Не знаю, что имеется в виду под "несколько лет", на в Москве на Зеленой линии еще в начале конце 90х - начале 2000 (до полного разделения на зеленую и серую) работала женщина-машинист. И чернокожий машинист, кстати, тоже там работал.
8 особенностей московского и петербургского метро, которые легко не заметить даже за годы поездок
Пассажиры столичной и петербургской подземок часто даже не догадываются, сколько интересного спрятано прямо у них под носом. В метро по-особому объявляют названия станций, проводят экскурсии и даже тренируют собак. И, если вы еще не знали, жители и гости Питера могут прокатиться на трехсотметровом траволаторе прямо под Малой Невой.
Оплачивать проезд можно по-разному
«Вот это да! Не смогла пройти мимо».
Жители и гости столицы уже привыкли к карте «Тройка». А вы знали, что существуют и другие ее аналоги? Это и брелок, и браслет и даже керамическое кольцо с теми же функциями. Да уж, фраза «надо пополнить баланс кольца» звучит слегка необычно. Ну а некоторые из стандартных карт получили оригинальное оформление — на них красуются манул Тимофей и панда Катюша. Зато в метро Санкт-Петербурга в 2026 году выпустили карту «Подорожник», посвященную 120-летию композитора Дмитрия Шостаковича.
- Мой жених из Швеции. Приехал он ко мне и захотел покататься на столичном метро. Заходим, я по турникету рукой провожу, он открывается. Смотрю, у моего невозмутимого викинга челюсть отвисла: «Как тебя пропустили? Без карты, без телефона?» Смеюсь, что секрет знаю. А я просто до этого купила в магазине при метро кольцо, которое работает как карта «Тройка». Турникет быстро его считал, списал поездку и пропустил меня.
Названия станций объявляют профессиональные актеры
На протяжении многих лет голосом питерского метро был телеведущий и диктор Михаил Быков. С 70-х годов прошлого века он объявлял названия станций и напоминал пассажирам не забывать вещи. Быкова не стало в 2019 году, но его голос в подземке звучал на протяжении еще двух лет. Сейчас в метро Санкт-Петербурга вы можете услышать голос профессионального актера Александра Кремнева.
А вот два голоса столичного метро — выпускники ГИТИСа Юлия Романова-Кутьина и Алексей Россошанский. Мужским голосом объявляются названия станции при движении к центру, а женским — при движении от центра города. На Кольцевой линии голос Алексея звучит во время движения по часовой стрелке, а пассажиры, которые едут в обратном направлении слышат уже Юлию. Так сделали для того, чтобы слабовидящим пассажирам было удобнее ориентироваться в метро.
- Мой ухажер из Пензы приехал ко мне в столицу. Сказал, что встречать не надо, сам доберется. И вдруг звонок: «Не понял, сколько еду, твоей станции нет». Я слышу на заднем плане женский голос и начинаю хохотать. Мой Леша-путешественник умудрился поехать в другую сторону. Как же я про это узнала? Просто еще с середины 80-х годов в поездах на Кольцевой линии, если поезд идет по часовой стрелке, объявления читает мужчина, а если против часовой — женщина. В общем, человек просто ехал не в ту сторону. Да, по Кольцевой. Но в обратном направлении.
В столичном метро проходят авторские экскурсии
Московское метро по праву называют подземным музеем. Многие его станции уже признаны объектами культурного наследия. Каждая из них хранит свою историю, а барельефы, панно и колонны можно рассматривать часами. А при желании здесь можно пройтись с профессиональным экскурсоводом, который раскроет многие секреты подземки.
- Станция «Комсомольская» — это 190 метров грандиозности! Настоящий дворец, построенный на глубине 40 метров. Высота до верхней точки центрального свода 9 метров. Центральный и боковые своды поддерживают не пилоны, а колонны. Кстати она считается самой большой из колонных станций московского метрополитена. Предполагалось, что станция Комсомольская будет «воротами» столицы, поэтому ее хотели сделать очень красивой и большой, чтобы она производила впечатление. Ну что получилось, как считаете?
В метро Санкт-Петербурга тоже есть на что посмотреть
В 2024 году здесь открылась новая станция метро «Горный институт». Посмотрите, какое панно установили при входе на эскалаторы. Есть в питерской подземке и другие художественные достопримечательности. Например, на станции «Волковская» на одном из панно «прячется» котик, а в мозаике на «Бухарестской» можно разглядеть птицу. Есть даже местная байка о том, что пассажир, заметивший эту синичку, всю жизнь будет счастлив.
А это фото сделано в процессе строительства линии метро под Мариинским театром. Будущая станция метро «Театральная» откроется еще нескоро, но вы только посмотрите, как выглядит техническая перегородка в одном из тоннелей. Как говорится, культурному городу — культурное метро.
«И вдруг в тоннель сверху заглядывает художественный руководитель Мариинки: „Тише у нас запись или репетиция! Вы нам мешаете“», — прокомментировал этот пост один из пользователей.
Некоторыми поездами в метро рулят девушки
Несколько лет назад на линии московского и петербургского метро вышли женщины-машинисты. В Питере первыми из них стали Дарья Яременко и Мария Сазонова. А сейчас поезда в метро культурной столицы водят более 20 сотрудниц. В Москве поездами в подземке управляют 120 девушек и их помощниц. Они водят составы по «Филевской» и «Некрасовской» линиям. А вот так выглядит комната отдыха женщин-машинистов, которые работают в столичном метрополитене.
«Теперь мне все понятно. Когда говорят: «Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны», — значит, машинист едет отдыхать. Хоть бы с собой разок взял. Полдник и кроватки — красота, прямо как в детском саду, — прокомментировал это видео один из пользователей.
В московском метро тренируют собак-поводырей
- Кассиопея — будущий поводырь. Ей сейчас пять месяцев, и мы изучаем с ней окружающий мир. Поводырей учат вести себя определенным образом в транспорте, в том числе в метро. Но щенку достаточно просто пока там побывать, чтобы привыкнуть к шуму подземки. Для похода в метро мы одеваем специальную попонку и намордник, чтобы нас не остановили на входе. Сотрудники метро проинструктированы и знают, как выглядит собака на обучении. Если что, у щенка есть ветпаспорт, в котором прописано, что Кассиопея принадлежит центру подготовки собак-поводырей.
А еще в подземке есть специальные маячки
Несколько лет назад эти небольшие коробочки появились над входом в 45 станций московского метро. Они издают ритмичные звуки и помогают слабовидящим пассажирами найти вход даже в часы пик. Устройства находятся на станциях неподалеку от городских социальных объектов. Кстати, такие маяки уже есть в Лондоне, Шанхае и Бостоне. Правда, у многих столичных пассажиров такие коробочки и издаваемые им звуки сперва вызвали легкое недомение.
- Слышали, как над входом в некоторые станции московского метро что-то все время пиликает? Первая мысль: «Наверное, это счетчик пассажиров». У нас же теперь и в музеях считают посетителей, и в автобусах, и даже в парках. Но звуки были уж больно ритмичные, через равные промежутки. Оказалось, что это звуковой маяк для слабовидящих.
В Питере можно прокатиться на траволаторе под Невой
Единственный траволатор в метро Санкт-Петербурга находится на станции «Спортивная» и проходит под Малой Невой. Буквально 7-8 минут — и пассажиры оказываются на Васильевском острове. Причем, столько времени путешествие займет, если просто стоять на траволаторе и думать о чем-нибудь своем или просто уткнуться в телефон.
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