18 светлых историй о бабушках и дедушках, пропитанных любовью и семейным теплом
За десятилетия рядом люди успевают узнать друг о друге почти все: привычки, слабости, любимые шутки и способы помириться. Но бабушки и дедушки из этой подборки показывают, что долгая семейная жизнь совсем не обязана становиться скучной. Иногда именно в самых обычных жизненных ситуациях и прячутся маленькие радости, по которым лучше всего видно, насколько двое по-прежнему дороги друг другу.
- Мой дедушка был невероятно тихим человеком. Однажды друзья затащили его в клуб, и вдруг какая-то девушка подошла к нему, хлопнула ладонью по столу и потребовала с ней потанцевать. Он смутился и говорит: «Я совершенно не умею!» А она ему в ответ как выдаст: «Ну и что? Просто иди за мной!» В итоге танец превратился в дальнейшее общение, и дедушка, по его словам, даже забыл о друзьях, с которыми пришел. Такие разные люди в итоге прожили в браке около 53 лет.
- По молодости мои бабуля с дедулей жили с контролирующей свекровью. И шагу ступить без ее ведома нельзя было. Наступило лето, дед что-то своей матери наплел про крупную покупку, ушел с деньгами в колхоз и пропал. Через месяц приходит конверт по почте, а там вместо письма с объяснениями лежит фото деда в Сочи. Оказалось, что он получил отпускные и в кои-то веки решил отдохнуть. Не одобряю поступок деда, но эта история — моя любимая семейная легенда.
«Вот так мой дед в отпуск один съездил»
- Ехала в автобусе по делам, села и никого не трогаю. На одной из остановок заходит дедушка с роскошным букетом цветов. Глаза радостные, блестят. Сел как раз напротив меня, и я заметила, что стоявшие рядом люди тоже сразу заинтересовались. Одет дедушка был довольно просто: старая кожанка, потрепанный картуз, аккуратно отглаженные брюки, но видно, что носит он их уже много лет. Заметив мой взгляд, он спрашивает: «Красивый букет?» Я кивнула. А он продолжает: «Это моей красавице. Ей сегодня 78». Я улыбнулась: «Поздравляю». Дедушка прямо светился от радости, а женщины рядом уже начали прислушиваться к нашему разговору. Потом он добавил: «Через два дня у нас юбилей. Уж шестьдесят лет вместе». И достал из внутреннего кармана куртки фотографию жены. На стареньком снимке его красавица так же ярко улыбалась.
- Живу с бабушкой и дедушкой. Уже много лет бабушка каждое утро готовит нам завтрак. Дедушка обычно ест омлет с овощами, потом моет за собой тарелку и целует бабушку в щеку. Недавно сестра бабушки заболела, поэтому ей пришлось уехать, чтобы за ней поухаживать. И впервые за долгое время завтрак взял на себя дедушка. Он приготовил жареную картошку и выглядел при этом подозрительно довольным. Я спрашиваю: «А чего настроение такое хорошее?» Он отвечает: «Ненавижу омлет, но ем, чтобы не обижать бабушку». Когда бабушка вернулась, я все ей рассказал. И она устроила деду разбор полетов — не за то, что он не любит омлет, а за то, что молчал об этом целых 40 лет! Теперь по утрам у нас часто пахнет жареной картошкой, но дед все так же моет посуду и целует бабушку в щеку.
«Вчера я закатила своим бабушке и дедушке праздник по случаю их 70-летней годовщины свадьбы — такой вехи, которой удостаиваются меньше 0,1 % людей!»
«Удивительно разговаривать с моим дедушкой, которому недавно исполнилось 90. Он вырос в очень бедной фермерской семье: в детстве у них дома даже водопровода не было, хотя, по словам деда, тогда в этом не было ничего необычного. Сейчас они с бабушкой живут довольно скромно, но очень тепло и уютно. Как-то дед сказал: „Если бы я увидел себя нынешнего глазами того мальчишки, каким был когда-то, то решил бы, что стал миллионером!“ Мне невероятно повезло, что в детстве от нашего дома к их домику у маленького озера вела лесная тропинка. Дед — самый добрый и мудрый человек из всех, кого я знаю. Большую часть времени он мастерит часы, а бабушка печет чудесный хлеб на закваске. У них стоят прекрасные напольные часы, которые я когда-нибудь очень надеюсь унаследовать. И до сих пор радуюсь, когда дед просит меня их завести».
