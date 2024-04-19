Не понимаю мамашу, которая живет в однушке, не иммет материальной возможности хорошо содержать дочь, но не отдает дочь в полную семью с хорошим достатком отца. Она может оставаться хорошей матерью полноценно, даже если ее дочь будет счастливо жить с отцом. И сама может свою судьбу устроить, а не нести крест.
Есть варианты, большинство, когда отец исчезает с концами и алименты крохи, тогда да, мама тянет детей. Но тут же другая ситуация.
14 историй о том, что творят с людьми деньги и разводы
Развод — дело серьезное. И если у одних еще получается относительно мирно разбежаться, то у других разве что искры в стороны не летят. Особенно, когда в игру вступают деньги. Некоторые готовы даже за драную наволочку бороться до последнего, не говоря уже о недвижимости. Но порой именно после расставания один из супругов может сказать, что справедливость наконец-то восторжествовала.
В бонусе вас ждут две очень неожиданные истории о расставаниях.
- Прожили в браке 2 года, муж в сумме работал меньше полугода. При разводе он пытался делить посуду и технику. А потом умудрился забрать наушники, пару украшений и наличку из заначки. Через год снова женился, история повторилась. Еще через год я сижу с рыдающей бывшей бывшего, и она вдруг дарит мне обручальное кольцо, которое бывший у меня же умыкнул 2 года назад. Чувствую, скоро откроем свой женский клуб обиженных этим жуликом. © Подслушано / Ideer
- С мужем познакомились, когда нам было чуть за 20. Сошлись, поженились, родился ребенок. И тут он осознал, что молодость проходит, а он и не пожил еще толком. Да и холостые друзья его подкаблучником назвали. А он же не такой, и это надо доказать. В общем, пустился мой муж во все тяжкие. Иногда приходил домой, чтобы попросить у меня денег, так как всю зарплату уже на друзей потратил. Пришлось мне подать на развод и выгнать такого супруга. Живет теперь один в старой грязной квартире. Ни уюта в ней нет, ни порядка. Работу нормальную найти не смог — долги по алиментам накопились, еще и статья в трудовой книжке. Женщину в такой сарай не приведешь. Да и друзья все как-то переженились, никто никуда не зовет его больше. Кого теперь он винит? Меня, конечно. Я ж не сохранила семью, не удержала мужчину. © Подслушано Телеграм / Telegram
- 10 лет назад мы мирно развелись с супругой. Дети уже учились в универе, спорили мы только из-за дома. Я хотел продать его и поделить деньги, но бывшая уперлась рогом. Все ее отговаривали, но в итоге я сдался и продал свою долю. Я снимаю другой дом, вижусь с детьми, уже внуки есть. Многое могу себе позволить, мне не надо откладывать на старость для двоих, а у бывшей все так себе. Она потратила сбережения и живет на одну пенсию. И ей пришлось продать дом. Она, конечно, жаловалась всем, мол, чуть ли не бездомной станет, но это неправда. Бывшая без проблем купит квартиру, пусть и скромненькую. Ощущение, что она просто злится из-за моих новых отношений и финансового благополучия. © Every-Unit-4564 / Reddit
- Мы были женаты 10 лет. На пятом году брака я узнала, что муж мне изменил. С разделом имуществам не было бы проблем, у нас был брачный контракт. Но чтобы не остаться ни с чем, я должна была прожить в браке 10 лет. Вот я и ждала. Муж был в шоке, конечно. Все имущество поделили поровну и я как бы получила компенсацию за то, что ухаживала за пожилой матерью мужа вместо того, чтобы строить карьеру. Бывший в итоге обвинил меня в расчетливости. Ведь теперь ему одному приходится справляться со всем невзгодами, еще и за матерью ухаживать. © Party-Monitor-1301 / Reddit
