихушничать. И мне бы радоваться, а я реву. Дочку-то их я люблю! А она меня, как оказалось, называла второй мамой только за подарки. © Подслушано / Ideer
- Мама до сих пор вспоминает мою бывшую даму: какая она была замечательная и вот это вот все, хотя с тех пор прошло уже десять лет, а с замечательной дамой мы расстались из-за доказанной измены с ее стороны. Мою же супругу, с которой мы прошли просто вот все, мама называет не иначе как "эта", и, естественно, убеждает, что меня обязательно оберут и кинут. Хотя обирать особо-то и нечего. © Was11211 / Pikabu
- Женат второй раз, есть сын, в первом браке — дочь. И да, первая жена — бывшая, но дочь-то нет! Люблю, общаюсь, помогаю. Я не с ребенком развелся, а с женой. И я заколебался объяснять это второй жене. Она знала, что есть дочка, я ничего не скрывал, наоборот, сказал сразу: "Это моя дочь, и никуда она никогда не денется". И вот за каждую копейку я теперь неделями выслушиваю. И ладно бы еще нам самим не хватало, отдавал бы что-то в убыток нынешней семье, так нет же! Всего всем хватает, жена не обделена ничем, сын тоже. Но каждый раз истерика. Не понимаю, как объяснить. И когда говорю, что дочь такой же мой ребёнок, и люблю я ее не меньше, чем сына, — там просто истерический припадок. Знал бы, что она такая, не женился бы. © Подслушано / Ideer
"а бывшая жена подала на алименты" - ну тут, как бы, имеет право же. Подарки-подарками, но сегодня они есть, завтра - нет. С рождением ребенка в принципе перераспределение бюджета может быть. А алименты, хоть и маленькие, какая-никакая стабильность, синица в руке. Другое дело, может, как-то обсудить это можно было, не знаю, какие там отношения на самом деле, выслушали то одну сторону.
- Никогда не думала, что такое может произойти в моей жизни. Прихожу сегодня вечером домой с работы, а у меня дома сидит бывшая свекровь и пьет чай, да еще все мои конфеты и вкусняшки достала. Я в шоке, ключи-то забрала давным-давно. А она говорит: "Ты не переживай, я только зашла свои фотографии забрать". Какие у нее могут быть "свои" фотографии у меня дома? Зачем при этом чаи без хозяев распивать? Короче, вопросов много, а ответ только один: меняйте, девочки, замки после развода. © HappyThanks / Pikabu
- Была у меня в юности одна знакомая. Она была старше меня, советы давала, чаем поила, трое детей у нее — мои сверстники, муж молоденький. Однажды прихожу к ней в гости, а у нее дома, наверное, человек 10. Баулы, сумки... Спрашиваю, что происходит, а она рассказывает, что лет 10 назад развелась, бывший муж оставил ее с детьми и уехал в Казахстан. От него никаких вестей, она нашла себе нового мужчину. Стали все вместе жить, впятером в двушке, она, он и дети. А буквально недавно, говорит, бывший муж приехал. И не один, а вместе с женщиной и ее детьми. И теперь они все живут в этой квартире, ведь муж тоже наполовину собственник. © AntonZel / Pikabu
- С первым бывшим я рассталась 5 лет назад, со вторым 2 года назад. А сегодня мы все встретились у нас дома, когда они пришли поздравлять мою мамулю с днем рождения. Прикольно же, скажите? © shawty__yy / Twitter
И ладно еще, если с бывшими удалось разойтись полюбовно и никто не в обиде. Потому что разводы порой такие грани в человеке открывают, что диву даешься, как все это раньше не всплывало.
Комментарии
"И вот родилась у нас с мужем совместная дочь, а бывшая жена подала на алименты"
А что было до подачи на алименты? Новая жена от щедрот платила за за мужа,? Вот ведь сокровище на фоне истерик жены из другой истории, которая денег мужа не его же дочь жалеет.
"меняйте, девочки, замки после развода. "
Настоятельно рекомендую перед действом проверить, являетесь ли вы владельцем квартиры, а то возможно последствиями