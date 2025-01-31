15+ историй из детства, которые вернут нас в то беззаботное время

Я помню что в 7 лет после школы была дома одна. Захотела спать и подумала что если родители придут и будут стучать в дверь, то разбудят меня. Написала записку " Не стучите в дверь. Я сплю. Ключи под ковриком". Положила ключи под половик перед дверью, засунула записку в дверь и захлопнула. Как же я потом удивлялась, что родители ругали меня.