14 историй о том, что творят с людьми деньги и разводы

Не понимаю мамашу, которая живет в однушке, не иммет материальной возможности хорошо содержать дочь, но не отдает дочь в полную семью с хорошим достатком отца. Она может оставаться хорошей матерью полноценно, даже если ее дочь будет счастливо жить с отцом. И сама может свою судьбу устроить, а не нести крест.

Есть варианты, большинство, когда отец исчезает с концами и алименты крохи, тогда да, мама тянет детей. Но тут же другая ситуация.