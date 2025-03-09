19 ситуаций, когда дети своей логикой отправляют взрослых валяться под столом от смеха
Дети смотрят на мир по-своему, они обладают уникальной логикой. Их неожиданные умозаключения могут поставить в тупик, а выводы, которые они делают, способны вызвать такой приступ смеха, что порой сложно остановиться. В этой статье мы расскажем о детях, которые своими рассуждениями не только удивляют, но и напоминают нам, каким интересным может быть взгляд на привычные вещи.
- Вечером была в супермаркете. Вижу — девочка лет пяти сидит на ступеньках с плюшевым зайцем и плачет. Оказывается, потеряла маму. Пошли вместе ее искать, и минут через десять обнаружили. Семья воссоединилась, все хорошо, и девочка потом подбежала ко мне, обняла и выдала финальное: «Спасибо, я думала, что теперь мне придется жить с собаками на улице». © Карамель / VK
- Я думал, что все здания со временем медленно уходят под землю из-за своего веса, и поэтому археологам приходится раскапывать древние постройки. © Unknown author / Reddit
- На восьмое марта подходит ко мне дочка, обнимает и говорит:
— Мамочка, мне тебя так жалко…
Удивленно спрашиваю:
— Почему это?
— Потому что я не могу подарить тебе самый лучший подарок в мире.
Я умиляюсь, думаю, какая же она прелесть, и успокаиваю ее, объясняя, что любой подарок от нее будет для меня самым лучшим. А она в ответ:
— Нет, самый лучший все равно не получится. Ведь я уже у тебя есть!
Вот так история. Тоже мечтаю о такой уверенности в себе, как у моей дочки! © Мамдаринка / VK
- В детстве я думал, что все на радио исполняется вживую, а группы просто сидят на радиостанции и ждут своей очереди выступить. Мне казалось странным, когда одну и ту же песню играли несколько раз подряд — неужели нет способа проще? А потом я узнал о существовании цифровой записи. © Unknown author / Reddit
- Я в детстве думал, что актеры в фильмах умирают по-настоящему вместе со своими героями. © rudyards / Reddit
- Утро добрым не бывает. Мой пятилетний сын неохотно поднимается с кровати и говорит: «Сегодня я не пойду в детский сад, мне плохо». Я спрашиваю: «Что случилось? Что-то болит?» Сын отвечает: «У меня давление поднялось!» Он надевает пижаму с мишками и разводит руками: «А что ты хотела? Мне же целых пять лет!» © Мамдаринка / VK
- Я думал, что закадровый смех в шоу — это другие зрители, которые смотрят передачу у себя дома и хохочут. Поэтому каждый раз, когда люди смеялись, я приближался к экрану и издавал звуки пуков, надеясь, что меня тоже услышат. © gbcr / Reddit
- Я считал, что должен быть старше своей сестры, поскольку первая буква моего имени в алфавите идет раньше первой буквы ее имени. © CallMeVacant / Reddit
- Мне было шесть или семь, когда я впервые увидел черно-белую фотографию отца из его детства. Я спросил, когда же изобрели цвет — не только для фотографий, но и в реальной жизни. Глядя на снимок, я всерьез решил, что мир раньше был черно-белым и стал цветным где-то к подростковым годам папы. © lostandfounder / Reddit
- Я думал, что если в фильме говорят «десять лет спустя», то создатели реально ждут десять лет, чтобы снять следующую часть фильма. © BigDanHughes / Reddit
- Мой папа сбрил бороду, а через пару дней объявил, что они с мамой разводятся. После этого я стала думать, что если у мужчины нет бороды, значит, он точно расстался со своей женой. © lovesgnomes / Reddit
- Раньше я думал, что наша семейная машина сама знает дорогу домой, потому что поворотники всегда указывали в нужную сторону. © smurfjoe / Reddit
- Я думал, что у каждого предмета есть эмоции. Я тратил уйму времени, чтобы мои шторы чувствовали себя счастливыми, а все мои мягкие игрушки были одинаково любимы — я не хотел обидеть их чувства. © OVERLORD_LEMON / Reddit
- Сижу на кухне с ноутбуком, смотрю сериал. Тут просыпается моя трехлетняя дочка, сонная заходит ко мне и вдруг спрашивает: «Мам, а почему ты меня никуда не отдаешь?» Улыбаюсь и говорю: «Настенька, а куда же мне тебя отдать?» Она, абсолютно серьезно: «Ну, мам! Либо на танцы, либо замуж!» © Мамдаринка / VK
- Приложив голову к подушке, я услышал стук сердца. Я думал, что она на самом деле живая, и каждую ночь шептался с ней, чтобы подушке не было одиноко. © DrHarleenFQuinzel / Reddit
- Я думал, что учителя живут прямо в школе и все время ждут в классах начала следующего учебного дня. © Unknown author / Reddit
- Мама с папой говорили, что я могу стать кем угодно, когда вырасту. В три года я мечтала быть сигналкой у пожарной машины. С тех пор мои желания, конечно, поменялись. © dairy************ / Reddit
- Дочке пять лет, по видеосвязи занимается с логопедом. Он задает загадку: «Кто меня раздевает, тот слезы проливает». Понятно, что речь о луке, и дочка кучу раз это слышала, но что-то задумалась. А потом ее лицо восторженно озаряется, и она выдает: «Я знаю! Это мама! Она меня раздевает и плачет!» Мы с логопедом легли под стол со смеху. © Мамдаринка / VK
- До 18 лет я была уверена, что изюм — это отдельный вид ягод, который прямо так и растет на деревьях.
А вот еще одна интересная статья на эту тему: 15 примеров детской логики, которая может обезоружить любого взрослого.
Комментарии
Канал мАДМЕринКАрамель! Сказочницы рулят? Мамдаринка прописалась прочно, Карамель не отстаёт! Врут, и не краснеют.
Поменяйте название, уже, мАДМЕринКАрамель!
В детстве думала, что старики сразу рождаются старыми, а потом просто растут. И все из-за фразы матери "когда бабушка была маленькой...". Думала, что мне очень повезло, что я родилась ребёнком, а не стариком )
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Что детей рожают, знала примерно с 3 лет. А вот природу беременности знала как "это получается, когда мужчина спит с женщиной". Отдельное спасибо мелодрамам с их "ты с ней спал, теперь она от тебя беременна". Итог - до паники боялась в садике спать в одной комнате с мальчиками, а в гостях у родственников - с троюродным братом. Этот кошмар продолжался до 8 лет, спасибо улице, что объяснила что к чему. До сих пор ненавижу слово "спать" в значении интима. Кто вообще это придумал, если сон - это последнее, чем занимается пара в процессе зачатия?