Обычные блюда из нашего детства, от которых у иностранцев волосы дыбом встают
Как говорится, можно выучить иностранный язык, но споткнуться о чужую культуру. И особенно это актуально, когда речь заходит об особенностях местной кухни. Мы решили вспомнить те самые блюда, которые в детстве уплетали за обе щеки, даже не подозревая, что одно их описание может вызвать легкий культурный шок у любого неподготовленного иностранца.
Жареные макароны с чем-то сладким
В былые времена из обычных макарон готовили что угодно: добавляли в них тушенку, делали запеканку, жарили с разными ингредиентами. Одним из популярных лакомств, которое отлично заменяло пирожные и печенье, были макароны, обжаренные с сахаром. Правда, некоторые хозяйки не чурались и более интересных экспериментов.
- Забежали к подружке после школы, и ее бабушка решила нас жареными макаронами угостить. Жарит она их, добавляет масло, неожиданно сахар. Но челюсть у меня отвисла, когда она вылила в макароны целую банку варенья. Было довольно вкусно, но уж слишком необычно. Так я и не смогла по достоинству оценить это блюдо и сама его не готовлю.
Крапивный суп
Суп из крапивы обычно варили в конце весны или начале лета, когда побеги и листья были еще относительно нежные. Кстати, это блюдо готовят и в других странах, но обычно делают суп-пюре. У нас же листья крапивы не перемалывались, а спокойно плавали в тарелке.
- Когда училась в школе, приехала к нам по обмену девочка из Германии. Мама решила ее весенним супом порадовать. Девчонка в восторге уплетала супец за обе щеки, пока с изумлением не выловила целый лист крапивы. Когда она узнала, из чего суп, ее изумлению не было предела.
Арбуз с солью
Раньше арбузы даже засаливали целиком, чтобы потом подавать к столу в качестве закуски или гарнира. Но некоторые люди, особенно в южных областях, просто предпочитают есть свежий арбуз, посыпая его солью, а иногда и перцем. По идее, эти ингредиенты подчеркивают сладость ягоды.
- Помню в детстве поехали мы с летом с дедушкой в Болгарию отдыхать. Как-то дед притащил на пляж арбуз, лихо его разделал. А потом к ужасу окружающих болгар начал арбуз посыпать солью. Другие отдыхающие полчаса завороженно наблюдали, как мы с дедом поглощаем лакомство и даже не морщимся.
Холодец
Иностранцы зачастую не понимают даже саму концепцию «желе из мяса» и с крайним подозрением смотрят на это блюдо. К сожалению, абсолютное большинство людей, попробовав эту специфическую трясущуюся текстуру на вкус лишь однажды, больше никогда в жизни уже не решаются повторить этот опыт.
- Как-то к нам в гости приехали знакомые из Италии. В центр шикарного стола мы гордо поставили холодец. Итальянец вдруг замер, уставившись на блюдо, и спросил: «Это... десерт из курицы?» Когда мы объяснили, что это закуска, он с недоверием попробовал маленький кусочек — и очень вежливо сказал: «Кхм... Интересно... необычно». Но больше к холодцу так и не притронулся.
Щи из квашеной капусты
«Щи да каша — пища наша», говорили наши бабушки. И с ними не поспоришь! Хоть и в наших странах тоже найдется немало людей, люто ненавидящих это весьма специфическое блюдо. Что уж говорить про иностранцев, для которых этот суп может стать настоящим кулинарным вызовом.
- Когда-то мы рискнули угостить щами нашего приятеля из Великобритании. Так сказать, приобщить к нашей культуре. Он с интересом налил себе целую тарелку, попробовал ложку, поморщился и аккуратно поставил обратно. Сказал: «Что это? Суп не должен быть таким кислым!» Так и ушел несолоно хлебавши.
Селедка под шубой
Для иностранцев также довольно странно наблюдать это многослойное блюдо цвета фуксии с огромной калорийностью на каждый грамм. Они даже не сразу понимают, нужно ли есть этот салат послойно или пытаться запихнуть в себя весь этот «винегрет» сразу.
- Моя подруга пригласила к себе американских коллег на ужин. На столе были оливье, пироги и, конечно, огромная селедка под шубой. Они сначала даже подумали, что это торт такой. Настроение гостей резко изменилось, когда первый кусок показал внутри рыбу и свеклу. Один даже неуверенно спросил: «Это рыбный торт?» В итоге попробовать блюдо решились только самые смелые. И, что удивительно, двое потом признались, что им очень даже понравилось это наше местное «суши».
Окрошка
Говорят, окрошку придумали волжские бурлаки — именно они первыми начали размачивать сушеную рыбу в квасе. Крестьяне подсмотрели это дело и решили создать свой рецепт. Только вместо рыбы стали класть туда мясо, яйца и добавлять больше зелени. Ну а позже у блюда появились все знакомые нам вариации — с кефиром, минералкой, сывороткой или квасом.
- Первый раз датчанин подумал, что жена его так разыгрывает. Она вроде бы начала делать салат, а потом залила это все местной «кока-колой». Сверху еще закинула ложку чего-то белого. Бедный иностранец до сих пор уверен, что окрошка придумана русскими женщинами, чтобы испытывать своих будущих мужей на прочность.
Гречневая каша
Гречка у нас — не просто крупа, а культовое блюдо: ее едят на завтрак, обед и ужин, варят на воде, молоке, едят с мясом, грибами или просто с маслом. Для иностранцев же это довольно загадочное блюдо, которое не многие могут оценить по достоинству.
- Одна знакомая рассказала, как ее повели в столовую и дали полную тарелку «серых крупинок». Она спросила, это такой десерт? Ей ответили, что нет, основное блюдо. Главное, что с маслом! Та попробовала и честно призналась, что у содержимого вкус был как у раскаленной земли. Однако студенты вокруг жевали и улыбались, будто это было самое вкусное из всего, что они пробовали в жизни.
Сырники
Сырники для многих уже стали одним из самых любимых блюд на столе. По меньшей мере магазины, забитые полуфабрикатами и готовой едой со всевозможными начинками не дадут соврать. Другое дело заграница — там эти творожные изделия днем с огнем не сыскать.
- Помню, как мой француз сначала смотрел на творог как на неведомую субстанцию. Ворошил его в миске и спрашивал, что это такое. Попробовал, вроде понравилось. И тут я его добила: сделала из этого же творога сырники. Он чуть не поперхнулся: «Творог? Жарить?!» Короч, повозмущался немного, но все же съел три штуки со сметаной. А окончательно его мир рухнул, когда мы поехали к моей маме и она поставила на стол стопку тонких блинчиков с разными начинками.
Компот из сухофруктов
Казалось бы, обычный напиток. Но для многих иностранцев идея варить сушеные яблоки и груши в кастрюле выглядит довольно странно. Они еще могут понять лимонад, но до изобретения «супа из фруктов» вряд ли бы когда додумались.
- Помню, как в школе у нас по обмену гостили французы. На большой перемене нам раздали компот. Гости смотрели на стаканы с недоверием, тыкали вилками в разваренную курагу и шептались: «Это что, суп?» Попробовали — сморщились, сказали, что это странно и слишком сладко.
А какое странное на первый взгляд блюдо любили вы в детстве? Может, что-то вы готовите до сих пор? Делитесь в комментариях.
А вот еще пара статей с подборками экзотических яств: