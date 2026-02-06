У меня есть история, похожая на первую, в которой я была сталкером.
Однажды, я услышала в магазине от женщины ослепительно-оглушительно-приятный аромат чего-то древесно-пачулистого. С таким восхитительным благородным шлейфом, который приятно щекочет нос.
Я поймала её взгляд и вежливо сделала комплимент её парфюму, заодно, спросив название. Видно было, что ей льстило внимание 🥰.
С тех пор я уже "выпила" всего лишь один флакон этого волшебства и он до сих пор в моей пятёрке самых любимых парфюмов.
17 историй о том, как знакомство с чужой культурой обернулось множеством курьезов
Нам привычны наши собственные традиции и быт, а вот иностранцу они могут показаться непонятными. И наоборот — когда мы приезжаем в незнакомую страну, удивиться можем уже мы сами. В нашей статье мы собрали истории от пользователей, которые столкнулись с культурными различиями на собственном опыте.
- Дело было в Риме. Как-то ночью на улице увязался за мной мужичок. Я налево — он налево. Я шаг ускорила — и он тоже. Я побежала, и он за мной. Догоняет, я резко разворачиваюсь, а он мне вдруг буднично так: «Какой у вас парфюм?» Оказалось, он просто шел везде за мной, чтобы его разнюхать, а когда я побежала, то испугался, что так никогда и не узнает, что это за аромат. © aleksa525
- Зашла в кафе в Англии, заказала яйца. Попробовала — несоленые. Прошу у официантки соль и перец. Она спрашивает: «А вам для чего?» Я: «Ну, для яиц». Она широко раскрыла глаза в ужасе и выдала: «Ой!», а потом медленно отошла и неохотно вернулась с солью и перцем. Я почувствовала себя чудовищем. Я люблю Англию, но что это было? © Thorne628 / Reddit
- В Италии зашли мы как-то в китайский ресторанчик. Пицца и паста поперек горла уже стояли. Сидим, выбираем. За соседним столом сидит парочка итальянцев. И они просят официанта: «Любезнейший, а принесите нам пасту болоньезе». В Италии на каждом углу подают это блюдо, зачем его в китайском ресторане заказывать? © Seriano / Pikabu
- Я прилетел в Лиму на неделю. Когда я заселялся в отель, мне сказали, что на следующий день будет перепись населения, и по закону все должны оставаться дома, чтобы их могли учесть переписчики. Хорошо еще, что мы не прилетели в день переписи — нам пришлось бы целый день провести в аэропорту, так как даже таксистам было запрещено выходить на улицу. И все-таки на следующий день мы с коллегой рискнули выйти на короткую прогулку. Было странно видеть Лиму пустой. Ни одной машины, лишь несколько смельчаков бродили по улицам. © mlloyd67 / Reddit
- Живу уже несколько месяцев в Ирландии и в шоке от морозостойких ирландцев. В минус 3 они ходят в шортах и футболках. Дети вечно раздетые. По местным незаметно, что они вообще испытывают холод. Я думал, что я закаленный, но при виде раздетых ирландцев я сразу вжимаюсь в куртку и натягиваю шапку посильнее. © pillarzz / Pikabu
- Пошел в кинотеатр в Японии. После окончания фильма никто не двинулся с места. Люди не пользовались телефонами, не разговаривали. Они просто молча сидели, пока не закончились титры и не включили свет. При этом в фильме не было сцены после титров. © Jabjab345 / Reddit
- Я был в Японии и решил сходить в баню. Там были ванны с водой. Я опускаю туда ногу, а она начинает дергаться! Оказалось, что это специальные ванны с электрическим током — считается, что такие процедуры способствуют долголетию. Я был просто в шоке. © CumingLingist / Reddit
- Я американец, в студенческие годы учился в Австрии. Однажды на Хэллоуин мы с друзьями решили устроить вечеринку с костюмами. Поскольку я жил далеко от центра города, пришлось добираться до них на общественном транспорте. В ту ночь я узнал две важные вещи: австрийцы не особо увлекаются нарядами на Хэллоуин, а высокий оборотень с клыками способен напугать практически всех пассажиров венского метро. © wait_huh / Reddit
