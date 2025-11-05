Милая история, конечно, но я вот так не люблю, когда надо мной кто-то стоит и что-то рассказывает!
16 случаев, когда звездой дня стал дед
Наши дедушки — это уникальный сплав мудрости, юмора и, порой, совершенно непредсказуемой логики. Они могут решить проблему первой школьной любви с помощью рока или отдать целое состояние внучке, которая осмелилась ему дерзить. Мы собрали 16 уморительных и трогательных историй о наших старичках, которые точно останутся в памяти.
- Дочка пришла из школы, 5 класс. Жалуется, что мальчик, который ей нравится, обращает внимание только на ее подругу. Я успокаивала, мол, так бывает, насильно мил не будешь. Попробуй, говорю, обсудить, что ему нравится. Проблему решил наш дед, который забирал ее из школы на следующий день. Он выяснил, что пацану нравится рок, наплел ему, что сам известный гитарист и внучка тоже пошла в него. Не знаю как, но это сработало.
- Случайно услышала разговор мужа с пятилетним сыном. Тот спросил у мужа, что такое любовь, а он как начал рассказывать: «Ой, сынок, это когда ты чувствуешь что-то необъяснимое, когда можешь терять сознание от ее одного взгляда, когда хочешь носить ее на руках, собирать звезды с неба, целовать и держать за руку. Когда она красивая для тебя...» Сын перебивает его: «Странно, а дед сказал, что это все фигня». Не знаю почему, но мне так смешно стало, чуть не прыснула от смеха, но пришлось быть взрослой женщиной и сказать, что дедушка просто уже старенький, поэтому забыл, что это такое. © Мамдаринка / VK
- Как-то ехала в автобусе, зашел мужчина возраста моего папы (мне тогда около 40 лет было) и встал рядом со мной. Я встала, предлагая ему присесть, а он ответил: «Я подошел к вам, чтобы постоять рядом с красивой женщиной, а не для того, чтобы вы мне, как старику какому-то, место уступили». Мы ехали, и он всю дорогу мне рассказывал о своем детстве, проведенном в тех местах, где мы проезжали. © Альбина Астафьева / ADME
- Дед у меня не любитель разной «экзотики». Купила дорогое манго, дала всей семье попробовать по кусочку, всем понравилось, но лишь дед отказался, бормоча себе под нос: «Лучше бы яблок купила!» Ночью половина манго осталась лежать в холодильнике, но на утро его уже там не было, лишь косточка в мусорном ведре. Бабушка не ела, мама с папой тоже, а я спала всю ночь. Дедушка решил попробовать, как оказалось, и ему понравилось, но вот он в этом никогда не признается. Лишь будет дальше себе угрюмо под нос ворчать: «Съел, да, фигня какая-то! Яблоки лучше!» © Не все поймут / VK
- Вчера нашел заначку своего деда, в которой была куча наших старых денег. Показал ему, а он заплакал, потому что забыл о том, что эта заначка вообще была! Заначка, на которую в свое время можно было купить машину! © Сокровенные истории / VK
Мама рассказывала, что ее дедушка закопал на даче какую-то огромную заначку. А потом то ли забыл, то ли что ещё. Потом наследники перекопали так все, что могли. Но так и не нашли
- Мой дедушка крайне авторитарен. И вся семья под его дудку плясала, так как он обеспечен, и каждый надеялся урвать свой сладкий кусок в свое время. Я тоже лет до 15 ходила перед ним на цыпочках, а потом все осточертело. Стала откровенно дерзить, хамить, игнорировать все его «приказы», а потом и вовсе, забив на всех, уехала в другой город. А тут со мной связался адвокат и сообщил, что дед оставил мне все свое имущество, мол, только я оказалась с характером. © Сокровенные истории / VK
- В детстве, когда отдыхал в деревне у дедушки, у всех на воротах была табличка «Во дворе злая собака». Как-то раз я поссорился с дедом и, пока он был на работе, написал на калитке «Во дворе злой дед». © Сокровенные истории / VK
Не думаю, что дед подобрел, когда пришёл с работы и увидельнадпись 🤣
- Помню, когда была маленькая, ездила в деревню к бабушке. Так вот, дед всегда говорил мне, что одно яйцо на завтрак есть нельзя, надо обязательно два, а то одна грудь вырастет, а другая нет. Я в это верила, и всегда съедала по 2 яйца. Так вот, спасибо тебе, дед, выросли обе. © 04Mariya04 / Pikabu
- Помню, когда я ходил в детский сад, мой дед был большим начальником. И вот сидим мы с ним вдвоем, дед копается в документах, а я рисую дракона для детского конкурса. Вдруг деду звонят по телефону, и он минут двадцать что-то обсуждает. Я заканчиваю рисунок, подхожу к деду и прошу написать на листке мою фамилию и номер группы. Дед, не слушая меня, автоматом берет рисунок, наносит резолюцию «Согласовано», расписывается, отдает мне и продолжает разговаривать. До сих пор ржем над этой историей. © Abraham.Simpson / Pikabu
- Перехожу дорогу, иду на трамвайную остановку. В ушах музыка играет, погода солнечная, а на душе... смутно как-то на душе. Сами знаете, бывает. И тут я замечаю, что меня подзывает, махая рукой, какой-то дедушка. Выключаю музыку, подхожу — может, нужно что?
— Смотрите, — радостно говорит он. — Крокусы! Крокусы расцвели!
И действительно, в пожухлой грязной траве рядом с остановкой, на давно заброшенной клумбе, были — они. Нежно-лиловые цветочки с золотыми серединками. Дедушка радостно показывал на них рукой, смотри, мол, смотри скорее, какое чудо.
