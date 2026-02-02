17 историй и фото о бабушках и дедушках, чья безусловная любовь согревает лучше любого пледа

После таких историй хочется обнять близких и вспомнить, как важно ценить каждый момент вместе. Для тех, кто готов к еще одной порции искренности и теплых эмоций, у нас есть подборка про ярких дедушек. А своими историями о родных бабулях и дедулях делитесь в комментариях!