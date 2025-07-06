20+ доказательств того, что дети могут превратить в шедевр любое фото

Фотоподборки
5 часов назад

Практически каждый родитель уверен, что его ребенок уникальный, красивый и фотогеничный, даже если окружающим так не кажется. Но бывает и такое, что мы смотрим на снимки чужих детей и не можем сдержать восхищения, ведь кадры реально передают настроение и атмосферу событий. Мы собрали снимки, которые пропитаны детской непосредственностью, и это подкупает.

«Бабочка, которую мы вырастили, села прямо на нос моей дочери»

  • Какой волшебный момент! Она будет хранить эту фотографию вечно. © Unknown author / Reddit

«Сводила дочку на клубничную ферму. Обязательно буду показывать это фото ее ухажерам в будущем!»

  • Это такая фотка, которая сначала будет очень смущать ребенка, но с годами он станет ею гордиться. © thefockinfury / Reddit

«Моя двухлетняя дочь отдыхает после детского дня рождения»

«Сын пытается впечатлить девочку, которая на 2 года старше»

«Она так гордится найденным червем, что называет его „рекордным“!»

Pantika
45 минут назад

я живу н_а юге Испании и тут недавно было довольно много дождей. И в один из дней н_а веранду дождем занесло дождевого червя, примерно такого же размера. Для Испании это редкость, мало кто видел червей таких размеров. Поэтому у нас по всему дому звучали крики "Змея!!!"))) я пыталась убедить что это всего лишь безобидный червь, но мне сказали что таких червей не бывает)))) я бедолагу спасла и унесла н_а землю.

-
-
Ответить

Когда ребенок не очень любит стричься

Элина Че
48 минут назад

Я челку тоже не люблю стричь. Иногда мне предлагают даже специальную пластиковую закрывашку. Волоски, падающие на лицо вызывают острый зуд, похожий на аллергию.

-
-
Ответить

«Наверное, это лучшее фото за всю мою жизнь»

Когда вкусно — тогда вкусно

«Дочка моя. Тазик. Счастье⁠⁠»

«Сын нашел ножницы и постригся. Сам»

«Двоюродный брат показывает мне рыбу»

«Мой папа и его багги, 1973 год»

«Дочки у камина»

Когда не можешь сдержать эмоции

«Сын очень переживает за свою подружку, которой вчера сделали операцию»

Алина
2 часа назад

Я так к своей тоже ложилась после её операции, жалко же и хочется рядом быть)

-
-
Ответить

«Дочка сломала руку и думает, что гипс делает ее крутой. Я в чем-то согласен!»

«Мои двоюродные братья, 70-е»

«Он так мечтал о муравьиной ферме и получил ее!»

«Мой внучатый племянник встретил Санта Клауса»

«Мои дети на пляже»

«Всякий раз, когда моя дочь видит детские манекены, она представляет себя одной из них»

«Моя 3-летняя дочь хотела попрыгать по лужам. Я сказала: „Нет! Ты промокнешь“. Но потом подумала: „А почему бы и нет?“ Она была в восторге»

TetyaM
13 минут назад

Я помню с каким чувством мой двухлетний внук сказал
I am SO HAPPY to go in this puddle !!!
Аж голосишко дрожал...

-
-
Ответить

А если вы любите рассматривать нетривиальные фото, то вот вам статья с эффектными снимками, где большая разница говорит сама за себя.

Фото на превью ToJoTingey / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее

tptp