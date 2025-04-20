18 фотографий, на которых реальность выглядит как глюк в матрице

Иногда взгляд на вполне обычные вещи может внезапно сбить с толку — все из-за того, что наш мозг дорисовывает детали, пытается найти знакомые образы или просто интерпретирует увиденное не совсем так, как есть на самом деле. В этой подборке — несколько снимков, на которых реальность ведет себя как настоящий иллюзионист. Смотрите внимательно — и не верьте всему, что видите!