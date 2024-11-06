18 человек, которых хотели было обидеть, да ничего из этого не вышло

Народное творчество
4 часа назад

Противостоять людям, которые, кажется, поставили себе целью испытывать наше терпение, не так-то легко. Герои этой статьи поняли, что хамам и наглецам не стоит отвечать той же монетой. Выдержка и чувство юмора прекрасно помогают поставить на место бесцеремонных товарищей.

  • Соседка с четвертого этажа постоянно стоит на балконе и оттуда комментирует, когда я выхожу из подъезда. «Дверь за собой закрывай!», «Не хлопай дверью» и прочее. Недавно подходит ко мне на улице и говорит: «Знаешь, мне тут коммунальная служба признала балкон аварийным, теперь нельзя выходить на него, эх». И тут я поняла, что справедливость есть! Мой день это сделало! © Подслушано / Ideer
  • Зашли с подругой в отдел нижнего белья. Продавщица ее и спрашивает: «А муж-то разрешает такое дорогое белье покупать?» Подруга ответила, что мужа нет, на что продавщица тут же выдала: «Ну тогда бери, конечно! Ведь искать же мужа надо!» Я не выдержала и поинтересовалась, не предлагает ли она подруге ходить по улице в одном белье. Та промолчала почему-то... © Stuxinya / ADME
  • Подруга пожаловалась, что муж без работы. Он ремонтом занимается, позвали его к нам. Тот работу выполнял с таким видом, будто делает одолжение. И вот приглашаем их на новоселье. Празднуем, встает наш мастер и говорит, мол, желаю, чтобы в этом доме всегда был мужик с рабочими руками. Ну а мой муж тоже не промах, и отвечает: «Миш, хочу пожелать тебе не зависеть от друзей!» Те обиделись, ушли, теперь даже не здороваются. Вот так. © Рабочие истории / VK
Руконожка Ай-Ай
5 часов назад

Надеюсь, что продавщица со своими вопросами дождется клиентки, которая догадается ей дорогим бельем пасть заткнуть)

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  • Бывший разместил мою фотографию и номер телефона на сайте знакомств и все это сделал показательно, перед общими друзьями, чтобы доказать, что даже там я никому не нужна. Через минуту туда написал парень. Я ответила, оказалось, он молодой бизнесмен, что понятия не имеет, где можно познакомиться с нормальными девушками, и его занесло на сайт знакомств. Пообщались, через неделю встретились. Уже третий месяц вместе и завтра едем в Дубай. Друзья до сих пор подшучивают над бывшим, ну а я что, я благодарна ему! © Палата № 6 / VK
  • Мне было 19, ему 24. Встречались почти 2 года, а потом он сказал: «Я больше не хочу с тобой встречаться». У меня земля ушла из-под ног. И тут любимый достает кольцо и говорит, что хочет быть моим мужем. Через 5 лет я сказала ему, что в моей жизни появился другой, и я люблю его больше всех на свете. Муж остолбенел: «Кто?» А я ему ответила: «Наш сын или дочка, пока сама не знаю». Вот такая сладкая месть. © Палата № 6 / VK
  • Разрешаю дочке есть мороженое, так как считаю, что закаляться полезно. Купили недавно по дороге из сада очередную порцию, идем, дочка ест. Во дворе встретили знакомых мамочек. Разумеется, посыпались фразы с обвинениями в том, что я ребенка угроблю, какое мороженое в +15 градусов. Еще и бабульки у подъезда подключились. Я уже начала потихоньку закипать, но тут вдруг мимо идет наш педиатр, уважаемый врач и кричит: «О, Анечка, закаляетесь! Молодцы! Девочки, а ведь эту семью я реже вас всех на приемах вижу!» В общем, теперь я во дворе авторитет. © Мамдаринка / VK

В этой статье мы писали о методах воспитания, которые вызвали у окружающих оторопь.

