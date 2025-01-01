Ну видно что сильно изменился человек. Чему тут удивляться, не поняла.
18 человек доказали, что возраст — это всего лишь цифра
Герои нашей статьи отлично выглядят. Кто-то может посчитать, что им достались хорошие гены или просто повезло. Но, как оказалось, на самом деле большинство из них тщательно заботятся о своей коже и здоровье. Давайте же на них посмотрим.
«Я в 1994 и 2024»
- Офигеть! Расскажи, что ты с собой такое делаешь? © crasstyf***man / Reddit
«У меня проблемная кожа с подросткового возраста, и только после 40 лет она наконец-то стала хорошо выглядеть. Сейчас мне 41»
- Блин, мне 30, а ты выглядишь моложе меня! Как это у тебя нет морщин вокруг глаз? У меня такое чувство, будто мои появились за одну ночь, и это было ужасно обидно. Ты выглядишь потрясающе! © manicpixiehorsegirl / Reddit
«Сегодня исполнилось 50. Может, снова проколоть пупок?»
Надень ее как старушку, то она и будет старушкой выглядеть (зрелой женщиной, простите)
- Чего? Я думал, тебе не больше 25. © stathen / Reddit
«Мне 36. Как улучшить состояние кожи лица? Я ненавижу свой лоб из-за морщин, да и кожа стала какой-то обвисшей»
Абсолютно гладкие лица без морщин в среднем возрасте бывают только у слабоумных. Вследствие отсутствия размышлений и огорчений.
- По-моему, ты выглядишь отлично! © Unknown author / Reddit
"Мне 40 лет. На фото на мне нет тоналки, только немного блесток на веках и тушь. Я очень довольна тем, как старею"
«Принимаю свой 55-й год так хорошо, как могу. Мое лицо постоянно меняется, но я всегда вижу в нем 20-летнюю себя»
«Завтра мне исполняется 40. Думаете, я хорошо позаботилась о своей коже?»
- Выглядишь потрясающе! Я думаю, ты отлично позаботилась о своей коже! © Fine_Marsupial590 / Reddit
«Мне 51 год. Из ухода за кожей у меня только средство для умывания для чувствительной и сухой кожи и увлажняющий крем»
- Надеюсь, моя кожа будет такой же красивой, когда мне стукнет 50. Красота! © Grendelbeans / Reddit
«Мне 39 лет. 3 года назад стал серьезнее относится к уходу за кожей»
- Ну ты вообще на 39 не выглядишь! © CookiesToGo / Reddit
«Мне только что исполнилось 40. Полгода назад подруга познакомила меня с корейским уходом за кожей, и с тех пор я его придерживаюсь»
«Мне 48 лет. Я хорошо ухаживаю за своей кожей, но чувствую, что выгляжу немного старой и изможденной»
- Ну тогда я надеюсь, что тоже буду выглядеть «изможденной», когда мне будет 48! Нет, серьезно, твоя кожа выглядит великолепно, так что я бы продолжала делать то, что ты делаешь. © throwtruerateme / Reddit
«Мне 56»
- Черт, я думал, тебе около 40. © Ecstatic_Mastodon416 / Reddit
«В этом году мне исполнилось 50. Уход за кожей — это забота о себе»
«Мне 40 лет. В последнее время с больше внимания уделяю здоровью и уходу за кожей и очень довольна результатами»
Ну, видно что делала подтяжку. Бровки, и кожа пoд ними натянуты неестественно. А так то, конечно, девочка-припевочка.
- Вау, потрясающе выглядишь! Твоя работа окупилась. © katerineia / Reddit
«Мне 42 года, маме — 68. У меня хорошие гены»
«Я забочусь о коже уже 4 года. Сегодня я отпраздновал свой 41-й день рождения»
- Ваша кожа выглядит великолепно! © Decent_case23 / Reddit
«Я в 46 лет выгляжу моложе, чем в 36. Да, я хорошо старею»
- Ух ты, ты выглядишь потрясающе. Мне 29, и я надеюсь выглядеть так же, когда мне будет 46. © ginaray / Reddit
«Мне 56, а моему парню 44. Когда мы познакомились, он думал, что я его ровесница. Постоянный уход за кожей окупился»
Понравилась статья? А ведь у нас есть еще несколько подборок о людях, которые будто молодильные яблоки каждый день едят:
Комментарии
Большинство людей из этой подборки и правда изумительно хорошо выглядят🔥 Интересно, что влияет нα сохранность молодости лучше - гены, уход или питание🤔
Статьи с фотографиями от Reddit всегда веселят. Прикольно читать, как они все друг друга хвалят, даже если там Чудо-Юдо морское. Позитив н.а позитиве! Класс 👍 👍 👍
да ладно Вам ,тут только пару человек моложе выглядят, а некоторые даже старше. и да, влияет только генетика. если ,конечно ,вы не раб n а галерах, не употребляете, и ведете нормальный образ жизни.