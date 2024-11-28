Честный текст о том, что бабушка и бесплатная нянька — не одно и то же

— Любаша, детка, я очень люблю Сеню и Саню, но после секции я их к себе на ночь не заберу. Да, понимаю, что вы хотите побыть вдвоем, но я сегодня иду в театр. Нет, это нельзя отменить. Мы с Ниной Петровной встречаем детей с занятий по дзюдо: я заехала за сыном, а она ждет внуков-двойняшек. Мы периодически пересекаемся в холле спорткомплекса и нередко болтаем о том о сем. Я знаю, что она — учитель математики на пенсии, воспитала двоих сыновей, а сейчас ей активно навяливают и воспитание любимых внучков. Сегодня Нину Петровну после разговора с невесткой прорвало, и я узнала многое о проблемах современных бабушек. Далее расскажу от ее лица.

«Ты не подумай, я Арсения и Александра обожаю, они смышленые мальчишки, очень на сына похожи. Но мне всего 60 с хвостиком, я просто хочу немного пожить. Ну где я ту жизнь видела? В 20 замуж вышла, супруг у меня — дальнобойщик был: неделю дома — две в дороге. Жили в общежитии в комнатке 12 квадратов, там и старшего родили, и младшего, а потом нам и квартиру дали. Чтобы с мальчишками своими быть, в детский сад работать пошла. Потом они в школу — и я в школу. Целый день уроки, вечерами — тетрадки, мужа вечно нет дома, родители и мои, и супруга — за тысячи километров. Сыновья подросли, поступили в институт, муж объелся груш, ну и ладно. Думала, выдохну, но нет: у мамы началась деменция, потом проблемы с ногами. Перевезла ее к себе, 12 лет ухаживала за ней, последние годы — за лежачей. И вот мама отмучилась, сыновья женились, я вышла на пенсию, думала: «Вот она, жизнь начинается!» И тут пошли внуки. У старшего вот двойняшки, им по 7,5 лет. У младшего сына месяц назад дочка родилась. Невестка тут же заявила, что в декрете тухнуть не намерена — у нее карьера. Я зашла с внучкой погулять, а сын мне говорит: «Мама, надо посидеть с малышкой пару лет, до садика. Не думай, не бесплатно — за 30 тысяч в месяц. Отказ не принимается!» Ну а я что? Взяла да и сразу дала понять, что это все не по мне, и тут не в деньгах дело.

Расклад такой: мне предлагается приходить к 6:30 каждое утро и целый день быть с внучкой, пока в районе 19:00 с работы не придут сын или невестка. "Ничего особенного делать не надо: дети спят почти все время - вам просто нужно быть рядом. Ну, обед там можно приготовить или белье погладить - чтоб не скучно было", - это мне невестка говорит. Странно, что она от такой легкой жизни бежит в офис пахать по 12 часов, да? Я очень рада рождению внучки, однако считаю, что детей должны воспитывать, прежде всего, их родители. Но у нас от женщин на пенсии общество как бы ждет, что они снова выйдут на работу: не важно, кем они трудились раньше - теперь они должны побыть няньками. В большинстве случаев труд этот не высоко ценится, да и неудобно брать с детей деньги. И он не очень почетен в том плане, что бабушка должна все делать, но при этом помалкивать, не перечить родителям малыша и не разводить самодеятельность.

Моя бывшая коллега, кстати, берет со своего зятя деньги за сидение с внучкой, и этот вариант всех абсолютно устраивает. Марья Андреевна нянчит малышку с 8 месяцев, пока родители на работе, дает ей зять за это что-то около 20 тысяч в месяц плюс оплачивает 2 недели в санатории каждый год. Всем удобно: у родителей есть недорогая, но надежная няня, а у коллеги - прибавка к пенсии. Она говорит, что и бесплатно сидела бы с малышкой, но если зять хочет ее уважить, то почему бы и не да? Марья Андреевна уверяет, что счастлива: "Я не видела, как растет моя дочь - без мужа ее родила, и она месяцами жила у мамы моей. А сейчас я так хочу вырастить, воспитать человека! Хочу видеть, как внучка учится ходить, говорить, ездить на велосипеде, читать и писать. Хочу научить ее тому, что знаю и умею, дать ей ту любовь, которую дочке не додала". Здорово, когда человек делает то, что ему искренне нравится. Но не все бабушки такие, как Марья Андреевна. И не обязаны такими быть.

