20+ доказательств того, что дети могут превратить в шедевр любое фото
Практически каждый родитель уверен, что его ребенок уникальный, красивый и фотогеничный, даже если окружающим так не кажется. Но бывает и такое, что мы смотрим на снимки чужих детей и не можем сдержать восхищения, ведь кадры реально передают настроение и атмосферу событий. Мы собрали снимки, которые пропитаны детской непосредственностью, и это подкупает.
«Бабочка, которую мы вырастили, села прямо на нос моей дочери»
- Какой волшебный момент! Она будет хранить эту фотографию вечно. © Unknown author / Reddit
«Сводила дочку на клубничную ферму. Обязательно буду показывать это фото ее ухажерам в будущем!»
- Это такая фотка, которая сначала будет очень смущать ребенка, но с годами он станет ею гордиться. © thefockinfury / Reddit
«Моя двухлетняя дочь отдыхает после детского дня рождения»
Ах ти батюськи, да что ж это такое шладенькое здесь лежит?...)))
«Сын пытается впечатлить девочку, которая на 2 года старше»
- У него дела идут лучше, чем у меня в мои 20 с хвостиком. © Unknown author / Reddit
«Она так гордится найденным червем, что называет его „рекордным“!»
я живу н_а юге Испании и тут недавно было довольно много дождей. И в один из дней н_а веранду дождем занесло дождевого червя, примерно такого же размера. Для Испании это редкость, мало кто видел червей таких размеров. Поэтому у нас по всему дому звучали крики "Змея!!!"))) я пыталась убедить что это всего лишь безобидный червь, но мне сказали что таких червей не бывает)))) я бедолагу спасла и унесла н_а землю.
- Купи ей удочку как можно скорее! © cyranix / Reddit
Когда ребенок не очень любит стричься
Я челку тоже не люблю стричь. Иногда мне предлагают даже специальную пластиковую закрывашку. Волоски, падающие на лицо вызывают острый зуд, похожий на аллергию.
«Наверное, это лучшее фото за всю мою жизнь»
Когда вкусно — тогда вкусно
«Дочка моя. Тазик. Счастье»
Ну уж нет! Тазик с водичкой вместо бутерброда с икрой можете даже не предлагать!
«Сын нашел ножницы и постригся. Сам»
- Ему 4 или 40? © SpasmFingers / Reddit
«Двоюродный брат показывает мне рыбу»
«Мой папа и его багги, 1973 год»
- Какое замечательное фото! Столько радости. © caethryn1 / Reddit
«Дочки у камина»
- Выглядит как картина маслом. Идеально. © cre4tusest / Reddit
Когда не можешь сдержать эмоции
«Сын очень переживает за свою подружку, которой вчера сделали операцию»
Я так к своей тоже ложилась после её операции, жалко же и хочется рядом быть)
«Дочка сломала руку и думает, что гипс делает ее крутой. Я в чем-то согласен!»
Эх-хэ, лапка-то левая!...))) В школе работать всё равно придется!...)))
«Мои двоюродные братья, 70-е»
«Он так мечтал о муравьиной ферме и получил ее!»
«Мой внучатый племянник встретил Санта Клауса»
«Мои дети на пляже»
«Всякий раз, когда моя дочь видит детские манекены, она представляет себя одной из них»
- Кто из них твоя дочь? © welshucalegon / Reddit
«Моя 3-летняя дочь хотела попрыгать по лужам. Я сказала: „Нет! Ты промокнешь“. Но потом подумала: „А почему бы и нет?“ Она была в восторге»
Я помню с каким чувством мой двухлетний внук сказал
I am SO HAPPY to go in this puddle !!!
Аж голосишко дрожал...
А если вы любите рассматривать нетривиальные фото, то вот вам статья с эффектными снимками, где большая разница говорит сама за себя.