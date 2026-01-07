а я в детстве была «ювелиром» - у меня была коллекция всяких камушков, выпавших из бабушкиных украшений, так вот мне больше нравились те, которые в хрустальную вазочку падали с красивым звонким «дзынь», оказалось, не зря😜
15+ историй о поворотах судьбы, которые начинались как случайность
Истории
2 часа назад
Можно планировать свою жизнь до мельчайших деталей, но самые важные события всегда происходят по воле случая. Иногда для встречи с любовью всей жизни нужен всего лишь мешок сахара, который вы не смогли донести, а иногда — обычная прогулка с собакой. Мы собрали истории, которые заставят поверить в то, что Вселенная не просто слушает наши желания, но и подкидывает их исполнение самым невероятным образом.
- Моему начальнику позвонила жена. Он думал, что перевел звонок на меня, и такой: «Скажи ей, что у нас куча дел, я не хочу никуда идти». Оказалось, он случайно включил громкую связь. Жена закричала: «Я так и знала!» и повесила трубку. Выражение лица босса — это кадр, который я бережно храню в своем сердце. Жена ему еще долго припоминала эту беседу. © Relative_Map5243 / Reddit
- Были у меня безответные чувства: парень пудрил мозги. Возвращаясь с очередной нашей встречи, мельком заметила прохожего красавца. Так обидно стало! Думаю — есть же еще хорошие парни, а я все за этим бегаю. Иду, вся в грустных мыслях. Вдруг услышала резкие шаги за спиной. Вечер, пустырь, страшно; ускоряю темп — не отстают. Начинаю бежать и слышу: «Девушка, давайте знакомиться.» Оказалось, это мой незнакомый красавчик. Так быстро жизнь еще никогда не исполняла мои хотелки. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 7, я завела коробочку для своей «коллекции бриллиантов». Складывала туда все блестяшки: стразы, бусины, кварц. Я постоянно изводила маму, чтобы она отнесла коллекцию к ювелиру, но она только отмахивалась. А спустя 2 года ювелир оценил бриллиант огранки «радиант» весом в 1 карат, который я нашла, в 10 000 долларов! Сейчас мне за 30, и на этой неделе я взяла его, чтобы сделать из него кольцо и передать дочери. © rachel_likes_plants / Reddit
- У меня начали выпадать волосы, и я пошла в поликлинику, чтобы попросить направление к дерматологу. Вообразите конфуз, когда врач-терапевт оказался совершенно лысым. Он такой: «Чем я могу вам помочь?» Я застенчиво сказала, что мне нужно записаться на прием в связи с выпадением волос. К счастью, у него было отличное чувство юмора, и он ответил: «Как видите, я местный эксперт по выпадению волос». Мы хорошо посмеялись. © yellowblanket123 / Reddit
- Никогда бы не подумала, что одно путешествие настолько изменит мое представление о людях. На фудкорте недалеко от границы с Грузией я случайно оставила кошелек — с деньгами и всеми банковскими картами. Осознала это уже в Тбилиси, в отеле. Паника, холодный пот, никаких надежд. Но дальше началось чудо. Армянин Карен, который отвозил нашу группу в Тбилиси, не просто посочувствовал — он начал действовать. Позвонил на тот самый фудкорт, попросил посмотреть по камерам, связался с менеджером. И чудо — кошелек нашли! Карен отвез меня обратно на этот фудкорт, убедился, что мне все вернули, и до последнего беспокоился, чтобы со мной все было хорошо. Помню его слова: «Не нервничай, девочкам нельзя нервничать. Я за тебя буду нервничать.» А ведь это был абсолютно чужой для меня человек. Не друг, не родственник. Просто неравнодушный человек. © katerina_gsh
- Я варенье варила. Абрикосовое. Съездили с мамой на рынок, накупили абрикосов. Домой приехали — выясняется, что сахара нет. Потащилась на рынок, купила мешок сахара. А как нести его, не подумала. Тащу волоком, ругаю себя. Навстречу мужичок. Оказался будущим свекром. Он мне мешок до дома дотащил, всю дорогу сына своего заочного сватал. Взял у меня номер телефона, сказал что нас познакомит. Еле выпроводила. Сын реально позвонил. Сходила на свидание, влюбилась. 28 лет вместе прожили. © Александра / Dzen
