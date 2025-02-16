13 странных предметов, при виде которых хочется воскликнуть: "Что это вообще такое?"

Фотоподборки
2 часа назад

Иногда попадаются вещи, смысл которых с первого взгляда совсем не ясен. Стоишь, смотришь на этот необычный предмет и пытаешься угадать: это дизайнерский шедевр или чей-то очень специфический креатив?

«У соседа на лужайке стоит какая-то штука, и каждый раз, когда я прохожу мимо, она издает противный писк. Что это вообще такое?»

  • Это отпугиватель животных. Он улавливает движение с помощью инфракрасных датчиков и издает раздражающий высокочастотный звук, чтобы отпугивать зверей. И да, если у вас чувствительный слух, проходить мимо — то еще удовольствие. © WillardWhy / Reddit

«Нашел на парковке какую-то маленькую трубку. Кажется, из пластика или легкого металла. Что это может быть?»

«Нашел это у себя во дворе. На первый взгляд похоже на батарейку, подключенную рождественской гирлянде и обмотанную лентой».

  • Это светодиод из праздничного воздушного шара. У меня до сих пор точно такой же в кармане после улетных выходных! © heyitskitty / Reddit

«Обнаружил в конце проселка какую-то непонятную коробку на невысокой трубе с USB-разъемами. Что это?»

«Что за табурет? Может, для хранения седел?»

Гороухща не сдаёцца
2 дня назад

Camel saddle stool по ссылке Реддита это не переделанная из седла табуретка и не седло само по себе, это такой дизигн, вдохновленный верблюжьими седлами. Собственно, сами седла из Магриба, Залива, всякой Северной Африки они несколько другие.

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«На дереве возле реки в лесу висит металлическая бочка. Закрыта на замок снизу. Что это может быть?»

  • Похоже на хранилище для оборудования. Возможно, для сотрудников, работающих с природными ресурсами. Если здесь регулярно берут пробы воды, то логично хранить необходимое снаряжение прямо на месте, а не постоянно возить с собой. Внутри могут быть блокноты, ведра, контейнеры, приборы для записи данных и прочее. © Ol_Man_J / Reddit

«Нашел среди вещей соседа странную полую „сковородку“ размером с флакон. Серая, металлическая, а дно откручивается. У кого есть идеи?»

  • Похоже на карманную масленку. Ее использовали для смазывания механизмов, которые требуют регулярного ухода, например, пишущих машинок или часовых шестеренок. © Mackin-N-Cheese / Reddit

«Что это за штука, которую я нашла в сумке с принадлежностями для рукоделия, купленной на блошином рынке? Она 20 см в длину, а петли гибкие»

  • Инструмент для скрапбукинга. Своего рода линейка для написания прямых линий, но петли сгибаются, чтобы не мешать спускающимся элементам букв и всего прочего. © dan_dorje / Reddit

«Нашел странную ложку в глубине кухонного шкафа. Кто-нибудь знает, для чего она?»

Кафедра Иняз
32 минуты назад

О, сразу после этой статьи мне предложили аналогичную, но старую. Так там точно такая же ложка только названа ложкой для мятного соуса

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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  • Это детская ложка для супа. Ее держат боком и аккуратно выливают жидкость прямо в рот малышу. © TheoduleTheGreat / Reddit

«Интересно, для чего это?»

«В банке раздавали это как рекламный сувенир, но я без понятия, что это»

  • Да это просто-напросто держатель для телефона, у меня похожий. © сt023 / Reddit

«Обнаружил эту штуку на полке в ванной у родителей»

  • Ишь ты, какой зоркий! © AaronDM4 / Reddit
  • Так и есть, потому что это ведь контейнер для контактных линз, в котором их очищают с помощью перекиси водорода. © Thelastosirus / Reddit

«Увидела вот такое приспособление у одного из сельских домиков и сначала подумала, что это привязь для лошадей или ослов»

Оказалось, что это приспособление служит для очистки обуви в дождливую погоду. Держась руками за верхнюю перекладину, стряхивают грязь с подошвы, проводя ботинком по нижней части.

А вот еще целый ряд предметов, предназначение которых удалось выяснить лишь с помощью всезнаек из интернета.

Фото на превью emragozz / Reddit

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