Сырым не едят и вареным выбрасывают. Русская народная загадка. Хотя откуда у русского народа лавровый лист? Я его только в Сочи встречала в дикорастущем виде.
16 человек, чьи острые комментарии не стыдно и в золоте отлить
Однажды французскому философу Дени Дидро сделали обидное замечание во время званого ужина, да такое, что ученый муж замялся и не смог ответить. Уязвленный Дидро покинул компанию и уже спускаясь по лестнице придумал остроумную реплику, но было поздно. Тогда философ дал название этому состоянию — когда придумываешь достойный ответ только спустя время — «лестничный ум». А вот герои нашей статьи молниеносно придумывают что сказать. Полюбуйтесь-ка на этих гигантов мысли.
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Трогли - пещера, -дитис - рожденный. Троглодитис - рожденный в пещере. Афродита - рожденная в пене, потому что афрос - пена. Хорошо знать греческий , меньше вопросов.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dr.Doctor / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: nemarp / Pikabu
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Ой, да ладно. Люди, которые имеют хотя бы одного ребенка больше пугаются тишины.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: nemarp / Pikabu
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Читала, что рост ребенка зависит не от роста родителей, а от того, насколько далеко они друг от друга родились. Типа, чем дальше, тем выше будет их ребенок.
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Сам муж, скажу не тая, что мужья такие существа, которым поржать особого повода не надо. Поэтому если будете полагаться на мнение мужа в выборе "чо купить" - не купите ничего и никогда :)
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Хе! Было для проверки одна дама в Канаде что ли отослала биоматериал (свой) для "определения породы собаки". Услуги стоят как ой. Пришел ответ: дама на 50% хаски, на 20 - лабрадор и что-то там еще на сдачу :))) Еще раз - отослали человеческий биоматериал. И услуга - очень недешёвая.
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Чем он его за пузико трогал? Носом что ли? Заманчиво, но опасно 😂
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: DaSeryozno / Pikabu
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А для тех, кто долистал статью до конца, у нас есть подарок: суперсмешная подборка про домашних животных.
Комментарии
Сначала показалось, что Вятка со страшными буграми с превью — нос с усами). У меня зрение испортилось таки столько вас читать😁