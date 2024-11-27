15 свекровей, с которыми что ни день, то новая история

Если любовь к маме обычно безусловна, то отношение к маме мужа складывается из очень многих факторов. Иногда и хочется считать свекровь близким человеком, но поведение этой женщины порой вызывает слишком много вопросов.
Свекровь любила приезжать без предупреждения в воскресенье утром. Цокала на немытую ложечку и бурчала, что я плохая хозяйка. Однажды я психанула и потащила мужа в гости к его маме в 8 утра в субботу. Увидев блюдечко со старым пакетиком чая, я заголосила: «Ах, как вы запустили квартиру!» И вдруг после этого моего выступления отношения у нас резко наладились: в гости свекровь теперь ездит только по звонку, больше нет никаких бурчаний, а я принята в клуб чистюль. © Подслушано у девушек / VK Я очень любила бывшего, но его мама нам жизни не давала, мотала мне нервы, и я ушла. Недавно встретила ее в магазине, а она как кинется меня обнимать! Я в шоке, а она все тараторит, как скучала по мне, как рада видеть. Кое-как отделалась от нее. А потом от общей знакомой узнала, что теперь бывший с матерью почти не общается, потому что его новая девушка их рассорила. А я, как дура, пыталась с ней подружиться, общаться, подарки дарила, а надо было вон как действовать. Теперь понятно, почему моя бывшая несостоявшаяся свекровь так себя вела при встрече. © Подслушано у девушек / VK Из-за смены руководства потеряла работу. Денег стало не хватать. Неожиданно свекровь предложила поддержать нас финансами. Безвозмездно, не в долг. Утверждала, что ей не в тягость. Мол, буду помогать, пока работу не найдешь. Я ей очень благодарна, но каждое получение этих денег похоже на выклянчивание. Такое чувство, что я перед ней прыгаю за этими деньгами, как собачка за колбасой. Предлагала я отрабатывать. «Может, — говорю, — ремонт вам на даче буду делать? Я умею». В ответ: «Нет-нет, ничего не надо, я же помочь хочу». © Подслушано / Ideer В какой-то степени моей жене повезло со свекровью. На свадьбу не пришла. Внучку за 6 лет видела 1 раз, когда той годик был, спящую. Подарила резинового попугая. Как звать — не знает. А все почему? Потому что у меня должна была быть богатая жена с коттеджем, крузером, квартирой. И должна была возить свекровь на огород. И помогать там. До сих пор с женой над этим ржем. © Enot11rus / Pikabu Родня устроила нам вечеринку в честь помолвки. Нам вручили подарки, мы с женихом собирались разворачивать их вместе. Но будущая свекровь запретила смотреть их без ее физического присутствия. Мы предложили ей видеозвонок. Или, раз уж она такая любопытная, мы могли бы рассказать, что именно подарила ее родня. За вечеринку заплатила она, поэтому мне неловко с ней спорить, но правильно ли я думаю, что это похоже на попытку влезть в частную жизнь? © littlebittyredd / Reddit Свекровь относится ко мне несправедливо. Вот, к примеру, ее дочь ленива до невозможности: никогда не водила своего ребенка в садик — водил муж, уроки с сыном делает муж, гуляет муж, она, вечно уставшая, лежит на диване. У нас дети на мне полностью. Как и готовка, и уборка. Однажды с мужем цапнулись: просила погулять с детьми, потому что сама с температурой свалилась. Он ушел, так свекровь позвонила через 5 минут и отчитала за то, что ее сын после работы должен почему-то гулять с детьми, он же устал. © Подслушано / VK Моя свекровь на рождение внука подарила мне золотой браслет. Я золото не люблю и не ношу, но года через 3 решила как-то надеть его. К концу дня рука в зоне браслета у меня позеленела, а вся позолота изнутри стерлась. Нет, свекровь не бедная несведущая женщина, у нее, кроме трешки в элитном районе, есть 400-метровый особняк. © Лика / ADME На двери нашла приклеенную записку. Читаю — а это письмо с признаниями от тайной любовницы мужа. И фраза, над которой ржу до сих пор: «Не пытайся меня