Как дед узнал, что «моложавой» женщине давно не 35? Действительно, как? Где она просчиталась? Просто тоже боюсь попасть в такую ситуацию))
20+ историй про дедушек, которые жгут, несмотря на возраст
Дедушки — это люди с огромным жизненным опытом, своеобразным мышлением и нетривиальным чувством юмора. Они могут не только виртуозно обыграть нас в города или шашки, но порой и восхитить своей силой или проницательностью. А иногда — рассмешить так, как никому больше не удается.
- Иду как-то по району, тащу гирю весом 24 кг, в интернете купленную. Прохожу мимо подъезда, а возле лавочек стоят два пенсионера лет 60-ти. Один из них говорит:
— Молодой человек! Извольте полюбопытствовать: на сколько пудов гирька?
— Ну, где-то на полтора.
— Разрешите, я подниму?
Взял он у меня, значит, эту гирю, раз поднял, два поднял, в воздухе крутанул, поймал за ручку. Я, округлив глаза, спрашиваю:
— А вам сколько лет?
А дед мне:
— 82!
Я обалдел. © KATLower / Pikabu
- Я — моложавая ухоженная женщина. С виду мне 35 лет — больше не дают. Две взрослые дочки живут своими семьями. Еду недавно в переполненном автобусе. Давка. Дедушка очень старенький сидит, рядом с ним парень. Дед велел парню уступить мне место. Я запротестовала, но раз парнишка встал, то села на его место. Дедушка говорит мне: «Да не выпендривайся, привыкай, все равно бабкой станешь скоро. Будешь внуков нянчить». Через неделю дочь сообщила мне, что беременна. Мы все очень рады! Но как дед-то узнал?! © Подслушано / Ideer
- Ко мне в гости приехал дедушка. Я утром купил 2 журнальчика с судоку и оставил их в туалете. Потом смотрю — дед куда-то пропал: зову — не отвечает, звоню — трубку не берет. Вдруг я увидел свет в туалете. Стучусь, кричу — дверь закрыта, дед не реагирует. Я в панике! В итоге я не выдержал — вынес дверь. Смотрю, а этот фрукт лежит в ванной, отмокает, отгадывая судоку, а в ушах у него наушники от плеера. Увидав меня, он с каменным лицом отдал мне судоку и сказал: «Проверь, я вроде научился!» Я еле сдержался, чтобы не высказать ему пару ласковых. © nemajor / Pikabu
- Есть у меня дед. Ему 82 года. Живет он в деревне. Мама рассказала сегодня: дед на этой неделе пошел днем к знакомым. В какой-то момент им стало скучно, и дед был отправлен за аккордеоном. Дедушка пошел домой, взял инструмент, вышел и капитально закрыл дверь (там если щеколду правильно не поставить, то открыть можно только изнутри). Короче, они веселились, танцевали, пели песни. Потом ближе к 2 часам ночи дед пошел домой, а дверь не открывается. Он полез внутрь через окно пристройки (высота от земли до окна примерно 1,7 м, я бы туда не залезла), попал в дом и лег спать. Тот случай, когда понимаешь, что твой дед проводит время круче, чем ты. © opfer1991 / Pikabu
- Мой дед работал помощником машиниста. Однажды рядом с одной деревней открывалась небольшая железнодорожная станция. Стоит поезд на рельсах, около него соорудили сцену, на которой важный дядька вещает народу о таком важном событии. Собрались послушать в основном женщины и дети. И тут из поезда выглядывает мой дед и кричит: «Расходись, бабы! Сейчас поезд разворачиваться будет!» Люди кинулись врассыпную от поезда. Через несколько секунд до них дошло, что это была шутка. Все засмеялись и стали стягиваться обратно к сцене.
Знатно потом влетело деду за эту шутку. © Inerciya / Pikabu
- Поехали с родственниками жены на кладбище: на могилках убраться и все такое. Дедушка жены тоже изъявил желание поехать. Точный возраст его не знаю, но далеко за 80. Пару лет назад он потерял зрение — не видит вообще ничего. Довели его до машины, он кое-как залез, поехали. Едет, щупает переднюю панель, а потом как спросит:
— Вы что, меня вперед подсадили?
— Да.
— Это чтобы я дорогу показывал? © Leechnost** / Pikabu
- Дедушка с бабушкой поехали в гости к родне, и дед сказал моим двоюродным братьям, что его зовут Альберт. Ну, они всю неделю его так и звали. Однажды вся семья куда-то собиралась, и один из детей спросил у моей бабушки:
— Альберт пойдет с нами?
