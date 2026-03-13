20+ отцов и дедушек, которые делают наш мир добрее одним своим присутствием

Cупергерои бывают не только в кино, они часто живут рядом с нами. Они не делают громких заявлений. Они просто изо дня в день поддерживают, смешат, защищают и оказываются рядом, когда нам это нужно больше всего. Конечно, это наши папы и дедушки. Мы объединили в нашей статье истории от выросших детей и внуков, которые благодарны им за их любовь и тепло.

  • Вчера сели в поезд, и тут папа пишет, что он на работе. А работает он на заводе на выезде из города. Я ему говорю: «Выходи на улицу, помашешь». И он вышел и стоял с распростертыми объятиями, пока проезжал поезд, и я его увидела! Всю дорогу потом радовалась. Папа, мой папа... © revakoreva / X
  • Маленький сын требовал у меня «папихун», а я в упор не понимала, что он просит. Ничем не могла его отвлечь — вкусняшки и мультики не помогали. Плачет и все повторяет это слово. Наконец с работы пришел муж, и сразу догадался, что сын хочет маленький мячик-попрыгун, который они вместе купили. Обнял сына, утешил, повел в детскую, и они нашли «папихун» под кроваткой. Что бы я делала без нашего папы!
  • Папа всю жизнь встает в 5.30. Я думал, что он жаворонок. Недавно спросил об этом. Он сказал: «Когда ты родился, я вставал раньше всех, посмотреть, как ты спишь, перед работой, чтобы было 10 минут тишины. Потом привык. До сих пор просыпаюсь и первая мысль о тебе». Мне 32. Он до сих пор думает обо мне в 5.30. © gambala_codes / X
  • Я много лет откладывала деньги на собственное жилье и, когда мечта наконец сбылась, устроила новоселье для самых близких. Дедушку попросила ничего не дарить — он уже в возрасте, пенсия небольшая, пусть лучше тратит на себя и лекарства. Но, конечно, он меня не послушал. Пришел с подарком — четырьмя деревянными табуретками, аккуратно покрытыми лаком, с резными ножками. Сделал их своими руками. Когда он протянул их мне, руки у него дрожали, а у меня на глазах выступили слезы. © Не все поймут / VK
  • Когда мне было 11 лет, компания, в которой работал мой отец, обанкротилась, и он остался без работы. Он основал собственную компанию, и первые несколько лет денег было мало. Я в то время занималась танцами, и танцевальная школа находилась в 20 минутах езды от нашего дома. Много лет спустя я узнала, что папа просто ждал меня в машине пару часов, пока я не закончу, чтобы не тратить бензин на дорогу домой и обратно. Поэтому он сидел в машине (часто на холоде) и читал книгу, пока я не выходила. © supernewf / Reddit
  • Папа воспитывал меня один, мамы не стало, когда я была маленькая. Уезжала от него в другой город на учебу. В автобусе обнаружила, что забыла сумку с едой на платформе автовокзала. Позвонила папе, чтобы забрал еду домой. Еду, через 20 минут автобус останавливается, залетает папа с сумкой в руках и говорит: «Тебе надо кушать, чтобы силы были!» Он догнал автобус на своей машине, чтобы я не осталась голодной. Люблю его! © Палата № 6 / VK
  • Была на приеме у стоматолога. Большой такой дяденька, солидный, угрюмый, плечи широкие. Боялась слово лишнее сказать, сидела себе тихонько, он мне пломбу ставил, как вдруг в кабинет зашел какой-то дедуля и выдал: «Внучек, тебе пирожков принести? Я как раз на рынок иду, возьму твои любимые!» Он отвечает: «Дедуля, не нужно, я не голоден!» Дедушка говорит: «Так, не выдумывай. Возьму с вишней и картошкой!» И стоматолог таким невинным детским тоном отвечает своему дедушке: «Ну де-еда...» Я впервые за всю жизнь улыбнулась в кабинете у стоматолога. © Не все поймут / VK
  • Я называла его «деда». «Деда, сказочку расскажи!» И он рассказывал. Усаживал меня на колени и очень интересно вещал о приключениях маленькой Викули... Иногда мне даже казалось, что это он про меня рассказывает. Подозрительно похожей эта Викуля была на меня! Красное платьице в белый горох, красные сандалики, Викуля все время убегала куда-то со двора и была у нее собачка Белка, прям точь-в-точь, как у меня! © Totory/ Pikabu
  • Знаете, почему мой папа ни разу себя не чувствовал лишним? Потому что, когда он приходил домой, он принимал вахту по уходу за мной — стирал пеленки (стиралки и памперсов не было), готовил еду и сидел со мной, пока мама отдыхала. А когда брат появился, его сократили на работе, и н сел в декрет вместо мамы. Мы ему расслабиться не давали, особенно капризный и непоседливый брат. Рецепт, как не быть в семье лишним, — быть частью этой семьи. © MaraStrega / X
  • Было мне лет 14, решила испечь пирог. Он сильно подгорел, и мама меня отчитала. Ушла я спать не в лучшем настроении. Утром просыпаюсь, смотрю в телефон, а там СМС от папы: «Зайди на кухню». Захожу и офигеваю: на столе стоит красивый торт и лежит записочка. Открываю, а там папиным почерком: «Доча, ты молодец! Я ночью съел пару кусков твоего пирога, мне очень понравилось. Половину даже взял на работу мужикам — они у нас любят с поджаристой корочкой. Ты у меня самая лучшая!» Я стояла и улыбалась. Такой счастливой я не чувствовала себя никогда.