- Мой дед влюбился в бабушку еще в первом классе. Первый букет, который он ей подарил, был из ландышей. В юности дед писал ей стихи и рисовал картины, а когда находился далеко — отправлял длинные письма о любви. Она отвечала и ждала. Потом начались путешествия на его синей «ласточке» — так дед называл свою машину. Они жили в палатках в горах, умывались ледяной водой из водопадов, по утрам делали зарядку. Мечтали о квартире, даче и долгих вечерах за большим семейным столом. Все это у них сбылось, и вместе они прожили до глубокой старости. А свою последнюю картину дед посвятил бабушке. На ней снова были ландыши.
- Мне было лет 10, и однажды мы с бабушкой и дедушкой собирали в саду вишню. Я до сих пор помню, как дед снимал бабушку с лестницы. Она боялась спускаться, а он просто подхватил ее на руки, аккуратно поставил на землю и поцеловал в лоб. В тот момент я будто впервые посмотрела на них другими глазами. Они уже полвека были вместе, а смотрели друг на друга все так же, как молодые влюбленные.
Поцелуй в лоб, мне кажется, самый трогательный, это про заботу, нежность, привязанность и благодарность ❤️
«Мои любимые бабушка и дедушка отмечают бриллиантовый юбилей — 60 лет совместной жизни. Они с нетерпением ждали этого дня»
- Была сегодня в поликлинике. Рядом одна бабулечка пыталась смахнуть что-то с лица такого же пожилого дедушки. Видимо, в какой-то момент ему надоело сидеть смирно, и он в шутку решил куснуть ее за пальцы. Бабушка быстро отдернула руку и усмехнулась, а дед сразу заулыбался. И столько нежности было у них во взглядах, что даже на душе стало как-то светлее. Такая вот милота.
- Дедушка сидел перед телевизором и привычно на него ворчал. Бабушка как раз варила суп, зашла в комнату с половником и стала объяснять, что его возмущение ничего не изменит, зато здоровье испортить может. Говорила эмоционально и размахивала половником, словно дирижер. В какой-то момент половник вылетел из ее руки, сначала попал деду по плечу, а потом упал на пол. Бабушка тут же замолчала. Дед поднял поварешку, протянул ей и спокойно сказал: «Любимая, ты уронила». А потом добавил: «Продолжай, красавица». Бабушка заулыбалась и пошла обратно доваривать суп.
«Бабуля и дедуля отпраздновали свою бриллиантовую годовщину свадьбы, и они по-прежнему полны сил»
«Бабушка часто вспоминала слова своей бабушки: „До свадьбы смотри в оба, а после — можно и прищуриться немного“. У дедушки был свой совет: „Пусть неизбежные стычки будут как можно короче и побыстрее остаются в прошлом“».
А многие женщины наоборот: до свадьбы не особо разглядывают, за кого идут, а потом только глаза открываются...
- Мою бабушку зовут Клава, она с дедушкой вместе почти 50 лет, и все эти годы дедушка каждый день целует ее в щеку со словами: «Клавушка моя!» За всю свою жизнь я ни разу не слышала, чтобы он просто назвал ее по имени. Я всегда думала, что это такая привычка, но оказалось — чистая любовь!
- Дед с бабушкой вместе уже 50 лет. Бабушка старше деда на 7 лет. В 21 год она осталась одна с ребенком на руках, работала швеей: днем — мастером в цеху, вечером шила допоздна. Дочка ее 5 дней в неделю была в интернате.
Дед вырос в деревне, был свинопасом, но не хотел такой жизни. В 14 лет уехал в город учиться и работать, жил один, смог получить высшее образование. В 18 лет он встретил бабушку — ей тогда было 25. Он снял жилье и забрал ее дочку из интерната. С этого момента они больше не расставались.
