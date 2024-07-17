17 детей, которые выдают такие перлы, что хоть ходи и записывай

Истории
4 часа назад

Дети — кладезь забавных и парадоксальных фразочек. А иногда они выдают то, что у всех крутится на языке, но никто не решается сказать.

  • Мы в шутку называем дочку бабулькой. Она сейчас в таком возрасте, когда активно бубнит и жалуется на все, что видит. То суп ей слишком горячий, то колготки колются. А пару дней назад вообще умора была. Муж наливал воду из кулера и разлил на пол. Дочка вяла из кладовки швабру и старательно размазывала по полу остатки воды. И приговаривала: «Наследили, а убирать кому. Ходят, разливают, а я за ними вытираю. Тяжка моя жизнь». Я не выдержала и рассмеялась вслух. Ее на такие реплики вдохновила уборщица, которая также говорит, когда кто-то оставляет следы в подъезде. © Мамдаринка / VK
  • Дочке 13 лет, попросила деньги на обед в школе. Открыла кошелек, а там 4 сотки. Говорит: «О, это мне на 4 дня». В мае брала по 50. Проходящий мимо сын восьми лет восклицает: «Ну у тебя и инфляция сестренка, стопроцентная!» © Три-Нити / ADME
  • Мой сын спросил меня, есть ли у меня дети, и я сказала: «Да, ты мой ребенок». Он такой: «О, я думал, у тебя никогда не было детей». Чего? Ты думал, я просто ради развлечения ношусь с тобой? © yurfaveone / Twitter
  • Дочь не хотела делать школьные задания, которые ей задали на лето. Прошел уже месяц, а она еще не взялась ни за что. Пришлось с ней поговорить, и она обиделась. Случайно подслушала, как дочь жалуется папе на меня. Сидит за компьютером, разложила учебники, а муж к ней подходит и спрашивает: «Что случилось, дорогая?» Она ему расстроенно отвечает: «Только что серьезно разговаривала с твоей женой!» © Мамдаринка / VK
Олеся
1 час назад

"только что серьезно разговаривали с твоей женой": этой истории уже столько лет, что ребенок этот уже школу закончил. Правда, там мальчик был

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  • Смотрели на днях с сыном мультик о том, что у всего на свете должна быть пара. У животных, людей, даже у цветочков. Ему безумно понравился этот мультик, но я даже не думала, что настолько! Теперь сын старается везде пару оставлять. В тарелке с едой две крупинки гречки оставил рядом, два кусочка огурчика, в спальне игрушки поставил по две, чтобы всем пара была. Говорит мне: «Мам, ну не должно быть так, чтобы кому-то было одиноко!» © Мамдаринка / VK
  • Когда моя подружка была маленькой, она пела в машине, и вдруг начала плакать. Ее мама спросила, что случилось. И тут она выдала: «Я плачу от того, какой у меня красивый голос». © Salvadorrrrr / Reddit
  • В школе дети должны были подготовить проект о своей мечте. День мой ребенок думал, а затем я получила рисунок: планета Земля, мотоцикл и моя дочь на нем — на байке путешествует по всему миру. Я 10 раз переспросила, точно ли это ее мечта, ведь ей всего лишь 9 лет. На что получила недовольное: «Мам, да! У меня еще одна мечта, но тебе она не понравится. Я хочу каждый день есть мороженое в постели и смотреть мультики. Так что лучше пусть эта будет!» И добавить нечего. © Мамдаринка / VK
  • Была у подруги на дне рождения, а там целый стол разных угощений. Я все попробовала — на седьмом месяце беременности мне только жрать и хочется. Так наелась, что встала походить, а живот у меня огромный уже. Хожу, поддерживаю живот, охаю от усталости. Подбегает ко мне мальчик, сын кого-то из гостей. Смотрит и говорит: «Ну вот зачем вы так наелись? Садитесь, ждите, пока живот сдуется!» © Мамдаринка / VK
  • У мужа был брак за плечами. Дочку 3-х лет он брал каждые выходные. Сидим как-то с ней вдвоем, и она выдает: «Знаешь, мой папа ушел к какой-то тетке». И смешно и стыдно. © Подслушано / Ideer
  • Мы с мужем и дочкой тогда жили по соседству с моей многодетной приятельницей Катей и ее детьми. Они имели обыкновение приходить к нам, когда вздумается, а я не возражала. В тот день дети за 5 минут перевернули мне квартиру, разбросав игрушки и книжки, а также уронив с кресла мою дочку. Отплакав свое от обиды и огорчения, моя полуторагодовалая девица принесла гостевую обувь и выдала сакраментальную фразу: «Тапки-тапки, домой, пока-пока!» Уже 12 лет это наш пароль, когда пора уходить. © Подслушано / Ideer
  • Школьная подружка под конец учебы увлеклась музыкой панк и стала вести себя соответственно: красные волосы, одевалась во всякое рванье. Как-то шли мы с ней по улице, навстречу женщина с девочкой лет 5. Женщина на подругу смотрит с омерзением, а дочка залипает на красные волосы, яркие кеды и выдает: «Мам, когда я вырасту, я стану такой же красивой, как она?» Страх и ненависть в глазах мамы нужно было видеть. © Подслушано / Ideer
  • Сыну 6, на тесте у логопеда его спросили: «Вот утка, а ласково как сказать?» Он ответил: «Уточка!» Продолжают: «Молодец. А вот ты сын, ласково как скажем?» После паузы, слегка неуверенно он сказал: «Зайка?» Ну да, я ж его ласково так и называла! © ИЛОНА / ADME
  • Я руководитель ансамбля. На репетиции по залу бегала дочка уборщицы, 3-4 года. Девочки сильно на нее отвлекались. Я, в конце концов, посмотрела на нее и серьезно сказала: «А сейчас объявляем тихий час!» Она на миг замерла, вытаращилась на меня и с потрясающей интонацией выдала: «Опа-а». И убежала из зала. Петь временно не могли. © Подслушано / Ideer
  • Когда сын в 2,5 года попробовал острые чипсы, он сказал: «Мне нужен пластырь для языка!» © WaterDigDog / Reddit
  • Младший братишка любит бисквитных мишек. Как-то купили ему на кассе, а по дороге домой он решил мишку съесть. Смотрю, а он голову откусил целиком, говорю ему: «Откусывай меньше, что бы не забивать рот». Он пережевав, отвечает: «Да я сразу голову откусил, чтобы мишка не мучился». За добряка © ПОЗОР / VK
  • Пока работала учительницей, поняла, что дети могут разболтать о личных делах. Я поняла, что у одной семьи развод не за горами, когда один ребенок рассказал, что его отец репетировал поход, потому что спал на полу в гостиной. © Key-Dentist-6421 / Reddit
  • Когда моему малышу было около 4-х лет, я услышал, как мой он разговаривает сам с собой в ванной, и пошел проверить его. Оказалось, что он разговаривал с пауком: «Простите, сэр. Извините, сэр, могу ли я попросить вас пройти в эту сторону? О, нет, не в эту сторону, сэр. Сюда, сэр. Извините, сэр, мне кажется, вы меня не слушаете!» © chickaboomba / Reddit

Иногда детская богатая фантазия может не только вызвать улыбку, но и напугать.

Комментарии

Уведомления
Конфуз
1 час назад

"Страх и ненависть в глазах мамы нужно было видеть."

А точно это было в глазах матери? Или это увидала обиженная панкоффка?

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