16 случайных кадров, которые невозможно повторить (и это не фотошоп)
Иногда смотришь на фотографию и думаешь: «Ну нет, это точно монтаж или нейросеть!» Наш мозг просто отказывается верить, что такие невероятные и нелепые совпадения могут произойти в реальной жизни. Мы привыкли, что все должно быть логично. Но жизнь — та еще шутница. Вот вам несколько кадров, на которых происходит что-то, на первый взгляд, непонятное.
«Будьте осторожны на кухне ночью»
- Никогда больше не буду перекусывать по ночам. © Unusual_Swan200 / Reddit
На минус втором этаже завелись крокодилы?
- А я наоборот подумал, что их там стало на два меньше и теперь дефицит! © TheNifflerKing / Reddit
«Застал своего кота прямо в процессе эволюции»
- Я заржал в голос. © Roseheath22 / Reddit
«Отражение лампочки в моем окне похоже на гигантскую луну»
«Я в шоке. Мой брат ничего не сказал о том, что его дочь умеет левитировать»
«В конце учебного года один из моих шестиклашек испек мне торт, чтобы извиниться за свое поведение на уроках»
«Надпись я в итоге расшифровала как: „Извините за болтовню“».
Кто ж знал, что мифический двуглавый Цербер окажется реальным и таким милашкой
«Каждый раз, когда я потею в спортзале, у меня на груди появляется узор в виде смайлика»
«Вообще-то это не мои ноги»
- Ну тогда верните их владельцу. © maxru85 / Reddit
«Наш пес Майло выдал уморительнейшие позы во время быстрой фотосессии на вершине холма»
«Я клянусь, это не ИИ. Что за ерунда происходит с моей рукой?»
У всех свои приоритеты
«Вот куда залез мой кот. И даже смог там заснуть! Это рукав моего халата»
Кошек заряжать здесь
«Я тут строил шкаф и обнаружил, что на нем видно, как Сид из Ледникового периода превращается в птицу»
Ну, технически, так оно и есть
Голубиная кошка
Два в одном
