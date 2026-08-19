18 светлых историй о бабушках и дедушках, пропитанных любовью и семейным теплом

Добро
19.08.2026
18 светлых историй о бабушках и дедушках, пропитанных любовью и семейным теплом

За десятилетия рядом люди успевают узнать друг о друге почти все: привычки, слабости, любимые шутки и способы помириться. Но бабушки и дедушки из этой подборки показывают, что долгая семейная жизнь совсем не обязана становиться скучной. Иногда именно в самых обычных жизненных ситуациях и прячутся маленькие радости, по которым лучше всего видно, насколько двое по-прежнему дороги друг другу.

  • Мой дедушка был невероятно тихим человеком. Однажды друзья затащили его в клуб, и вдруг какая-то девушка подошла к нему, хлопнула ладонью по столу и потребовала с ней потанцевать. Он смутился и говорит: «Я совершенно не умею!» А она ему в ответ как выдаст: «Ну и что? Просто иди за мной!» В итоге танец превратился в дальнейшее общение, и дедушка, по его словам, даже забыл о друзьях, с которыми пришел. Такие разные люди в итоге прожили в браке около 53 лет.
  • По молодости мои бабуля с дедулей жили с контролирующей свекровью. И шагу ступить без ее ведома нельзя было. Наступило лето, дед что-то своей матери наплел про крупную покупку, ушел с деньгами в колхоз и пропал. Через месяц приходит конверт по почте, а там вместо письма с объяснениями лежит фото деда в Сочи. Оказалось, что он получил отпускные и в кои-то веки решил отдохнуть. Не одобряю поступок деда, но эта история — моя любимая семейная легенда.

«Вот так мой дед в отпуск один съездил⁠»

© WhiteRaven48 / Pikabu
  • Ехала в автобусе по делам, села и никого не трогаю. На одной из остановок заходит дедушка с роскошным букетом цветов. Глаза радостные, блестят. Сел как раз напротив меня, и я заметила, что стоявшие рядом люди тоже сразу заинтересовались. Одет дедушка был довольно просто: старая кожанка, потрепанный картуз, аккуратно отглаженные брюки, но видно, что носит он их уже много лет. Заметив мой взгляд, он спрашивает: «Красивый букет?» Я кивнула. А он продолжает: «Это моей красавице. Ей сегодня 78». Я улыбнулась: «Поздравляю». Дедушка прямо светился от радости, а женщины рядом уже начали прислушиваться к нашему разговору. Потом он добавил: «Через два дня у нас юбилей. Уж шестьдесят лет вместе». И достал из внутреннего кармана куртки фотографию жены. На стареньком снимке его красавица так же ярко улыбалась.
Ellie
только что

Как трогательно! Хочу, чтобы мне муж тоже через 40 лет покупал цветы

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  • Живу с бабушкой и дедушкой. Уже много лет бабушка каждое утро готовит нам завтрак. Дедушка обычно ест омлет с овощами, потом моет за собой тарелку и целует бабушку в щеку. Недавно сестра бабушки заболела, поэтому ей пришлось уехать, чтобы за ней поухаживать. И впервые за долгое время завтрак взял на себя дедушка. Он приготовил жареную картошку и выглядел при этом подозрительно довольным. Я спрашиваю: «А чего настроение такое хорошее?» Он отвечает: «Ненавижу омлет, но ем, чтобы не обижать бабушку». Когда бабушка вернулась, я все ей рассказал. И она устроила деду разбор полетов — не за то, что он не любит омлет, а за то, что молчал об этом целых 40 лет! Теперь по утрам у нас часто пахнет жареной картошкой, но дед все так же моет посуду и целует бабушку в щеку.

«Вчера я закатила своим бабушке и дедушке праздник по случаю их 70-летней годовщины свадьбы — такой вехи, которой удостаиваются меньше 0,1 % людей!»

«Удивительно разговаривать с моим дедушкой, которому недавно исполнилось 90. Он вырос в очень бедной фермерской семье: в детстве у них дома даже водопровода не было, хотя, по словам деда, тогда в этом не было ничего необычного. Сейчас они с бабушкой живут довольно скромно, но очень тепло и уютно. Как-то дед сказал: „Если бы я увидел себя нынешнего глазами того мальчишки, каким был когда-то, то решил бы, что стал миллионером!“ Мне невероятно повезло, что в детстве от нашего дома к их домику у маленького озера вела лесная тропинка. Дед — самый добрый и мудрый человек из всех, кого я знаю. Большую часть времени он мастерит часы, а бабушка печет чудесный хлеб на закваске. У них стоят прекрасные напольные часы, которые я когда-нибудь очень надеюсь унаследовать. И до сих пор радуюсь, когда дед просит меня их завести».