— Спасибо, — сказала ему я. — Спасибо, что показали.
Трамвая все не было и не было, дорогу переходили все новые и новые люди — и он подходил к каждому, и каждого отводил — полюбоваться. Некоторые улыбались, некоторые смотрели, как на психа. Но больше все-таки улыбались. А потом подошел трамвай. И люди сели в него, и уехали. И я тоже уехала. А дедушка остался, он помахал трамваю рукой, и пошел куда-то к домам. Он, видимо, выполнил свою главную работу этого первого в году теплого дня — поделился чудом, которое заметил, со всеми, с кем сумел. © Ket263 / Pikabu
"Снова с погодой какие-то фокусы:
Медленный дождь, словно тягостный сон.
Из-под земли рвутся синие крокусы -
Значит и правда окончен сезон.
Рвутся они в непроглядные полночи,
Рвутся сквозь полдень, забыв обо всем,
Рвутся к нам в душу, как крики о помощи
Тех, кто навек свой окончил сезон.
Крокусы чистые, хрупкие, светлые,
Вы - словно письма от тех, кого нет,
Вы - словно песни их недопетые
Иль на снегу оборвавшийся след!
Кто от друзей и дорог не отрекся,
Кто еще помнит, как вьюга поет,
Я вас прошу: вы не трогайте крокусы -
В каждом из них чья-то память живет!
Чьи-то вершины непокоренные,
Чьи-то несбывшиеся мечты,
Чьи-то невесты, не ставшие женами,
Чьи-то сожженные жизнью мосты...
Снова с погодой какие-то фокусы:
Медленный дождь, словно тягостный сон.
Из-под земли рвутся синие крокусы -
Ты не грусти, будет новый сезон!
Будут вершины в серебряном инее
Выше звезды и прекрасней мечты,
А если что, так ведь крокусы синие, -
Самые лучшие в мире цветы!"©
Игорь Виноградский
- Только что было. У входа в мини-маркет припарковалась машина, из нее буквально выскочил парнишка лет 20. Ловкий, быстрый, в движениях весь как пружинка, о таких говорят «аж искры летят». Метнулся к дверям магазинчика, открыл их и замер, придерживая. Аж пританцовывал от нетерпения. И вот с переднего сидения с кряхтеньем выбрался дедушка. С палочкой. На плохо слушающихся ногах, поохивая и пыхтя, он шаркает по направлению в двери... Малой ему (с ласковым нетерпением): «Ну деда, прошу тебя, поторопись! Мы и так опаздываем!» Дед поднимает на него молодые глаза и, улыбаясь всеми своими морщинками, говорит: «Внуча, поверь мне! Внутри я бегу!» Аж тепло на сердце. © ElenaDobrova / Pikabu
- Жили мы давно с родителями мужа и его дедушкой. В один из моих выходных все рано встали: муж на службу убежал, свекор машину у подъезда прогревает. Я слышу из спальни, как свекровь дает наставления деду перед уходом: «Валя проснется — ты ей скажи, пусть позавтракает сосисками, они в холодильнике. Да не буди ее, пусть поспит». Только за свекровью закрылась входная дверь — дед уже в дверях моей спальни: «Валька, вставай! Нинка сказала, чтобы ты суп сварила. Мясо на балконе!» © VL1977 / Pikabu
- Дедушке 91 год. У него были проблемы с бедрами, да и в целом возраст почтенный уже. Мы ехали в такси, ему нужно было выйти первым. Он отгоняет всех, кто пытается ему помочь, и падает. Мы спешим к нему, а он выдает: «И мой следующий трюк, дамы и господа, — сальто назад!» © krivitski / Reddit
- Тетя пришла к нам расстроенная, рассталась с мужем. Прадедушка спрашивает: «Что это с ней случилось?» Моя сестра отвечает: «От нее муж ушел, она очень расстроена». Дед оглядывается, горбится и такой: «Э-э-э... А можно было просто уйти, да?» © The****Stick / Reddit
- Дедушка на своем юбилее: «Секрет долгого брака — это компромисс. Например, я люблю спать с открытым окном, а моя жена любит спать с закрытым. Поэтому мы идем на компромисс и спим с закрытым окном». © cecilpl / Reddit
- Болтаем с дедушкой по телефону. Говорю, мол, с подругой нашли ресторан, где вкусные и недорогие суши. Дедуля оживился: «Ой, я тоже знаю такое место! Приходи, я тебе куплю. Такие вкусные!» Я еще удивилась, дед такое не любит, ну да мало ли. Прихожу к нему, а на столе возлегают аппетитные, идеальной формы, с разными добавками... Сушки. И деда довольный — ты ж говорила, что любишь. Так вот, кушай. Отлично чай попили с дедулей, и сушки действительно очень свежие и вкусные. Но на следующий раз я все же угостила его настоящими суши, и дедуле они даже понравились. © Не все поймут / VK
Согласитесь, после таких историй понимаешь, что лучше наших дедушек не бывает! Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о том, как ваш дедушка стал настоящей «звездой дня»? Делитесь в комментариях!
А вот еще статьи о наших любимых старичках:
Комментарии
Вспомнила историю с дедушкой. Правда, дед у меня адекватный, а вот я главное действующее лицо) в общем, всю жизнь считала себя тихим послушным ребёнком. Пока однажды не нашла дневник деда, где описан случай со мной мелкой: Оладия устроила скандал из-за того, что ей не разрешают рисовать на документах. Капризничает, требует мой паспорт с криками "это моё!".
Как можно, даже и по телефону, спутать суши и сушки? В ресторане сушки? Скорее, уши. Я была уверена, что дед купил на рынке свиные уши и предложил внучке вкуснятину :)