  • Свекровь — женщина неплохая. Но был у нее один бзик: придет к нам и с порога приматывается к нашей дочке: «Ой, а что это у тебя футболка грязная? А что ты растрепанная такая?» и прочее. Ребенок расстраивался, и я решила действовать. Приходит свекровь в очередной раз, заводит свою песню, а я начинаю снимать ее общение с внучкой на видео. И так каждый раз. Когда набралось примерно 20 видео, я подарила ей мини-фильм типа «На память самой лучшей бабушке от любимой внучки». И надо отдать должное моей свекрови, она поняла. Позвонила мне и в ужасе говорит: «Какая я, оказывается, душнила (да, она знает значение этого слова). Простите меня, мои хорошие, я постараюсь так больше не делать». С тех пор она начинает свой приход только с комплиментов. © Мамдаринка / VK
  • Переехал в новую квартиру. В первый же вечер познакомился с соседкой по лестничной площадке, а та давай мне сходу рассказывать про соседей снизу. И что полиция к ним через день приходит, и что орут постоянно, и музыка громко играет. Я уже настроился на то, как мне «весело» будет. Но потом я познакомился с этими соседями. И оказалось, что полиция — это кум их, который заезжает на обед. Дважды в неделю занимается на тромбоне их дочка, причем днем, а не ночью. Иногда к ним старые друзья заходят. Прекрасная семья, просто соседка их невзлюбила. © Палата № 6 / VK
  • Где-то в классе в седьмом в меня был влюблен одноклассник, которого я полностью игнорировала. Ходил за мной по пятам, постоянно рвался провожать домой, сидеть со мной за партой, писал стихи. Когда окончательно понял, что ничего не выгорит, переключился с любви на ненависть и начал меня травить. Распускал слухи, оскорблял, говорил, что я ему никогда и не нравилась. Я обычно не реагировала, но однажды уж очень он меня вывел, что я решила ответить. Нам задали выучить стихотворение на урок литературы, когда пришла моя очередь, я вышла к доске и зачитала стих, который мне когда-то писал тот одноклассник. Там было мое имя, было указано его авторство и его глупые рифмы. Он со мной после этого не говорил, наверное, целый год, но для меня это был лучший год. © Карамель / VK
  • Муж вручил мне документы о разводе, мол, полюбил коллегу, ничего поделать не может. «Хорошо», — сказала я и начала собирать чемодан. Уехала. А через пару недель муж звонит и со злостью спрашивает, почему я увезла свои вещи, и вообще, что это за «холодная реакция» с моей стороны, обозвал меня, я проигнорировала. Мой коллега согласился быть адвокатом в суде. Это выбесило мужа еще больше, он потребовал объяснений, почему это меня представляет симпатичный мужчина. Начал было намекать, что я ему изменяла, но я напомнила, что вообще-то это он от меня ушел к своей коллеге. Я, конечно, была расстроена, но теперь рада, что мы развелись. А вот бывший муж, похоже, передумал. © ThrowRACalmincrisis / Reddit
  • Год назад купили дачу. Она у нас большая. Достроили второй этаж, посадили деревья, поставили бассейн, беседку. Там мы всей семьей отдыхаем морально и физически. Как только купили дачу, сразу посадили три ели: две маленькие за двором и одну побольше во дворе. Хотели на Новый год украсить их. Приезжаем на тех выходных на дачу и просто офигеваем. За двором ели выкопаны! У нас на доме стоит камера, она охватывает и территорию, и часть за двором. Начинаем просматривать, а это в середине ноября наши соседи выкопали наши ели и унесли. Идем разбираться, те давай отнекиваться, мол, нет, вы что, мы не могли, как так? Показываем запись, они покраснели, побледнели, извинились и спешно закрыли дверь. Что ж, спасибо, что хоть во дворе елку оставили нам. Ее-то мы частично и украсили. Приезжаем в эту пятницу, а наши две ели за двором снова стоят. Смотрим камеры, это соседи вернули. Все это, конечно, хорошо, только вряд ли после такого количества пересадок они уже приживутся. Пусть это будет на их совести. © Рабочие истории / VK
  • Сломалась стиралка, а муж сказал, что с деньгами большой напряг, новую сможем купить только через месяц. Все выходные стирала руками белье. Еле-еле спину разогнула, выхожу уставшая из ванны, а муж на свежем постельном лежит и варенье ест. А оно капает! Я разоралась, а он мне: «И что такого?! Постираешь, не переломишься». Обиделась, сижу на кухне, плачу. Вспомнила, что конфеты от ребенка прятала, решила найти и с чаем съесть. Полезла по баночкам искать и в одной нашла заначку мужа, довольно серьезную. На следующий день купила новую стиралку и посудомойку, а на вопли мужа ответила: «И что такого?! Заработаешь, не переломишься!» © Мамдаринка / VK
Плодожорка
4 часа назад

Какая хорошая баночка: по нынешним ценам новая стиралка+посудомойка это около сотки и больше. А муж дурак, такие деньги дома хранить.

