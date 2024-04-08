16 человек, чьи острые комментарии не стыдно и в золоте отлить

Народное творчество
2 часа назад

Однажды французскому философу Дени Дидро сделали обидное замечание во время званого ужина, да такое, что ученый муж замялся и не смог ответить. Уязвленный Дидро покинул компанию и уже спускаясь по лестнице придумал остроумную реплику, но было поздно. Тогда философ дал название этому состоянию — когда придумываешь достойный ответ только спустя время — «лестничный ум». А вот герои нашей статьи молниеносно придумывают что сказать. Полюбуйтесь-ка на этих гигантов мысли.

1.

Elena LV
12 минут назад

Сырым не едят и вареным выбрасывают. Русская народная загадка. Хотя откуда у русского народа лавровый лист? Я его только в Сочи встречала в дикорастущем виде.

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4.

Elena LV
8 минут назад

Трогли - пещера, -дитис - рожденный. Троглодитис - рожденный в пещере. Афродита - рожденная в пене, потому что афрос - пена. Хорошо знать греческий , меньше вопросов.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dr.Doctor / Pikabu

5.

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: nemarp / Pikabu

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8.

Анна
2 часа назад

Ой, да ладно. Люди, которые имеют хотя бы одного ребенка больше пугаются тишины.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: nemarp / Pikabu

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10.

Elena LV
4 минуты назад

Читала, что рост ребенка зависит не от роста родителей, а от того, насколько далеко они друг от друга родились. Типа, чем дальше, тем выше будет их ребенок.

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12.

Медстар Сервис
1 час назад

Сам муж, скажу не тая, что мужья такие существа, которым поржать особого повода не надо. Поэтому если будете полагаться на мнение мужа в выборе "чо купить" - не купите ничего и никогда :)

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Для создания этого источника были использованы следующие материалы: katerina.O / Pikabu

13.

Конфуз
1 час назад

Хе! Было для проверки одна дама в Канаде что ли отослала биоматериал (свой) для "определения породы собаки". Услуги стоят как ой. Пришел ответ: дама на 50% хаски, на 20 - лабрадор и что-то там еще на сдачу :))) Еще раз - отослали человеческий биоматериал. И услуга - очень недешёвая.

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14.

15.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: DaSeryozno / Pikabu

16.

А для тех, кто долистал статью до конца, у нас есть подарок: суперсмешная подборка про домашних животных.

Фото на превью bosscrayon / Reddit

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