Она удивилась:
— Альберт? А кто такой Альберт?
— Твой муж!
— Вообще-то моего мужа зовут Рон!
Когда дедушка сел в машину, бабушка спросила, почему он представился детям Альбертом, а он заявил: «Не знаю. Это первое, что пришло мне в голову». © dandaman64 / Reddit
- Был у моего дедушки пиджак, самый любимый, добротный и невероятно удобный. Носил его дедушка, не снимая. Но у любой вещи есть «срок годности», и, как сейчас модно говорить, ресурс пиджака исчерпался. На все уговоры бабушки выбросить потрепанную вещь дед отвечал суровым отказом — нельзя же так с любимым пиджаком! Но однажды, пока он был на рыбалке, бабуля устроила генеральную уборку и в обстановке строжайшей тайны отнесла пиджак на помойку. С глаз долой — из сердца вон, как говорится. Дедушка вернулся, а пиджака нет, и бабушка на голубом глазу уверяет, что не брала его.
Прошло несколько дней, страсти по потерянному пиджаку утихли и, казалось, история осталась навсегда в прошлом, но тут раздался стук в дверь. Дедушка пошел открывать. На пороге стоял мусорщик, который сказал: «Вы, когда вещи на помойку относите, хотя бы карманы проверяйте!» С этими словами мужчина протянул дедушке его паспорт. Увидев эту картину, бабушка звонко расхохоталась. Конечно, дедушка рассердился на нее, но быстро оттаял. © Anastacinha / Pikabu
- На остановке встретилась взглядом с дедушкой, и он заговорил первым: «Загадай любое желание — оно у тебя одно». Я почему-то сразу ответила: «Хочу маленькую шоколадку». Дедушка немного огорчился, но тут же полез в карман и вытащил угощение. Пока я стояла, пытаясь сообразить, что это было, он пожелал мне всего хорошего, а сам зашел в подоспевший троллейбус. Я что, упустила настоящего волшебника? © Палата № 6 / VK
"Увидев эту картину, бабушка звонко расхохоталась."
😁😁😁
Kак в старом анекдоте: "она еще не знала, что жить ей осталось 45 минут"...
- Каким-то далеким летом мы с дедом меняли пол в сенях. На улице жара, двери в избу и на улицу распахнуты настежь. Бабушка хлопочет на кухне — готовит обед, мы с дедом орудуем молотками. Что-что, а дед у меня был тем еще шутником. И вот в какой-то момент между бабушкой и дедом происходит диалог. Она кричит:
-Витя! Ты у коровы убрал?
— Чего?
— У коровы убрал, говорю?!
— Чего?
Бабушка вполголоса (я сам еле услышал):
— Тьфу на тебя, глухня...
Дед, останавливая работу:
— А чего тогда замуж за меня пошла? © veelroon / Pikabu
- Еду в трамвае. На одной из остановок заходит дедушка лет 85-90. Ну, я встаю, чтобы место уступить, а он меня спрашивает, выхожу я или ради него встала. Отвечаю, что просто решила уступить ему место. А он садится, весь довольный, и лезет в свою сумку, из которой тут же достает букетик нарциссов и дарит мне. Настроение поднялось на весь день. Это наимилейшая ситуация в моей жизни! © Палата № 6 / VK
- Ребенок увлекся пиратами: читал книжки про них, играл в них. Приехал в гости дед и заявил:
— Так я тоже пират!
Сын с подозрением спрашивает:
— У тебя повязки на глаз нету и сабли — какой же ты пират?
— Сабля на пенсии не положена, а повязка нужна тем, у кого глаз искусственный. А пирату не обязательно, чтобы глаз — нужно просто, чтобы что-то искусственное было!
— И что же у тебя искусственное?
И тут дед торжественно вынимает челюсть. © kidoro / Pikabu
- Вчера дед (85 лет) решил продемонстрировать свои кулинарные способности и приготовить манную кашу. Спросил у бабушки о наличии крупы и ее местонахождении, после чего сварил блюдо и отправился смотреть телевизор. В это время пришла голодная внучка. Положила себе кашу и после первой же ложки сморщила лицо.
— Фу, бабушка, ты что, чеснок в кашу положила?
— Да не клала я ничего. Это дед готовил!
— Дед, зачем ты чеснок-то в кашу положил?
— Не клал я чеснок!
Тут бабушка сообразила, в чем дело.
— Дед, ты вот эту крупу готовил?
— Ну, да!
— Так это же не манная крупа, а молотый сушеный чеснок!
