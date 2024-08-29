Я опробовала вирусные рецепты из TikTok и теперь знаю, какие из них огонь, а какие — просто хайп

Бывает, смотришь рецепты TikTok и не понимаешь, настроены авторы серьезно или просто собирают просмотры, выдумывая совсем уж сумасшедшие блюда. Например, суши они превращают в маффины, а пиццу — в суп. Я решила проверить несколько вирусных рецептов из этой социальной сети и отделить, так сказать, зерна от плевел.

Оладушки без сковороды

Ингредиенты: мука, сахар, соль, разрыхлитель для теста, молоко, растопленное сливочное масло, яйца, экстракт ванили, бананы, малина, голубика, шоколадные дропсы, топпинг. Приготовление: Смешать сыпучие продукты: 375 г муки, 2 ст. л сахара, 0,5 ст. л соли, 1,5 ст.л разрыхлителя. Добавить 500 мл молока, 2 яйца, 4 ст. л растопленного сливочного масла и 1 ст.л экстракта ванили. Перемешать до однородности. Вылить тесто на предварительно покрытый пергаментом противень, украсить ломтиками банана, ягодами и шоколадными дропсами. Выпекать 15-17 минут при температуре 180 °С. Получившийся корж разрезать на квадратики, выложить на тарелку и полить топпингом: медом или сиропом.

Muereske 7 минут назад ну какие же это оладьи? это просто пирог какой-то - - Ответить

Вердикт. Этому рецепту однозначно ставлю «лайк». Очень крутая возможность позавтракать оладушками, не крутясь при этом битый час у сковороды, бесконечно переворачивая и снимая мини-блинчики. Конечно, можно обойтись и без «изысков» в виде экстракта ванили и шоколадных дропсов, да и без ягод тоже можно обойтись, но с этими дополнениями блюдо превращается просто в восхитительный десерт. К несомненным плюсам «оладушек» также отнесу тот факт, что без жарки в масле вкусняшка становится более диетической, если можно так выразиться о мучном блюде.

Суши-маффины

Катерина 1 час назад мне попадался рецепт суши-торта. Это как тазик оливье, только суши-торт) Его даже сушист разбирал, пробовал готовить и сказал, что такое для разнообразия имеет место быть, но нори резать неудобно - - Ответить

Ингредиенты: отварной рис, филе лосося, листы нори, зеленый лук, авокадо, кунжутное масло, соевый соус, мед, острый азиатский соус, кунжут, специи. Приготовление: Филе лосося порезать на кубики, добавить к нему столовую ложку кунжутного масла, столовую ложку соевого соуса, чайную ложку меда, мелко нарезанный зеленый лук и специи по вкусу. Перемешать. Листы нори разрезать на квадраты, каждый из них поместить в отверстие формы для кексов. Заполнить образовавшиеся «чашечки» приготовленным заранее рисом. Поверх риса выложить кусочки рыбы, после чего отправить форму в разогретую духовку на 15-20 минут. На каждый запеченный суши-маффин выложить кусочки авокадо, после чего сбрызнуть блюдо острым соусом и посыпать кунжутом.

Что изменила в рецепте. Вместо свежего лосося я использовала слабосоленую форель, и, конечно же, соевого соуса добавила совсем чуть-чуть, чтобы не пересолить блюдо. Кунжутное масло не использовала вовсе, дабы сэкономить на ингредиентах, хотя оно добавило бы блюду очков, так как очень ароматное. А в качестве острого соуса я брала соус чили.



Вердикт. Такие запеченные суши весьма просты в приготовлении и вполне могут послужить альтернативой домашним роллам. Но. Эти маффины ну очень плохо держат форму. Есть их неудобно как руками, так и палочками — разваливаются. Угощать такими гостей я бы точно не стала, а вот порадовать ими домашних для разнообразия — почему нет?

