Я помню что в 7 лет после школы была дома одна. Захотела спать и подумала что если родители придут и будут стучать в дверь, то разбудят меня. Написала записку " Не стучите в дверь. Я сплю. Ключи под ковриком". Положила ключи под половик перед дверью, засунула записку в дверь и захлопнула. Как же я потом удивлялась, что родители ругали меня.
15+ историй из детства, которые вернут нас в то беззаботное время
Детство — прекрасная пора. Наверняка каждый из нас отчебучивал тогда такое, что мы и наши родители запомнили это на всю жизнь.
- В детстве с мамой пошел покупать стулья. По пути нужно было еще зайти за продуктами. Когда дошли до магазина, мама оставила меня со стульями на улице. Пока стоял, подошла пожилая дама и спросила, продаю ли я эти стулья. Я растерялся и робко сказал "да". В общем, она у меня их купила еще дороже, чем они стоили в магазине. От мамы влетело, конечно, пришлось за новыми идти. Зато денег наварил. Прошло много лет, а мы все еще вспоминаем эту историю и смеемся. © Подслушано / Ideer
- Однажды мама решила выставить коляску с моей сестрой на свежий воздух, устроив ей там тихий час. Меня она отправила гулять во дворе, ну а сама занялась домашними делами. Сделала уборку, приготовила. Внезапно до нее дошло, что она уж очень много всего успела сделать, в том числе напекла блинов и пирогов. Мама посмотрела на часы и поняла, что день уже клонится к вечеру. Сначала она разбудила сестру, покормила ее, потом пошла за мной. Вышла во двор, зовет, но я не откликаюсь. Бегала, искала, но я как сквозь землю провалилась. Пошла по соседям, но и там меня не оказалось. Уже подключила участкового. Все без толку. Что-то толкнуло ее зайти в теплицу. А я там сплю. И огурцы, что росли в самом низу, надкусаны. Возможно после этого случая я разлюбила огурцы. © Палата № 6 / VK
- Недавно смотрели мой детский утренник на кассете. Все в костюмах мишек, Золушек. И я вся в черном. Дети читают стишки. Дошла очередь и до меня. Воспитательница объявила:
— К нам пожаловала Принцесса Ночь!
Такого негодования на детском лице я никогда не видела. Гордо и презрительно я произнесла:
— Королева.
Затем невозмутимо начала читать стишки. Сейчас бы мне такую уверенность в себе. © Подслушано / Ideer
- Как-то у любимой игрушки дочери — а ею была большая плюшевая лошадь по имени Анна, — разошелся шов по спине. Бабушка принялась ее зашивать. Дочь крутилась рядом с тревожным лицом и, наконец, решила предупредить: «Бабушка, шей не больно. Как только Анна скажет „иго-го“, сразу же бросай иголку!» Бабушка, еле сдерживая смех, ответила, что если плюшевая лошадь Анна вдруг скажет «иго-го», то она не только иголку, но и тапки отбросит. © Подслушано / Ideer
- Как-то к нам гости приехала мамина подруга с 5-летней дочерью. Они должны были остаться у нас на пару дней. В ходе беседы эта девочка задала мне необычный вопрос:
— Как зовут твоих детей?
Я впала в ступор, но спокойно объяснила, что мне всего лишь 17 лет, у меня нет детей. Она смерила меня взглядом и невозмутимо отмочила:
— А кто тогда эти маленькие мальчики, которые приходят к тебе ночью и разговаривают?
Я впала в еще больший ступор, не спала две ночи, слушала тишину и безумно боялась. © Карамель / VK
История, похожая na ремонт лошади Анны и у нас была.
Бабушка зашивала дочкину собаку Сниффа, и девочка очень волновалась, как плюшевый пес перенесет операцию)
- Лет 15 назад произошел один забавный случай. Отец вышел на пенсию, мы всей семьей сидели за столом и мирно обедали. В те времена банковские карты не были распространены и деньги разносили по домам. Мама торжественно объявила отцу, что ему принесли его первую пенсию. Помню, он по такому случаю даже рубашку надел, приговаривая, что первая пенсия — это как первая любовь, ее надо запомнить. Мы с братом, зная о том, что папе сегодня принесут деньги, решили над ним подшутить. И вот, отец начал выходить из дома во двор, чтобы встретить почтальона, а его обогнали два здоровенных жлоба. Это были мы, мчащиеся навстречу к почтальону с криками: «Ура! Ура! Папе пенсию принесли, наконец-то мы мяса поедим!» Отец был красный как рак, а мы вместе с почтальоном ухахатывались. До сих пор вспоминаем с улыбкой. © Палата № 6 / VK
- 6-летний брат решил пожелать спокойной ночи и чмокнул меня в губы. После чего между нами состоялся такой незатейливый диалог:
— Братик, в губы целуются только парень и девушка, а ты меня в щечку целуй!
