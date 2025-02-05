19 историй про бабушек и дедушек, которые показывают, что возраст — это просто цифра
Народное творчество
21 час назад
Частенько наши бабушки и дедушки могут учудить такое, что об этом будут помнить на протяжении долгих лет их дети и внуки. Так что старшее поколение - это не только про кладезь житейской мудрости, но и про безграничную любовь к жизни.
- Всегда покупаю овощи и зелень у одной бабули. Сдачу никогда не беру. Как-то купила у нее зелень, расплатилась крупной купюрой, сдачу не взяла. Через пару дней мне преградила дорогу та самая бабушка и сердитым голосом сказала: «А я тебя высматривала. Ну-ка, возьми зелень! Последнюю для тебя вырвала. Ишь, деньгами она раскидывается". И вручила в руки пакет с товаром. Вот так я и познакомилась с бабой Варей, которая теперь мне как родная. © Не все поймут / VK
- Как-то поехали с семьей в лес по грибы. Внезапно звонит дедушка, говорит, что тоже пошел собирать грибы с бабушкой, но вот уже как час не может ее найти. Мы помчались к нему, разделились, прочесали весь лес. Длилось это порядка двух часов. Выяснилось, что бабуля прошла через лес, вышла на трассу, пришла в нашу деревню, отдохнула, покачалась на качелях. Потом она пошла к знакомой, откуда позвонила нам на сотовый. Мы примчались, в итоге бабушка обвинила деда в том, что он ее в поля завез. © Подслушано / Ideer
- Когда мы в детстве с братом гостили у деда, он предложил нам заработать. Сказал, что за каждую пойманную муху получим 1 рубль. Сам ушел к мужикам, а мы с братом приступили к делу. Но когда он вернулся вечером, то обломал весь наш бизнес. Дед сказал: «Вы что, во дворе мух ловили? Я же сказала, что в доме! За мух со двора не плачу!» Конечно, мы расстроились, ведь целый день за ними прыгали! © Рабочие истории / VK
- Коллега рассказывала. Приехала она к маме в деревню, машину поставила во дворе. Раннее утро. Мама занимается своими делами, бегая из дома в летнюю кухню. Каждый раз сигнализация машины реагировала негромким звуком. Коллега проснулась и отключила сигнализацию, чтобы еще подремать. Ну а за завтраком мама рассказала: «Я тут бегала туда-сюда, твоя машина на меня все время пиликала, потом перестала. Привыкла, наверное». © ГенераловаОксана / ADME
- Гостила у бабули в деревне. Спросила надо ли взять молока в магазине. Она спокойно: «Не траться, вечером у Машки возьмем». Подумала, что она у соседки просто попросит, поэтому купила. Вечером легла спать, с улицы слышу бабушкин голос: «Светка, тащи фонарик и помогай через забор перелезть!». Я сначала не поняла, потом выглянула в окно, а она уже лезет через забор к соседке! В итоге я стояла на стреме, а бабуля наполняла ведро. © Палата № 6 / VK
- В детстве ревновала бабушку к помидорам. Она заходила в теплицу и приговаривала: «Здравствуйте, мои хорошие! Ну, как вы тут?» Бабуля уделяла внимание каждой помидорке и беспрестанно хвалила их. Мне 23, теперь я точно так же разговариваю с помидорами. © Подслушано / Ideer
Моя мама тоже со своими помидорками и цветочками разговаривает, хвалит. Но может и строгача выписать)))) "Будешь у меня тут выделываться, выкопаю к чертовой матери!". Слушаются)))
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- Эта история произошла в начале нулевых. Тогда мы впервые всей семьей поехали на море. Неподалеку от нашего домика была дискотека с прожекторами. Как-то бабушка пошла ночью в туалет. По пути думала о своем, взглянула на небо. Потом упала на землю от страха и как давай орать: "Не забирайте!" Она-то подумала, что это космическая тарелка! Так сильно с семьей мы еще никогда не смеялись. © Подслушано / Ideer
- Моему дедушке 71, бабушке - 67. Каждые полгода они отдыхают в разных местах. Как-то на одной дискотеке в санатории дедушка танцевал так, что все бабули, стоявшие рядом, обсуждали только его. Однако никто из них не знал, что супруга дедушки была неподалеку. После танца дедушка подошел к бабушке, поцеловал ее и увел. Все были в полном недоумении и до конца смены косо на нее посматривали. © Карамель / VK
- Моя прабабушка в молодости была трактористкой. На момент истории ей было около 90. Шла она как-то по деревне, увидела, что мужики в поле сидят. Спросила, почему те не работают. Ответили, что трактор сломался. Моя прабабушка не растерялась - она поругала мужиков, починила им трактор и пошла дальше в магазин за хлебушком. Потом еще долго вся деревня о ней говорила. © Подслушано / Ideer
- Мне было около года, когда дедушка скончался. Он перенес несколько инсультов, из-за которых был лишен возможности говорить. Так вот, мне рассказывали, что дедушка любил сажать меня на колени и "разговаривать" со мной. Мы с ним подолгу сидели и лепетали всякую чушь, ведь я тоже тогда еще не мог говорить. И каким-то образом одновременно с ним начинали смеяться, как будто и правда вели реальный разговор. © Tallest_Waldo / Reddit
Блин, про деда после инсульта с младенцем пробрало, аж до слез...
