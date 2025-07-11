20+ родителей показали детям, какими крутыми были в молодости

К мудрому царю Соломону пришли две крикливые тетки и привели юношу.

— Он женится намоей дочери! - вопит одна.

— Нет, намоей! - орет вторая.

Царь подумал и говорит:

— Принесите пилу. Распилим его пополам и каждой половину. Согласны?

Первая баба:

— Согласна, о мудрейший из мудрейших!

Вторая тетка (подумав):

— Да зачем же невинную душу губить?..

Тогда царь Соломон сказал:

— Он женится надочери первой женщины.

Вторая баба:

— Но ведь она только что хотела его распилить?!

Соломон:

— Вот, вот. Она и есть настоящая ТЁЩА!