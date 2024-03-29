20+ питомцев, которых хозяева сфотографировали в самый неподходящий момент. А теперь над ними весь интернет потешается

У любого владельца домашнего животного найдется множество фотографий, на которых питомец корчит забавную мордочку или принимает комичную позу. Умей наши братья меньшие говорить, наверное, они бы попросили немедленно удалить такие снимки и лишили бы нас удовольствия рассматривать и обсуждать их.

«Никаких мыслей, сплошные вибрации»

У владельцев домашних животных есть свой, особенный способ борьбы с хандрой — стоит посмотреть на пушистого проказника, как самый мрачный день сразу становится хотя бы чуточку лучше.

«Сегодня на наш балкон прилетела птичка»

«Кто-то, кажется, никак не может въехать в чем соль шутки»

«Я завел какого-то не такого бигля или это нормально?»

"«Эта собачка слишком тоненькая, чтобы в нее поместился еще и мозг»

«Мой кот Стив скорчил странную рожицу»

«Пытаемся разобраться, что с ним не так-то»

«А коту, коту кто-нибудь сказал, что существуют такие собаки?»

«Помогите, я кажется неправильно его собрала»

«У всех коты как коты, а мой...»

«Моя кошка несколько особенная, когда речь идет об отдыхе»

Каким бы глупеньким не выглядел ваш питомец в данный момент, никогда не стоит забывать, что животные способны удивить своим интеллектом даже отчаянных скептиков.

«Моя собака и ее новый диск фрисби. Она ничего из-за него не видит, но ей так нравится»

Похоже, приложение «Хвост» во время операции «Потягивание» дает сбой

«Моя собака любит снег, но он у нас так редко выпадает. Она просто великолепна в своей искренней радости»

Похоже на кадр из собачьей версии «Холодного сердца». © EdwardLewisVIII / Reddit

Животные, как и люди, относятся к зиме по разному. Кто-то терпеть не может холод и снег, а кто-то считает, что именно в это время года самое волшебное.

«Бадди принимает эффектную позу»

Иногда нужно раскорячиться, чтобы не пропустить новый вкус

«Я дурею от абрикосов»

«Нарисуй меня как одну из твоих французских девушек»

«Что вы ей там показываете такое?»

«Совершенно нормальный способ валяться на диване»

«У меня новый инструмент!»

И ничего не треснет. А были бы сладкие, то и не слиплось бы

Вам не кажется, что все должны спать в такой позе?

«Коготь застрял в диване, но ей лень его вытаскивать, поэтому она просто лежит вот так»

«Я всегда говорю ей, чтобы она убрала язык, но она никогда не слушает»

Неужели так удобно?

«На середине лестничного пролета мою кошку настиг экзистенциальный кризис»

«Что с ним не так?»

Да видно же, что он только что потерял монокль. © NorCalNavyMike / Reddit

«Иногда мне кажется, что я завел какое-то другое животное, замаскированное под кошку»

«Вот так он дрыхнет уже полчаса. Ему удобно»

Не проходит и дня бок о бок с пушистыми сорванцами, чтобы они чего-нибудь не отчебучили. Такое ощущение, что все они живут под лозунгом: «День без выкрутасов как миска без еды» и со всех лап стараются привнести в нашу жизнь побольше суеты.

Внимание: в феврале 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.