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  • Сижу как-то спокойно дома, никого не трогаю, как вдруг стук в дверь. Пришла подруга моей девушки в легком платье и стала ко мне приставать. Я, естественно, не повелся и сказал ей: «А ну-ка успокойся». Но та продолжает. В этот момент заходит моя девушка и говорит подруге, мол, ты переигрываешь. Выяснилось, что это была проверка, и я ее прошел. Только вот теперь и не знаю, как реагировать. © CandCMusicFactory / Reddit
  • Один мой друг на вечеринке зачем-то наплел всем, что я вхожу в клуб людей с очень высоким IQ. Народ подходил ко мне и спрашивал, каково же это. А я в ответ весь вечер порол какую-то чушь. Но самое интересное, что все вокруг считали меня гением. © preben1904 / Reddit
  • Сняли квартиру. Соседка снизу стала чуть ли не сразу на нас хозяйке жаловаться. То придумает, что шумим, то пересдаем квартиру. Однажды мы поехали к хозяйке отдать деньги за аренду. Я в машине осталась ждать, муж поднялся. А через несколько минут возвращается, садится и как заржет. Оказалось, что, когда он хозяйке деньги передавал, позвонила соседка снизу и стала жаловаться, что у нас музыка играет и гостей полный дом, а мы с мужем на лестнице балагурим. С тех пор у нас карт-бланш на любые выходки, все равно хозяйка ей больше не поверит. © Мамдаринка / VK
  • Лучшая подруга работает в детсаду. Буквально на днях проводит собрание с родителями для старшей группы. Рассказывает им, что дети скоро пойдут в первый класс, зачитывает разные рекомендации и советы, как их лучше подготовить к новому этапу в жизни, как быть готовыми к школе. Родители ее не слушают. Строят из себя непонятно что: все умные, типа знаем, плавали, школьную лямку тянули. А под конец собрания она услышала, как недовольные мамаши между собой переговариваются: «Ой, да зачем она нам что-то рассказывает! Что она знает, молодая еще». Подруга не обиделась, а, наоборот, обрадовалась. Ей в этом году 40 будет, она старше и опытнее всех этих мамочек, но выглядит молодо очень. © Палата № 6 / VK
  • Дело после свадьбы было. Подарил мне муж классное пальто. Я на радостях кружусь в этом пальто по комнате, мужа обняла, поцеловала. А у нас как раз свекровь была. Скривилась она и понеслась: «У тебя весь шкаф забит вещами, куда тебе это пальто еще?» Но я тут же нашлась и говорю ей: «Как же не надо? Вы посмотрите на своего сына-красавца! С ним должна рядом идти такая же красивая женщина, не в старом пуховике, а в красивом пальто!» У нее аж лицо поменялось, сразу такая окрыленная, радостная и говорит мне: «Да-да, Анечка, ты права!» И что вы думаете? Она мне сама теперь дарит сертификаты в хорошие магазины. © Рабочие истории / VK
  • Пошли как-то с подругой в ресторан. Там заметили парнишу с букетом цветов. Он явно ждал кого-то, но никто не появлялся. Так продолжалось какое-то время, мы заметили, что он сильно погрустнел, когда ему пришло СМС. Тогда мы решили подойти. Тот удивился, но разрешил сесть рядом. Рассказал, что возлюбленная пригласила его на свидание, а потом написала, что она не придет, ведь она сделала это на спор. В итоге мы разболтались с парнем, он оказался очень милым. В конце вечера обменялись телефонами, он разделил букет пополам и подарил каждой из нас по половине. © Responsible-Run-7514 / Reddit

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