- С мужем развелись 5 лет назад, 3 года назад он женился. Дочке помогает, ради нее поддерживаем отношения. Но проблема есть каждый раз, когда дочка к нему едет. Она возвращается домой со скандалами, мол, у папы с тетей Настей круто, а дома фу! Новая семья бывшего гораздо состоятельнее меня. Его жена моей дочке комнату выделила, обставила ее красиво, накупила крутых игрушек. Дочку по магазинам водит, покупает ей одежду, вся такая хорошая — аж тошно. А мы живем в однушке, зарплата у меня не самая высокая, но как-то кручусь. Бывший деньгами помогает, но для меня потратить 5 тыс. на игрушку — неразумно. Тетя Настя считает иначе. Меня это дико бесит. © Рабочие истории / VK
- Муж забрал все деньги из заначки и купил себе машину! Якобы увидел ту, которую хотел, по хорошей цене! То, что деньги мы вместе откладывали на покупку дачи, его не смутило, он думал только о своей пятой точке. Выгнала я его тут же. Подаю на развод и раздел имущества. Из общего у нас только эта несчастная машина. Квартира моя, так что останется теперь с половиной своей тачки. Я принципиально заберу половину ее стоимости. © Подслушано / Ideer
- Развожусь с мужем. Мы купили квартиру за совместно заработанные деньги, а я по собственной тупости сказала, чтобы он ее оформлял на себя. Так этот умник, как оказалось, дарственную оформил на свою мать, чтобы в случае чего не делить недвижку после развода. Лучше бы я послушала свою маму. Она мне еще до свадьбы говорила, что жених мой — маменькин сынок. Что если дело дойдет до развода, то хорошего не жди. © Подслушано / Ideer
- Знакомый разводился. Его бывшая тогда уже года 3 жила с другим, а он находился в активном поиске. Детей общих не было, браку их на тот момент было 13 лет. За эти годы он построил неплохой бизнес, а жена нигде не работала. Разводиться сразу ему было лень, а может, и рассчитывал еще на что-то. Но в один прекрасный день ей стукнуло в голову, что она хочет развод и денег побольше. Он предложил жене 2 хорошие квартиры в центре ежемесячное пособие, пока она не закроет ипотеку за одну из этих квартир. Она не согласилась, пообещала все отсудить. Ну и начались суды.
Все ничего, но она не учла тот факт, что долги у него были на бОльшую сумму, чем стоил его бизнес, а долги тоже делятся. Когда она об этом узнала, стала плакаться и соглашаться на предыдущий вариант. В итоге договорились, что он выплачивает ей деньги, и разбегаются полюбовно. Она согласилась, развод состоялся. Но вот если бы не жадность, могла бы получить гораздо больше. © Unknown author / Pikabu
- Поняла, что по-настоящему люди могут раскрыться после расставания. Когда съезжала со съемной квартиры, бывший шарился по моим сумкам и пытался найти вещи, которые я у него «украла». Нашел розовые полотенца с котятами, которые мне передала мама, заявил, что это его, и пытался отобрать. Не отдавал мои специи из Индии, наушники, спортивные кофты, постельное белье, депозит за квартиру. Такой печальный поучительный опыт, хотя расставались мирно и по обоюдному желанию. А год спустя он мне пишет, что еще любит. © Подслушано / Ideer
- Развожусь с мужем, который сидит у меня на шее, так как работать — это не для него. Одновременно встречаюсь с прекрасным парнем, который уже собирается на мне жениться. При этом живу до сих пор в одной квартире с бывшим, ибо идти ему некуда. По доброте душевной не могу выгнать, денег иногда подкидываю. Но в глазах моей мамы я жуткая сволочь, потому что развожусь с «бедным мальчиком». Кто теперь о нем позаботится? © Подслушано / Ideer
- Мы развелись, когда ребенку было 2 года. Раньше у нас обоих была хорошая работа, но после родов жена решила стать домохозяйкой. Поначалу все было хорошо, но потом я осознал, что уровень жизни падает. Обид копилось все больше, мы расстались. Поделили совместно нажитое, я согласился давать бывшей денег, пока она не найдет хорошую работу. Но этого так и не случилось.
