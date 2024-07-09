14 человек, у которых знакомство со второй половинкой было таким неординарным, что хоть кино снимай

Казалось бы, в эпоху соцсетей и дейтинговых приложений уже сложно как-то оригинально познакомиться. Однако судьбоносные встречи могут подстерегать нас буквально где угодно — в автобусе, во время прогулки с собакой и даже в столовой на работе.

Про девушку в мужском туалете добавим концовку. ... Далее голосом Каневского: "Но мы-то знаем, что он давно охотился за девушками. Это тот самый маньяк"

Круто, когда истории знакомства оканчиваются свадьбой и любовью на всю жизнь, но случается, что люди расстаются — и пускай, значит, человек был не ваш. И иногда истории о том, как чудят бывшие, оказываются даже интереснее. Женщины из этой статьи точно могут сказать: «Фух, отвело!».