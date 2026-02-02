17 историй и фото о бабушках и дедушках, чья безусловная любовь согревает лучше любого пледа
1 час назад
Бабушки и дедушки умеют любить без условий и ожиданий. Это проявляется в запахе домашней еды, долгих разговорах на кухне, заботливых взглядах. Мы собрали истории и фотографии, после которых хочется позвонить родным и просто сказать: «Спасибо, что вы есть».
- Долго откладывала деньги на жилье. Мечта сбылась, и я устроила новоселье. Дедушку попросила ничего не дарить — пусть лучше тратит на себя. Но, конечно, он меня не послушал. Пришел, мнется в дверях, смотрит виноватыми глазами. Опускаю взгляд, а у него в руках четыре деревянных табуретки, аккуратно покрытые лаком, с резными ножками. Я даже боюсь представить, сколько времени он провел в своей старой мастерской, делая их своими руками. Когда он протянул их мне, руки у него дрожали, а у меня на глазах выступили слезы. И уже совсем не важно, что они не вписываются в интерьер и ремонт — этот подарок вообще не про мебель и не про дизайн. © Не все поймут / VK
- Меня доставала физичка — мол, «сильно умная и правильная». Я решала задачу, она говорила, что надо другим способом, и ставила трояк. А я отличница! Как-то не выдержала и рассказала дедушке. А дед был с крутым характером. Позже увидела его в школе — он ушел, не подойдя ко мне. И сразу отношение учительницы изменилось, перестала что-то мне говорить. До сих пор интересно, что он ей сказал. © liliya01975
- Дедушка работал на железной дороге. Каждое утро он вставал очень рано и собирал себе обед: чай в термосе, вареные яйца, свежие огурцы и конфеты. Вечером мы с братом ждали его прихода, потому что каждый день он приносил нам гостинцы от зайчика: несколько конфет и вареные яйца. Зайчик всегда передавал нам «привет» и просил деда рассказать сказку, пока мы ели угощения. Только повзрослев, я поняла, что дедуля специально брал побольше еды и оставлял нам. Самое теплое воспоминание из детства. © Подслушано / Ideer
«Я сказал дедушке, что он сегодня хорошо выглядит, и попросил его сфоткать. Он светился от счастья»
- Однажды, когда мы с братом были маленькими, бабушка вынесла нам на улицу хлеб с маслом и сахаром, ходила по двору с этими бутербродами и громко нас звала. Было стыдно перед ребятами — мы же не просили, а она ходит с этим хлебом и зовет. Теперь же вспоминаю эту историю с улыбкой. Мы тогда не понимали, а она ведь о нас заботилась, переживала. © Подслушано / Ideer
- С 17 лет копила на машину. Мечтала о новенькой красавице ярко-красного цвета. Но в 20 лет узнала, что у бабушки есть мечта — еще раз побывать в Грузии. Она все детство провела там, жила в Тбилиси, училась, а потом уехала с родителями. Я взяла свои сбережения и купила нам билеты в Грузию. Бабушка боялась перелета, но все страхи исчезли, как только она увидела в иллюминаторе горы. Мы много гуляли, ели хачапури и хинкали, пробовали напитки, которыми нас угощали добрые люди. Время пролетело быстро, мы отлично отдохнули, а потом вернулись домой. Бабуля еще долго благодарила меня за это путешествие. Ее уже давно нет, но я благодарна за то, что она показала мне: никогда не поздно путешествовать и просто радоваться жизни. © Карамель / VK
- Бабушка уезжает в другой город на неделю, и дедушка весь вечер ходит какой-то задумчивый. У них свои традиции: фотографии у них в основном старые, черно-белые, а новых почти нет. Зато есть другое — картины. Много картин, где нарисована бабушка. Все их писал дедушка, он художник. И вот сегодня перед ее отъездом он вдруг снова достал холст и краски и сказал, что хочет написать еще один портрет. Я спросила, зачем, ведь у него и так их много. А он посмотрел на бабушку, потом на меня и тихо ответил: «Чтобы, когда соскучусь, мог на нее смотреть». Мне кажется, их любовь романтичнее, чем у многих молодых. © Палата № 6 / VK
«Мы с бабушкой и дедушкой собирали пазл, как вдруг они затихли»
