Что не съели за ужином - съедят нa завтрак или возьмут с собой нa обед.
Домашние сыты, а я — опустошена: почему я перестала готовить для семьи
Недавно встречались с подругой, болтали о том о сем, и тема зашла о готовке. Если вы думаете, что речь пойдет о кулинарных рецептах, то ошибаетесь. Подруга рассказала мне о своей ситуации, и я даже подумать не могла, что в семейной жизни может быть столько проблем и обид из-за обычных ужинов! А дело все вот в чем.
Моя подруга Марина замужем уже 12 лет. У них счастливая семья: свой дом, дочка 11 лет, собака, машина. Как говорится, дом — «полная чаша», — ну все хорошо! Однако не так давно появились ссоры из-за семейных ужинов. Марина, как образцовая хозяйка, всегда старалась угодить всем членам семьи: обязательно мясо на ужин — потому что так любит муж, никаких томатов — потому что их не переносит дочь, хотя бы раз в неделю суп и, разумеется, готовить так, чтобы не есть одно и то же дважды. Плюсом ко всему, в ее детстве ужин был не просто приемом пищи, а практически ежедневной традицией. С утра такая круговерть: дети пытаются не заснуть за своей порцией каши, папа изучает утреннюю сводку новостей, а мать семейства занята сборами. Затем все разбегаются кто куда, и только вечером, в спокойной обстановке можно на час забыть о суете. За ужином так приятно обсудить прошедший день, поделиться планами и провести время в семейном кругу. Именно поэтому Марина всегда крайне трепетно относилась к пожеланиям домочадцев.
К сожалению, со временем все меняется. И если еще пару лет назад семейную традицию удавалось соблюдать, то в последнее время все окончательно пошло кувырком. Нина, дочка Марины, занимается в художественной школе. Недавно ей предложили дополнительно заниматься с продвинутой группой. Ребята там на год-два старше ее, и, вливаясь в новый коллектив, девочка переняла привычки старших товарищей. Одна из них — заглядывать в кафе возле школы и сплетничать "о своем" с подружками.
С мужем картина примерно такая же. Полгода назад его компания переехала в новый офис, который находится буквально в двух шагах от дома свекрови. Естественно, она больше всех была рада такому соседству и теперь регулярно зазывает сыночка в гости — по поводу и без. Разумеется, голодным от мамы Петр не уходит никогда. Конечно, Марину это обижает. Забежать после работы в магазин за продуктами, придумать, что приготовить, стоять около часа у плиты — ради того, чтобы узнать, что домашние уже сыты! А самое главное, Марина понимает, что любимый вечерний ритуал забывается и взаимоотношения могут измениться из-за того, что они проводят вместе все меньше времени.
Наверное, все бы так и шло по накатанной, если бы не один случай. Коронное блюдо Марины — лазанья. Ну никто не делает ее так вкусно, как она! Уже несколько недель Петр намекал, что пора бы уже приготовить легендарное блюдо. Говорил, что ради такого ужина абсолютно точно отвертелся бы от обеда у матери. Да и дочь вторила отцу: мол, если мамочка заявляет, что на ужин будет любимая лазанья, то никаких перекусов — сразу домой! Как вы понимаете, сердце Марины растаяло. Несмотря на внушительный список всего необходимого для блюда и долгий процесс приготовления, она решила сделать это.
В тот же вечер Марина в истерике рыдала на кухне: "Вы совсем не цените мой труд! Я обслуживаю вас, как служанка! Простояла за плитой 4 часа ради вашей прихоти! Как вы посмели в ответ просто не прийти?" Они, конечно, оправдывались. У Петра на работе оказался деловой ужин с партнерами, от которого никак не отвертеться. А дочку позвал на кофе понравившийся мальчик. "И как тут откажешь, мам? Это же мой шанс!"
"С меня хватит!" - сказала Марина
На следующий день, когда Марина в очередной раз избавлялась от остатков никому не нужного ужина, решение пришло в голову само собой.
"Я больше не буду готовить на них!" — сказала подруга. — "Зачем? Чтобы муж опять сказал, что сыт, а дочь ради приличия поковырялась в тарелке? С меня хватит!" И действительно, с того дня она стала готовить только то, что хочет сама и только на себя. Это мог быть легкий салат, запеченное куриное филе или даже просто йогурт.
Домашние заметили неладное не сразу. Только через пару дней, когда муж, потирая руки, заглянул в холодильник, чтобы отведать чего-нибудь вкусненького перед сном, обнаружил, что полки рефрижератора заметно опустели.
Кто бы мог подумать, что одно ее решение может так изменить привычный порядок в семье.
Марина просто ликовала! Еще бы — кто бы мог подумать, что одно ее решение может так изменить привычный порядок в семье.
Сначала, конечно, муж возмущался, что она хозяйка и не должна позволять себе оставлять голодным кого-то из домочадцев. А дочь — вообще растущий организм, и ей просто необходимо здоровое и сбалансированное питание! Подруга только кивала, соглашаясь с их доводами, но предлагала готовить себе самостоятельно. Свекровь тоже вмешалась в наш конфликт: "Подумаешь, муж задерживается на работе и отказывается от ужинов. Сегодня же он хочет есть, вот иди готовь! Терпи - это твоя обязанность!" Конечно, она не ожидала, что в ответ услышит обратную претензию о своем “вкладе” в эту историю.
Спустя несколько дней споров и пререканий на семейном совете было решено следующее: теперь раз в неделю, учитывая планы всех членов семьи, дочь составляет меню на несколько дней вперед, а муж, в свою очередь, самостоятельно отправляется за продуктами по данному списку.
Просто груз лишних забот свалился с плеч моей подруги! Не нужно думать, что приготовить, больше никаких переживаний по поводу недоеденной порции обеда. А главное — как сблизил семью этот случай! У каждого теперь есть своя обязанность и, как следствие, уважение к труду друг друга. А как же семейные традиции, спросите вы? Видимо, пришло время создавать новые! Кстати, друзья в этом преуспели: теперь утро воскресенья у них — семейный бранч вне дома, а вместо ужина втроем Марина с Петром устраивают себе свидания несколько раз в месяц.
Лично у меня в семье пока не было такой проблемы, но эта история научила меня очень многому. Иногда не стоит гнаться за идеалом, пытаться всем угодить и делать "как правильно". Ведь спокойная атмосфера в семье и любовь — намного важнее.
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Комментарии
Что она делала четыре часа? Лазанью при самых кривых руках ну максимум час делать, запихала в духовку и все. Чем она занималась оставшееся время? Ей настолько было нечем заняться? Она листы для лазаньи от этапа пшеницы выраращивала?
Статья интересная.
В нашей семье с родителями тоже был семейный традиционный ужин. Но готовил, в основном, папа.
А в моей семье ели кто когда хочет. И я всегда была и остаюсь до сих пор главный повар и официант. А то, что не съедено сегодня я могу подать завтра или заморозить.
Еду выбрасывать не люблю. Только если испортилось.