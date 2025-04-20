Домашние сыты, а я — опустошена: почему я перестала готовить для семьи

К сожалению, со временем все меняется. И если еще пару лет назад семейную традицию удавалось соблюдать, то в последнее время все окончательно пошло кувырком. Нина, дочка Марины, занимается в художественной школе. Недавно ей предложили дополнительно заниматься с продвинутой группой. Ребята там на год-два старше ее, и, вливаясь в новый коллектив, девочка переняла привычки старших товарищей. Одна из них — заглядывать в кафе возле школы и сплетничать "о своем" с подружками.

С мужем картина примерно такая же. Полгода назад его компания переехала в новый офис, который находится буквально в двух шагах от дома свекрови. Естественно, она больше всех была рада такому соседству и теперь регулярно зазывает сыночка в гости — по поводу и без. Разумеется, голодным от мамы Петр не уходит никогда. Конечно, Марину это обижает. Забежать после работы в магазин за продуктами, придумать, что приготовить, стоять около часа у плиты — ради того, чтобы узнать, что домашние уже сыты! А самое главное, Марина понимает, что любимый вечерний ритуал забывается и взаимоотношения могут измениться из-за того, что они проводят вместе все меньше времени.