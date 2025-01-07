16 доказательств того, что наглость может стать началом целой истории
Наглые люди могут испортить настроение на весь день, но иногда их выходки становятся поводом для курьезных ситуаций. Герои этой статьи поделились историями, о которых теперь и вспомнить не жалко.
- На девятом месяце ехала в метро. Женщина, сидевшая напротив, отчитала меня за то, что я некрасиво сижу. Мол, расставила ноги, а еще в юбке хожу, я же девушка. Было ужасно обидно, и юбка-то ниже колен, и живот большой. Ее дочь видела мой живот и сказала матери о моей беременности, когда они вышли. Надеюсь, ей было стыдно. © Наташа Коптева
- Еду в автобусе и переписываюсь с подругой. Надо мной нависает девица и нагло так читает мои СМС. Тут я пишу подруге: «Ань, если бы одна наглая особа не читала мои СМС, я бы тебе много чего еще сообщила, а теперь не могу, так как цензор появился». Видели бы вы, как она рванула к выходу. © Dilayra Halilova
- Когда-то присела я на корточки в магазине, взять кое-что на нижней полке. Была в брюках с низкой талией ну и при приседании засветила край нижнего белья. Так тетка рядом как завопит дурным голосом на весь магазин: «Женщина-а-а! У вас исподнее торчит, исподнее видно!» Я там чуть не рухнула. На меня посмотрели все, кому не лень. © Алена Маликова
- Когда мне было 16, я подрабатывал продавцом мороженого. Ко мне на работу зашла женщина лет 40 и спросила, как пройти в одно место. А это было как раз рядом с моим домом, поэтому я подробно объяснил. На это тетка просто покачала головой и сказала: «Думаю, нет!» Я объяснил снова. И тогда она зыркнула на меня и выдала: «Я знала, что не стоит тратить время на продавца мороженого!» После этого она просто выбежала из магазина. © MyAnimalsBite / Reddit
- Я свое 25-тилетие справляла в дорогом ресторане. Пригласила гостей 10 человек. Потратила кучу денег! А в подарок знаете, что получила? Золотые серьги весом в 1 г, которые гости купили в складчину. Само торжество обошлось ровно в десять раз дороже подарка. Было обидно, что меня никто из друзей не ценит. А ведь сама всегда дарила очень хорошие подарки им. После этого так разозлилась, что тоже стала им дешевки дарить без стеснения. Поэтому, я понимаю тех, кто просит дарить деньги. Без точной суммы, конечно. Но подарки никому не нужны. © Тётка за 40 / Dzen
- Один друг позвонил и говорит: «Я знаю, вы на свадьбу копите. А мне деньги срочно нужны! Дай взаймы!» Я прост офигела от такой наглости! Сказала: «У меня принцип — не брать и не давать взаймы». Иди, дорогой, лесом! Я просто уверена была, что если дам, то потом отдавать будет по три копейки в месяц и свадьбу придется переносить. © Тётка за 40 / Dzen
- Однажды встретила свою знакомую, она спросила, правда ли, что я развелась. Да, говорю, правда. Она с такой надеждой в голосе, мол, ты одна да? Я ей говорю, нет у меня есть новый мужчина. И тут ее коронная фраза: «Где ты их находишь? И что они в тебе находят?!» © Eliya Rachel
- Увидел, как в магазине женщина с мужем достали из корзины тыкву и бросили в холодильник. Видимо, передумали брать. Тогда я поднял тыкву и пошел за ними. Когда они отвлеклись, я положил тыкву в их тележку и ушел. Женщина обалдела, когда увидела ее обратно в тележке, и снова выложила на ближайшую полку. Я, конечно, снова взял тыкву и пошел за ними. Остановился только потому, что моей девушке надоели мои выходки. Я бы делал это до тех пор, пока они не сдадутся и не купят тыкву. © DigitalHubris / Reddit
А ведь могла родиться городская легенда про "неразменную" тыкву: ты от неё избавляешься, а она снова у тебя в тележке...
