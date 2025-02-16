Camel saddle stool по ссылке Реддита это не переделанная из седла табуретка и не седло само по себе, это такой дизигн, вдохновленный верблюжьими седлами. Собственно, сами седла из Магриба, Залива, всякой Северной Африки они несколько другие.
13 странных предметов, при виде которых хочется воскликнуть: "Что это вообще такое?"
Фотоподборки
2 часа назад
Иногда попадаются вещи, смысл которых с первого взгляда совсем не ясен. Стоишь, смотришь на этот необычный предмет и пытаешься угадать: это дизайнерский шедевр или чей-то очень специфический креатив?
«У соседа на лужайке стоит какая-то штука, и каждый раз, когда я прохожу мимо, она издает противный писк. Что это вообще такое?»
- Это отпугиватель животных. Он улавливает движение с помощью инфракрасных датчиков и издает раздражающий высокочастотный звук, чтобы отпугивать зверей. И да, если у вас чувствительный слух, проходить мимо — то еще удовольствие. © WillardWhy / Reddit
«Нашел на парковке какую-то маленькую трубку. Кажется, из пластика или легкого металла. Что это может быть?»
- Похоже на колпачок от распылителя. © BadMojo91 / Reddit
«Нашел это у себя во дворе. На первый взгляд похоже на батарейку, подключенную рождественской гирлянде и обмотанную лентой».
- Это светодиод из праздничного воздушного шара. У меня до сих пор точно такой же в кармане после улетных выходных! © heyitskitty / Reddit
«Обнаружил в конце проселка какую-то непонятную коробку на невысокой трубе с USB-разъемами. Что это?»
- Это сигнализация для подъездной дороги! © LinearFluid / Reddit
«Что за табурет? Может, для хранения седел?»
-
-
Ответить
- Эта табуретка и есть седло, но не для лошади, а для верблюда! © Electrical_Belt3249 / Reddit
«На дереве возле реки в лесу висит металлическая бочка. Закрыта на замок снизу. Что это может быть?»
- Похоже на хранилище для оборудования. Возможно, для сотрудников, работающих с природными ресурсами. Если здесь регулярно берут пробы воды, то логично хранить необходимое снаряжение прямо на месте, а не постоянно возить с собой. Внутри могут быть блокноты, ведра, контейнеры, приборы для записи данных и прочее. © Ol_Man_J / Reddit
«Нашел среди вещей соседа странную полую „сковородку“ размером с флакон. Серая, металлическая, а дно откручивается. У кого есть идеи?»
- Похоже на карманную масленку. Ее использовали для смазывания механизмов, которые требуют регулярного ухода, например, пишущих машинок или часовых шестеренок. © Mackin-N-Cheese / Reddit
«Что это за штука, которую я нашла в сумке с принадлежностями для рукоделия, купленной на блошином рынке? Она 20 см в длину, а петли гибкие»
- Инструмент для скрапбукинга. Своего рода линейка для написания прямых линий, но петли сгибаются, чтобы не мешать спускающимся элементам букв и всего прочего. © dan_dorje / Reddit
«Нашел странную ложку в глубине кухонного шкафа. Кто-нибудь знает, для чего она?»
О, сразу после этой статьи мне предложили аналогичную, но старую. Так там точно такая же ложка только названа ложкой для мятного соуса
-
-
Ответить
- Это детская ложка для супа. Ее держат боком и аккуратно выливают жидкость прямо в рот малышу. © TheoduleTheGreat / Reddit
«Интересно, для чего это?»
- Эта штука нужна, чтобы держать прошутто. © SlippingО / Reddit
«В банке раздавали это как рекламный сувенир, но я без понятия, что это»
- Да это просто-напросто держатель для телефона, у меня похожий. © сt023 / Reddit
«Обнаружил эту штуку на полке в ванной у родителей»
- Ишь ты, какой зоркий! © AaronDM4 / Reddit
- Так и есть, потому что это ведь контейнер для контактных линз, в котором их очищают с помощью перекиси водорода. © Thelastosirus / Reddit
«Увидела вот такое приспособление у одного из сельских домиков и сначала подумала, что это привязь для лошадей или ослов»
Оказалось, что это приспособление служит для очистки обуви в дождливую погоду. Держась руками за верхнюю перекладину, стряхивают грязь с подошвы, проводя ботинком по нижней части.
А вот еще целый ряд предметов, предназначение которых удалось выяснить лишь с помощью всезнаек из интернета.
Фото на превью emragozz / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 историй о клиентах, после встречи с которыми хочется принять ванну с валерьянкой
18 предметов интерьера, которым самое место на свалке, а не в вашей квартире
Дизайн
4 года назад
Как сложилась судьба Натальи Андрейченко — нашей любимой Мэри Поппинс, — которая больше не снимается в кино
Культура
1 год назад
15 пар, которым пришлось посмотреть на отношения с другой стороны из-за неожиданных сюрпризов
Истории
3 месяца назад
15+ правдивых историй из жизни, которым не сразу найдется объяснение
Народное творчество
4 месяца назад
14 трогательных историй о бабулях, в которых тонна любви, смекалки и юмора
Народное творчество
2 года назад
20+ примеров того, что в повседневной жизни есть место неожиданным находкам
Фотоподборки
3 недели назад
20+ человек, которые умеют быстро и доходчиво ставить хамов на место, и вас научат
16 человек поделились секретами, которые хранят от близких, и это трогает до слез
Почему я решила, что ноги моей не будет на встречах выпускников
Авторские колонки
2 месяца назад
15+ историй о людях, которые узнали кое-какую правду о близких
Истории
5 месяцев назад
16 историй о людях, которые всего лишь хотели помочь, но получилось как-то не очень
Истории
5 месяцев назад