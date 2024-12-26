15+ откровений от читателей ADME о бывших, которые смогли удивить даже после расставания

"И ведь знал, что не выдам и скандал не закачу." - ну и зря.

Прямо на язык просится заорать в ответ "Ах ты врун ! Сейчас же вызову прямо сюда приставов и попробуй только еще раз отказаться встречаться с детьми, с конвоем к ним пойдешь !"