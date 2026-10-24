7 способов разместить в одной комнате рабочие места для двух школьников, даже если она совсем небольшая

Два школьника, одна небольшая комната, а домашнее задание обоим почему-то нужно делать одновременно. Сначала я представила два стола рядом и тут же мысленно споткнулась о рюкзаки, учебники и стулья, которые вечно стоят поперек прохода.

Я посмотрела, как родители устраивают общие детские, и собрала семь совершенно разных решений: от длинной столешницы у окна до рабочих мест под кроватями-чердаками. Не каждое подойдет любой планировке, зато идеи найдутся и для длинной узкой комнаты, и для той, где свободен буквально один простенок.

Сразу оговорюсь: перед покупкой мебели лучше измерить не только стены, но и место, которое занимают выдвинутые стулья. На плане они всегда ведут себя гораздо скромнее, чем в жизни.