искать, ты меня никогда не найдешь». Я проверила камеры наружного наблюдения: как я и подозревала, они засняли мою «любимую» свекровь, приклеивающую записку. © UnexpectedWidow / Reddit 4 года назад я объявила, что уезжаю в Румынию. Моя свекровь посмотрела на меня и говорит: «Ой, Маша, какая новость! Было приятно с тобой общаться. Хорошего переезда! Кстати, сын, помнишь Аллочку? У ее мамы сеть кинотеатров». Это был Новый год, и мы уже прожили с ее сыном 5 лет. © BMOBananafish / X Мне 23 года, моему парню — 26. У нас 3-месячный ребенок. Мы поссорились и расстались после рождения малыша, но теперь ходим на семейную терапию и, возможно, сохраним семью. Парень признался, что его мать планировала отнять у меня ребенка, пока я еще была беременна. Она даже нажаловалась на меня в опеку! Ко мне домой приходила проверка! К счастью, все обошлось. А свекровь заблокирована у меня во всех соцсетях. © Unknown author / Reddit Свекровь постоянно публикует нашу личную информацию в соцсетях. И вот мы с мужем выбрали имя для дочки. Он ей об этом проболтался, и та начала шантажировать его, расскажи да расскажи: «Ты что, не любишь свою мать?» Мы взяли с нее обещание хранить тайну до рождения внучки и сказали фейковое имя. Через 5 минут проверяем соцсети. На ее страничке: «Не могу поверить, что в следующем месяце стану бабушкой малышки Сонечки». Мы ей потом сказали, что имя-то не настоящее, и она еще возмущалась. © loawren / Reddit Откладывали с мужем деньги на ремонт дома. А тут свекровь просит занять крупную сумму — себе, на ремонт квартиры. Мол, буду каждый месяц отдавать по 100 тыс. Муж отдает ей все деньги, в том числе и нашу подушку безопасности, — в общей сумме это полмиллиона. Я, конечно, была против. В итоге она заявила, что ничего нам не должна, а меня назвала меркантильной. © Подслушано / VK Лет в 20 я очень старалась понравиться родителям тогдашнего парня. Помогала накрывать на стол, молчала и улыбалась. Тогда это было нормально: милая домашняя девушка хотела замуж. Сейчас мне 33, я взрослая, усталая от жизни женщина. И я не понимаю, почему надо играть в дружбу с мамой мужика. На знакомство с ней приехала после работы, куда меня внезапно вызвали. Пришла усталая, с мигренью, села на диван. Оказывается, надо было подорваться и помогать с сервировкой. Непонятно для чего, ведь мой мужчина сам помогал и суетился. Я пресекла попытки расспросов о моих прошлых отношениях. Итог: я не понравилась. Ну да это фиг с ним, переживу. © Подслушано / VK У меня через 2 недели свадьба, а свекровь уже устроила мне «веселую» жизнь. Она заявила, что хочет надеть белое платье. Я объяснила, что это цвет невесты. Мой жених тоже поговорил с ней, но все без толку. Она все равно купила белое платье, при том что у нее есть 2 шикарных вечерних наряда. Она безапелляционно заявила: «Мне в них тесновато, а где купить что-то новое — я не знаю». Не уверена, что мне хватит выдержки не устроить скандал. © Pristine-PinkPP / Reddit
В чем проблема - подойти и случайно облить белую свекровь бокалом красного вина...
Все равно скандал будет, так хоть яркий) Будущий муж очень быстро познакомил с родителями. Я отнеслась к ним с искренним теплом и уважением. Но уже после свадьбы услышала, как они поливают меня грязью за глаза: и хозяйство веду не так, и выгляжу не так, а если уж не беременею как можно скорее, значит, в принципе им внука не рожу. Вычеркнула их из жизни, но не стала препятствовать общению мужа с ними. Начала замечать, что в гости они его не приглашают, деньгами он им не помогает. Он признался: «Я перестал общаться, потому что выбрал тебя». Они сделали все, чтобы отнять у меня мужа. Я не сделала ничего, но отняла их сына. Не рой другому яму. © Подслушано / VK
Отношения с
родственниками — не только со свекровями — не всегда складываются гладко. Иногда наши близкие чудят как дышат, и сделать с этим ничего нельзя — ну, разве что, принять это, как данность.