20+ историй про дедушек, которые жгут, несмотря на возраст

Мой дедушка (папин отец) умел шить, вязать, перетягивать мебель, чинить обувь, разбирался в электрике и сантехнике. А всё почему? Потому что после войны есть было нечего, зато в училищах кормили бесплатно. Вот он и учился то в одном, то в другом. А работать пошел преподавателем народных танцев. Вот это я понимаю, уровень крутости!