— А ты тоже парень?
— Нет, я девушка. Но в губы целуются, когда любят друг друга.
Глаза брата стали безумно испуганными и одновременно с этим расстроенными. Он уже готов был расплакаться, но собрал всю волю в кулак и произнес:
— А ты что, меня не любишь? © Подслушано / Ideer
- Однажды друг поведал историю, от которой я катаюсь со смеху вот уже десяток лет. В детстве он ненавидел жареный лук в супе. Так вот, ему пригрозили, что если он будет его изымать из супа, то бедного пацаненка заставят съесть разом много ненавистного жареного лука. Мой друг не придумал ничего лучше, чем прятать его в нос. © cyraxcyborg / Pikabu
А меня папочка приучил есть вареный лук в детстве вот таким интересным способом. Когда мы во дворе пекли картошку в золе, то папа клал туда мелкие луковицы. Вместе с печёной картошкой, с солью и горбушкой чёрного хлеба это было непередаваемо вкусно. Печёный лук был сладкий, по вкусу похож нa варёный и жареный.
- Шла домой, по пути наблюдала такую картину.
Мальчик лет 5 на велосипеде лихо затормозил возле одного из домов и закричал: «Лер, выходи!» В окне показалась маленькая девочка, которая закричала ему в ответ: «Уезжай, я сегодня не выйду. Мы с дедом на рынок пойдем». Диалог продолжился:
— Ну ты чего? Он что, один не может сходить?
— Он не разрешит. Кто за мной присматривать будет?
— Ну скажи ему, что я за тобой присмотрю. Только выходи!
Сразу детство вспомнила. Неужели такие дети еще остались! © Подслушано / Ideer
- 1 класс, конец декабря. Я перепутал день, когда у нас должна была быть школьная елка. Так вот, мама нарядила меня пиратом и пририсовала усы. Пришел в школу, а там обычные уроки. Тех, кто меня заметил, я очень рассмешил. Сейчас мне за 50 и я по-прежнему с диким ужасом вспоминаю тот позор. Но больше всех смеялась мама, она и сейчас это иногда вспоминает и не упускает случая рассказать при гостях. В общем, именно тогда я приобрел набор комплексов на всю жизнь. © DmitriUps / Pikabu
- Этой историей со мной поделилась сестра моего одноклассника.
В детском саду я была его первой любовью. Каждый день рождения он поздравлял меня, а взамен ждал поцелуя в щечку. Так вот, в мой 6-ой день рождения паренек гордо пошел в садик с шоколадкой в руке. Была весенняя слякоть, он прыгнул на замерзшую лужу, поскользнулся и упал лицом прямо в грязь. Мой герой, вытирая сопли и слюни, не волновался на предмет царапин и синяков. Его тревожила лишь испорченная шоколадка и думы на тему того «как она меня такого грязного целовать будет». Ну ничего, парнишку отмыли и я его чмокнула. © Подслушано / Ideer
Детские комплексы и психологические травмы caмые глубокие. Немногие родители и взрослые понимают это. Мама "пирата" абсолютная ду_ра. Даже через много лет не поняла и не осознала, что её смех причиняет боль сыну.
- Мне 7 лет. Папа готовится лететь в очередную командировку. Спросил что мне привезти. Недолго думая, я ответила: «Когда будешь лететь, собери мне немного облаков. Хочу их попробовать». Спустя 2 недели он вернулся с огромным пакетом облаков. Я сразу же выбежала на улицу делиться с друзьями настоящими облаками. Столько радости было! Лишь спустя много лет поняла, что это была сахарная вата. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 5 лет я тайком залезла в мамину тумбочку и взяла оттуда ее прокладки. Через какое-то время мама зашла ко мне в комнату и посмотрела на открывшуюся ей картину ошарашенными глазами. Ведь я, детская непосредственность, решила сыграть «свадьбу» Барби и Кена. Барби-то как раз и «нарядила» в роскошное платье с «крыльями» и фатой, сделанное из тех самых маминых прокладок. © Карамель / VK
- Когда мне было 5, а сестре 4 мы любили играть «во взрослых». Не помню в чем заключалась большая часть игры, но точно помню, что мы обожали ссориться в шутку. Я ей говорила:
— Ты мало зарабатываешь! Мне даже не на что купить собачьего корма!
Она мне парировала:
— Это все из-за тебя! Если бы ты не давила, я бы зарабатывал больше!