- Как-то довелось стать очевидцем очень одного интересного явления. Лето. Берег реки. Собралась большая компания родственников, как полагается с костром, песнями под гитару, шашлыками. Все было великолепно, но омрачало отдых большое число комаров, и мы хотели закругляться. Но, видимо, сама Вселенная не хотела, чтобы наш праздник заканчивался, так как спустя небольшое время, откуда ни возьмись, появились стрекозы и начали поедать комаров, которых не было до утра! © Подслушано / Ideer
- Поехал племянник на стажировку в престижный британский университет. Привез оттуда невесту, которая оказалась родом из деревни неподалеку от нас, а попала в Англию по обмену с другим вузом. Выяснилось, что здесь они пару раз пересекались на общих мероприятиях, но знакомы не были. Уже 10 лет женаты. © Южанка / Dzen
- Долго нравился один парень на работе, но очень стеснялась даже заговорить. Красивый, умный, уверенный, девушки прямо-таки липли к нему. Пыталась выбросить его из головы, но как-то раз встретила, пока гуляла со своим псом. Я была в шоке, когда увидела, как серьезный взрослый мужик в костюме почти бросает свой портфель, встает на колени и с фразой: «Вот это шабааака» тискает песеля, нацеловывает его, играет. А потом сам напросился ко мне в гости и весь вечер ухаживал за псом, играл с ним, а позже в знак благодарности поухаживал за мной, заказал еду и ушел только на утро. Сейчас, спустя 1,5 года после той встречи у меня дома уже 2 песеля, я замужем и ношу под сердцем ребенка этого человека. И ведь все так просто. Всего-то нужно было воплотить детскую мечту человека. © Палата № 6 / VK
- Я тогда только переехала и убирала квартиры. И вот одна клиентка предложила мне шикарный деревянный комод. Я никого толком не знала, так что пошла к владельцу небольшого магазинчика на районе. Сказала, что заплачу за помощь с комодом, но он отказался. Вместо этого мы с ним вместе поднимали комод по лестнице в мою квартиру, весело смеясь. Потом я пригласила его на чашку чая. А он позвал меня на свидание. Мы вместе уже 6 лет. © Simple-Warthog-9817 / Reddit
- Какое-то время назад мне постоянно звонил один мужик и спрашивал, не знаю ли я Веру Михайловну, с которой он сорок лет назад был в одном летнем лагере. Поначалу думала, что меня разыгрывают, бросала трубку, но он продолжал звонить, и мне пришлось выслушать его историю. Короче, какой-то дед пытался найти любовь юности, но близкие не воспринимали его всерьез, поэтому он набрал случайный номер, попал ко мне и попросил меня найти ее. Назвал имя, отчество, фамилию, примерный год рождения, дату, когда они были в лагере, и описал внешность. Я потратила где-то три вечера, но нашла в соцсетях ее дочку, потом нашла ее саму, написала, уточнила и оказалось, что да, это именно она. Когда я рассказала ей об этом дедушке и спросила, может ли она дать мне свой номер, чтобы я передала, она ответила, что ей это не интересно. Не смогла сказать это тому дедушке, просто соврала, что никого не нашла. © Карамель / VK
- Моя тетя познакомилась с мужем, когда выносила мусор. В то время раз в день приезжала грузовая машина, и люди со всей округи бежали с ведрами. Очередь была огромная. Вот в этой очереди они и познакомились. В следующем году будет 40 лет как живут вместе. © Юлия / Dzen
- Когда я впервые увидела своего будущего мужа, я уже знала, что мы будем вместе. Он снился мне с четырех лет, совершенно незнакомый мне парень, который живет от меня в 500 км, с которым мы встретились в институте. В этих снах он всегда стоял ко мне спиной, а я подходила и брала его за руку. В последнем сне незадолго до поступления в институт мне приснилось, что он стоит ко мне лицом и тянет руки, чтобы обнять меня. И вот мы уже три года вместе живем. И готовимся к свадьбе. © Подслушано / Ideer