  • Мой дед влюбился в бабушку еще в первом классе. Первый букет, который он ей подарил, был из ландышей. В юности дед писал ей стихи и рисовал картины, а когда находился далеко — отправлял длинные письма о любви. Она отвечала и ждала. Потом начались путешествия на его синей «ласточке» — так дед называл свою машину. Они жили в палатках в горах, умывались ледяной водой из водопадов, по утрам делали зарядку. Мечтали о квартире, даче и долгих вечерах за большим семейным столом. Все это у них сбылось, и вместе они прожили до глубокой старости. А свою последнюю картину дед посвятил бабушке. На ней снова были ландыши.
veneti.s
  • Мне было лет 10, и однажды мы с бабушкой и дедушкой собирали в саду вишню. Я до сих пор помню, как дед снимал бабушку с лестницы. Она боялась спускаться, а он просто подхватил ее на руки, аккуратно поставил на землю и поцеловал в лоб. В тот момент я будто впервые посмотрела на них другими глазами. Они уже полвека были вместе, а смотрели друг на друга все так же, как молодые влюбленные.
Ellie
только что

Поцелуй в лоб, мне кажется, самый трогательный, это про заботу, нежность, привязанность и благодарность ❤️

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«Мои любимые бабушка и дедушка отмечают бриллиантовый юбилей — 60 лет совместной жизни. Они с нетерпением ждали этого дня»

  • Была сегодня в поликлинике. Рядом одна бабулечка пыталась смахнуть что-то с лица такого же пожилого дедушки. Видимо, в какой-то момент ему надоело сидеть смирно, и он в шутку решил куснуть ее за пальцы. Бабушка быстро отдернула руку и усмехнулась, а дед сразу заулыбался. И столько нежности было у них во взглядах, что даже на душе стало как-то светлее. Такая вот милота.
  • Дедушка сидел перед телевизором и привычно на него ворчал. Бабушка как раз варила суп, зашла в комнату с половником и стала объяснять, что его возмущение ничего не изменит, зато здоровье испортить может. Говорила эмоционально и размахивала половником, словно дирижер. В какой-то момент половник вылетел из ее руки, сначала попал деду по плечу, а потом упал на пол. Бабушка тут же замолчала. Дед поднял поварешку, протянул ей и спокойно сказал: «Любимая, ты уронила». А потом добавил: «Продолжай, красавица». Бабушка заулыбалась и пошла обратно доваривать суп.

«Бабуля и дедуля отпраздновали свою бриллиантовую годовщину свадьбы, и они по-прежнему полны сил»

© emmsywemsy / Reddit
Ellie
только что

Бабушка - красавица, что в молодости, что сейчас!

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«Бабушка часто вспоминала слова своей бабушки: „До свадьбы смотри в оба, а после — можно и прищуриться немного“. У дедушки был свой совет: „Пусть неизбежные стычки будут как можно короче и побыстрее остаются в прошлом“».

Ellie
только что

А многие женщины наоборот: до свадьбы не особо разглядывают, за кого идут, а потом только глаза открываются...

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  • Мою бабушку зовут Клава, она с дедушкой вместе почти 50 лет, и все эти годы дедушка каждый день целует ее в щеку со словами: «Клавушка моя!» За всю свою жизнь я ни разу не слышала, чтобы он просто назвал ее по имени. Я всегда думала, что это такая привычка, но оказалось — чистая любовь!
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  • Дед с бабушкой вместе уже 50 лет. Бабушка старше деда на 7 лет. В 21 год она осталась одна с ребенком на руках, работала швеей: днем — мастером в цеху, вечером шила допоздна. Дочка ее 5 дней в неделю была в интернате.
    Дед вырос в деревне, был свинопасом, но не хотел такой жизни. В 14 лет уехал в город учиться и работать, жил один, смог получить высшее образование. В 18 лет он встретил бабушку — ей тогда было 25. Он снял жилье и забрал ее дочку из интерната. С этого момента они больше не расставались.
    Бабушка — сильная женщина, «командир по жизни», как называл ее дед. Но в семье — полное взаимоуважение: она не принимала решений без мужа и всегда его слушала. Когда бабушка начинала сердиться, дед улыбался и нежно говорил: «Галочка, ну что ты?», гладил ее по плечу.
    Четыре года назад бабушкино здоровье подкосилось, тогда дедушка бросил работу и начал ухаживать за ней. Хотя раньше он никогда не готовил и не убирался, он всему научился и отказывается от любой нашей помощи. Поднимая ее, кряхтит и называет «крошкой», а она смеется, как девочка.
    Несмотря на трудности, дед ни разу не пожаловался и не повысил голос. Он по‑прежнему называет ее «Галочкой» и смотрит с нежностью. Даже спустя 50 лет они счастливы вместе. В их глазах до сих пор видна любовь. Мне становится тепло, когда я смотрю на них — и я хочу поделиться этим теплом с вами.

