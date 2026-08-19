18 светлых историй о бабушках и дедушках, пропитанных любовью и семейным теплом

«Удивительно разговаривать с моим дедушкой, которому недавно исполнилось 90. Он вырос в очень бедной фермерской семье: в детстве у них дома даже водопровода не было, хотя, по словам деда, тогда в этом не было ничего необычного. Сейчас они с бабушкой живут довольно скромно, но очень тепло и уютно. Как-то дед сказал: „Если бы я увидел себя нынешнего глазами того мальчишки, каким был когда-то, то решил бы, что стал миллионером!“ Мне невероятно повезло, что в детстве от нашего дома к их домику у маленького озера вела лесная тропинка. Дед — самый добрый и мудрый человек из всех, кого я знаю. Большую часть времени он мастерит часы, а бабушка печет чудесный хлеб на закваске. У них стоят прекрасные напольные часы, которые я когда-нибудь очень надеюсь унаследовать. И до сих пор радуюсь, когда дед просит меня их завести».