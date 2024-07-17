17 детей, которые выдают такие перлы, что хоть ходи и записывай

"только что серьезно разговаривали с твоей женой": этой истории уже столько лет, что ребенок этот уже школу закончил. Правда, там мальчик был
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Дети — кладезь забавных и парадоксальных фразочек. А иногда они выдают то, что у всех крутится на языке, но никто не решается сказать.
"только что серьезно разговаривали с твоей женой": этой истории уже столько лет, что ребенок этот уже школу закончил. Правда, там мальчик был
Иногда детская богатая фантазия может не только вызвать улыбку, но и напугать.
"Страх и ненависть в глазах мамы нужно было видеть."
А точно это было в глазах матери? Или это увидала обиженная панкоффка?