И вот однажды нашу очередную «ссору» услышали родители. Походу после этого они что-то переосмыслили и больше в нашем доме не было ссор. © Карамель / VK
История про сахарные облака прелестная. Хорошо что папа оказался находчивым и исполнил детскую мечту дочки. И не стал занудно объяснять ребёнку, что облака- это скопление жидкости в атмосфере, что их невозможно попробовать, и прочую "правду".
- Моя 8-летняя сестра занималась волейболом. Однажды мальчик, который ей безумно нравился, случайно ударил сестру мячом по голове. Ее забрали в медпункт, позвонили мне. Когда я прибежала, она весело подскочила, забрала свои вещи и чуть ли не вприпрыжку пошла домой. Я же в это время удивлялась ее прыти, ведь врачи сказали, что удар был сильным. По дороге домой она призналась: «Не пугайся, я сделала вид, что мне больно, чтобы он подошел. Но у него так пахло изо рта, что я его больше не люблю». © Карамель / VK
- Учим внука делиться с окружающими. У него в руках мандарин. Он отделил одну дольку и уже потянул ее в рот, но мы воскликнули: «Погоди! Надо маме дать». Понес маме. Следующую папе и так далее, благо народу много было. В конце осталось 2 дольки, он их почему-то решил съесть сам. Ну да ладно.
После этого было много беготни с дачными хлопотами. Внук пожаловался на то, что хочет есть, бабушка начала делать оладушки. Она поставила тарелку на стол, внук разом умял ее содержимое. Воспользовавшись тем, что он отвлекся, она подкинула ему половину оладушка из своей тарелки. Он съел. И так повторялось несколько раз. Наконец, внук заметил что-то неладное, указал на тарелку и не по-детски серьезным голосом спросил:
— Это что?
— Это... Это... Это я с тобой делюсь, — наконец-то нашла, что ответить жена.
— Делишься? — на лице внука промелькнула легкая задумчивость. — Молодец, баба!
В общем, урок был усвоен. © user10036328 / Pikabu
- Сыну 8 лет. Интересуется поездами, знает все модели тепловозов, электровозов. Хочет стать машинистом, в общем, живет этой темой.
Как-то собирался с ним на прогулку. Он, застегивая куртку, произнес: «Пап, я метельник поцарапал». Начал разбираться с тем, что же такое метельник. Оказалось, это устройство у локомотивов и электровозов для отбрасывания предметов на пути движения поезда.
В общем, метельником сын назвал свой подбородок. Интересное сравнение, конечно. © wurtz1 / Pikabu
Про "делиться", меня аж триггернуло! В детстве тоже научили делиться со всеми. Я отдавала подружкам большую часть своих вкусняшек, быстро съедала свою крошечную порцию и потом просила поделиться со мной своими же гостинцами. Но мне уже не давали. До сих пор, если не делюсь, испытываю чувство вины.
- Гуляла со своей годовалой дочерью. Вокруг, как всегда, была куча детей. К дочке подошел мальчик лет 7-8, присел на корточки, взял ее за руки, посмотрел прямо в глаза и сказал: «Ну что? Давай знакомиться. У тебя глаза такого же цвета, как и у моей мамы». Был бы он постарше, я бы точно влюбилась в этого мастера пикапа! © Подслушано / Ideer
- Как-то у нас в доме прорвало канализацию. Зашли с сыном в лифт. Сын принюхался и выдал:
— Ммм! Кто-то супчик варит.
Я удивленно смотрю на него и говорю:
— Это канализация. Разве ты не чувствуешь?
Такого ответа от сына я, конечно, не ожидала:
— Странно, но твой суп пахнет также. © Палата № 6 / VK
- Шли с одноклассниками по домам. Увидели арбузы по 50 коп. Все взяли по одному, а я сразу 2. Один запихала в портфель, второй несла в руках. Первые 100 метров представляла, как обрадую семью. Следующие 100 метров второй арбуз катила как мяч. Ну а дотащив эти ягоды на 5 этаж и войдя в квартиру, поняла, что все было зря. Я-то ждала благодарности от семьи, но вместо этого все начали смеяться. А все потому что на кухне уже лежало 8 арбузов. © Подслушано / Ideer
Ну а не так давно мы собрали самые яркие истории от наших читателей на тему их бывших, которые смогли удивить даже после расставания.
Комментарии
Очень милые истории о детстве. Жаль, что нельзя вернуться туда.
Воспоминания о некоторых, очень счастливых или смешных моментах из детства вызвала эта статья. Не всё в детстве было просто и весело, но всё равно с высоты жизненного опыта детство кажется caмой счастливой порой.