- Была в деревне у бабушки и дедушки, обоим под восемьдесят. Мама красила волосы бабуле, шутили над дедом. Он, услышав смех, заглянул на кухню. Я говорю: «Вот дошутитесь сейчас, дедушка возьмет и на развод подаст». Дедушка сложил руки на груди и с улыбкой выдал: «Ну какой развод. Вот бабушке прическу сделают, и куда я денусь от такой красавицы?» © Подслушано / Ideer
- Моя бабуля обожает турецкие сериалы. Поэтому каждый раз, когда она приезжает, я ей их включаю. А недавно так вышло, что я задержалась в комнате с бабулей, кому-то срочно отвечала в переписке, и села рядом на кровать. Пока писала, то и дело поглядывала на экран. Не знаю, в какой момент это произошло, но очнулась я уже тогда, когда начала расспрашивать бабулю, кто там кто. А бабушке только в радость — с удовольствием все объясняла. В итоге телефон был благополучно забыт, и мы вместе залипли в эти турецкие страсти. Бабуля уехала, а я начала смотреть сериал с самого начала, чтобы понимать, о чем речь. Теперь раз в три дня созваниваемся и обсуждаем серии. © Палата № 6 / VK
- Мне было лет пять или шесть. Поехал я с дедом на зимнюю рыбалку. Встали рано утром, собрались и уехали. Вернулись только к ужину. Бабушка нас встретила и спрашивает, как все прошло. Я тогда громко ответил, что мне все понравилось. Но когда дед отошел, я подошел к бабуле и прошептал: «Я больше не хочу на рыбалку с дедом. Было холодно, скучно и чай невкусный, без сахара. Мы сидели, не клевало, потом дед поехал в магазин, купил рыбы — и мы поехали домой!» Вот так бабушка и узнала, что из ее мужа рыбак никакой. © Не все поймут / VK
«Впервые за несколько месяцев навестил бабушку и дедушку, и они не отпустили меня с пустыми руками»
- Бабуля всегда любила нас с братом одинаково. Говорила, что мы у нее самые красивые, послушные и умные. Чтобы никого не выделять, подарки всегда делала одновременно. Если у брата был день рождения, мне тоже что-нибудь перепадало. Сейчас мне 25, брату 28. И до сих пор бабуля напоминает, что любит нас одинаково. Брату недавно подарила красивую бабочку на свадьбу, а мне тихонько подсунула небольшую сумму в карман и шепнула, что мы у нее оба любимые внуки. © Не все поймут / VK
- Лет в 17 встречалась с парнем. Когда сообщила бабушке о новом кавалере, она не стала меня ругать, а сразу позвала на кухню и начала обучать кулинарным премудростям. «Это пригодится в любых отношениях. Пусть путь к сердцу мужчины лежит через желудок», — сказала она. С тех пор мы вместе уже пять лет. Вряд ли я покорила его своей стряпней, но готовить я и правда научилась благодаря бабуле. © Карамель / VK
«90-летняя бабуля жены впервые видит нашего сына, которому всего неделя»
- Моя бабуля и раньше за меня сильно переживала, а когда я стала студенткой, вообще решила, что я самый голодающий человек на планете. Как-то приехала к ней на каникулах, она узнала, что я живу в общаге, и тут же запаниковала. Через пару дней, когда я уже уезжала, бабуля начала давать мне с собой буквально все: деньги, теплые носки, а главное — еду. У выхода меня ждала огромная клетчатая сумка. Я спрашиваю, что там, а она спокойно отвечает: «Ну вареников в дорогу тебе, компот, колбаска домашняя, половина свиньи». Я в шоке переспрашиваю: «Половина свиньи?!» Бабушка виновато говорит: «Да, надо было целую положить, сейчас принесу!» Зато вся общага радовалась, когда я все это привезла. © Карамель / VK
- Еду в автобусе с бабушкой, залипаю в телефоне. Напротив садится женщина и начинает втирать моей бабушке: мол, какая молодежь нынче, все в телефонах сидят, в компьютерах и гаджетах, вот в наше время... Тут бабушка, поняв, что ей что-то говорят, достает наушник из уха и спокойно спрашивает: «Что?» Я еле сдержал смех. © Подслушано / Ideer
После таких историй хочется обнять близких и вспомнить, как важно ценить каждый момент вместе. Для тех, кто готов к еще одной порции искренности и теплых эмоций, у нас есть подборка про ярких дедушек. А своими историями о родных бабулях и дедулях делитесь в комментариях!
