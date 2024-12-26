Кто пускает бывших в дом вообще?! Это же как минимум опасно. Ревность и прочее.
15+ откровений от читателей ADME о бывших, которые смогли удивить даже после расставания
Не секрет, что иногда наши бывшие могут отчебучить после расставания такое, что мама не горюй. Вот наши читатели решили поделиться историями, в которых фигурируют их возлюбленные, уже давно перешедшие в статус бывших.
- В марте мой парень исчез. Просто так, без предупреждения. Кинул меня в блок. Я вообще ничего не понимала. Позвонила его матери. Она сказала, что с ним все хорошо, просто ему нужно побыть одному. Я погоревала недели 2, а потом решила, что значит так и должно быть. 31 декабря написал, что очень соскучился, что купил мне золотую цепочку и хочет подарить. Я ответила, милый, а ничего ли ты не попутал, ведь у меня уже другие отношения и дело к свадьбе идет. На что он обвинил меня в измене, сказал, что раньше 25 лет мужей ждали и ничего. Цепочку, кстати, он под ковриком оставил. Я сдала ее в ломбард, а деньги перевела в приют для животных. © Виктория Германн / Dzen
- Развелась с мужем. Так он еще пару лет ко мне бегал, якобы пообщаться с ребенком. А сам все глазами рыскал, искал следы мужского присутствия. Однажды сидели мы с бывшим и в это время в туалете смыли воду. Надо было видеть его лицо. Он тут же рванул в туалет и его планы разобраться с «мужиком» тут же рухнули. У меня просто кот появился. Он ходил в унитаз и смывал за собой. © Светлана / Dzen
- Встречалась с парнем. Мы то расходились, то сходились, но вместе никогда не жили. Чуть позже он заявил, что ему надоело, что я его постоянно прощаю. Мол, это все противно и мы должны расстаться. Через неделю отец познакомил меня со своим молодым коллегой-учителем, а через несколько месяцев мы уже поженились.
Накануне свадьбы бывший заявился к моим родителям домой, где и я жила в то время. Сказал, что мириться пришел. Я ответила, что замуж выхожу, но он не поверил. Показала платье, ушел. Через несколько лет узнала, что он женился, а его супругу зовут так же как меня. Даже день рождения у нее в один день со мной, но она помоложе и очень симпатичная. Через пару лет они развелись. При встрече бывший сказал, что думал, если имя и дата рождения совпали, то она будет характером на меня похожа. Я спросила: «И что?», он грустно промолвил: «Она — не ты». Я замужем вот уже 26 лет. Он так больше и не женился, а дочь свою вырастил в одиночку. © Валерьевна я / Dzen
- Парень, с которым я встречалась несколько месяцев, неожиданно исчез. Видела, что в соцсетях появляется, мои сообщения читает, но не отвечает. Настойчивой не была. Первое время переживала, потом забила. Вскоре у меня завязались новые отношения. Через два года объявился бывший, написал: «Привет! Извини, что не отвечал, я просто переезжал». Долго смеялась, ответила, что его поезд ушел. Он видимо обиделся, так как молча кинул меня в блок. До сих пор гадаю, что это вообще было. © Спросите женщину / Dzen
- Развелась с мужем. Долгое время не общались. У него уже ребенок появился от другой. И тут спустя 5 лет он позвонил и стал напрашиваться в гости. Спрашиваю, собственно, с какой радости? Ответил: «А что, у тебя уже кто-то появился? И ты меня совсем больше не любишь?» © Алёна / Dzen
- 12 лет в разводе. Общаемся очень редко, только по вопросам, связанными с нашей общей дочерью. Однажды бывший муж позвонил и без всяких предисловий сказал: «Картошку надо копать». Я опешила и говорю: «Не поняла. Ты меня хочешь позвать копать картошку?» Он ответил: «Да. Два дня копал с подругой. Не докопал, решил тебя позвать». © Елена Вальдемаровна / Dzen
- Выгнала парня. Уходя, он с трагическим лицом отказался забирать свой мотошлем, так как это был мой ему подарок на день рождения. Сказал, мол, не заслужил. Ну, не заслужил, так не заслужил. Вскоре я продала его. А как начался мотосезон, бывший через пару месяцев пришел за шлемом. Обиделся. Наверное, я должна была рыдать над этим предметом долгими зимними вечерами. © Ольга Пим / Dzen
- Бывший прибежал, когда узнал, что у меня случился инфаркт. Это произошло через 5 лет после развода. Потребовал, чтобы я снова вышла за него замуж. На мое недоумение он ответил: «У тебя был инфаркт, скоро тебя не станет, кому дом-то оставишь?» © Мусичка / ADME
История про инфаркт - за гранью добра и зла. Понятно, что можно так думать (все люди разные), но произносить это вслух? Там не только сочувствия нет и понимания, но и ума.
