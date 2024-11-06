18 человек, которых хотели было обидеть, да ничего из этого не вышло

Противостоять людям, которые, кажется, поставили себе целью испытывать наше терпение, не так-то легко. Герои этой статьи поняли, что хамам и наглецам не стоит отвечать той же монетой. Выдержка и чувство юмора прекрасно помогают поставить на место бесцеремонных товарищей.