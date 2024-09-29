19 вещей, предназначение которых удалось выяснить с помощью всезнаек из интернета
Фотоподборки
1 час назад
В жизни нам то и дело попадаются загадочные вещи, предназначение которых не всегда очевидно. И если наших познаний не хватает, чтобы понять, зачем тот или иной предмет, то тогда на помощь приходит всемогущий интернет. Ведь его пользователи совместными усилиями точно могут найти ответ на вопрос: "Что это за штука?"
1. «Это сломанная металлическая ложка, из которой пьет то ли крыса, то ли мышь. Для чего она?»
- Это амулет «мышка в ложке», считается, что он приносит богатство. Амулет нужно носить в кошельке. © Snarky30 / Reddit
2. «В душе отеля увидели такого осьминога. Сделан из резины или силикона, на концах трубочек есть кольца, достаточно широкие, чтобы надеть на запястье»
- Эта штукенция предназначена для хранения бутылок и других вещей для душа. Вот похожий пример. © SandWolfy2 / Reddit
3. «Что это за странные выступы, торчащие из потолка в больнице?»
- Выглядят, как антенны от Wi-Fi-модема. © FailedCriticalSystem / Reddit
4. «Когда я иду в магазин, постоянно вижу этот дом с ершиками в стене. Кто-нибудь знает, для чего они?»
- Серые бетонные детали выглядят как строительные блоки для воробьев. Когда-то они были модными в Нидерландах (где, как я думаю, и было сделано это фото), в них могли жить воробьи. Но, похоже, новые владельцы не в восторге от воробьев или у них были другие причины заблокировать дыры в тех серых блоках. © Just-Flamingo-410 / Reddit
5. «В коробке со старыми кухонными принадлежностями нашли этот странный кухонный инструмент с загнутым концом. Для чего он?»
- Это ручка для небольшого сита. © KimchiBokchoy / Reddit
6. «Под окном дома нашел какие-то твердые пластиковые предметы, похожие на колбочки. Все треснули с одной стороны, будто их отламывали»
- Они похожи на сломанные колпачки для светодиодных гирлянд, на которые нанесено специальное покрытие для создания особого светового эффекта. © pdub091 / Reddit
7. «Во время уборки в старом ящике для инструментов нашли вот такой валик. Зачем он нужен?»
Такой узкий, пока им стену катаешь, с ума сойдешь. Или это для стыков… все равно узкий
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- Этот валик используется для придавливания поверхностей друг к другу для лучшего приклеивания и удаления пузырьков воздуха. © RandomNumberHere / Reddit
- Да, это валик для поклейки обоев. © the_merkin / Reddit
8. "Жена нашла какую-то странную "помаду", из 60-х, что ли. Очень слабый запах. Может, от старых духов?"
У нас дома был ляписный карандаш с нитратом серебра для остановки мелких кровотечений.
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- Это карандаш для остановки кровотечения. Его наносят на порезы, полученные, например, при бритье. © Lead-Free_Solder / Reddit
9. «Наткнулся на два таких металлических держателя. Есть идеи, для чего они предназначены? Точно не для отверток, так как они легко выпадают. Зубные щетки?»
- Думаю, это стойка для хранения столовых приборов. © mightybonk / Reddit
10. «Что это за вещица? Она небольшого размера, похожа на скрепку»
- Это «чехол» для веб-камеры ноутбука. Он нужен, чтобы закрывать камеру. © poisonousdartfrog / Reddit
11. «По форме похоже на ручку или какой-то стилус. Там на одном конце еще есть фонарик. Для чего другой конец?»
- Это многофункциональная ручка с фонариком и отверткой. © jp634 / Reddit
- Если вы открутите другой конец, то наверняка под этим тупым колпачком будет отвертка. © Snarky30 / Reddit
12. «Мы переехали в другой дом и нашли в нем эту коробочку. В ней какой-то металлический стержень. Что это вообще?»
- Это грелка для рук / карманов на твердом топливе. © Accomplished_Hunt762 / Reddit
- Это спрессованный уголь, поэтому [когда его поджигаешь] он тлеет и издает запах горящего угля. © Able_Newt2433 / Reddit
13. «Мне подарили какие-то странные стеклянные квадраты с треугольными прорезями, квадраты скреплены проволокой. Что это?»
- Это ваза для цветов. В треугольные углубления можно налить воды и вставить туда цветы. И всю конструкцию можно согнуть в пирамидку, чтобы ваза могла стоять на столе. Просто кто-то разогнул вазу, видны даже следи изгиба на проволоке. © MsMargo / Reddit
14. «Что это за белое пластиковое устройство я нашел на книжной полке?»
- Это динамик от игрушки. Может быть, от плюшевой, а может, и от пластиковой. © WyrdMagesty / Reddit
15. «На кухне у друзей нашла вот такое устройство, и никто не знает, что это такое»
- Это плодосъемник. Он крепится к длинной ручке и используется для бережного сбора яблок, персиков и других фруктов, растущих высоко на дереве. Просто на фото предмет перевернут, а сумка вывернута наизнанку. © Urithiru / Reddit
16. «Я сначала подумал, что у меня в колесе застрял огромный гвоздь. А оказалась, вот такая пластиковая липкая с одной стороны штуковина»
- Я только на прошлой неделе купил держатель для телефона на приборную панель (и лобовое стекло), и он выглядит точно так же. © cmonker / Reddit
- Только в вашем держателе сломано крепление. © larrythecherry / Reddit
17. «Во время ремонта нашли под туалетным столиком эти маленькие стеклянные трубочки с жидкостью. Что это?»
- Похоже, что это старинные ампулы с духами. Также они называются парфюмерные ампулы. © supersonic3974 / Reddit
18. «Что это за светящаяся штука с надписью „Pango“? Она включена в розетку»
- Это ультразвуковой отпугиватель вредителей — мышей и насекомых. © SignificantDrawer374 / Reddit
19. «Какая-то легкая пластиковая штуковина. Для чего она?»
У нас похожая была
Вкручиваешь её в песок и вставляешь в неё зонт
Очень удобно
Но только если пляж песчаный
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- Похоже на нижнюю часть пляжного зонтика. © ILikeCountingThings / Reddit
Вот еще немного вещей, предназначение которых пришлось разгадывать чуть ли не всем интернетом:
Фото на превью nice-noodles372 / Reddit
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