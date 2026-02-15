16 душевных историй о встречах с кумирами, ставших любимой семейной байкой
Истории
1 час назад
Встретить кумира мечтают миллионы, но реальность часто превращает этот момент в забавный конфуз. В нашей подборке — люди, которые умудрились «навтыкать» поп-звездам, отнять цветы у Высоцкого и наступить на Хью Джекмана (дважды!). Осторожно: после прочтения статьи вы можете полюбить этих звезд еще больше.
- Ехала я как-то в лифте с Данилой Козловским. Вдвоем. Стою и без остановки про себя повторяю: «Я к нему равнодушна», — и усиленно пялюсь на облупленные кнопки, как будто они очень интересные. Три этажа мы ехали так, будто их было сто! Тут вдруг Козловский взял и принялся читать вслух и с выражением техническое описание лифта. Как же я смеялась! © alinaseliver
- Поехала в командировку. Дело до интернета еще было, поэтому еле-еле отель отыскала. На дворе 6 утра, устала очень. И тут с балкона какой-то мужик мне: «Ой, девушка, откуда это вы так рано?» Я его дерзко так отшила. В отель захожу, а админ с улыбкой выдает: «А у нас здесь артисты, Салтыков — тот, который пел „Кони в яблоках“». И тут до меня доходит — на балконе был он! © ikapika16
- Сижу я офисе и качаюсь на стуле спиной к открытой двери. Это было в театре, где мы снимали помещение. И вдруг за спиной: «Не упадите!» Ну, я и грохнулась, конечно. Лежу вверх ногами, а надо мной нависает Амаяк Акопян. Говорю: «Здрасьте!» Он: «Вас как зовут?» А я понимаю, что забыла, и молчу. Он: «Сильно, кажется, ударились! Больно?» А я как раз вспомнила имя и говорю: «Наташа». Он: «У вас сайт завис». © okulovanatalia
- Рядом с товарищем в самолете села певица Максим, а он ее не узнал. Максим сидит, сидит и вдруг говорит:
— Вы меня, наверное, не узнаете?
— А мы знакомы?
— Э, нет.
— Не расстраивайтесь, бывает, ошиблись.
— Бывает.
Потом, когда стюардессы начали за автографами подходить, до него дошло. Но уже как-то неудобно, говорит, узнавать ее стало. © storyline_life_
- Однажды мы с женой пошли в музей современного искусства в Стокгольме, где гостили на Рождество и Новый год. В музее кафе, где мы решили немного отдохнуть. Нам с женой случайно достался столик на 6 человек. Народа было много, и все остальные столы были заняты. Тут я увидел растерянного человека в пальто, вязаной шапке и шарфе. В руках он держал довольно тяжелый поднос уставленный стаканами и озирался по сторонам в поисках свободного места. Я махнул ему рукой. Он помялся и подошел. Я его пригласил за наш стол, а он в ответ, мол, у меня еще жена и двое детей. Мы решили потесниться, и все поместились. Мы мило поболтали ни о чем, допили свой кофе, попрощались и ушли. Когда вышли, жена выдохнула и сказала: «Вау! Это было круто!» Я удивился и спросил, о чем она. Оказалось, что мужик этот был Уилл Феррелл. В общем, провели время в приятной компании. © andrewbell7220 / YouTube
- Готовлюсь к взлету, а напарник пошел проверять, все ли пристегнуты. Вернулся злой: «Там одна пристегиваться не хочет». Ну, я пошла и навтыкала словесно и ей, и ее парню. Весь полет они сидели как паиньки. А когда все уже вышли, ко мне вдруг подошел бригадир подошел и спросил, взяли мы автограф или нет. Оказывается, это музыкант T-killah и девушка из группы 5sta Family были. © ***_fr
- Наступила на как-то на сидящего Хью Джекмана, потому что снимала океан, шла боком и под ноги не смотрела. Это был не сезон и, кроме нас и его с женой, там почти никого не было. Самое смешное, что через два года я повторила этот трюк: так же снимала океан на том же месте и с тем же самым Хью... © elena.bobkova.usa
- Лет 5 назад была в командировке. Заселились с коллегами в гостиницу. Утро. Я сонная захожу в лифт, а там мужчина — высокий, статный, ух. Лицо такое знакомое, а вспомнить не могу. Ничего умнее не придумала, чем спросить: «Это вы?» «Это я», — улыбнулся он. Вылетела из лифта красная с диким смехом. Это был Александр Дьяченко. © tsymbalistaya_zlata_
- Были с подругой моделями для макияжа в крутом салоне. Очень долго ждали очереди в уборную. Выходит оттуда, как мне показалось, фифа в темных очках. Рядом с ней идет женщина. Проходят по коридору так, что мы должны были в стороны отпрыгнуть, чтобы не столкнуться с ними. Я от такой бесцеремонности решила не уступать дорогу. Иду и радуюсь, что отстояла себя, а подруга мне: «Ты что, это же Гурцкая!» Диана, простите меня, пожалуйста! © splusha_varusha