Бывшая нашла нового парня и родила, подала заявление на повышение суммы алиментов. Я, конечно, плачу, но бесит, что она вообще в ус не дует. У нее опять новый хахаль, у него есть дети, моей дочке не нравится с ними жить. Экс-супруга надеется, что я помогу ей и детям с жильем (она боится, что их в любой момент выставят). Я обещал, что подумаю, но в итоге решил просто забрать свою дочь. Теперь бывшая и родня считают меня бессердечным. © NovelBit9223 / Reddit
- Мой бывший муж жалуется друзьям на то, какая я алчная негодяйка. А все потому, что при разводе я забрала всю новую мебель и технику из его квартиры. И даже не вспоминает, что въезжали мы в страшную развалюху, за год ремонта он купил только один кран, а все остальное я оплачивала. Я, конечно, тоже хороша: лучше бы себе квартиру купила до брака. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Жена всем жалуется, что я не плачу алименты. У меня свое дело, официальный доход минимальный, получает она копейки. Только вот я беру на себя все расходы на сына, полностью его одеваю, собираю в школу. Компьютеры, гаджеты, кружки, репетиторы — все на мне. Ездим вместе с ним за границу, на моря. Бесится жена только от того, что деньги идут напрямую на сына, а не через нее, как раньше.
А краник я ей перекрыл, когда стал понимать, что сыну перепадали не все деньги. У жены второй муж, ребенок. Доход у мужика так себе. И мои деньги утекали не на нужды сына, а на нужды всей семьи. Сын бы и рад уйти ко мне, но и мать любит, и с отчимом дружит, и сестру обожает. Сыну жена ничего не высказывает, а мне мозг пилит, мол, сын живет как мажор, он не в равных условиях с младшей сестрой. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Ищем на работу менеджера, приходит на собеседование кандидат, все вроде хорошо. И опыт есть, и компетенции супер. Рассказываю ему про нашу систему оплаты труда и вижу, что парня начинает слегка перекашивать. Про себя думаю, мол, ничего себе у него запросы, сейчас получает же меньше. Кандидат в итоге отказывается. Оказалось, что он в разводе, платит алименты на двоих детей. И его жаба душит столько отдавать им. После этого он мне и разонравился. © Akkanakh / Pikabu
Бонус: Удивительные расставания
- Бывший уже 3 года платит мне алименты на кота. Заводили мы его вместе. Когда наши чувства угасли, мы расстались. Но он присматривает за котом, если я не могу в силу обстоятельств или отпуска, и добровольно платит небольшую сумму. Недавно ее увеличил, потому что корм подорожал. Я в целом рада, но мне странно, что кот получает бОльшую сумму алиментов и участия «отца», чем я от своего папаши. © Подслушано / Ideer
- Наш хороший друг уже несколько лет как развелся с женой. При разводе они поделили не только материальные вещи, но еще друзей и... город. Как-то раз мой муж позвонил ему и пригласил в кафе, но друг отказался, потому что в тот вечер там будет его бывшая жена с подругами. У них даже есть чат, в котором они предупреждают друг друга, куда собираются идти, чтобы случайно не встретиться. © Мадмаринка / VK
Разводы порой неизбежны, ведь не дело жить вместе, когда люди теряют связь друг с другом. Но истории о знакомствах, влюбленностях и долгих отношениях дарят надежду, что любовь до седых волос все-таки существует.
Комментарии
Не понимаю мамашу, которая живет в однушке, не иммет материальной возможности хорошо содержать дочь, но не отдает дочь в полную семью с хорошим достатком отца. Она может оставаться хорошей матерью полноценно, даже если ее дочь будет счастливо жить с отцом. И сама может свою судьбу устроить, а не нести крест.