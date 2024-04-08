16 человек, чьи острые комментарии не стыдно и в золоте отлить

Однажды французскому философу Дени Дидро сделали обидное замечание во время званого ужина, да такое, что ученый муж замялся и не смог ответить. Уязвленный Дидро покинул компанию и уже спускаясь по лестнице придумал остроумную реплику, но было поздно. Тогда философ дал название этому состоянию — когда придумываешь достойный ответ только спустя время — «лестничный ум». А вот герои нашей статьи молниеносно придумывают что сказать. Полюбуйтесь-ка на этих гигантов мысли.