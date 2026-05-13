15 смешных фото и историй из жизни, которые хочется показать всем
Бывало ли у вас такое, что одна случайная фотография или услышанная история настолько рассмешила, что настроение автоматически поднималось на весь оставшийся день? Специально для вас мы собрали 16 забавных ситуаций, которые не могут не вызвать искреннюю улыбку. Готовы зарядиться порцией позитива?
Найди лишнего кота
- Когда учился в 6 или 7 классе, нам сказали прийти в костюмах. Ну я подумал и пришел в костюме Бэтмена. Правда, весь класс в этот момент был в классических школьных костюмах. Было очень стыдно.
Свет мой зеркальце, скажи...
Щас спою!
- Писали модульную на паре. Сначала наш преподаватель ходил между рядами, пытался предотвратить помощь гугла и пользование телефонами. Но у него ничего не получалось. Несколько устных замечаний ни к чему не привели. Затем преподаватель просто сел за свой стол. Отвернулся и смотрел в окно несколько минут. Внезапно он крикнул на всю аудиторию: «Окей, Гугл! Какая сейчас погода?» И сразу десятки телефонов рассказали, что на улице пасмурно, плюс 15, ожидается небольшой дождь. Гениально!
Наша сказала: " Кто собирается сдать тест - кладёт телефон мне на стол. " 😏
Ты не ты, когда голоден
- Пришла в гости к родителям на днях. Там меня с порога встретила моя младшая сестра, которая в этом году перешла во второй класс. Малышка повела меня к себе в комнату, посадила в кресло и с серьезным выражением лица спросила: «Наташ, а что мне делать с Колей из школы? Он каждый день бегает за мной и говорит: „я тебя люблю“». Я посмеялась, отвечаю ей: «Так это же шикарно! Что может быть важнее фразы „я тебя люблю“?» Сестра на полном серьезе отвечает: «Любая фраза лучше! Например, „у меня для тебя есть конфеты, забирай все себе!“»
- Как-то в юности ехала на такси на концерт: леопардовое платье, шпильки, все дела — короче, чувствовала себя королевой! По дороге закончились деньги на телефоне — остановились около автомата, чтобы пополнить баланс. Все сделала, значит, сажусь в машину и, не глядя на водителя, королевским тоном говорю: «Ну, поехали!» Но мы почему-то не поехали... Смотрю: мужик в шоке, а его черная машина просто рядом с моим черным такси стояла.
Кажется эта черепашка пытается нам что-то сказать
- Кто-нибудь понимает по-черепашьи? Она в порядке? © WorldlinessRegular43 / Reddit
- Это черногрудая черепаха! Этот их взгляд означает, что они в поиске всякой извивающейся вкуснятины на лесной подстилке. Они удивительно хорошие охотники по сравнению с большинством наземных всеядных черепах. © destroyer551 / Reddit
Ее муж работал в ночную смену, поэтому она решила подразнить его и прислать это фото
"Её муж"....
Кобель работал в ночную смену? Молодец 🐶, хороший охранник.
Шутка😜
- Зато вы можете быть уверены, что ваша жена в надежных руках © Reddit
- Когда встречался с девушкой, то она считала меня невероятным романтиком. Так мне рассказали наши знакомые. Мол, я такой романтичный, ведь каждый раз провожу ее домой. Даже если я устал, даже если мы на другом конце города, даже если уже поздно очень — я все равно довожу ее прямо до двери дома. Мне, конечно, приятно, что они думают, что я романтик. Но я это делал, потому что там рядом самая вкусная шаурма в городе.
Молчи об этом до конца ваших отношений. Если поженитесь, молчи вечно. Шаурмой делиться можно.
Лучше бы принес еды
На годовщину свадьбы мой муж подарил мне этот букет. Не прошло и 5 минут, как наш кот Шерман запрыгнул на стол и стал знакомиться с розами.
- Цветы купил, а где пода-а-а-а-рок?! © odinotka1 / Pikabu
- У меня двое сыновей — одному шесть, другому восемь. Разница небольшая, поэтому они очень дружные и всегда действуют сообща, особенно если нужно что-то попросить или чего-то добиться. Недавно случайно услышала, как они обсуждали, что им нужна новая деталь для компа и что кто-нибудь из них должен об этом попросить. Старший говорил, что просить должен младший, потому что он маленький, но младший был не согласен и отвечал: «Просить должен ты, потому что ты знаком с родителями на два года дольше меня...»
Железная логика
Это напоминает мне нумерацию квартир в некоторых старинных домах в Питере. Примерно так: слева квартира N15, справа 16, посередине 1.
- Мама раньше мои молочные зубы хранила в желтом яичке из-под киндера. Зачем, не знаю, многие так делали раньше. И вот однажды приезжает к нам тетя с сыном, ему 4, мне 6 было. Играем, он случайно находит это яйцо, через секунду ор: «Мама, ты меня обманула, мы что, пришли к зубному?» До сих пор вспоминаю — ржу, как он по коридору носился.
А если ещё шуруповерт найти и нажать на кнопку... Вот это психотравма была бы у мелкого
А у вас в запасе есть подобные истории? Пожалуйста, поделитесь ими в комментариях!
