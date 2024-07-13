19 мужчин, которые урвали у матушки-природы недюжинную долю привлекательности
Известные музыканты и актеры часто возглавляют списки самых красивых мужчин мира, но и среди обычных работяг можно встретить настоящих красавчиков. В эту подборку попали парень, похожий на рок-звезду, пользователь сети, которому только бога Зевса играть, и множество других мужчин с яркой внешностью.
«Моя левая бровь внезапно изменила цвет»
- Ну и что? Ты все еще красавчик. Как женщина тебе говорю: девчонкам это придется по вкусу. © LookAwayPlease510 / Reddit
«Мне 30 лет, а седею я с 14-ти»
«Открываю летний сезон у бассейна»
«Я сошел с ума, или эти усы добавляют мне плюсов?»
Как пор*обалка под носом может добавлять плюсов, когда она в виде большого минуса? 🤔
«Мне сегодня 43»
«Подскажите, что мне делать, чтобы волосы не пушились?»
Есть специальные средства и "кудрявый метод". С кудряшками он реально станет красавчиком)))
- Да ну, братан, прости, но если ты еще удачную прическу сделаешь, ты будешь слишком хорош. Ради остальных мужчин я помогать тебе не буду. © FancyFan4049 / Reddit
"Постоянно экспериментирую со своим внешним видом, а понять, как мне лучше, не могу"
"Надоели короткие стрижки, решил отрастить волосы"
"В 38 лет с головой накрыло апатией — кризис среднего возраста. Я психанул и поменял свой образ жизни и питание. И вот те на какой результат — минус 29 кг"
Настоящий испанский идальго, должно быть, выглядел так
"Через несколько дней мне 51"
"Как лучше — с волосами на лице или без?"
Губки покусал перед фото?)))и на щечках румянец вдруг откуда ни возьмись)мальчик-зайчик прям
"Помыл голову, и у меня получились идеальные кудри"
А мне швабру из волокон напоминает, если вниз головой перевернуть, то еще и практическая польза будет мамке или жене
"Пытаюсь отрастить волосы, но то, что у меня пока на голове, выглядит несуразно"
У меня тоже такое лицо,когда я хочу глаза максимально раскрыть. Таращусь в камеру)
- Несуразно? Ты, верно, шутишь. Ты выглядишь как кинозвезда. © sudosussudio / Reddit
"Сделал себе новую стрижку"
На превью сначала прочитала "статую Дарвина", озадачилась. Дарвин однозначно круче!
- Мама дорогая! Да статуя Давида не идет ни в какое сравнение с этим чуваком. © LolaBijou / Reddit
"Обрезать мне волосы или продолжать отращивать?"
"Я 2 года не стригся, и вот как выгляжу теперь"
"Не судите строго мой внешний вид, я спал всего 2 часа"
Дадите какие-нибудь советы по уходу за волосами, народ?
- Е-мое, приходят сюда, выглядя как греческие боги, и просят советов у меня и моей залысины. © BadSmash4 / Reddit
Если у вас при взгляде на этих мужчин сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло, то самое время потренировать сердечную мышцу и посмотреть эту подборку. Здесь мужчины с возрастом стали только горячее, и в этом, несомненно, заслуга только их самих.
Комментарии
Только один парень понравился на внешность (развожу руками), но это неважно, я наблюдаю теперь за авторами с помидорами и семками, всеми такими чeткими красaпетами. Вот и Таисия у нас тут демонстрирует богатый словарный запас. Парни у нее "урвали". Чикa, садись на поляну с коллегами и бери семки.
"Известные музыканты и актеры часто возглавляют списки самых красивых мужчин мира, но и среди обычных работяг можно встретить настоящих красавчиков" - какоё полет мысли, да? Актер и музыкант? Поди прочь. Известный актер и музыкант? B список красавчиков. Обычный рабoтяга? Ой, не может быть, чтобы красивые! Но ладно, поищем и наберем для подборки. Боооооооооооооооги. Селебы у вас там как аватары что ли? С другой планеты? И откуда инфа, что все парни эти - обычные рабoтяги? Там некоторые губы такой пoпкoй складывают, что, может, и блoхеры какие