18 фотографий, на которых реальность выглядит как глюк в матрице
Народное творчество
1 час назад
Иногда взгляд на вполне обычные вещи может внезапно сбить с толку — все из-за того, что наш мозг дорисовывает детали, пытается найти знакомые образы или просто интерпретирует увиденное не совсем так, как есть на самом деле. В этой подборке — несколько снимков, на которых реальность ведет себя как настоящий иллюзионист. Смотрите внимательно — и не верьте всему, что видите!
«Чего уставился?»
«Комфорт и аэропорт — вещи несовместимые»
- Выглядит, как будто этих людей генерировал искусственный интеллект! © Dadalorian76 / Reddit
«Мой кот левитирует»
Где ее голова?
- Я сначала подумал, что это фотошоп! © Heteroking / Reddit
Кот Эшера
«Клянусь, мой друг сидел в лодке, но на фотке каким-то образом оказался за бортом»
Сможете с первого раза найти, где начинается платье невесты?
Такая версия «Звонка» нам больше нравится
«Моя зовут Джа-Джа Бинкс!»
Чтобы вместить это здание, в Осаке вырезали дыру в небе
«Я (крайний слева) и папа (крайний справа) на самом деле одного роста»
На фото нет голубой двери
Трудно, наверное, по такой грязи без колес ездить? А, блин, опять подловили
«Это лампа в рамке или рамка в лампе?»
«Смотрите, какие у моего мужа тут коротенькие ножки»
Этот кот выглядит немного помятым
Нет, это не гигантский супермаркет, закрывающий небеса
«По-моему, ты неправильно собрала кота»
- Ну извините, у меня не так много опыта в сборке рыжих котов! © reallylikescatzz / Reddit
А иногда бывает — смотришь на вещь, и вроде видишь ее ясно и четко, вот только никак не понять, что это вообще такое?
Фото на превью GD_tabletop / Reddit
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