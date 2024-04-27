16 историй о том, что отношения с бывшими и их семьями — тот еще аттракцион

С бывшими можно дружить или игнорировать их; можно дружить даже с новой женой бывшего, потому что она оказалась абсолютно нормальной девчонкой, или с мамой бывшего, потому что она вообще мировая мадам. А вот что нельзя, так это забыть этих самых бывших. Потому что они словно нарочно ведут себя так, чтобы их всю жизнь потом вспоминали.