  • Когда я болела, папа устраивал мне лежбище на полу в гостиной: клал спальный мешок, подушки и одеяла, расставлял напитки — воду, молоко и газировку и включал мне мои любимые видеокассеты. Это было так уютно! Он играл со мной в игры, где я была Золушкой, а он принцем, каждый год водил меня на работу в день, когда все коллеги приводили туда детей, и говорил разными голосами, чтобы меня рассмешить... © bitofagrump / Reddit
  • В нашей семье женщин много, и дедушка придумал хитрый план. В январе он выделяет бюджет на каждую, передает нашим мамам. Мамы передают деньги нам, его внучкам. Мы сами покупаем себе подарок, отдаем его мамам, мамы отдают дедушке, и 8 марта он торжественно вручает подарки на традиционном семейном застолье. Мы радуемся, словно в первый раз. Дедушка чувствует себя волшебником. © MayBeeBzz / Pikabu
  • Мой папа — замечательный человек и прекрасный родитель! Я никогда не забуду, как он оставлял мне в обеде записки с пожеланиями. По вечерам он читал мне, мы слушали кассеты и пели — это, безусловно, одни из самых дорогих воспоминаний моего детства. Он действительно меня слушал. Благодаря ему я чувствовал, что я важен. Он часто водил меня в походы — любовь к природе я, безусловно, унаследовал от него. © zzzoom1 / Reddit
  • Папа моего первого мужа не очень любил, но принимал мой выбор. Зато второй был для него как сын. Он, бывало, зайдет, и говорит: «Как вы, мои детишечки?» А детишечкам уже 42 и 50. До сих пор, как вспоминаю эту фразу, сразу хочется плакать. © Amalteya / Pikabu
  • В детстве мама оставила меня на неделю с дедушкой. На прогулке я где-то посеяла свою любимую игрушку. Искали — нигде нет. Дед не растерялся. Вдруг заходит ко мне в комнату с таинственным видом, протягивает листок с ручкой и говорит: «Рисуй давай! Напишем внизу, что потерялась собачка, и пойдем искать». Я старательно нарисовала портрет моей игрушки. Потом вышли во двор и на полном серьезе начали показывать мой рисунок всем встречным псам: мол, посмотрите, не видели? Для меня это было настоящее расследование. А утром открываю дверь — сидит! Правда, игрушка стала немного больше и даже красивее. Дед с гордостью заявил: «Это дворовые собаки нашли и принесли, решили тебе помочь!» Я тогда до потолка скакала от счастья. И только спустя много лет узнала, что дедушка утром, пока я спала, сбегал в магазин за заменой.
