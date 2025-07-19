20+ женщин, которым удалось найти в секонде то, о чем они даже не мечтали

Комиссионные магазины — это кладезь своеобразных вещиц, но далеко не каждый сможет отыскать в грудах различного барахла крутые штучки. А вот героиням нашей статьи это удалось. Они откопали на барахолке такие вещицы, что теперь пищат от восторга и готовы разделить свою радость со всем интернетом.

«Гляньте, что я купила для моих кошек в комиссионке!»

Боже мой, я смеюсь во весь голос. Это фантастика! © Perfect_Future_Self / Reddit

«Нашла это платье на барахолке. Я даже надеть его сама не могу из-за пуговиц сзади, но оно того стоило»

«Купила 8 лет назад за копейки, а теперь отправляю эту красоту в музей в Италию. Это туфли Salvatore Ferragamo 1930-х годов»

«Я просто в восторге от платья, которое купила за бесценок! Жду не дождусь осени, чтобы надеть его»

Я купила этот браслет за копейки. Внутри была гравировка автора"

«Я написала ей, чтобы узнать про камни, а она в ответ сообщила, что это винтажные стеклянные бусины и кристаллы Swarovski».

«Я даже не помолвлена, но увидела это винтажное свадебное платье с фатой в комиссионке — и сразу влюбилась! Примерила, и оно село идеально»

«Каким-то образом мне удалось найти такую же маску 5 лет спустя в другом комиссионном магазине в том же городе. Комедия и трагедия наконец-то воссоединились!»

«Несколько недель назад я наткнулась на эту солонку и перечницу и не могла перестать о них думать. Сегодня я вернулась, а они все еще были на месте! Это судьба»

«Пришла в магазин в ужасном состоянии, но эти сапожки резко подняли мне настроение. А цена — просто песня: $20»

«Жених вообще не понимает моего восторга. Сказал, что оно какое-то „старческое“. Обошлось мне в $ 9»

Кажется, ему пора к офтальмологу. Вы сногсшибательны! © alison_bee/ Reddit

«Купила эти сапоги Dr. Martens за $ 15. Отмыла, и вот как они выглядят теперь. Новые стоят $ 65»

«Попалась мне рубашка из 100% шелка за $ 16. Интуиция подсказала, что она какая-то очень крутая. Посмотрела в интернете — такая же продается за $ 280»

«Нашла самый офигенный браслет, который я когда-либо видела»

«Сегодня нашла в секонде платье от Miu Miu за $ 20. Его надо постирать и отгладить, но состояние просто идеальное»

Офигеть, оно вообще-то стоит около $ 1000. © alpacass / Reddit

«Давно хотела эти сандалии и даже была готова купить новые за $ 150. А потом нашла их в комиссионке за $ 8»

«Урвала сегодня это чудесное платье. Это коллекция из 80-х одного известного в те времена бренда молодежной одежды»

«У меня аж дыхание перехватило, когда я увидела эти браслеты»

Никогда такого не видел. Чертовски круто! © anthony_o / Reddit

«Весь мой образ полностью из секонд-хенда»

«Пришла в комиссионку, а там скидка на сумку Kate Spade. В итоге взяла ее за $ 30»

«Всего $ 5 за куртка Columbia. Какой же я буду в ней крутой»

«Увидела эту сумку Coach за $ 5 и вцепилась в нее»

«Заглянула на распродажу вещей в сельской местности. Отхватила бархатное платье из 60-х за $ 24»