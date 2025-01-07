16 доказательств того, что наглость может стать началом целой истории

Ох, почти во всех историях наглость зашкаливает. Не могу читать спокойно такое. Так и хочется вступиться за обиженных и униженных. Но я caмa в таких ситуациях часто теряюсь и не всегда могу ответить наглецам. Чаще всего просто молча ухожу. Но вот, такие истории немного учат.