- У мужа два брата, он первый женился, у нас родились две дочери. Казалось бы, свекрови порадоваться, что внучки, а то одни мужики в доме, так нет. Когда средний брат женился, и у него родился, старший сын, свекровь с внуком носилась, как курица с яйцом, а внучек продолжала не замечать, да еще и мужу зудела, что у него продолжателя рода нет, хотя девочки на них похожи очень. © Фата-Моргана / Dzen
- Однажды, прямо перед Новым годом у меня давление скакало, сердце колотилось, я еле ходила. Лежала пластом, читала книгу, как вдруг звонок в дверь. Открываю — две знакомые, веселые, с пакетами: «Поздравляем! Давай, мечи на стол, праздновать будем!» Видя, что они настроены на полноценное застолье, я честно сказала: «Девочки, мне плохо, даже стоять не могу, извините». Они молча ушли, и с тех пор, вот уже больше 20 лет, мы не виделись. © Эстетка Веста / Dzen
- Еду как-то в автобусе на передней площадке, никого не трогаю. Автобус свободный. Я полная, но жить это никому не мешало. Вдруг чувствую, что меня кто-то сзади лупит по спине. Оборачиваюсь, сидит на переднем сиденье тетка лет шестидесяти в розовой курточке и молча смотрит на меня с возмущенным видом. Я ей тоже ничего не сказала, думаю, может, я ей обзор заслоняю. Молча отодвинулась в сторону. А потом она проходит мимо меня и говорит: «Вам надо на задней площадке ехать!» Я пожала плечами, говорю: «А с таким языком надо за автобусом бежать и лаять». Тут двери открылись, она выскочила, дулю мне сунула и убежала. © Светлана Ольшевская / Dzen
- В университете я хорошо общалась с одной одногруппницей, часто помогала ей с учебой. На последнем курсе она пригласила меня на свадьбу, пообещав уточнить детали в СМС. Когда сообщение пришло, я была в шоке: чтобы попасть на роспись, нужно было подарить стиральную машину за 15-20 тысяч, а для входа на праздник в кафе положить в конверт минимум 25 тысяч. При моем заработке это было нереально, поэтому я вежливо отказалась. Но до сих пор поражаюсь, как она могла такое предложить. © Катюша / Dzen
- Знакомая рассказала, как ее коллега пригласила весь отдел на свой день рождения. При этом накануне она обошла сотрудников и прямо спросила, кто какую сумму планирует ей подарить. Коллеги были в недоумении от такой невоспитанности, а в день праздника большинство просто не пришло. Именинница долго и громко возмущалась, не понимая, почему так произошло. © Inkognito 2000. / Dzen
- Свекрови у меня нет, но сестра мужа отлично вписалась в эту роль. Однажды мы с мужем решили пройтись по магазинам, чтобы выбрать ему что-нибудь из одежды перед его днем рождения. Его сестра с нами. Приглянулась одна вещь, несу ее на кассу, но там сестрица буквально выхватывает ее у меня из рук со словами: «Раз это так недорого, то дарить буду я». Мое возмущение осталось без внимания. © елена / Dzen
- Когда я сдавал экзамен по философии, я был совершенно не готов. Решил, что хуже уже не будет, и начал говорить все, что приходило в голову. К моему удивлению, преподаватель поставил мне четверку. Поскольку чувство справедливости во мне всегда преобладало над чувством самосохранения, я спросил преподавателя, почему, ведь я говорил полную ерунду. Он пояснил, что я высказал свои мысли, а этому мы и учились. Я спросил, почему тогда не пять, а четыре. Тогда препод взял и за наглость изменил четверку на тройку. © Палата № 6 / VK
- Свекровь всю жизнь пашет и зарабатывает деньги, а свекор — безработный. При этом быт и две собаки — тоже на ней. Как-то мне муж сказал: «А ты когда будешь получать столько, чтобы я мог не работать?» Свекровь это услышала и выдала: «Только если ребенка ты за нее родишь!»
А вот и еще несколько статей про людей, которые не дают покоя окружающим:
Комментарии
Ох, почти во всех историях наглость зашкаливает. Не могу читать спокойно такое. Так и хочется вступиться за обиженных и униженных. Но я caмa в таких ситуациях часто теряюсь и не всегда могу ответить наглецам. Чаще всего просто молча ухожу. Но вот, такие истории немного учат.
Да вы задрали со своим злое*учим сайтом. Почините уже! Этот бред больше полугода уже. Что за отношение? Или померли там все?
Н философии учат не свои мысли высказывать, а какие мысли высказывали великие философы н протяжении пары с лишним тысячелетий. Впрочем, что в том, что в другом случае получается обычно ерунда