19 вещей, предназначение которых удалось выяснить с помощью всезнаек из интернета

В жизни нам то и дело попадаются загадочные вещи, предназначение которых не всегда очевидно. И если наших познаний не хватает, чтобы понять, зачем тот или иной предмет, то тогда на помощь приходит всемогущий интернет. Ведь его пользователи совместными усилиями точно могут найти ответ на вопрос: "Что это за штука?"

1. «Это сломанная металлическая ложка, из которой пьет то ли крыса, то ли мышь. Для чего она?»

Это амулет «мышка в ложке», считается, что он приносит богатство. Амулет нужно носить в кошельке. © Snarky30 / Reddit

2. «В душе отеля увидели такого осьминога. Сделан из резины или силикона, на концах трубочек есть кольца, достаточно широкие, чтобы надеть на запястье»

Эта штукенция предназначена для хранения бутылок и других вещей для душа. Вот похожий пример. © SandWolfy2 / Reddit

3. «Что это за странные выступы, торчащие из потолка в больнице?»

Выглядят, как антенны от Wi-Fi-модема. © FailedCriticalSystem / Reddit

4. «Когда я иду в магазин, постоянно вижу этот дом с ершиками в стене. Кто-нибудь знает, для чего они?»

Серые бетонные детали выглядят как строительные блоки для воробьев. Когда-то они были модными в Нидерландах (где, как я думаю, и было сделано это фото), в них могли жить воробьи. Но, похоже, новые владельцы не в восторге от воробьев или у них были другие причины заблокировать дыры в тех серых блоках. © Just-Flamingo-410 / Reddit

5. «В коробке со старыми кухонными принадлежностями нашли этот странный кухонный инструмент с загнутым концом. Для чего он?»

Это ручка для небольшого сита. © KimchiBokchoy / Reddit

6. «Под окном дома нашел какие-то твердые пластиковые предметы, похожие на колбочки. Все треснули с одной стороны, будто их отламывали»

Они похожи на сломанные колпачки для светодиодных гирлянд, на которые нанесено специальное покрытие для создания особого светового эффекта. © pdub091 / Reddit

7. «Во время уборки в старом ящике для инструментов нашли вот такой валик. Зачем он нужен?»

Этот валик используется для придавливания поверхностей друг к другу для лучшего приклеивания и удаления пузырьков воздуха. © RandomNumberHere / Reddit

Да, это валик для поклейки обоев. © the_merkin / Reddit

8. "Жена нашла какую-то странную "помаду", из 60-х, что ли. Очень слабый запах. Может, от старых духов?"

Это карандаш для остановки кровотечения. Его наносят на порезы, полученные, например, при бритье. © Lead-Free_Solder / Reddit

9. «Наткнулся на два таких металлических держателя. Есть идеи, для чего они предназначены? Точно не для отверток, так как они легко выпадают. Зубные щетки?»

10. «Что это за вещица? Она небольшого размера, похожа на скрепку»

11. «По форме похоже на ручку или какой-то стилус. Там на одном конце еще есть фонарик. Для чего другой конец?»

12. «Мы переехали в другой дом и нашли в нем эту коробочку. В ней какой-то металлический стержень. Что это вообще?»

Это грелка для рук / карманов на твердом топливе. © Accomplished_Hunt762 / Reddit

Это спрессованный уголь, поэтому [когда его поджигаешь] он тлеет и издает запах горящего угля. © Able_Newt2433 / Reddit

13. «Мне подарили какие-то странные стеклянные квадраты с треугольными прорезями, квадраты скреплены проволокой. Что это?»

Это ваза для цветов. В треугольные углубления можно налить воды и вставить туда цветы. И всю конструкцию можно согнуть в пирамидку, чтобы ваза могла стоять на столе. Просто кто-то разогнул вазу, видны даже следи изгиба на проволоке. © MsMargo / Reddit

14. «Что это за белое пластиковое устройство я нашел на книжной полке?»

Это динамик от игрушки. Может быть, от плюшевой, а может, и от пластиковой. © WyrdMagesty / Reddit

15. «На кухне у друзей нашла вот такое устройство, и никто не знает, что это такое»

Это плодосъемник. Он крепится к длинной ручке и используется для бережного сбора яблок, персиков и других фруктов, растущих высоко на дереве. Просто на фото предмет перевернут, а сумка вывернута наизнанку. © Urithiru / Reddit

16. «Я сначала подумал, что у меня в колесе застрял огромный гвоздь. А оказалась, вот такая пластиковая липкая с одной стороны штуковина»

Я только на прошлой неделе купил держатель для телефона на приборную панель (и лобовое стекло), и он выглядит точно так же. © cmonker / Reddit

Только в вашем держателе сломано крепление. © larrythecherry / Reddit

17. «Во время ремонта нашли под туалетным столиком эти маленькие стеклянные трубочки с жидкостью. Что это?»

Похоже, что это старинные ампулы с духами. Также они называются парфюмерные ампулы. © supersonic3974 / Reddit

18. «Что это за светящаяся штука с надписью „Pango“? Она включена в розетку»

19. «Какая-то легкая пластиковая штуковина. Для чего она?»

© kurometal / Reddit ELESIK 32 минуты назад У нас похожая была

Вкручиваешь её в песок и вставляешь в неё зонт

Очень удобно

Но только если пляж песчаный - - Ответить