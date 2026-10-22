19 уютных гостиных, где хочется укутаться в плед и пить какао с маршмеллоу
Диван с глубокой посадкой, на котором уже дожидается плед, мягкий свет торшера вместо яркой люстры, кружка какао и тихий дождь за окном. Осенью гостиная перестает быть просто комнатой с телевизором: она превращается в место, где можно забраться на диван с ногами, наконец перестать смотреть на часы и никуда больше не торопиться. У каждой такой комнаты свой рецепт уюта: кому-то нужны любимые подушки и гирлянды, кому-то — кресло возле окна, а кому-то достаточно кота, который уже занял самое теплое место.
А в конце я покажу гостиную, в которую влюбилась с первого взгляда. После ремонта хочу попробовать повторить у себя ее цветовую гамму.
Будто гостиная из 80-х вернулась и прихватила с собой все самое эффектное
Раньше здесь были и гостиная, и спальня, и столовая. Теперь у комнаты осталась одна роль
Хозяйка сомневается насчет белых штор, а мне, например, нравится, как они смягчают свет
Ну, здесь музыка в гостиной точно не фон, а полноправный хозяин
- Красили гостиную и решили снять старые деревянные панели со стены. Муж ворчал: «Наверняка там плесень или проводка времен динозавров». Сняли первую, а под ней на стене женское имя и дата: 1978 год. За второй обнаружилась еще одна надпись. А под последней — целое послание от прежних хозяев: кто жил в этой комнате, когда родились дети и почему семья так и не смогла выбросить старый шкаф. В итоге небольшой фрагмент стены оставили открытым и закрыли стеклом. Теперь это настоящая капсула времени нашего дома.
Маленькая черная птица здесь явно считает себя главным арт-объектом
Хозяйка спрашивает, чего здесь не хватает. По-моему, только какао и картины с желтыми акцентами
Минимализм сюда явно не приглашали. И правильно сделали
Гостиная в Стамбуле, где вечер наверняка задерживается дольше обычного
- Купила старую квартиру. Почти всю мебель прежние хозяева забрали, а огромное кресло у окна оставили, сказали, тяжелое, да и мне вроде понравилось. Через месяц решили менять пол в гостиной. Мастер отодвинул кресло и присвистнул: на полу лежал конверт — весь в пыли, а внутри старая фотография этой же гостиной: елка, дети на ковре, праздничный стол и то самое кресло у окна. На обороте от руки: «Наш первый Новый год здесь». Я позвонила прежней хозяйке. Оказалось, она много лет считала этот снимок потерянным. Конечно, я его вернула. Хозяйка обрадовалась, сказала: «Вот видите, не зря мы вам кресло оставили». Теперь я на него вообще другими глазами смотрю.
Хозяйка называет гостиную захламленной, а мне хочется рассматривать каждую деталь
Эту кухню-гостиную хозяин дома оформил сам
Хотя бы цвет другой вместо жёлтого.... Один из цветов обоев был бы в разы подходящее
В этой комнате хватило места и ярким деталям, и тихому уголку для отдыха
- Уехала к родителям на выходные, а муж написал: «Только не ругайся, я немного переставил мебель в гостиной». Зная, что у него значит «немного», всю дорогу домой готовилась увидеть диван посреди кухни. Открываю дверь, а он перетащил книжный шкаф к окну, поставил рядом кресло, повесил гирлянду и достал из кладовки мой старый торшер. А потом говорит: «Ты же все время читаешь на диване, пока я смотрю телевизор. Вот я и придумал этот уголок специально для тебя».
Хозяин квартиры переживает, не слишком ли перегружена гостиная
Много разных вещей, вещиц и вещулек, но сама комната-просто мечта. Особенно, если можно топить камин
Иногда новая глава жизни начинается с перестановки в гостиной
Комната, в которой плед будто выдают вместе с ключами
Кажется, здесь уже нечего ни добавлять, ни убирать
А вот и обещанная гостиная. После ремонта хочу решиться на такой же насыщенный синий
Вот это оригинальное решение по хранению книг стопочкой на пластиковых ступеньках меня озадачило. Это такой оригинальный дизайнерский приём? Вроде этих "разложите книги по комнате стопочками", или "храните корешками к стене"?
Похоже, уютная гостиная начинается не с дорогого ремонта, а с торшера, пледа и пары любимых мелочей, которые рассказывают о хозяевах больше любых слов. А когда за окном дождь, лучшего места для осеннего вечера и не придумаешь.
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