— Да не может быть! Я ел — нормальная каша! © kenaz / Pikabu
- Когда я училась в 3 классе, нам задали написать рассказ о любом члене семьи. Выбор пал на деда, так как от него я часто слышала какие-то классные истории из жизни. В задании было 5 каких-то вопросов, из ответов на которые впоследствии строился сам рассказ. Я спросила у дедушки, кем он работал. Дед рассказал о работе в цирке, о том, как дрессировал слонов и жирафов. Жирафы ходили по арене на задних лапах, а слоны балансировали на канате под куполом. Много интересного дед рассказал. Я еще никогда так собой не гордилась. Мой рассказ получился самым лучшим! Ну, кто еще может похвастаться чем-то подобным? Все с открытыми ртами слушали. Но один мальчик стал смеяться надо мной. Он говорил, что я все выдумала. Но я-то знала, что он просто мне завидует, ведь он написал скучный рассказ о маме-пекаре. Я пришла домой и стала с упоением рассказывать о своем триумфе. Дед стал ржать, как конь, а бабушка начала его ругать, но периодически срывалась на смех, как и пришедшая позже с работы мама. Проржавшись, дед сказал, что пошутил. © malinka.kalinka / Pikabu
- Помню, когда я ходил в детский сад, мой дед курировал одну из больших строек. И вот уже вечером он сидел дома со мной и копался в документах, а я рисовал дракона для детского конкурса. Вдруг деду позвонили по телефону, и он минут 20 что-то обсуждал. Я закончил рисунок, подошел к нему и попросил написать на листке мою фамилию и номер группы. Дед, не слушая меня, на автомате взял рисунок, нанес резолюцию «Согласовано», расписался, отдал мне и продолжил разговаривать. До сих пор ржем над этой историей. © Abraham.Simpson / Pikabu
хотела спросить: не воняло ли деду чесноком, когда он варил эту кашу. а потом вспомнила своего папашку, который сварил кофе из корицы.
- Мой дедушка в 40 лет увлекся триатлоном, а потом участвовал в соревнованиях аж до 79 лет. На свой 80-й день рождения он хотел проехать на велосипеде 130 км за 2 дня, но упал с велика и сильно повредил бедро и плечо. Он пролежал в больнице несколько недель, но не сдался. На свой 81-й день рождения он несколько раз проехал на велосипеде путь в 130 км! Он невероятно вдохновляющий человек, который заставляет меня верить в то, что рамки себе устанавливаем только мы сами. © uncle_majic / Reddit
- Моему дедушке 91 год. У него проблемы с ногами, слабость — в общем, все по возрасту. И вот поехали мы вместе куда-то на такси, и ему пришлось выходить первым. Он отверг помощь и решил выйти из машины сам, но в итоге упал на тротуар. Мы бросились его поднимать, а дед такой: «А мой следующий трюк, дамы и господа, это сальто назад!» © krivitski / Reddit
- Дедушка всегда был весельчаком и постоянно шутил надо мной. Каждый его подарок был с подвохом. Он мог прийти рано утром ко мне, разбудить и дать металлическую коробку конфет. Я спросонья открывал эту коробку, а там червяки! И дед такой: «Чего спишь? Завтракай — и на рыбалку идем!»
Как-то я гостил у него в доме. Катался по деревне на велосипеде. Приехал к дому, оставил около ворот велик и забежал попить воды. Выхожу, а моего транспорта нет. Побежал к деду. Крики, паника. Дед отправил меня искать по деревне. Я обошел все дома — нет велика. Уже вечерело, и я пришел к дому. А дед и говорит: «А в сарае-то смотрел?» Я бегом бросился в сарай и увидел своего «коня». Радости не было предела! Но потом в моем детском мозгу сложилась картина, и я пошел к деду с претензией: «Это же ты его туда утащил!» На что дед с улыбкой ответил: «А нечего без присмотра вещи оставлять». Так я научился тому, что нельзя бросать вещи, где попало.
Дед с великом прямо Глеб Жеглов какой-то. Только тот папку прятал.
- У меня был дед, но не родной, а второй муж моей бабушки. Я его всю жизнь считал дедом, так как другого не знал. Он был спортсменом до мозга костей, вел здоровый образ жини, ел продукты только со своего огорода. Держал коз, коров, куриц. Каждое утро выгонял коз на поляну и бежал с ними 3 км в одну сторону и 3 км назад. Вечером повторял этот кросс по пересеченной местности.