Да, я не хочу сидеть с внуками даже за деньги, но не считаю себя плохой бабушкой, потому что свою часть любви и заботы внукам и так даю. Я с удовольствием беру Саню и Сеню с ночевкой пару раз в месяц, вожу их на занятия, хожу с новорожденной внучкой гулять, дарю им всем подарки и общаться с детьми не отказываюсь. Но целыми днями нянчиться - нет, увольте. Понимаешь, я впервые за долго время не только напряженно пашу, но и получаю удовольствие от каждого дня и не хочу отказываться от своей жизни. Вот, записалась в ФОК на утренние занятия для женщин 60+, после них сразу там же иду в бассейн - и спина перестала болеть, и силы появились, и задор. С подружками ходим в театры, музеи, ездим на автобусные экскурсии - пусть на пару дней, но ведь сколько вокруг всего интересного!

Дважды в неделю по вечерам ко мне ученики приходят заниматься — я ведь репетиторством подрабатываю: пусть небольшая, но очень не лишняя денежка выходит. А еще Сеню с Саней три раза в неделю сюда на занятия вожу. И как-то так получается, что моя жизнь кипит. А сыновья с невестками обижаются, что я не ставлю их на первое место. Вот, Любаша, невестка, надулась на то, что я сегодня вместо театра мальчишек к себе на ночевку не взяла, но о таких вещах надо как-то заранее договариваться. Им, молодым, невдомек, что у меня — по их меркам старухи — могут быть свои планы.



Знаю, многие вспоминают, как они на все лето к бабулям в деревню ездили, и ставят нам, современным бабушкам, в укор, что мы надолго внуков не берем. Но мы и не в деревне — это раз, а во-вторых, как можно сравнивать то воспитание и нынешнее? Дети в деревне росли, как трава: позавтракают — и весь день на улице, забегут воды попить да бутерброд с маслом и солью сделать — и нет их снова. А сейчас такой фокус не пройдет — с внуками заниматься надо: гулять вместе, кормить полезным, развивайками всякими увлекать. Это совсем другое!

Я люблю своих внуков, всех трех, но я не нянька и не мама. Разве от того, что я не хочу быть с внуками с утра до вечера, я - недостаточно хорошая бабушка? Любаша, мама мальчишек, так и считает, мол, внуки должны быть главными людьми в моей жизни, и можно ради них отменить и театр, и репетиторство, и поездку в столицу. Сын ее вроде как поддерживает.



Младшие тоже ждут, что я буду рада променять все на пеленки, памперсы и погремушки, ведь для чего еще мне жить тогда? А я хочу быть внукам бабушкой, не брать на себя лишнюю ответственность, а просто любить и баловать этих детей. Разве я не права?"

Нину Петровну на полуслове прервали выбежавшие с тренировки Саня и Сеня. Они ушли, а я задумалась: действительно, должны ли бабушки сидеть с внуками или это всего лишь устаревшие стереотипы? У меня таких вопросов особо не возникало — удаленка позволяет мне самой заниматься ребенком, но стало интересно, как решают эту проблему другие. Залезла в интернет и поняла: мнения по данному вопросу, мягко говоря, разнятся: Своих детей каждый растит и воспитывает сам. Помощь бабушек нужна только в случае крайней необходимости, например, болезни. У меня 3 сына, есть внуки. Но мне 56, я работаю, пока не на пенсии. У меня полноценная насыщенная жизнь, личная в том числе. И мои дети не злоупотребляют моей помощью и не считают, что я существую для обеспечения их потребностей. Молодцы они у меня, и жены у них умницы. © Аля П. / ADME

Есть у меня смутное ощущение, что все эти бабушки, не хотящие сидеть с внуками, — это прошлые мамы, которые спихивали детей бабушкам и строили личную жизнь, работали, навещали детей раз в год на день рождения. Вот моя такая: я до 14 лет прожила с бабушкой, потом брата туда же сбагрили, а она все личную жизнь устраивала. Не пахала, как проклятая, на трех работах, нет — у нее для этого был новый муж, пятый или шестой, уже не помню. И вот сейчас у брата родился сын, и она, став бабушкой, говорит: «Сами воспитывайте!» © Юля / ADME

