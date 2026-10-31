18 историй о маленьких чудесах, которые скрасили серые будни

Настоящие чудеса не прилетают на голубых вертолетах и, к сожалению, нет никаких крестных фей. Но они могут тихо к нам подкрасться в обычный будний день. Когда песню, которую ты только что пел, начинают играть по радио. Когда давно хотела попасть в Большой театр, и вот тебе внезапно предлагают туда билеты. Или когда клиент просто отдает тебе своего большого плюшевого мишку.