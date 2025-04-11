20+ человек, чьи кулинарные привычки заслуживают обсуждений

Возможно, вы помните мультик "Рататуй", где есть сцена, когда у крысы от сочетания клубники с сыром в воображении звучала особая мелодия. Скорей всего, и у героев нашей статьи такое же происходит, когда они едят, к примеру, бутерброд с чесноком и кофе. Именно такими вкусовыми предпочтениями они и поделились.