20+ женщин, которым удалось найти в секонде то, о чем они даже не мечтали
Комиссионные магазины — это кладезь своеобразных вещиц, но далеко не каждый сможет отыскать в грудах различного барахла крутые штучки. А вот героиням нашей статьи это удалось. Они откопали на барахолке такие вещицы, что теперь пищат от восторга и готовы разделить свою радость со всем интернетом.
«Гляньте, что я купила для моих кошек в комиссионке!»
- Боже мой, я смеюсь во весь голос. Это фантастика! © Perfect_Future_Self / Reddit
«Нашла это платье на барахолке. Я даже надеть его сама не могу из-за пуговиц сзади, но оно того стоило»
«Купила 8 лет назад за копейки, а теперь отправляю эту красоту в музей в Италию. Это туфли Salvatore Ferragamo 1930-х годов»
«Я просто в восторге от платья, которое купила за бесценок! Жду не дождусь осени, чтобы надеть его»
Я купила этот браслет за копейки. Внутри была гравировка автора"
«Я написала ей, чтобы узнать про камни, а она в ответ сообщила, что это винтажные стеклянные бусины и кристаллы Swarovski».
«Я даже не помолвлена, но увидела это винтажное свадебное платье с фатой в комиссионке — и сразу влюбилась! Примерила, и оно село идеально»
«Каким-то образом мне удалось найти такую же маску 5 лет спустя в другом комиссионном магазине в том же городе. Комедия и трагедия наконец-то воссоединились!»
«Несколько недель назад я наткнулась на эту солонку и перечницу и не могла перестать о них думать. Сегодня я вернулась, а они все еще были на месте! Это судьба»
«Пришла в магазин в ужасном состоянии, но эти сапожки резко подняли мне настроение. А цена — просто песня: $20»
«Жених вообще не понимает моего восторга. Сказал, что оно какое-то „старческое“. Обошлось мне в $ 9»
- Кажется, ему пора к офтальмологу. Вы сногсшибательны! © alison_bee/ Reddit
«Купила эти сапоги Dr. Martens за $ 15. Отмыла, и вот как они выглядят теперь. Новые стоят $ 65»
«Попалась мне рубашка из 100% шелка за $ 16. Интуиция подсказала, что она какая-то очень крутая. Посмотрела в интернете — такая же продается за $ 280»
«Нашла самый офигенный браслет, который я когда-либо видела»
«Сегодня нашла в секонде платье от Miu Miu за $ 20. Его надо постирать и отгладить, но состояние просто идеальное»
- Офигеть, оно вообще-то стоит около $ 1000. © alpacass / Reddit
«Давно хотела эти сандалии и даже была готова купить новые за $ 150. А потом нашла их в комиссионке за $ 8»
«Урвала сегодня это чудесное платье. Это коллекция из 80-х одного известного в те времена бренда молодежной одежды»
«У меня аж дыхание перехватило, когда я увидела эти браслеты»
- Никогда такого не видел. Чертовски круто! © anthony_o / Reddit
«Весь мой образ полностью из секонд-хенда»
«Пришла в комиссионку, а там скидка на сумку Kate Spade. В итоге взяла ее за $ 30»
«Всего $ 5 за куртка Columbia. Какой же я буду в ней крутой»
«Увидела эту сумку Coach за $ 5 и вцепилась в нее»
«Заглянула на распродажу вещей в сельской местности. Отхватила бархатное платье из 60-х за $ 24»
Комментарии
Совсем не факт что брендовые вещи оригинал, а не копия. Продавцы то не дураки.
Некоторые вещи очень интересные, некоторые не очень. Но вот текст, который их сопровождает -🔥. Такое впечатление, что люди никогда ничего в своей жизни не видели или так гонятся за дешевизной 🤷 - "урвала", "вцепилась" - мне такого не понять.
не понимаю этих восторгов, ночей без сна по поводу солонки или сумки, но будучи сама слегка " с приветом", чужие заморочки уважаю