- На прошлый Новый год прониклась ощущением чуда, решила впервые за несколько лет загадать желание под бой курантов. Думала, как правильно сформулировать. Написала: «Хочу найти настоящую взаимную любовь». Сожгла, растворила, выпила. Вот уже почти конец года, а я по-прежнему одна. Думаю: «Фигня эти все желания новогодние, не сбывается ничего». А тут на днях меня осенило: я же себе собаку завела, 7 лет о ней мечтала! А это уж точно настоящее и взаимное. © Подслушано / Ideer
- У меня есть окно из ванной в кухню, и не очень умный кот, склонный к побегам. Как только окно в ванной открывается, кот без единой мысли в голове в него прыгает. Муж привел любовницу, она пошла в душ, открыла окно, и ей на голову упала эта когтистая ракета. Расцарапал так, что пришлось даже скорую вызвать. У нас очень дружные соседи, прибежали кто на крики, кто помочь, когда скорая приехала, да и просто уже ради любопытства. А там незнакомая девушка. Полицию вызвали, мне позвонили. Муж потом оправдывался, что просто пустил коллегу помыться. Мужа выгнала, а вот его кота, пожалуй, себе оставлю. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга всегда была очень красивой девушкой, но ни с кем не встречалась. Возможно, парни боялись к такой красотке подойти. Другие девушки из компании посмеивались, мол, никому не нужна. И тогда от отчаяния она стала говорить всем, что у нее есть любимый человек, приезжает к ней на выходные из столицы. Не прошло и года, она совершенно случайно знакомиться с мужчиной из столицы, он приезжает к ней каждые выходные, а потом женится и забирает с собой. Живут счастливо. © Счастливый человек / Dzen
- Сижу с родственниками, отмечаю Новый год. И тут мне звонит подружка, в соплях и слезах, мол, приезжай срочно, мне очень грустно. А у нее там давняя история очень странной любви. Все бросаю, мчусь к ней среди ночи. Открываю дверь в квартиру, а там настоящая вечеринка. Она позвала кучу друзей и таким вот образом решила меня туда заманить. Гуляли до утра. Когда уже уходила, там один парень на свидание меня позвал. И вот, 15 лет спустя, у нас 3 прекрасных детей и 12 лет счастливого брака.
- Говорила по телефону с важным клиентом, в конце умудрилась ляпнуть: «Люблю тебя». Он заржал и положил трубку, а я от стыда чуть на месте не сгорела. И вот сегодня мне прилетает от него письмо: «Когда вы мне случайно признались в любви, я смеялся не над вами. Просто я оказывался в ровно такой же ситуации. По тому, как легко вы это сказали, мне показалось, что в реальной жизни вас окружает много любви и это повод для гордости. Отличного уикэнда!» © ButterscotchButtons / Reddit
Если вам по душе истории о том, как из чистой случайности получилось нечто крутое, то специально для вас есть еще парочка статей об этом:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
«Упc, неловко вышло» — 16 курьезов, родившихся из обычной путаницы
16 случаев, когда звездой дня стал дед
Истории
2 месяца назад
16 историй, которые начались с фразы: «Пойду-ка я в гараж»
16 человек вспомнили, о чем просили Деда Мороза. Кое-что сбылось волшебным образом
18 случаев в пунктах выдачи заказов, где никогда не бывает скучно
Интересное
1 месяц назад
14 историй от жен, чьи мужья дали джазу
15 историй, читая которые, понимаешь: «Женщина женщине — сестра»
14 человек, у которых утро началось со стендапа
Народное творчество
4 недели назад
19 женщин, которые так красиво переиграли бывших, что те до сих пор кусают локти
Истории
3 дня назад
20+ откровенных историй от клинеров, которые чего только ни повидали в чужих домах
Истории
4 дня назад
12 ярких комиксов, которые наглядно покажут разницу между большим городом и провинцией
Интересное
1 месяц назад