Бабушка — сильная женщина, «командир по жизни», как называл ее дед. Но в семье — полное взаимоуважение: она не принимала решений без мужа и всегда его слушала. Когда бабушка начинала сердиться, дед улыбался и нежно говорил: «Галочка, ну что ты?», гладил ее по плечу.
Четыре года назад бабушкино здоровье подкосилось, тогда дедушка бросил работу и начал ухаживать за ней. Хотя раньше он никогда не готовил и не убирался, он всему научился и отказывается от любой нашей помощи. Поднимая ее, кряхтит и называет «крошкой», а она смеется, как девочка.
Несмотря на трудности, дед ни разу не пожаловался и не повысил голос. Он по‑прежнему называет ее «Галочкой» и смотрит с нежностью. Даже спустя 50 лет они счастливы вместе. В их глазах до сих пор видна любовь. Мне становится тепло, когда я смотрю на них — и я хочу поделиться этим теплом с вами.
«Мои бабушка и дедушка. Их любовь не похожа ни на одну другую, которую я когда-либо видела»
- Работаю в сети ресторанов. Однажды была в командировке в другом городе, где наш ресторан построили вокруг старого кинотеатра. Дизайн сделали так, что сохранили красивые старые колонны фасада. Хожу по залу, общаюсь с гостями и вижу: возле одной из колонн сидят бабушка с дедушкой. Я сначала подумала, что к ним, может быть, забыли подойти, и решила спросить, все ли хорошо. А дедушка отвечает: «Все прекрасно, мы просто сидим и ностальгируем». И потом добавляет: «55 лет назад я впервые поцеловал эту девушку. И вот 55 лет каждый день она меня целует».
- Стояла днем на остановке и ждала трамвай. Подошла пожилая пара лет восьмидесяти. Дедушка бережно усадил жену на лавочку — она ходила с палочкой и передвигалась с трудом. На горизонте появился трамвай, и дед начал говорить бабушке, что пора вставать, иначе не успеют зайти. Но она ответила, что совсем нет сил и подняться сейчас никак не может. Дедушка стал гладить ее по плечу и успокаивать: ничего страшного, дождемся следующего. Я уже отъезжала, когда увидела, что он сел рядом с женой. Она взяла его за руку и положила голову ему на плечо. Вот такая любовь.
Когда теща умерла,а ей было 82,тесть сказал после похорон,дальше справитесь без меня ,а я пошел к бабке .И через 20 дней ушел к ней.Мужик сказал,мужик сделал.
«Каждое утро дед встает раньше всех, ставит чайник и садится у окна. Перед ним лежит черно-белая фотография бабушки»
«Они с бабушкой прожили вместе 47 лет. Когда ее не стало, дед будто сделался тише: меньше разговаривает и реже выходит во двор. Но каждый день он обязательно берет черно-белую фотографию бабушки и осторожно гладит пальцем ее лицо. Иногда тихо говорит: „Опять дождь, Катюша, помнишь, как мы грибов тогда натаскали“. Раньше я думал, что это просто привычка. Теперь понимаю, что за столько лет близкий человек становится частью каждого обычного дня. Дед обращается с фотографией так бережно, словно бабушка по-прежнему рядом, и у меня каждый раз внутри что-то щелкает. Если в старости у меня будет человек, о котором я захочу вспоминать так же, значит, я многое сделал правильно. Наверное, любовь спустя десятилетия именно так и выглядит: когда ты все еще продолжаешь говорить „доброе утро“ тому, кого уже нет рядом».
- Приехала к дедушке с бабушкой на их юбилей — 60 лет вместе! Решила их сфоткать, но дедуля не любит это дело — он взял трость и ушел из дома. Вскоре вижу, что бабушка замерла у окна, а в глазах блестят слезы. Смотрю в окно и немею: там стоит дедуля с огромным букетом полевых цветов. Он впервые в жизни при мне сам захотел, чтобы на фото бабушка была с цветами! Вот это любовь, ребятки!
Наверное, у долгой семейной жизни нет единого рецепта: у каждой пары свои привычки, шутки и способы выразить любовь. Но особенно приятно замечать, что наши бабушки и дедушки даже спустя десятилетия умеют удивлять друг друга, заботиться и сохранять те самые маленькие радости, из которых и складывается счастливая совместная жизнь.