  • Мой папа не очень-то эмоциональный человек, но каждый раз, когда я расставалась с парнем, он вел меня за мороженым. Мы прислонялись к его машине на парковке и ели наше любимое мороженое в шоколадной глазури. © Unknown author / Reddit
  • Мои родители прожили вместе 40 лет. Перед свадьбой папа сказал мне фразу, из-за которой я чуть не сбежала: «Если хочешь быть с одним мужчиной, будь готова встречать в нем новых людей. И сама меняться десятки раз». Разpyшает не быт, не измeны, не дeньги. Разрyшает ожидание, что вы останетесь прежними. А еще привычка не замечать, как человек рядом меняется. Он добавил: «Не бойся ссор. Бойся тишины.» Ссоры — это когда вас еще что-то волнует. Молчание это когда все внутри уже сдалось. Потому что любовь — в решении быть рядом, даже когда шторм. Потому что по-настоящему страшно, когда никому уже ничего не хочется объяснять. © raikhnatali / Threads
  • Мой папа много ездил в командировки. Когда он был в дороге, он вел дневник — это продолжалось с моего младенчества до подросткового возраста. В нем он писал о моих достижениях, о забавных моментах, которые мы пережили вместе, или просто делился своими мыслями. Он подарил мне этот дневник на выпускном в школе. © Fit_Elk_4505 / Reddit
  • Мой папа сделал ремонт в детской комнате, когда я должна была родиться. Он собственноручно все переделал, а потом еще и разрисовал все красивыми цветочками. Мне никогда не хотелось что-то менять в той комнате, вешать плакаты или как-то закрывать такую красоту. Сейчас я уже взрослая, иногда прихожу в гости к родителям, захожу в свою комнату и просто сижу. Ностальгирую, рассматривая эти цветы. Мы с мужем ждем пополнение, но пока не знаем, мальчик или девочка. Любимый уже пообещал, что тоже разрисует для ребенка целую комнату. © Не все поймут / VK
  • Мой отец работал в сфере продаж. Он разъезжал по стране и отсутствовал всю неделю, возвращаясь домой только в пятницу вечером. Но даже если он провел за рулем много часов, он все равно играл с нами все выходные напролет и проводил с нами каждую свободную секунду. Теперь, когда я взрослая, я ценю это еще больше. Те выходные, проведенные с ним, были просто волшебными! © littlemybb / Reddit
  • Лето. Дача. Я с утра просыпаюсь, а дедушка огород поливает. Он меня в окошке увидит и начинает шлангом по окнам брызгать, а я пугаюсь и хохочу до колик в животе. Или ежевечерняя наша с ним игра: возимся, я с него часы снимаю, он меня щекочет, а в какой-то момент говорит: «Так, игра закончена, пора спать!» Или как он в магазин деревенский ходил и всегда приносил мороженое. Пломбир в двух вафельках с изюмом. Он был единственный, кто любил меня безусловно. © DragonFly19 / Pikabu
  • Мы с дедушкой часто ходили за грибами. Я всегда ходил рядом с ним, потому что, как он говорил, ему сверху не видно грибы, мне снизу виднее, да и срезать их легче. При этом он будто знал, где они могут расти. Говорил: «Посмотри еще вон там, там точно должны быть». И грибы находились. Тогда я очень радовался. Уже намного позже я понял, что все грибы дедушка прекрасно видел, но хотел дать мне возможность найти их самому, чтобы увидеть счастье на моем лице. © Nemnogotogo / Pikabu
  • Первым словом моего сына было «папа» — он сказал его, когда мы играли. Моя жена спала после ночной смены в больнице, поэтому она не слышала. Я ничего ей не сказал и ждал его следующего «первого» слова. И это было слово «мама»! Жена была рядом, и очень обрадовалась. Я никогда не скажу ей правду. © ehtio / Reddit
  • Когда мама уезжала на несколько дней, папа придумывал для нас всякие безумные развлечения. Один раз он поставил в нашей спальне огромную палатку, а внутри — наши кровати, чтобы было, как в походе. Он был замечательным отцом, знал кучу остроумных цитат из фильмов, которые всегда были к месту, и поддерживал любой наш творческий проект. © kimbospice31 / Reddit
  • В день рождения брата отец пришел домой, сияя как самовар. Мы сначала не поняли, почему он такой довольный. Встретили мы его и бежим в столу предвкушении вкусненького. И вдруг он заносит в комнату велосипед! Наши визги, наверное, весь подъезд слышал. Весь вечер отца расхваливали, какой он у нас добытчик. Ну и что, что конец октября, и до лета терпеть придется. Мама сияла просто, что муж у нее такой хороший. Эти эмоции я 30 лет спустя помню. И отец помнит — он до сих пор любит нас удивлять чем-нибудь. © MrLaert / Pikabu

