18 человек доказали, что возраст — это всего лишь цифра

Герои нашей статьи отлично выглядят. Кто-то может посчитать, что им достались хорошие гены или просто повезло. Но, как оказалось, на самом деле большинство из них тщательно заботятся о своей коже и здоровье. Давайте же на них посмотрим.

«Я в 1994 и 2024»

Офигеть! Расскажи, что ты с собой такое делаешь? © crasstyf***man / Reddit

«У меня проблемная кожа с подросткового возраста, и только после 40 лет она наконец-то стала хорошо выглядеть. Сейчас мне 41»

Блин, мне 30, а ты выглядишь моложе меня! Как это у тебя нет морщин вокруг глаз? У меня такое чувство, будто мои появились за одну ночь, и это было ужасно обидно. Ты выглядишь потрясающе! © manicpixiehorsegirl / Reddit

«Сегодня исполнилось 50. Может, снова проколоть пупок?»

Чего? Я думал, тебе не больше 25. © stathen / Reddit

«Мне 36. Как улучшить состояние кожи лица? Я ненавижу свой лоб из-за морщин, да и кожа стала какой-то обвисшей»

"Мне 40 лет. На фото на мне нет тоналки, только немного блесток на веках и тушь. Я очень довольна тем, как старею"

«Принимаю свой 55-й год так хорошо, как могу. Мое лицо постоянно меняется, но я всегда вижу в нем 20-летнюю себя»

«Завтра мне исполняется 40. Думаете, я хорошо позаботилась о своей коже?»

Выглядишь потрясающе! Я думаю, ты отлично позаботилась о своей коже! © Fine_Marsupial590 / Reddit

«Мне 51 год. Из ухода за кожей у меня только средство для умывания для чувствительной и сухой кожи и увлажняющий крем»

Надеюсь, моя кожа будет такой же красивой, когда мне стукнет 50. Красота! © Grendelbeans / Reddit

«Мне 39 лет. 3 года назад стал серьезнее относится к уходу за кожей»

Ну ты вообще на 39 не выглядишь! © CookiesToGo / Reddit

«Мне только что исполнилось 40. Полгода назад подруга познакомила меня с корейским уходом за кожей, и с тех пор я его придерживаюсь»

«Мне 48 лет. Я хорошо ухаживаю за своей кожей, но чувствую, что выгляжу немного старой и изможденной»

Ну тогда я надеюсь, что тоже буду выглядеть «изможденной», когда мне будет 48! Нет, серьезно, твоя кожа выглядит великолепно, так что я бы продолжала делать то, что ты делаешь. © throwtruerateme / Reddit

«Мне 56»

«В этом году мне исполнилось 50. Уход за кожей — это забота о себе»

«Мне 40 лет. В последнее время с больше внимания уделяю здоровью и уходу за кожей и очень довольна результатами»

Вау, потрясающе выглядишь! Твоя работа окупилась. © katerineia / Reddit

«Мне 42 года, маме — 68. У меня хорошие гены»

«Я забочусь о коже уже 4 года. Сегодня я отпраздновал свой 41-й день рождения»

«Я в 46 лет выгляжу моложе, чем в 36. Да, я хорошо старею»

Ух ты, ты выглядишь потрясающе. Мне 29, и я надеюсь выглядеть так же, когда мне будет 46. © ginaray / Reddit