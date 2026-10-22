19 уютных гостиных, где хочется укутаться в плед и пить какао с маршмеллоу

Диван с глубокой посадкой, на котором уже дожидается плед, мягкий свет торшера вместо яркой люстры, кружка какао и тихий дождь за окном. Осенью гостиная перестает быть просто комнатой с телевизором: она превращается в место, где можно забраться на диван с ногами, наконец перестать смотреть на часы и никуда больше не торопиться. У каждой такой комнаты свой рецепт уюта: кому-то нужны любимые подушки и гирлянды, кому-то — кресло возле окна, а кому-то достаточно кота, который уже занял самое теплое место.

А в конце я покажу гостиную, в которую влюбилась с первого взгляда. После ремонта хочу попробовать повторить у себя ее цветовую гамму.