- Мой лучший друг — китаец, его семья переехала в наш город еще 20 лет назад. В общении у нас иногда проскакивают шутки на тему того, что китайцы, мол, все на одно лицо. И вот недавно я понял, что для них европеоиды выглядят так же одинаково. Мой друг как-то признался, что узнает меня исключительно по прическе, которая остается неизменной уже почти 20 лет. © Подслушано / Ideer
- В турецком языке слово «торт ко дню рождения» звучит как «паста». Когда мой муж впервые летел в США, он увидел это слово в меню авиакомпании и искренне обрадовался — был уверен, что на борту подают праздничный торт! Воодушевленный, он заказал это блюдо. Когда ему принесли тарелку макарон, его разочарованию не было предела. © TurksDelight / Reddit
- Подошла ко мне тетя с дочкой и говорит ей: «Открой рот». Потом говорит мне: «Плюнь». Мы с ребенком стоим в абсолютном шоке. Я, естественно, отказалась. Оказывается, у казахов есть такая традиция — попросить уважаемого в семье человека плюнуть в рот ребенку. Или хотя бы сделать вид, что плюнет. Считается, что так ребенок перенимает качества этого человека и достигает его высот. © Подслушано / Ideer
- Когда я учился в школе, мой одноклассник поделился забавной историей о первой ночи в Америке. Его семья приехала из Китая, они заселились в новый дом 31 октября, в Хэллоуин. О существовании этого праздника они тогда даже не догадывались. Весь вечер к их двери стучали и звонили люди в странных костюмах, а семья совершенно не понимала, что происходит. Большую часть ночи они провели, спрятавшись под столом с выключенным светом. © hobofats / Reddit
- К другу приехала невеста китаянка. Гуляем, а она на моего мужа косится. Как посмотрит — краснеет. В какой-то момент он не выдержал и спросил, что не так. Она стыдливо опустила взгляд: «Мужчине позорно такую шапку носить!» А у него обычная спортивная шапка. Муж прифигел, а она: «В Китае говорят, кто зеленую шапку носит, тот рогоносец, и жена у него неверная».
- Я работал на консервном заводе по переработке лосося на Аляске, хотя у меня аллергия на рыбу. Знаю, гениальный выбор работы. Однажды на ужин подали рыбу, и мне пришлось ограничиться миской белого риса с соевым соусом. Филиппинские коллеги, заметив это, улыбнулись, и один из них сказал: «Это еда бедняков. На Филиппинах, когда нет денег, едят рис с соусом. Многие из нас помнят, как это было нашим ужином каждый день». © raging_******* / Reddit
- Подруга уехала работать в Сеул. И сразу же влюбилась в начальника, да и он на нее посматривал. И вот близится корейский новый год, волшебная атмосфера. Он дарит ей подарок — роскошную коробку с золотыми лентами. Подруга в предвкушении открывает коробку и чуть не плачет, там лежит банка капусты кимчи, бутылка растительного масла и рыбные консервы. Оказалось, что в Корее на праздники часто дарят такие продукты. А еще могут вручить мыло или мясо.
- Привезла бабушке из Японии банку васаби. Она задумчиво попробовала эту ядерную смесь, потом еще ложечку. И еще. С невозмутимым видом заключила: «Фу, невкусно, горчица в сто раз лучше». Я решила попробовать сама, подозревая, что привезла какую-то бракованную партию. Ан нет! В итоге умывалась слезами, едва выдержав невыносимую остроту. Но бабулю зауважала еще больше — она спокойно умяла треть банки и хоть бы что. Чак Норрис отдыхает! © Палата № 6 / VK
- Мои родители эмигрировали из Кореи в Германию в начале 70-х. Целый год мама боялась пробовать что-либо из «странной» немецкой еды, поэтому ела исключительно рис, который покупала у друзей, и овощи, которые могла опознать. Однажды ее терпение лопнуло, и она пошла в супермаркет. Бродя между стеллажами, она вдруг почувствовала ужасный запах, который витал в воздухе. Не выдержав, она выбежала из магазина — запах был просто невыносимым. Так мама впервые познакомилась с сыром. © Schlitzi / Reddit
