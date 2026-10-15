8 особенностей московского и петербургского метро, которые легко не заметить даже за годы поездок

Жители и гости столицы уже привыкли к карте «Тройка». А вы знали, что существуют и другие ее аналоги? Это и брелок, и браслет и даже керамическое кольцо с теми же функциями. Да уж, фраза «надо пополнить баланс кольца» звучит слегка необычно. Ну а некоторые из стандартных карт получили оригинальное оформление — на них красуются манул Тимофей и панда Катюша. Зато в метро Санкт-Петербурга в 2026 году выпустили карту «Подорожник», посвященную 120-летию композитора Дмитрия Шостаковича.