16 лентяев, которые довели это дело до совершенства
Истории
15 минут назад
Наверно, не найти такого человека, который хоть изредка не любил бы полениться. Но это свойственно всем, а вот некоторые с радостью бы наслаждались ничегонеделанием хоть всю жизнь, ведь что не запрещено, то разрешено.
- Всю жизнь мечтала жить в Италии, и судьба свела меня с итальянцем. Долго общались, влюбились, позвал замуж. И все бы хорошо — живи как в раю и радуйся. Одно заставило меня передумать: я осознала, что мне лень. Неохота делать эти все документы для переезда, к свадьбе готовиться, пытаться понравиться его родным. Хочу лежать целыми днями, ничего не делать и болтать с ним по видеозвонку. Ну ее, эту Италию. © Подслушано / Ideer
- Зашла к нам в универе в группу дама с кафедры с вопросом: "Кто на машине? Надо поехать к профессору". Одногруппник согласился. Приехал и офигел. Оказалось, что преподу просто надо было в магазин сходить. Оказалось, что к преподу на балкон голубь постоянно залетает. И он его семечками очищенными кормит, а сегодня они закончились. Из дома, видимо, не царское дело было выходить. © Подслушано / Ideer
«Ей было лень отойти, пока папа косил газон»
- Пошел за грибами. Набрал корзинку, уже выхожу из леса, как вдруг - лесник. Осмотрел мои грибы и выдает: "Одни поганки. Пошли ко мне чай пить". Уселись с ним, поболтали. И вдруг он выдает: "Ты человек хороший, потому скажу. Я на самом деле просто у некоторых забираю корзины, чтобы самому грибы не искать. Питаюсь ими круглый год почти, но собирать лень". Продуманный какой Петрович, настоящий лесник. © Не все поймут / VK
- Снимаем с подругой квартиру пополам, она вся из себя "принцесса", хочет пластику делать и подтяжки, куча косметики. Но весь быт практически на мне. Потому что после того, как она приберется, нужно дополнительно смывать чернющие разводы с пола, перемывать посуду, убирать мыльный налет в ванной. Кухонный стол вечно завален. Если бы я не вымыла кухонные шкафы, то мы так бы и держали посуду в жире. Плита — отдельный номер. Буду искать другую квартиру. © Подслушано Телеграм / Telegram
«Брату было лень надевать плавки»
- В детстве я была очень ленивым ребенком. Когда меня оставляли одну, мне не очень-то хотелось мыть посуду после еды, поэтому ничего лучше, чем «сжигать» в печке вилки и ложки, я не придумала. Но, будучи притом ребенком еще и несмышленым, подвоха я не понимала. Потом, когда печку чистили, вместе с золой выгребли целый набор вилок и ложек. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Все думают, что если я хожу на наращивание ресниц, делаю в салоне брови, ногти и посещаю косметолога, значит, люблю ухаживать за собой. На самом же деле я жуткая лентяйка и самой мне все это не хочется делать. © Карамель / VK
«Так лень было идти за вилкой, решил воспользоваться штукой, которой снимают кнопки с клавиатуры»
- Мой друг настолько ленив, что вместо того, чтобы приносить и выкидывать елки каждый год он просто посадил одну недалеко от входа в дом. Ну а наряжают ее дети. © Vipman84 / Pikabu
- Один мой знакомый в какой-то момент своей жизни преисполнился и понял, что ему хочется делать добрые дела. Взял и организовал в городе что-то вроде небольшого центра, где трижды в неделю кормили бездомных и неимущих. Иногда он и сам туда захаживал, общался с посетителями, даже помогал готовить. Как оказалось, там можно было не только очистить совесть, но и обзавестись полезными связями. Именно там он нашел толкового программиста, которого вскоре устроил к себе офис. Человек был умный, знающий и вообще далеко не бездомный, а ходил он туда, потому что ему готовить было лень. © Палата № 6 / VK
«Этот ленивец вырубился прямо во время игры»
- Заметила за собой дурную привычку: выкидываю продукты. То есть в магазине прямо «хочу-хочу-хочу», а домой приду, суну в холодильник, и вот мне уже лениво, или я даже забыла, что купила. Недавно филе куриное выкинула, оно 3 недели лежало, все думала «завтра» приготовлю. Могла бы хоть в морозилку положить, но нет, то лень, то забыла. Апатия. Такая участь часто постигает йогурты, яйца, грибы и сметану. Кончается тем, что я беру что-то готовое в кулинарии или делаю бутерброды. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня один товарищ — офигенный, умный, красивый. Вот загляденье, а не человек! Но ведь идеальных людей не бывает, правда? У него тоже есть свой прикол. Он неряшливый. Ему лень гладить вещи, он спокойно может с дыркой носить что-то. Однажды был у него в гостях и был в шоке от того, как он определяет, что носкам пора в стирку. Сидит, пытается надеть носок на левую ногу, затем на правую. Смотрит на носок и говорит мне: «Вот если я не понимаю, это правый или левый носок, то ему пора в стирку». © Палата № 6 / VK
«Как я выключаю свет, когда мне неохота вставать»
- Мой дядя — король драмы. Всю жизнь он живет за счет жены, всегда перебивался подработками, после которых отдыхал год или больше. Жена купила ему машину, и он даже какое-то время таксовал. Я очень удивилась, когда мне сказали, что он долго работает на природе в месте своей мечты, но и оттуда уволился.
Самое забавное, что на все просьбы помочь родителям жены он всегда отвечает, что устал, сильно устал. Это надо иметь талант — уставать не работая. Тут узнала, что он взялся для родителей жены сделать навес для дров. Разговоров-то сколько было! Но тут случилась беда, он упал с этого навеса и сломал руку. У меня спустя неделю выдалась возможность посмотреть на этот гений инженерии, на эту королеву крыш и навесов, на этот незавершенный монумент дядиного старания. В общем, это было три торчащие палки, на которых лежало две доски. Все. © Luren / Pikabu
Лень, конечно, нередко мешает добиться каких-то целей и завершить задачи, но иногда она же и становится настоящим двигателем.
Комментарии
Уведомления
Похожее
16 человек, чья жадность не знает границ
Взгляните, как выглядели 30 актрис из разных поколений в одном возрасте
Культура
1 месяц назад
20 историй о людях, которых ослепила зависть
12 историй о крупных покупках и их неожиданных последствиях
Истории
2 месяца назад
20+ мистических историй, от которых по спине бегут мурашки размером со слонов
13 неловких ситуаций, которые могли произойти и с нами
Народное творчество
10 месяцев назад
20+ человек, которые такое ляпнули, что не знаешь, смеяться или плакать
16 доказательств того, что наглость может стать началом целой истории
Переписки
3 месяца назад
16 человек, которые больше не терпят, а ловко ставят хамов на место
20+ человек, которые сумели превратить встречу с наглецами в яркую историю
Народное творчество
5 месяцев назад
15 историй о людях, чьи отношения не выдержали испытание деньгами
20+ любопытных вещичек, которые поставили своих владельцев в тупик
Фотоподборки
2 месяца назад