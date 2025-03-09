19 ситуаций, когда дети своей логикой отправляют взрослых валяться под столом от смеха

В детстве думала, что старики сразу рождаются старыми, а потом просто растут. И все из-за фразы матери "когда бабушка была маленькой...". Думала, что мне очень повезло, что я родилась ребёнком, а не стариком )

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Что детей рожают, знала примерно с 3 лет. А вот природу беременности знала как "это получается, когда мужчина спит с женщиной". Отдельное спасибо мелодрамам с их "ты с ней спал, теперь она от тебя беременна". Итог - до паники боялась в садике спать в одной комнате с мальчиками, а в гостях у родственников - с троюродным братом. Этот кошмар продолжался до 8 лет, спасибо улице, что объяснила что к чему. До сих пор ненавижу слово "спать" в значении интима. Кто вообще это придумал, если сон - это последнее, чем занимается пара в процессе зачатия?