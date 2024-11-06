18 человек, которых хотели было обидеть, да ничего из этого не вышло

Надеюсь, что продавщица со своими вопросами дождется клиентки, которая догадается ей дорогим бельем пасть заткнуть)
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Противостоять людям, которые, кажется, поставили себе целью испытывать наше терпение, не так-то легко. Герои этой статьи поняли, что хамам и наглецам не стоит отвечать той же монетой. Выдержка и чувство юмора прекрасно помогают поставить на место бесцеремонных товарищей.
Надеюсь, что продавщица со своими вопросами дождется клиентки, которая догадается ей дорогим бельем пасть заткнуть)
В этой статье мы писали о методах воспитания, которые вызвали у окружающих оторопь.
А некоторые дети и в -15 мороженое едят и ничего страшного не происходит.
Какая хорошая баночка: по нынешним ценам новая стиралка+посудомойка это около сотки и больше. А муж дурак, такие деньги дома хранить.