20+ человек, чьи кулинарные привычки заслуживают обсуждений
Возможно, вы помните мультик "Рататуй", где есть сцена, когда у крысы от сочетания клубники с сыром в воображении звучала особая мелодия. Скорей всего, и у героев нашей статьи такое же происходит, когда они едят, к примеру, бутерброд с чесноком и кофе. Именно такими вкусовыми предпочтениями они и поделились.
- К подруге приехал жених из Турции. Она наготовила вкусностей. Турок попробовал, скривился и начал что-то искать. Подруга: “Подсолить? Поперчить?” Он: “Нет!” А сам продолжает суетиться. После неловкой паузы он, чуть не плача, выдал: “Да как ты можешь есть без лимона?!” А ведь правда, в Турции с лимоном едят почти все: и яичницу, и первое, и второе.
- Черный хлеб со сливочным маслом и селедкой и чашка сладкого кофе с молоком. © strechen.irina
- Мое странное предпочтение - макароны с маслом и с натертым вареным яйцом. Ни разу не встречала того, кто это тоже любит. © juliacakestory
- Я с детства люблю пирожки жареные с картошкой - надкусила и сверху положить варенье, желательно клубничное или абрикосовое. © _inga.m174_
- В детстве обожала макароны с сахаром! Муж, когда узнал, что мы так иногда ели макароны, покрутил пальцем у виска. © ekaterinamanasian
"Я обвалял несколько кусочков банана в панировке, приготовил их в аэрофритюрнице. И съел их с кленовым сиропом и шоколадным кремом".
- Самое вкусное в студенческом буфете - это кекс с изюмом и запить томатным соком. © designer_efimovykh
- Попробуйте макароны с творогом и немного сахара. Меня угостили этим блюдом много лет назад, стыдно было отказаться, но, на удивление, оказалось очень вкусно. © doll.dolllife
- Я шашлык из курицы с вареньем из смородины ем. Девочки мои в обморок чуть не упали. © tata4.396
- Очень люблю кофе, сваренный в вулканической турке. Все по классике - сахар, сливки, корица. И обязательно бутерброд с черным хлебом: намазываю сливочным маслом и сверху укладываю нарезанный колечками чеснок, зубчиков пять. Вприкуску с кофе просто кайф! © nataliabakaninabefree
- Я обожаю: бутерброд с сыром и компот, паштет с джемом или конфитюром и горячий чесночно-сырный пирог со сладким чаем. © seva.kerimova.376
"Что моя бабушка ела сегодня на обед".
- Вспомнила, в далеком детстве нравилось такое сочетание: кусочек черного хлеба, сверху намазана тушенка и кружка холодного молока. И еще в далекие 70-х наблюдала, как сосед поедал аппетитно целый отварной картофель с яблочным повидлом. © liliacimbalyk
- Томатный сок с песочным кольцом ореховым - это любимая еда в школьном буфете! Это было 40 лет назад, но люблю до сих пор. Из необычного люблю еще - шоколадные конфеты с черным хлебом. © yachmirina_
- Нарежьте персики. Обжарьте их на сковороде с оливковым маслом. Нарежьте колбасу. Бросьте ее туда и перемешайте. Подавайте, когда ломтики персиков станут коричневыми снаружи. © autoposting_system / Reddit
- У меня есть своего рода особенность. Я очень люблю есть жмых от кофе. Когда варю его в турке, мне достаточно просто съесть пару ложек этой кашицы вместо того, чтобы попить полноценного напитка. В кафешках все нормально - пью и наслаждаюсь. А дома жду, пока кружка скорее опустеет, и я смогу полакомиться любимой вкусняшкой. © Подслушано / Ideer
"Мой приятель прислал это в групповой чат, и теперь я думаю о том, чтобы прекратить нашу дружбу".
- У меня есть друг. Отличный парень, всегда поможет. Вот только у него есть странная привычка — он очень любит кожуру от мандаринов. Любит даже больше, чем сами мандарины. Если ему хоть как-то напомнить о его странной привычке — он начинает всем доказывать, что кожура очень вкусная и полезная. При этом не упускает случая всем предложить попробовать ее. Апогеем стал случай, когда он перед экзаменом уплетал горстями эту самую кожуру. Говорит: "Снимает стресс". © Подслушано / Ideer
- Обожаю есть холодную еду. С самого детства помню, как втихаря таскала из холодильника холодные котлеты, хотя мама ругалась и заставляла ждать, пока она подогреет. Все люблю холодным: мясо, салаты, супы, каши. Поэтому не люблю есть в кафе или ресторанах: горячее невкусное, а ждать, пока остынет, долго. Беру холодные закуски, но все равно часто их приносят комнатной температуры. Понимаю, что для желудка не очень хорошо, стараюсь приучать себя к теплому. Но как же, блин, вкусно есть холодные котлетки, пельмени или супчик с застывшим жирком сверху. А все ржут, не понимают и пальцем у виска крутят. © Подслушано / Ideer
- Творог, дольки мандарина и черный перец. Я ела это с детства, а мой парень считал это очень странным, пока я не заставила его попробовать. © blameitonvogue / Reddit
- Я ужасно раздражаю людей вокруг себя, когда мы жарим шашлык. Все сразу начинают фукать. Друзья уже привыкли и не обращают внимания. Но тут в компании появился незнакомец, увидел и заладил, мол, как можно такое есть?! А причина тому — то, что я люблю есть сырое мясо. © Подслушано / Ideer
А вот еще подборочка комичных историй, причиной которых стала еда.
Комментарии
Я в салат Оливье добавляю мелко нарезанный банан, но только в свою тарелку, конечно.
Да че такого то если говядина проверенной фирмы, вон тартар же едят, вкусное блюдо. Вот свинину есть не стоит и правда.
У меня еда должна быть порезана маленькими брусочками и браться вилочкой или рукой. Картошка фри, хурма, арбуз или орешки с сухариками, за пользой не гонюсь, лишь бы не ложкой и не хлебать
Я в детстве драники с вареньем ела.
А мама в детстве в чай кусок масла кидала.
Люди,которые любят все сырое и холодное - я с вами!Сырое мясо с крупной солью, колечками репчатого лука и сырыми шампиньонами - для меня это пища богов)