- Моя подруга развелась. С ней остался 8-летний сын. Бывший съехал, а она продолжила жить в своей комнате в коммуналке. Через пару лет встретила хорошего мужчину, который помог ей выкупить еще 2 комнаты, так что теперь вся трешка принадлежит им.
Прошло 6 лет, сыну — 16. К подруге внезапно приехал бывший муж, видимо решил «осчастливить» семью своим появлением. Она впустила его в квартиру, а он рот раскрыл от удивления — насколько квартира преобразилась.
Тем временем, ее нынешний муж и сын были на тренировке, последний, к слову, занимается профессиональным спортом. Так вот, когда они вернулись, отец решил поговорить с сыном. Через некоторое время послышались крики сына, разъяренный бывший тут же убежал. Оказывается, тот начал говорить сыну, мол, зачем спортом занимаешься, надо идти работать механиком в автомастерскую. Потом начал названивать подруге и предлагать сойтись, мол, у нас сын, которому нужна настоящая мужская рука. © mgolanskaya@yandex.ru / Dzen
- Бывший в течение 6 лет пытался вернуться. Уверял, что любит, хотя сам же и бросил меня. Когда у меня родился сын Иван, он позвонил и сказал: «Вот! Ты меня любишь еще! Ты даже сына в мою честь назвала!» Я удивилась и сказала: «Так тебя же зовут Миша! При чем здесь ты вообще?» А он: «А ты вспомни, как моя фамилия!» Он был Иванченко. © Евгения Б / Dzen
- Я решила выйти из квартиры, когда мой бывший пришел за вещами. Не помню, что он забрал, ведь 30 лет уже прошло. Свекровь рассказывала, что он очень долго искал дрель, которую я спрятала в грязном белье. А буквально 10 лет назад он вспомнил про старинные часы его бабушки, отдала их ему. И самое главное в этой истории — недавно он продал гараж своему единственному сыну. Сказав при этом, что есть покупатели, готовые приобрести его за 500 тысяч, а он продает сыну за 450. Добавил, что хочет, чтобы у сына осталась память об отце. © Анна Журилова / Dzen
- Самый длинный роман моей подруги длился 3 года. Когда она решила расстаться с молодым человеком, то он ей заявил, что все вещи из ее квартиры, заберет с собой. Но дело в том, что все эти вещи она приобретала сама. Он же за 3 года даже лампочки не купил. Аргументировал парень свой выпад тем, что у нее зарплата в три раза больше и она себе все новое купит, а ему нужно брать подработки для того, чтобы позволить себе хотя бы кровать.