Пицца-суп

Ингредиенты: оливковое масло, говяжий фарш, репчатый лук, бульон, соус маринара (или томаты в собственном соку), шампиньоны, ломтики пеперони, моцарелла, пармезан, приправы (итальянские травы, соль), сушеный чеснок, сухарики. Приготовление: Фарш обжарить на оливковом масле в течение 5-7 минут (можно сделать это прямо в кастрюле, если она у вас с толстым дном), добавить лук. Выложить в кастрюлю обжаренные фарш с луком и нарезанные шампиньоны. Добавить приправы и сушеный чеснок, влить соус маринара и бульон, все перемешать. После закипания варить минут 15. Ломтики пеперони обжарить с двух сторон до хрустящего состояния, сыры натереть на терке. Разлить суп по тарелкам, добавить в каждую порцию натертый сыр, пеперони и сухарики.

Само приготовление довольно простое, но не такое уж и быстрое. Мне еще пришлось предварительно сделать свою версию соуса маринара (обжарила лук и чеснок, добавила к ним очищенные от кожицы и нарезанные помидоры, специи, после чего все потушила и пробила блендером). Но так как мне уже нужно было «спасать» переданные родственниками дачные помидоры, этот рецепт пришелся как нельзя кстати. А еще добавила свежий базилик в качестве приправы. Вердикт. Я ожидала, что получится нечто странное и жирное, так оно и вышло. Точнее всего это блюдо описал муж: «Забавное хрючево». Это съедобно, это ароматно, это сытно, но мне по душе более легкие супы. Ради интереса приготовить разок можно, но нужно быть большим любителем жирных и наваристых первых блюд, чтобы восхититься пицца-супом. Как по мне, это не самый удачный из рецептов TikTok.

Курица «Выходи за меня» (в одной емкости)

Ингредиенты: куриное филе, растительное масло, сливочное масло, репчатый лук, чеснок, жирные сливки, бульон, вяленые томаты, пармезан, мука, специи и приправы (итальянские травы, красный перец, соль), свежий базилик. Приготовление: Посолить и поперчить куриное филе, обвалять каждый кусок в муке и обжарить на растительном масле до появления золотистой корочки. Переложить курицу в тарелку. На этой же сковороде обжарить мелко нарезанный лук (1-2 шт.) с добавлением сливочного масла (примерно 1 ст. л). Добавить к луку чеснок (3-4 зубчика пропустить через чеснокодавилку), 1 чашку сливок, 0,5 чашки бульона, 0,5 чашки нарезанных вяленых томатов, 0,5 чашки натертого пармезана, перец, итальянские травы, соль. Перемешать до однородности. Выложить в соус курицу и тушить до ее полной готовности. Готовое блюдо посыпать свежим базиликом.

Жабка в шляпке 3 часа назад Это должно быть очень вкусно!

Но 3-4 зубка чеснока н.а такое количество мяса - это же очень дофига. Там останутся ещё какие-то вкусы и запахи, кроме чесночного? - - Ответить

Что изменила в рецепте. Вместо молотого красного перца добавила копченую паприку, потому цвет соуса стремится к красному. Вердикт. Это блюдо назвали «Выходи за меня», потому что оно якобы подстегивает мужчин поскорее сделать предложение. Мол, настолько вкусно, что избраннику будет легче решиться задать заветный вопрос. Может, я плохо старалась, но результат показался посредственным. Курица — она и в Африке курица, а соус, конечно, вкусный, но кого удивишь сливками и сыром? Хотя муж оценил блюдо на 8 из 10. Сказал, что дал бы 10, если бы вяленых томатов было еще больше. Может, это вяленые томаты как-то матримониально действуют на мужчин?

Салат «Зеленая богиня»

Ингредиенты: белокочанная капуста, салат, огурцы, авокадо, орехи кешью, шпинат, оливковое масло, лимонный сок, халапеньо, чеснок, приправы и специи, начос для подачи. 1. Приготовить заправку «Зеленая богиня» — с помощью блендера превратить в однородную массу половинку авокадо, горсть листьев шпината, зубчик чеснока, небольшую горсть кешью, 2-3 ст. л оливкового масла, 1-2 ст. л лимонного сока, соль и перец. 2. Мелко нарезать капусту, салат и огурцы. Добавить заправку и перемешать. 3. Подавать с начос.

