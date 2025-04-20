18 фотографий, на которых реальность выглядит как глюк в матрице

Народное творчество
1 час назад

Иногда взгляд на вполне обычные вещи может внезапно сбить с толку — все из-за того, что наш мозг дорисовывает детали, пытается найти знакомые образы или просто интерпретирует увиденное не совсем так, как есть на самом деле. В этой подборке — несколько снимков, на которых реальность ведет себя как настоящий иллюзионист. Смотрите внимательно — и не верьте всему, что видите!

«Чего уставился?»

«Комфорт и аэропорт — вещи несовместимые»

  • Выглядит, как будто этих людей генерировал искусственный интеллект! © Dadalorian76 / Reddit

«Мой кот левитирует»

Где ее голова?

Кот Эшера

«Клянусь, мой друг сидел в лодке, но на фотке каким-то образом оказался за бортом»

Сможете с первого раза найти, где начинается платье невесты?

Такая версия «Звонка» нам больше нравится

«Моя зовут Джа-Джа Бинкс!»

Чтобы вместить это здание, в Осаке вырезали дыру в небе

«Я (крайний слева) и папа (крайний справа) на самом деле одного роста»

На фото нет голубой двери

Трудно, наверное, по такой грязи без колес ездить? А, блин, опять подловили

«Это лампа в рамке или рамка в лампе?»

«Смотрите, какие у моего мужа тут коротенькие ножки»

Этот кот выглядит немного помятым

Нет, это не гигантский супермаркет, закрывающий небеса

«По-моему, ты неправильно собрала кота»

А иногда бывает — смотришь на вещь, и вроде видишь ее ясно и четко, вот только никак не понять, что это вообще такое?

Фото на превью GD_tabletop / Reddit

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