Меня заставили чувствовать себя виноватой из-за того, что я не жаждала нянчиться с внуками. Дети возмущались: «Ну что ты за бабушка, раз сидеть с внуками не хочешь?» Но я сама родила рано, всю молодость пропустила. Наконец-то дождалась, когда дети выпорхнут из гнезда, мечтала пожить для себя. Я хотела, чтобы внуки приходили ко мне просто поиграть, а я бы исполняла роль бабушки. Но снова становиться мамой и растить детей — это не то, о чем я мечтала. И все же я нянчусь с внуками, их двое — младенец и четырехлетка. Бывают моменты, когда я очень устаю и чувствую себя так, будто жизнь закончилась. Но потом один из них называет меня бабушкой, обнимает или говорит, что любит меня, и тогда я понимаю, что сделала правильный выбор. © Samantha Casset / Quora

У моей дочери сыновья-погодки. Я, как могу, участвую в их воспитании. На днях дочь поставила меня перед фактом, что они с супругом едут по горящей путевке в Турцию, а дети остаются на мне. Я сказала, что так дело не пойдет. Дочка сразу в истерику, мол, тогда вообще внуков не увидишь. А я выдала: «Милая моя , я выбирала быть матерью и по своей воле потратила суммарно 20 лет жизни на воспитание детей. А сделать меня бабушкой решила ты. Мои внуки — это, прежде всего, твои дети. Я их люблю, но мне 50 лет, хочется пожить и для себя». С трудом, но до дочки все же дошло, что она не права. Поедут в Турцию всей семьей, но позже.

я выбирала быть матерью и по своей воле потратила суммарно 20 лет жизни на воспитание детей. А сделать меня бабушкой решила ты. Мои внуки — это, прежде всего, твои дети. Я их люблю, но мне 50 лет, хочется пожить и для себя». С трудом, но до дочки все же дошло, что она не права. Поедут в Турцию всей семьей, но позже. Я считаю, что бабушкам за сидение с внуками нужно платить, как и любым другим няням. Мои родственники помогают нам с детьми. Мы всегда предлагаем им деньги, но они отказываются. Поэтому мы компенсируем им потраченное время другими способами: приглашаем их на ужин или покупаем билеты в кино. Мы должны понимать, что у бабушек и дедушек есть своя жизнь, которая не останавливается из-за того, что их дети решили завести своих детей. Мы не можем использовать их в качестве бесплатной рабочей силы. Конечно, родители всегда нас поддержат, но злоупотреблять этим нечестно. © Tanisha Perry / Quora

Мы теще платим 30 тысяч в месяц, даже если ребенок в это время не с ней находится, а ходит в сад. Но если он заболеет или мы не сможем забрать или отвести его в садик, то мама жены приедет. Для этого она ушла с работы, оставив себе только подработку.

Я знаю, что многие бабушки чувствуют себя виноватыми за то, что не хотят сидеть с внуками. Нам, женщинам, вдалбливают в голову, что нам нужно лететь нянчить внуков по первому зову, что это нормально, что мы обязаны. Когда я вышла замуж, мама сразу сказала мне, что она не нянька, и что своих детей она уже вырастила (мама выразилась более корректно, но смысл был такой). Я подумала про себя, что это верно. К сожалению, мама не дожила до рождения внуков. Но я уверена, что она была бы фантастической бабушкой — именно бабушкой, а не нянькой. Эти два термина не являются синонимами, вопреки тому, что многие, похоже, так думают. © Melanie Knight / Quora

Никто не обязан помогать. Помогли? Спасибо! Но рассчитывать на то, что ты будешь гулять, а кто-то - сидеть с твоим ребенком - это странно. Вообще-то у бабушек и дедушек тоже есть своя жизнь. С рождения дочки мы рассчитывали только на себя. Мама мужа первый год очень помогала, но исключительно по собственному желанию: могла ребенка на день взять или даже с с ночевкой. Мы очень ценили это, но никогда не воспринимали как должное. Моя мама ждет, пока мелкая вырастет, тогда она будет ходить с ней в театры и музеи, а пока мы приезжаем в гости на несколько часов раз в 2 недели. И требовать, чтобы она с внучкой сидела, если не хочет, я не буду. Мне даже в голову не приходило, что родня должна все бросить и заниматься нашими делами. © Elena / ADME