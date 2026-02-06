17 историй о том, как знакомство с чужой культурой обернулось множеством курьезов

У меня есть история, похожая на первую, в которой я была сталкером.



Однажды, я услышала в магазине от женщины ослепительно-оглушительно-приятный аромат чего-то древесно-пачулистого. С таким восхитительным благородным шлейфом, который приятно щекочет нос.



Я поймала её взгляд и вежливо сделала комплимент её парфюму, заодно, спросив название. Видно было, что ей льстило внимание 🥰.



С тех пор я уже "выпила" всего лишь один флакон этого волшебства и он до сих пор в моей пятёрке самых любимых парфюмов.