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- Подарила бабушке новый телефон с камерой. Ей удалось сделать необычный снимок, попросила отправить его мне. И тут бабушка выдала: "Если я тебе отправлю, то у меня уже не будет этого кадра. Сама фоткай!" © Подслушано / Ideer
- В нашем дворе живет удивительный дедушка. Ему уже за 80, но он каждый день заказывает пиццу. Всегда говорит курьеру, что это "для молодых гостей", хотя все знают, что "гости" - это и есть он сам. Недавно дедушка попросил меня помочь установить ему приложение для доставки. Я помогла, а он начал добавлять в корзину разные начинки. Я спросила, мол, зачем ему так много пиццы. Он хитро улыбнулся и ответил: "Жизнь коротка, надо жить вкусно!" А ведь он прав. Пришла домой и тоже заказала себе пиццу. © Рабочие истории / VK
- Мне было страшно заявляться к бабушке с новым пирсингом - кольцом в носу. Увидев меня, она удивилась и насторожилась, даже бычком назвала. Но в тот же вечер приготовила вкуснейший ужин и подала его со словами, которые век не забуду: "Бычкам нужно хорошо и вкусно кушать!" Мне кажется, что бабушки априори не могут не любить своих внуков! © Палата №6 / VK
- Как-то обедала у бабули. Подняла глаза от тарелки, а на плите сидит мышь. Пошла я к ба, говорю, что на кухне крыса. Бабушка направилась на кухню, но от мышки и след простыл. А я не сдаюсь и пытаюсь доказать, что она на плите сидела. На это бабушка мне выдала: «А, маленькая такая! Так это ж мышка! Люська. Я ее кормлю, вот она и приходит. Ты ее, наверное, испугала". © Подслушано / Ideer
- Гостила у бабушки с дедушкой. Они что-то искали на кухне и слегка переругивались. Спрашиваю, в чем дело, деда сказал: "Покемонов ищем". Думала, мне показалось, переспросила. Деда говорит: "Баба покемонов куда-то запихала, целую пачку". Оказалось, так они называют чайные пакетики. Я даже спрашивать не стала, почему так, ведь компьютерная мышь у них - лягушка. © Не все поймут / VK
- Бабуля постоянно что-то нажимает и отправляет мне шаблонные сообщения типа: "Не могу говорить, позвоните позже" или "Мне сейчас некогда, обсудим завтра". Сейчас прислала: "Извините, я на совещании". Звоню ей, смеюсь. А она мне так серьезно говорит: "Я действительно была на совещании. Приносила твоей маме пирожки на работу и забрела в какой-то зал. Там обсуждали сорта помидоров, ну я и высказалась про плохую рассаду". © Палата №6 / VK
- Вчера в магазине наблюдала удивительную картину. Дедуля подошел к кассе и попросил пропустить его вперед, так как очень спешит на день рождения к внуку. Приехал из другого города и к началу празднования не успел. В руках он держал большую коробку конфет и сок. Люди пропустили его. На кассе дедуля купил еще множество всяких батончиков и раздал всем тем, что его пропустил. Мне тоже достался! © Рабочие истории / VK
- Каждый раз, когда дед не выполняет просьбу бабушки, она начинает его шантажировать загадочной историей про штаны, мол, расскажет всем. Дед пугается и все делает. На днях я подошел к бабушке, тайком спросил про эту историю. Оказалось, что она не помнит никакой истории, но дед помогает и ладно. Позже с тем же вопросом подошел к деду и услышал аналогичный ответ, мол истории не помню, но вдруг что позорное. Так и живут. Шантаж штанами действует уже 2 года. © Палата № 6 / VK
- У бабушки на стене увидела фото со своей свадьбы. Заметив его, мой муж немного напрягся. Ба поняла, что муж переживает, засуетилась: «Игорек, ты уж извини, что такое фото выбрала, где ты неудачно вышел, но больно уж мы с Таней хороши». Конечно, ведь мы там с ней на 20 лет моложе! Просто это было фото с моей первой свадьбы, а сейчас у меня второй брак. Бабушка была в одном и том же платье на обеих свадьбах, вот и перепутала. А то, что жених сам на себя не похож, — это вся магия на нас ушла просто. © Подслушано / Ideer
Сколько бы нам не было лет, мы всегда будем помнить о детстве. Если вы хотите окунуться в то беззаботное время, обратите внимание на эту статью.
Комментарии
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Про шантаж штанами каждый день теперь читать будем? Это уже пытка штанами получается!
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