Подруга так разозлилась, что сменила замки, поменяла номер телефона и пригрозила ему, что в следующий раз позвонит в полицию. А как-то он пришел, сел на коврике перед входной дверью и начал рыдать, приговаривая о том, что любит ее. Ну а когда понял, что все бесполезно, прокричал в замочную скважину: «Отдай мне хотя бы электрочайник!» Прошло уже 10 лет, а мы до сих пор от смеха трясемся. © Алиса Ли / Dzen
- Бывший позвонил примерно через 3 года после развода и самодовольно так сказал: «Я знал, что ты меня до сих пор любишь». На мой резонный вопрос, откуда вообще такие мысли, он не задумываясь ответил: «Ну как же, твоего нового мужа зовут так же, как и меня. Значит тезку искала, чтобы меня напоминал!» Занавес! Имя, кстати, самое заурядное и достаточно популярное. © Инкогнито 7204 / Dzen
Вот жадина, могла бы дать бедняге электрочайник. Или электрочайником!
- 19 лет назад застала «любовь всей своей жизни» с другой. Переехала и встретила там будущего мужа. Сразу же поняла, что именно он — моя половинка. Пару месяцев назад поехали к подруге на юбилей. А там тот самый бывший, потрепанный жизнью, разведенный и без детей. То что я с мужем — это его совсем не впечатлило.
Он начал забрасывать меня какими-то бредовыми сообщениями о любви типа: «Бросай все и всех! Я знаю ты меня тоже любишь!» Блокирую, но он начинает писать уже с другого номера. Сменила номер, так он начал мужа доставать. Муж смеется, называет его «наш Ромео», говорит мне не обращать внимания, обострение пройдет и угомонится. Но там такой бред! Моя дочь оказывается на него похожа! Дочери 16 лет. Так он сказал, что я видимо дату рождения ей изменила, убавив три года. Мужа эта ситуация веселит. Грозится вызвать его на дуэль и отстоять честь семьи. А меня это бесит! © Царевна Будур / Dzen
- Рассталась с парнем. У меня новая жизнь, у него вроде бы тоже все наладилось. Вдруг он позвонил с просьбой встретиться, сказал: «Ну хотя бы на лестницу выйди, мне очень нужно тебе кое-что важное сказать». Он пришел, я, как и обещала, вышла на лестницу. Бывший начал рассказывать о том, как сильно меня любит, всегда помнит, во сне видит, а новую пассию только терпит, однако счастью моему мешать не намерен. Потом попросил разрешения поцеловать на прощание в щечку и свалил. Я в шоке! Что это вообще было-то? © Елена-2711 / Dzen
- Бывший, встретив меня с новым мужем у наших общих друзей, пришел в восторг от того, что у моего супруга высокий социальный статус. Начал набиваться ему в друзья, мотивируя тем, что мои сыновья — братья, к слову, они все от разных браков, а значит, он с моим новым мужем — родственники. © надежда м / Dzen
- Бывший после развода 1,5 года не видел детей, даже с днем рождения их не поздравлял, хотя жили мы в одном районе. Их попытки встретиться с ним пресекал, так как не хотел, чтобы соседи в новом доме знали, что он разведен. А когда я по делу пришла к нему на работу, то, увидев меня, он испугался, выскочил в коридор, умоляюще посмотрел на меня, прижал палец к губам и заорал так, чтобы услышали коллеги: «Почему ты мне не разрешаешь встречаться с детьми?» И ведь знал, что не выдам и скандал не закачу. Кстати, потом еще 2,5 года их ни разу не видел. Но третья жена ему мозги на место поставила. Он начал встречаться с детьми, но только по ее инициативе. © Galina Dolgikh / ADME
Иногда попасть в веселую историю можно тогда, когда ее совсем не ждешь. Вот, например, у некоторых наших читателей обычный поход в магазин превратился в трагикомедию.
Комментарии
"И ведь знал, что не выдам и скандал не закачу." - ну и зря.
Прямо на язык просится заорать в ответ "Ах ты врун ! Сейчас же вызову прямо сюда приставов и попробуй только еще раз отказаться встречаться с детьми, с конвоем к ним пойдешь !"
Ситуация, описанная Царевной Будур - попахивает психиатрией.
И муж зря веселится, мания преследования может вылиться в неприятные вещи...