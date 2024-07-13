19 мужчин, которые урвали у матушки-природы недюжинную долю привлекательности

Известные музыканты и актеры часто возглавляют списки самых красивых мужчин мира, но и среди обычных работяг можно встретить настоящих красавчиков. В эту подборку попали парень, похожий на рок-звезду, пользователь сети, которому только бога Зевса играть, и множество других мужчин с яркой внешностью.

«Моя левая бровь внезапно изменила цвет»

Ну и что? Ты все еще красавчик. Как женщина тебе говорю: девчонкам это придется по вкусу. © LookAwayPlease510 / Reddit

«Мне 30 лет, а седею я с 14-ти»

«Открываю летний сезон у бассейна»

«Я сошел с ума, или эти усы добавляют мне плюсов?»

«Мне сегодня 43»

«Подскажите, что мне делать, чтобы волосы не пушились?»

Да ну, братан, прости, но если ты еще удачную прическу сделаешь, ты будешь слишком хорош. Ради остальных мужчин я помогать тебе не буду. © FancyFan4049 / Reddit

"Постоянно экспериментирую со своим внешним видом, а понять, как мне лучше, не могу"

"Надоели короткие стрижки, решил отрастить волосы"

"В 38 лет с головой накрыло апатией — кризис среднего возраста. Я психанул и поменял свой образ жизни и питание. И вот те на какой результат — минус 29 кг"

Настоящий испанский идальго, должно быть, выглядел так

"Через несколько дней мне 51"

"Как лучше — с волосами на лице или без?"

"Помыл голову, и у меня получились идеальные кудри"

"Пытаюсь отрастить волосы, но то, что у меня пока на голове, выглядит несуразно"

Несуразно? Ты, верно, шутишь. Ты выглядишь как кинозвезда. © sudosussudio / Reddit

"Сделал себе новую стрижку"

Мама дорогая! Да статуя Давида не идет ни в какое сравнение с этим чуваком. © LolaBijou / Reddit

"Обрезать мне волосы или продолжать отращивать?"

"Я 2 года не стригся, и вот как выгляжу теперь"

"Не судите строго мой внешний вид, я спал всего 2 часа"

Дадите какие-нибудь советы по уходу за волосами, народ?

Е-мое, приходят сюда, выглядя как греческие боги, и просят советов у меня и моей залысины. © BadSmash4 / Reddit