«Мои бабушка и дедушка. Их любовь не похожа ни на одну другую, которую я когда-либо видела»

© tealbmwm5 / Reddit
  • Работаю в сети ресторанов. Однажды была в командировке в другом городе, где наш ресторан построили вокруг старого кинотеатра. Дизайн сделали так, что сохранили красивые старые колонны фасада. Хожу по залу, общаюсь с гостями и вижу: возле одной из колонн сидят бабушка с дедушкой. Я сначала подумала, что к ним, может быть, забыли подойти, и решила спросить, все ли хорошо. А дедушка отвечает: «Все прекрасно, мы просто сидим и ностальгируем». И потом добавляет: «55 лет назад я впервые поцеловал эту девушку. И вот 55 лет каждый день она меня целует».
  • Стояла днем на остановке и ждала трамвай. Подошла пожилая пара лет восьмидесяти. Дедушка бережно усадил жену на лавочку — она ходила с палочкой и передвигалась с трудом. На горизонте появился трамвай, и дед начал говорить бабушке, что пора вставать, иначе не успеют зайти. Но она ответила, что совсем нет сил и подняться сейчас никак не может. Дедушка стал гладить ее по плечу и успокаивать: ничего страшного, дождемся следующего. Я уже отъезжала, когда увидела, что он сел рядом с женой. Она взяла его за руку и положила голову ему на плечо. Вот такая любовь.
Kabzulda
только что

Когда теща умерла,а ей было 82,тесть сказал после похорон,дальше справитесь без меня ,а я пошел к бабке .И через 20 дней ушел к ней.Мужик сказал,мужик сделал.

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«Каждое утро дед встает раньше всех, ставит чайник и садится у окна. Перед ним лежит черно-белая фотография бабушки»

«Они с бабушкой прожили вместе 47 лет. Когда ее не стало, дед будто сделался тише: меньше разговаривает и реже выходит во двор. Но каждый день он обязательно берет черно-белую фотографию бабушки и осторожно гладит пальцем ее лицо. Иногда тихо говорит: „Опять дождь, Катюша, помнишь, как мы грибов тогда натаскали“. Раньше я думал, что это просто привычка. Теперь понимаю, что за столько лет близкий человек становится частью каждого обычного дня. Дед обращается с фотографией так бережно, словно бабушка по-прежнему рядом, и у меня каждый раз внутри что-то щелкает. Если в старости у меня будет человек, о котором я захочу вспоминать так же, значит, я многое сделал правильно. Наверное, любовь спустя десятилетия именно так и выглядит: когда ты все еще продолжаешь говорить „доброе утро“ тому, кого уже нет рядом».

  • Приехала к дедушке с бабушкой на их юбилей — 60 лет вместе! Решила их сфоткать, но дедуля не любит это дело — он взял трость и ушел из дома. Вскоре вижу, что бабушка замерла у окна, а в глазах блестят слезы. Смотрю в окно и немею: там стоит дедуля с огромным букетом полевых цветов. Он впервые в жизни при мне сам захотел, чтобы на фото бабушка была с цветами! Вот это любовь, ребятки!
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Наверное, у долгой семейной жизни нет единого рецепта: у каждой пары свои привычки, шутки и способы выразить любовь. Но особенно приятно замечать, что наши бабушки и дедушки даже спустя десятилетия умеют удивлять друг друга, заботиться и сохранять те самые маленькие радости, из которых и складывается счастливая совместная жизнь.

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