Marina El Mapache 2 часа назад с начос надо подавать дип-соусы, а не вот это всё - вы просто не донесёте чипсиной до рта нашинкованную капусту в авокадо:-) - - Ответить

Что изменила в рецепте. Халапеньо я не добавляла, вместо него использовала несколько капель соуса чили. Вердикт. На мой взгляд, начос здесь — просто блажь. И без этих мексиканских чипсов блюдо прекрасно: хочется взять самую большую ложку и съесть салат за один присест. Вся прелесть, конечно же, в заправке. В салате она слегка напоминает майонез, но при этом обладает свежестью авокадо и ореховым послевкусием. Однозначно лайк!

Запеченный в сыре картофель

Ингредиенты: молодой картофель, оливковое масло, сушеная петрушка, сушеный чеснок, черный перец, соль, растопленное сливочное масло, пармезан. Приготовление: 1. Вымыть клубни молодого картофеля и разрезать их пополам. На каждой половинке сделать надрезы крест-накрест (со стороны среза). 2. Выложить картофель в емкость, добавить 2 ст. л оливкового масла, 1 ст. л сушеного чеснока, 1 ст. л сушеной петрушки, по 0,5 ч.л соли и перца. Хорошенько перемешать, чтобы каждая половинка клубня «промариновалась». 3. 0,4 чашки растопленного сливочного масла перемешать с 1,2 чашки натертого пармезана. Получившуюся массу распределить по дну формы для запекания. 4. Выложить на сырную подушку картофель срезом вниз. Запекать около 30 минут при 220 °С.

Что изменила в рецепте. Вместо сушеной петрушки использовала сушеный розмарин. Запекала чуть дольше — около 45 минут. Вердикт. Кашу не испортить маслом, а запеченную картошку — сыром. Как того и следовало ожидать, получилось славно. К слову, это блюдо готовила одновременно вместе с салатом «Зеленая богиня» из предыдущего пункта, им же и заменила в итоге начос — зашло всем такое сочетание на ура.

Луковая паста по-французски (в одной емкости)

Ингредиенты: оливковое масло, репчатый лук, чеснок, тимьян, белый уксус, бульон, сливочное масло, мука, макароны, жирные сливки, твердый сыр (в идеале — грюйер), бальзамический соус. Приготовление: 1. Лук (3-4 шт) порезать полукольцами и выложить на смазанную оливковым маслом сковороду. Готовить на самом медленном огне около 45 минут, периодически помешивая — лук должен карамелизоваться. 2. Добавить к луку мелко порезанные 3-4 зубчика чеснока, немного тимьяна, пару капель бальзамического соуса и 1 ст. л сливочного масла. Перемешать. Туда же добавить 2 ст.л муки и снова перемешать. 3. Соединить бульон с небольшим количеством белого уксуса и вылить к луковой смести. Туда же отправить макароны. Томить на среднем огне под крышкой до готовности пасты. 4. Добавить в блюдо немного сливок и натертый сыр. Перемешать.

Earl Grey 2 часа назад Ну все! Мне теперь захотелось есть. Слишком аппетитно выглядит 😅 - - Ответить

Что изменила в рецепте. В качестве сыра использовала пармезан, грюйер не такой уж частый гость в ближайших продуктовых магазинах. Потому получилось не так уж и по-французски. Вердикт. Это огонь-пожар! Теперь для меня это один из лучших рецептов TikTok. Конечно, я умудрилась немного переварить макароны, но все равно испытала невероятное гастрономическое удовольствие. Однако сразу сообщу, что являюсь большим поклонником луковых пирогов и того же французского лукового супа, который как раз и вдохновил создателей этого рецепта. Так что это блюдо может быть и на любителя.

Торт из 4 ингредиентов

Ингредиенты: печенье Oreo, молоко, разрыхлитель для теста, плитка молочного шоколада. Приготовление: 200 г печенья измельчить в крошку при помощи блендера. Добавить чайную ложку разрыхлителя и чашку молока. Хорошенько перемешать. Выложить тесто в прямоугольную форму, запекать 15-20 минут при 180 °С. Извлечь корж из формы, поместить его на решетку, накрыть плиткой шоколада и отправить его снова в духовку до тех пор, пока шоколад не расплавится.

Екатерина Александровна 1 час назад Конечно, простой рецепт - раскрошить печенье и слепить из него торт. Следующий уровень кулинарного мастерства - раскрошить какой-нибудь другой торт и слепить из него новый! - - Ответить