- Ездили с мужем на Гоа. Сидим в ресторане мексиканской кухни. Тут вдруг к мужу подходит дед и просит разрешения со мной потанцевать. Муж такой, мол, да, конечно. Мы танцуем, а на нас все смотрят и снимают на телефоны. Я обалдела. Оказалось, танцевала с Дастином Хоффманом. © anor__oy
- Мне 18, в наш город приезжают «Градусы», а на разогреве у них местные музыканты, от которых я тащусь и благодаря которым у меня есть доступ за кулисы. Ношусь со своим цифровым фотиком, ловлю кадры, стоя возле сцены, и тут ко мне подходит парень. Спрашивает: «„Градусов“ послушать пришла? Нравятся, да?» На что я на абсолютно серьезных щах заявляю, что на «Градусов» мне как-то пофиг и пришла я послушать местных музыкантов, от которых прям фанатею. В общем стоим, общаемся, и тут объявляют наконец группу «Градусы». Парень такой: «О, мне пора!» — и бежит на сцену, садится за барабаны и саркастически подмигивает мне. Еще раз к нему подойти я не решилась, как-то неловко было. © lacrymoza_19
- Ухажер пригласил маму на спектакль с Высоцким. Встретил с цветами. После спектакля говорит: «Подойдем?» Высоцкий вдруг тянется к маме и забирает букет. А мама такая в ответ: «Вообще-то это мои!» — и отнимает цветы обратно. Долго смеялись все трое. © dariadashu
- Однажды мы пошли гулять к музею иллюзиониста Ури Геллера. Ходим, фотографируемся. Подходит какой-то мужик и говорит: «Давайте я вас сфоткаю». Я нехотя отвечаю: «Ну, давайте». Он нас снимает и вдруг спрашивает: «А со мной хотите?» Я говорю: «А вы кто?» Он отвечает: «Я — Ури Геллер». Оказалось, и правда он! © nikita1608
- Давным-давно теща гуляла с коляской, в которой лежала моя будущая жена. Вдруг из-за угла выбегает Боярский и, жестами показывая, что его тут нет, прячется между коляской и кустом. Несколько секунд спустя из-за того же угла вылетает стайка его поклонниц. Они его не видят и убегают в другую сторону. Боярский встает, благодарит, наклоняется к коляске и делает «у-тю-тю».
Друзья, когда узнали, еще долго прикалывались, мол, Боярский делал твоей жене «у-тю-тю» и «тысяча у-тю-тю»! © akazilant / Pikabu
- Году так в 86-м ездил на отдых. Приехал и дом ищу, где остановились мои друзья. Вижу — идет человек. Ну, я — к нему: «Не знаете случайно, где тут такой-то номер такого-то шоссе?» А он усмехнулся и кошачьим голосом отвечает: «Знаете, я не в курсе насчет номеров.» Смотрю — ба, Олег Табаков! Но я был слишком уставший и заторможенный, так что просто извинился и дальше пошел. © О жизни реальной и целлулоидной. / Dzen
- Живу в Греции в Афинах. Сижу как-то на втором этаже в магазине мужа и вижу сверху, что идет к нам женщина вся в желтом, как цыпленочек. Муж общается с ней как ни в чем не бывало, продает ей цветы, а потом, когда она уходит, спрашивает: «Ты не узнала ее, что ли? Это же твоя любимая певица Мелина Асланиду!» А я реально не узнала. Но самое смешное, что она через пару недель снова пришла, а я опять ее не узнала! © touliatos_psy
За ослепительным блеском софитов порой скрываются люди с отличным чувством юмора — вы только почитайте эти истории:
Комментарии
Уведомления
Похожее
16 смешных историй о пушистиках, которые ловко разводят хозяев на деньги
Животные
1 неделя назад
18 историй из детских садиков, которые стали семейными байками
16 женщин рассказали о том, что никогда не поздно найти занятие по душе
Истории
3 недели назад
15 задорных историй о том, как обычный девичник перевернул все с ног на голову
Истории
2 недели назад
20+ историй о пушистых хулиганах, которым хозяева простили все за красивые глаза
Истории
2 недели назад
15+ случаев, когда мужья сделали такие подарки женам, что эти истории можно рассказывать детям и внукам
15 человек рассказали о подарках, которые до сих пор вызывают у них улыбку (или нервный смешок)
20+ совпадений, которые дадут фору любой мыльной опере
Истории
3 дня назад
20 человек, которые ломают правила, чтобы решить проблему, а об их методах легенды слагают
17 праздничных историй про подарки, которые наделали переполоха
16 человек вспомнили случаи, когда их планы рухнули, но это привело к чему-то невероятному
Народное творчество
1 месяц назад