18 человек, которые нашли источник вечной молодости и не скрывают этого

Секреты молодости — далеко не всегда «уколы красоты» и походы к косметологу. Женщины находят собственные пути к самосовершенствованию. И некоторые так в этом преуспели, что спешат поделиться своим опытом.

«Через несколько недель мне стукнет 54!»

Ты врешь? Тебе не может быть 54 года, максимум 34! © Chemical-Storage2004 / Reddit

Я просто с юности защищаю кожу от солнца и увлажняю ее. © Serenity700 / Reddit

Бывает и такой подход

Я в свои 45 выгляжу гораздо моложе. И секрет мой очень прост. Я в своей жизни практически ни дня не работала. В молодости получила в наследство квартиру. Сдавала, жила на деньги от сдачи. Знаю, что так нельзя говорить: но, слава богу, муж бесплодный, и даже рожать мне не пришлось. © Подслушано / Ideer

«Вот результат 4 месяцев ухода. Слева фото 9-летней давности и сейчас — моя кожа преобразилась»

Месяца 4 назад я реально запарилась и начала ухаживать за кожей. Моя утренняя процедура: умываюсь медом манука, наношу сыворотку с гиалуроновой кислотой и солнцезащитный крем. Вечером умываюсь и использую мед манука в качестве маски для лица, а потом наношу третиноин. © naselflee / Reddit

Ого, сейчас тебе под 40, а ты выглядишь как девочка! © fettytat / Reddit

Прическа тоже может иметь значение

Если хотите выглядеть молодо, подумайте о современной прическе. Моей маме под 50, годами она носила стрижку пикси, но когда отрастила волосы, стала выглядеть гораздо моложе. Она теперь мне как сестра. © allth3anxiety / Reddit

«Я сильно похудела, и люди говорят, что теперь я выгляжу моложе»

Секреты макияжа

Залог молодости — минимум макияжа. Образ выглядит свежее, если в макияже используется блеск для губ, а не помада, особенно матовая. Волосы могут быть любой длины, желательно неокрашенные. И, конечно, румяна! © zicx21 / Reddit

«Мне часто дают меньше моих лет»

Источник вечной молодости явно пошел тебе на пользу. Никогда бы не сказал, что тебе больше 30. © B2media608 / Reddit

Эликсир молодости — генетика

Тете Вале уже под шестьдесят лет, но она выглядит не хуже, чем голливудские звезды в таком же возрасте. Как-то я спросила, в чем ее секрет, а она сказала, что никакого секрета нет. Это всего-навсего генетика. Она объяснила: «Я никогда не стремилась казаться моложе, чем я есть, и не пила никаких эликсиров молодости. Просто повезло с родителями». Офигеть, то есть мой крем от морщин за 5 тысяч никак мне не поможет? © Карамель / VK

«Сбросила 65 кг и не могу себя узнать»

«Я выгляжу моложе или старше с сединой?»

Выглядишь потрясающе! Не на 50. Честно говоря, я бы сказал на 35. И кожа великолепна! © Unknown Author / Reddit

Я бы никогда не подумал, что тебе 50! Прекрасно выглядишь. © NightShiftGemini / Reddit

Даже бабушки оценят

Вышла погулять с подругой и аж удивилась, какие хорошие и приятные люди меня окружали. Казалось, что все сговорились. Выглядела я, действительно, хорошо, но не ожидала собрать столько комплиментов. Больше всего я была в шоке, когда соседские бабушки заценили мой лук и сказали, что я наконец-то нарядилась, как надо. А я была одета в мини-юбку и топ, который чуть просвечивал. Когда возвращалась домой, бабушки еще сидели на своих скамейках под подъездом, и я решила уточнить, почему сегодня они так высоко оценили меня. Ответили, что я раньше одевалась слишком скромно: как 24-летняя, а сейчас больше похожа на молодую девушку. Так вот в чем дело. © Карамель / VK

Солнцезащитный крем творит чудеса

Я постоянно использую солнцезащитный крем и консультируюсь с врачом по поводу здоровья моей кожи. Это творит чудеса! Еще я ношу шляпы и солнцезащитные очки. Советую также использовать увлажняющий крем и днем, и ночью! Меня принимают за студентку. © delarrea / Reddit

«На первом фото мне 19, а на втором 26. Мне кажется, я стала выглядеть моложе»

Серьезно? Ты выглядишь минимум на 10 лет моложе! На первом фото ты выглядишь так, будто тебе 30? А сейчас в 26 лет тебе и 19 не дашь! Это потрясающе! © tinyhotmom / Reddit

«На первой фотке мне 11, а на второй 20. И я выгляжу моложе своих лет!»

«За 18 месяцев я скинула почти 86 кг!»

Корейская косметика

Подруга живет в Южной Корее и присылает разные косметические средства. Я всегда знала, что у них так очень качественно все, но никогда не думала, что настолько. Ну пользуюсь я масочками, тушью, пудрой и тоналкой. Но неужели из-за всего этого я выгляжу моложе? У меня на днях паспорт спросили в магазине! А документы у меня не спрашивали с тех пор, как мне 20 исполнилось, а это больше 8 лет назад! Переезжать в Корею теперь? Вдруг буду молодо и в 50 лет выглядеть. © Карамель / VK

«Мне 29, но часто говорят, что я выгляжу моложе»

Ты прекрасно выглядишь! Я бы не дал больше 26. © Unknown Author / Reddit

Когда секреты красоты не готовы выдать

В свои двадцать три года я колю себе ботокс. Никто из друзей об этом не знает, но это и незаметно. Я начала замечать первые морщины еще в двадцать лет, но тогда ничего с этим не делала. Впоследствии меня это начало волновать, потому что кожа выглядела уже не так молодо, поэтому пошла к косметологу. Мне нравится видеть свое отражение в зеркале. Знаю, что если расскажу об этом друзьям или парню, то они меня захейтят. Хотя мне и безразлично мнение других людей, но лучше я буду молчать. © Карамель / VK