Помню, мне было лет 15, решил я деда удивить. Запрыгнул на турник, с трудом, но все же подтянулся 15 раз, спрыгнул и говорю: «Видал?» Дед молча подошел, подтянулся 15 раз на одном дыхании, отпустил левую руку, подтянулся на одной правой, а потом сделал подъем с переворотом. Спрыгнул и говорит: «Ну, ты тоже неплох». © Loki74 / Pikabu
- Деду 70 лет, он жуткий модник и фанат обуви. Я дал ему денег на слуховой аппарат, а дедуля вместо этого купил две пары крутых кроссовок по 15 штук каждая. Я ему говорю, мол, дед, ты ж не слышишь ничего, а обуви у тебя и так два шкафа! А он мне в ответ: «Я все просчитал! Здесь все логично. Вот представь: пойду я в магазин, промочу ноги в старой обуви, заболею и умру. Ну, и чем мне твои слуховые аппараты помогут? Ничем. А обувь — поможет. А потом: может, я и не хочу слышать, что вокруг говорят? А новые кроссовки — хочу!» Ох уж этот дед!
Шарик из Простоквашино в следующей жизни переродился в этого дела.
- Мой дедушка любит собирать очень старые вещи, которые обычно никакой ценности не представляют. Как-то раз он достал где-то газету 1900-какого-то года и, пока ехал домой в трамвае, решил ее посмотреть. Случайно заметил, что им заинтересовалась женщина, ехавшая рядом. Она, недоумевая, смотрела то на газету, то на моего дедушку. Дед не растерялся: принял серьезный, озадаченный вид и спросил у нее, какой сейчас год. © Подслушано / Ideer
- Одно из ярких воспоминаний. Приехал я в деревню к деду. Лежу на полу, телевизор смотрю, и тут дед заходит и просит пойти помочь ему чем-то в сарае. Я, лежа, протягиваю ему руку, мол, помоги подняться, а про себя улыбаюсь — я весил тогда под сотню кг. А дед абсолютно не напрягаясь поднял меня за руку. Я был впечатлен — я бы так не смог. © Light07 / Pikabu
- Мои бабушка с дедушкой счастливы в браке 40 лет. Сегодня бабушка была у нотариуса. Ей понадобилось свидетельство о браке. Она смотрит, а там у дедушки дата рождения неправильная — значит, свидетельство недействительно. Дедушка веселится, ходит по даче, говорит, что всегда знал, что она не его жена и теперь-то он холостой. А бабушка по сути уже 40 лет замужем за другим человеком. © Подслушано / Ideer
- Лето. Жара. Мы с друзьями и дедушкой поехали на пляж. Вдруг смотрю: дед какой-то грустный. Оказалось, он вставную новую челюсть потерял. Как?
— Я китика показывал...
-?
— Ну, плыл передо мной такой весь спортсмен. Я под него поднырнул, обогнал, вынырнул и сделал фонтанчик, как кит делает, а челюсть и выпала!
Ржем все. Иду спасать честь деда, ныряю до упора, но вода черная, ничего не видно. Звоним стоматологу, а он как знал — слепок оставил. Сделали через неделю новую челюсть. Дед доволен. С лестницы начинает строить ребенку рожи, мол, смотри, какие у меня красивые страшные зубы! Челюсть выпадает. Наш мопс ее хватает и бежит на улицу. Всей семьей с криком гоняем собаку вокруг дома и ржем: уж очень смешно мопс с вставной челюстью бегает. После третьего круга мопса ловим, но челюсти у него нет. Мы пересмотрели каждый сантиметр участка, но ничего не нашли. Стоматолог был рад — третья работа подряд.
Челюсть нашлась через 3 года: копали грядку и выкопали. Умеют мопсы быстро и глубоко прикапывать то, что надо. © drugvalera / Pikabu
Комментарии
Китика показывать не так надо! Они же не ртом фонтаны пускают ))))
Блин, я реально посмеялась с некоторых рассказов, спасибо автору за подборку! 😂
У моего деда, когда были временами трезвые просветы, все в руках горело, все дела мог переделать, а как пьяный,так с топором за нами бегал, а мы под кроватью прятались 😁
Мой дедушка (папин отец) умел шить, вязать, перетягивать мебель, чинить обувь, разбирался в электрике и сантехнике. А всё почему? Потому что после войны есть было нечего, зато в училищах кормили бесплатно. Вот он и учился то в одном, то в другом. А работать пошел преподавателем народных танцев. Вот это я понимаю, уровень крутости!
У меня был только один дедушка, и то не родной (папин отчим. Взял в жены жещину с двумя мальчишками. Бабушка была старше его нааа 8 лет). Это был самый добрый человек из тех, кто встречался мне в жизни. Царствие тебе небесное, дедулечка!