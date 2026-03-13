20+ отцов и дедушек, которые делают наш мир добрее одним своим присутствием

Cупергерои бывают не только в кино, они часто живут рядом с нами. Они не делают громких заявлений. Они просто изо дня в день поддерживают, смешат, защищают и оказываются рядом, когда нам это нужно больше всего. Конечно, это наши папы и дедушки. Мы объединили в нашей статье истории от выросших детей и внуков, которые благодарны им за их любовь и тепло.