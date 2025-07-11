20+ родителей показали детям, какими крутыми были в молодости
Многим кажется, что их родители всегда были взрослыми серьезными людьми со стабильной работой, ипотекой и кучей проблем. Но если покопаться в старых фотоальбомах, можно найти яркие доказательства того, что наши мамы и папы в молодости умели отжигать не хуже нашего, а выглядели просто сногсшибательно.
Когда любой возраст крутости не помеха
- Твоя мама как была горячей штучкой, так и осталась! © Sciaticuspinch / Reddit
- Ваши родители, похоже, все еще любят друг друга, и это прекрасно! © Redgenie2020 / Reddit
«Моя свекровь была очень крута в 80-х!»
- Ее ноги кажутся просто бесконечными! © A_Martian_Potato / Reddit
«Мои родители в начале 90-х»
- Это самая крутая фотка парочки из 90-х, которую я когда-либо видела! © ***1066 / Reddit
«Папаня в конце 80-х»
- Похоже, он собирается выпустить самый крутой инструментальный альбом года! ©
YYCMTB68 / Reddit
«Мои родители на свидании в 1992 году. Они расстались прямо перед моим рождением в 1995»
папе было весело, а ответственность в виде ребенка он не планировал... Бывает
«Моя мамуля в конце 50-х или начале 60-х»
«Отец на Карибах со своим попугаем, 1989 год»
«Мои родители в 1987 году»
- Твоя мама просто красотка, а папа выглядит богачом. © JonesyOnReddit / Reddit
«Моя красивая мамочка в 1994 году»
«В 80-х мой папа выступал в группе (он в центре). А вот какой он сейчас»
- Блин, твой отец все еще чертовски горяч! © Infamous-Pea-4095 / Reddit
«Родители моей девушки в середине 80-х»
- Да это же Джейн и Тарзан! © moumous87 / Reddit
«Вот как моя мамуля выглядела после рождения 6 детей!»
- Ох, какая она красавица! © Quriousmoon / Reddit
«Мой папа в 1954 году. Они с мамой тайно поженились после 4 месяцев отношений и вырастили 5 детей. Скоро ему 90 лет, и папа в отличной форме»
«Моя мама в школьном духовом оркестре в 90-х. Она играла на флейте. Да, волосы зеленые»
- Твоя мама из тех девушек, в которых я влюблялся, но всегда боялся пригласить на свидание. © WotanGoesBack2School / Reddit
«Мои родители в начале 1960-х»
- Привлекательная пара. Твоя мама была красавицей! © Mehnard / Reddit
«Гламурный снимок моей мамы, 1993 год»
«Мой отец и Мишель Пфайффер в 1979 году. Он работал оператором на съемках сериала, в котором играла актриса, а также был ее водителем»
по фото - грузинский парень рассказывает наивной девочке, какие абрикосы растут у него в саду)
«Мои родители 37 лет назад и сейчас. Мне кажется, они стареют красиво»
- Держу пари, что и дети у них получились красивые, не так ли? © IDontShutUpIGrowUp / Imgur
«Моя мама в своем саду, 1972 год»
- Она наверняка и сейчас выглядит великолепно! © OkAstronaut3761 / Reddit
«Родители еще до того, как поженились. Это 1974 год»
Ну сколько красивых людей, прямо сердце радуется!!! Восторг!
«Мой отец в 1969 году»
«Моя мама в 60-х. Мне кажется, из нее вышла бы хорошая девушка Бонда»
«Мои родители в молодости, 1998 год. Они женаты уже 23 года»
когда смотришь на такие фотки, автоматически начинаешь искать себя на снимке. Потому что мы же так же отдыхали))
- Что значит в молодости?! Им должно быть столько же лет, сколько и мне... Ой. © TappedIn2111 / Reddit
А если вам нравится рассматривать нетривиальные фото, то вот вам статья про то, что дети могут превратить в шедевр любой снимок.
Комментарии
К мудрому царю Соломону пришли две крикливые тетки и привели юношу.
— Он женится намоей дочери! - вопит одна.
— Нет, намоей! - орет вторая.
Царь подумал и говорит:
— Принесите пилу. Распилим его пополам и каждой половину. Согласны?
Первая баба:
— Согласна, о мудрейший из мудрейших!
Вторая тетка (подумав):
— Да зачем же невинную душу губить?..
Тогда царь Соломон сказал:
— Он женится надочери первой женщины.
Вторая баба:
— Но ведь она только что хотела его распилить?!
Соломон:
— Вот, вот. Она и есть настоящая ТЁЩА!
Много стильных фотографий. Несмотря на то, что сейчас гораздо больше возможности, у меня, например, вообще нет ничего подобного. Все фотки обыкновенные, не постановочные. А жаль… Хотя… кому они нужны…🙁🥺