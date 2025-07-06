20+ доказательств того, что дети могут превратить в шедевр любое фото

я живу н_а юге Испании и тут недавно было довольно много дождей. И в один из дней н_а веранду дождем занесло дождевого червя, примерно такого же размера. Для Испании это редкость, мало кто видел червей таких размеров. Поэтому у нас по всему дому звучали крики "Змея!!!"))) я пыталась убедить что это всего лишь безобидный червь, но мне сказали что таких червей не бывает)))) я бедолагу спасла и унесла н_а землю.