20+ человек, которые переделали старую мебель, и теперь их дом стал намного уютней

Кто-то предпочитает покупать новую мебель в магазине, а кому-то по душе обновлять любимые старые вещицы, чтобы подарить им новую жизнь. А мне очень нравится наблюдать за этим процессом: до и после. Ведь это так здорово, когда старомодная мебель обретает новый вид и снова приносит в дома красоту и уют.

Когда реставрация трельяжа подарила не только новую жизнь мебели, но и напомнила о счастливом детстве прежним обладателям

Взяла почти даром старенький трельяж из 60-х, чтобы дать ему вторую жизнь. Дома сняла заднюю стенку зеркала, чтобы покрыть дерево лаком, и вдруг оттуда выпал конверт с подписью: «Не открывать!» Ну как тут устоять? Смотрю, а там детские записочки 1982 года о «секретах дружбы» двух подружек, Оли и Светы, и трогательное признание Светы в любви мальчику Сереже из параллельного класса. Я сфотографировала эти сокровища и выложила снимки в соцсети нашего города. Не прошло и пары часов, как мне написала женщина. Выяснилось, что трельяж стоял когда-то у ее бабушки, а записки она сама прятала туда в десятилетнем возрасте! А самое поразительное — с тем самым Сережей она в итоге связала свою жизнь. При встрече я вернула ей конверт, а она вручила мне коробку конфет, и мы попрощались, обе очень довольные. Трельяж я привела в порядок, и теперь он каждый день напоминает мне, что настоящая любовь существует! ADME

Всего два шага — и кухонная мебель заиграла по-новому

galina_aleksa13 Sema Vita только что А со столешницей что сделали? Новая или пленку положили? Ответить

Женщина взяла туалетный столик в комиссионке, думала освежить его и перепродать. Но после обновления он стал настолько хорош, что расставаться с ним ей совсем расхотелось!

Столик был покрыт ржавчиной и слоями старой краски, которые поддавались с большим трудом, но поклонника винтажа это не испугало. И результат оправдал все усилия

Лет 30 назад такие шкафы были почти у каждой семьи. Но время прошло, и посмотрите, как модно его отреставрировали в этой семье

kurbanovaart Диана А. только что Я уже отправила это фото бабуле своей) Ответить

Загадочная история любви

Заметила у мусорных баков старое дубовое кресло: все в грязи, но какие же изящные линии у него! Пока мы волокли находку домой, муж только выразительно крутил пальцем у виска. Но я была настроена решительно. Сначала задумала сменить на кресле обивку. Начала снимать старую ткань, и тут на пол шлепнулся какой-то сверток. Развернули — и обомлели: в носовой платок и пожелтевшую газету были бережно укутаны локон волос и черно-белый снимок миловидной девушки. На обороте фотографии виднелась надпись: «Саше от Любы. Твоя навсегда». Кто и почему так дорожил этим портретом и прядью волос, от кого прятал свое сокровище под тканью кресла — уже не узнать. Но наверняка за этим стоит трогательная история любви, в которую чужим лучше не заглядывать. ADME Наталья только что Читаю подборку и не понимаю, зачем в дом тащить мебель с мусорки, наверное, я глупая Ответить

Хозяйка не смогла расстаться с этим буфетом, ведь он хранит память о ее папе. Теперь он обязательно станет главной гордостью дома

Эта семья решила подарить вторую жизнь старому креслу, и теперь без него уже трудно представить их дом, ведь оно наполняет его особым уютом

Глядя на некоторые вещи, кажется, что им самое место на свалке. Но этот стул смог удивить всех



Буквально за один день девушка перекрасила кухню и мгновенно изменила внешний вид комнаты



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Воспоминания о прошлом разблокированы

Мы взялись за ремонт бабушкиной дачи. Муж собирался отправить старый буфет на свалку: дескать, давно вышел из моды. А мне захотелось его перекрасить. Начала разбирать полки и наткнулась на бабулину шкатулку — ту самую, которую мне в детстве не разрешали трогать. Посмотрела в нее, и у меня побежали мурашки: внутри лежал мой старенький плеер. Бабушка всегда ворчала, что я сижу в наушниках и пропускаю ее слова мимо ушей, видимо, вот и спрятала его от меня подальше. Конечно, я зарядила плеер и теперь снова слушаю ту самую подборку песен, под которую 25 лет назад вздыхала по соседу Сашке. И, разумеется, вспоминаю бабушку — строгую, но самую родную. ADME

Мужчина понятия не имел, что скрывается под толстым слоем грязи и пятнами краски на столе, который стоил всего 1000 рублей. И ведь оказался настоящий красавец!

Девушка купила на барахолке старые, но еще довольно крепкие стулья и решила перетянуть их. Да, они были на реставрации уже 5 раз, но только посмотрите на них. Теперь они идеально сочетаются с ее фамильным столом

Женщина приобрела этот старенький туалетный столик и целых полтора месяца шлифовала его, снимая слой за слоем старую краску. И какая же красота под ней пряталась!

Женщина, которая занялась восстановлением этого табурета, думает, что работа получилась не безупречной. А нам кажется, что это очень круто

Красивая и дорогая находка без хозяина

Я перетягиваю мебель. Как-то раз мне привезли кресло — не раритет, но и далеко не новое. Пока я снимала старую обивку, оттуда выскользнуло золотое кольцо с крупными камнями, по виду очень недешевое. Похоже, когда-то оно завалилось в складки ткани и там затерялось. Я колебалась, но все же решила вернуть находку владелице кресла. А та не узнала ее, говорит, что брала кресло с рук и кольцо, видимо, принадлежало прежним хозяевам. Я чуть не воскликнула: «Моя прелесть!»

© Подслушано / Ideer

Девушка решила освежить шкаф в прихожей и перекрасила его, чтобы он выглядел современнее. И, надо признать, результат получился прекрасным!

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Человек увидел тумбу с весьма необычной яркой росписью, и он решил взяться за ее реставрацию. Возможно, вышло не безупречно, зато как же красиво!

Мужчина отреставрировал этот старинный сундук, хотя и сам пока не решил, пригодится ли ему эта мебель в доме. В любом случае сундук вышел просто отличный

Девушке достался викторианский стул в весьма плачевном виде, и она решила привести его в порядок. Опыта в реставрации мебели у нее не было совсем, но на помощь пришли советы из интернета

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Как же это трогательно — хранить семейные традиции

Детская кроватка живет в нашей семье уже 60 лет. В ней подрастала я, потом мой сын и еще целая толпа малышей, которым мы давали ее на время. Последние три десятка лет она собирала пыль на чердаке, но к приезду внучки мы с мужем решили подарить ей вторую жизнь. Разобрали все до последней реечки, сняли старый лак — и по гаражу сразу разлился волшебный аромат дерева! Подклеили боковинки, заделали сколы шпаклевкой, поменяли треснувшую нижнюю планку. А потом покрыли все безопасной экокраской. Кроватка выглядит как новенькая, и самое важное, что наша первая внучка, наша кроха, сладко в ней посапывает! ADME

Целых 40 часов мужчина потратил на шлифовку этой тумбочки, чтобы освободить из-под краски такое великолепие из кедра!

Порой остается только удивляться, как громоздкая и мрачная стенка может превратиться в такую легкую и стильную мебель

Кто-то выкинул этот винтажный диван, но другие люди решили дать ему вторую жизнь. В новом цвете он выглядит стильно

Любимый сервант с сокровищами