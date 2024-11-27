15 свекровей, с которыми что ни день, то новая история

Если любовь к маме обычно безусловна, то отношение к маме мужа складывается из очень многих факторов. Иногда и хочется считать свекровь близким человеком, но поведение этой женщины порой вызывает слишком много вопросов.

В чем проблема - подойти и случайно облить белую свекровь бокалом красного вина... Все равно скандал будет, так хоть яркий)

Отношения с родственниками — не только со свекровями — не всегда складываются гладко. Иногда наши близкие чудят как дышат, и сделать с этим ничего нельзя — ну, разве что, принять это, как данность.